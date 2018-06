03-06-2018 16:56 | Martina Bílá

Ministr školství chce víc peněz pro vysoké školy a závazek pro další léta

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) bude při dalších jednáních o státním rozpočtu požadovat závazek dostatečného zvýšení částky na platy ve školství pro rok 2020 až 2021. Uvedl to v České televizi. Učitelé by tak za několik let měli dostávat 45 000 korun měsíčně. Připravovaný návrh rozpočtu na příští rok počítá s tím, že by na růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků šlo o 16,4 miliard korun víc než letos.

Celkově by se rozpočet školství v příštím roce mohl zvýšit o 25,6 miliardy korun. Ministr by chtěl získat i více peněz pro vysoké školy.

Komunisté chtějí zdanění náhrad církevních restitucí, jinak nepodpoří případnou vládu

Pokud hnutí ANO a ČSSD nebude ve sněmovně hlasovat pro zákon o zdanění církevních restitucí, který je nyní v druhém čtení, KSČM nepodpoří případnou menšinovou vládu. Řekl to v neděli předseda poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik v České televizi.

Místopředseda ČSSD, Jaroslav Foldyna v podpoře zákona nevidí problém a nevidí ani důvod, proč by sociální demokraté pro zdanění církevních restitucí nehlasovali. Zákon je nyní teď ve druhém čtení ve Sněmovně.

Déšť v Moravskoslezském kraji zvedl hladiny řek

Déšť doprovázený v noci a v neděli ráno silnými bouřkami zvedl v Moravskoslezském kraji hladiny několika řek. Na čtyřech místech platil dopoledne první stupeň povodňové aktivity, tedy stav bělosti, odpoledne už stav vody klesl.

Hasiči čerpali vodu ze zatopených sklepů především v oblasti Českého Těšína a Těrlicka. Meteorologové upozorňují, že na Karvinsku a Frýdecko-Místecku by hladiny menších řek ještě mohly stoupat. Jejich varování platí do zítřejších šesti hodin ráno.

V Moskvě uctili památku pěti Čechoslováků popravených v SSSR

Umístěním tabulek s jejich jmény na adresách jejich posledního bydliště byla v Moskvě uctěna památka pětice Čechoslováků popravených v letech 1937 a 1938 v Sovětském svazu. ČTK to sdělila koordinátorka projektu Poslední adresa Edita Jiráková z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Tabulky tak připomínají učitelku tance Gertrudu Arosevovou, rozenou Freundovou, architekta Antonína Urbana, automechanika Konstantina Maška, úředníka Vladislava Petrase a dělníka Ignáce Petrukova.

Projekt Poslední adresa vnikl jako občanská iniciativa v Rusku a loni byl spuštěn také v České republice. Jeho smyslem je uctění jednotlivých, široké veřejnosti často neznámých lidí, kteří se stali oběťmi represí sovětského režimu. Česká Poslední adresa iniciuje i připomenutí památky Čechů a československých občanů, popravených v SSSR v rámci represí konce 30. let. Jen v Moskvě bylo podle ÚSTR takových obětí represí za necelé dva roky 120.

Pouť smíření opět připomněla události poválečného odsunu

Asi 250 lidí vyrazilo v sobotu pěšky na dvaatřicetikilometrovou Pouť smíření z Pohořelic do Brna. Šlo o připomínku obětí poválečného odsunu německy mluvícího obyvatelstva z Brna.

Historické události připomene v neděli také pietní akt na nádvoří Kounicových studentských kolejí, které za druhé světové války sloužily jako nacistické vězení a popraviště. Pietního aktu, v rámci festivalu Meeting Brno, se zúčastní čeští i němečtí občané.

Zlínský filmový festival ukončil půlmaraton

Celkem 1275 zájemců se v sobotu odpoledne zapojilo do festivalového půlmaratonu a dalších běžeckých závodů v ulicích Zlína. Staly se definitivní tečkou za letošní devítidenní přehlídkou zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Běžci se do ulic Zlína vydali potřetí v historii festivalu, o akci byl podle pořadatelů znovu velký zájem. Vítězem půlmaratonu se stal Jiří Čípa, který doběhl v čase 1:09:58 hodin a překonal tak dosavadní traťový rekord, řekla ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.

Zlínský festival je nejstarší a největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě, konal se už po osmapadesáté. Za devět dní nabídl divákům 300 filmů z 55 zemí světa, 169 snímků bylo soutěžních.

Skifař Synek zvítězil v prvním závodu Světového poháru

Skifař Ondřej Synek vyhrál úvodní závod Světového poháru v Bělehradě. Švýcara Rösliho porazil o 77 setin sekundy. Třetí skončil Němec Oliver Zeidler.

Dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil a Lukáš Helešic skončila druhá.

Strýcová prohrála v osmifinále Roland Garros

Tenistka Barbora Strýcová vypadla jako poslední česká zástupkyně ve dvouhrách na grandslamovém Roland Garros v osmifinále. Šestadvacátá nasazená hráčka prohrála s Julií Putincevovou z Kazachstánu 4:6 a 3:6.

Z českých tenistek se Strýcová v Paříži dostala nejdál. Karolína Plíšková a Petra Kvitová vypadly o kolo dříve a Tomáš Berdych prohrál hned v prvním zápase.

Počasí v pondělí

Skoro jasno až polojasno, v odpoledních hodinách až oblačno a ojediněle, na severovýchodě místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C.