30-05-2018 12:50 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš: KSČM nemá problém s misemi v Mali, Iráku a Afghánistánu

KSČM nemá problém s posílením misí české armády v Mali, v Iráku a v Afghánistánu. Po jednání vlády to novinářům řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), který s komunisty jedná o podpoře vlády pro druhý pokus o její sestavení. V programovém prohlášení vlády podle Babiše nebude posilování mise v Pobaltí, které komunistům vadí, ale zachování již schváleného počtu. Sněmovna bude o posílení zahraničních misí jednat v pátek. Vyslání vojáků do pozemního kontingentu v Pobaltí ale materiál neobsahuje, to schválil Parlament již vloni.

KSČM kritizovala návrh vládního prohlášení chystaného kabinetu ANO s ČSSD kvůli závazku posilovat české zahraniční mise. Babiš uvedl, že o formulaci ještě jednal s předsedy KSČM a ČSSD Vojtěchem Filipem a Janem Hamáčkem. "KSČM nemá, jak jsem to pochopil, problém s navyšováním našich vojáků v Iráku, v Mali a v Afghánistánu," řekl Babiš. V Pobaltí by se podle něj počet vojáků neměl nyní měnit. Mandát pro armádu v Pobaltí platí do konce ledna 2019.

Klienti směnáren budou zřejmě moci odstoupit od smlouvy

Zákazníci směnáren zřejmě budou mít právo do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. Částka je přitom kvůli možným spekulacím omezena na 1000 eur. Novelu zákona o směnárenské činnosti schválila vláda. Norma by měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí nestandardní, pro klienty nevýhodné kurzy. Opatření ministerstvu navrhla loni Česká národní banka, která na činnost směnáren dohlíží. Stejnou změnu navrhli nedávno v poslaneckém návrhu zástupci Starostů a nezávislých. Vláda návrh ovšem nepodpořila.

"Není žádným tajemstvím, že praktiky některých směnáren, především v centru hlavního města, nedělají České republice dobré jméno. Na Staroměstském náměstí tak turista může dostat za euro 15 korun nebo mu naúčtují poplatek 28 procent. Bohužel se ukazuje, že zákazníci se v povinně zveřejňovaných informacích ne vždy orientují," uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO). Norma také stanovuje, že klienti musí být o svém novém právu o odstoupení od smlouvy informováni jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny.

USA budou speciálním partnerem Dnů NATO, ukážou více techniky

Americký velvyslanec v České republice Stephen King potvrdil účast USA na Dnech NATO v Ostravě 15. a 16. září. Amerika bude speciálním partnerským státem, její účast tak bude větší než v předchozích letech. Velvyslanec účast americké armády potvrdil v rámci své návštěvy kasáren ve Staré Boleslavi, kde přenocovala část konvoje amerických vozidel projíždějících přes Česko na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí. King uvedl, že půjde o jedny z největších Dnů NATO v historii. Velkou účast přislíbila Amerika díky 100. výročí založení Československa, které si republika letos připomíná.

"Chtěl bych poděkovat českému ministerstvu dopravy za mimořádnou podporu při průjezdu jednotek NATO," řekl King. Přes Česko má přejet dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků. Konvoj je rozdělen do dvou částí. První vstoupil do ČR během úterního večera, druhá část ve čtvrtek večer, poslední části konvoje by měly ČR opustit v pátek. V době návštěvy velvyslance stála v kasárnách první část prvního amerického konvoje.

SPD je větší hrozba než extremisté, uvádí návrh zprávy vnitra

Výroční zpráva ministerstva vnitra o extremismu se kriticky vyjadřuje k parlamentní SPD. Hnutí si vybírá podobná témata jako pravicoví extremisté a zaujímá k nim i podobné názory. V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější. Z neveřejné zprávy, která ještě může být upravena, cituje zpravodajský web Aktuálně.cz. Zpráva obvykle vychází v druhé půlce května. Podle SPD má zveřejnění obsahu dosud nevydané zprávy v médiích za cíl stranu politicky poškodit. Zprávy o extremismu dosud v případě hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura upozorňovaly především na protiuprchlickou rétoriku. Letos je podle webu v dokumentu hnutí věnována stránka a půl. Experti na extremismus zprávu dokončili, nyní čeká na podpis ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara. Podle SPD je naprosto skandální, že je obsah zprávy před schválením konzultován s médii. Spolupráci části médií a ministerstva podle tiskového prohlášení SPD ukazuje na "zřetelné totalitní tendence".

ČR může v období 2021-2027 z kohezních fondů získat 17,8 mld. eur

Česká republika bude moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti v příštím finančním období 2021-2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč). Navrhuje to Evropská komise. Česko, které má v rámci Evropské unie dobrý ekonomický výkon a velmi nízkou nezaměstnanost, tak sice podle představ komise zůstane příjemcem evropských peněz z fondů určených na podporu chudších a zaostalejších reginů, obdrží ale asi o čtvrtinu méně než ve stávajícím finančním období.

Komise navrhuje méně složitá pravidla, méně byrokracie a mírnější kontrolní postupy pro podniky a podnikatele čerpající podporu z EU. Na všech sedm fondů, realizovaných v partnerství se členskými zeměmi, se bude například vztahovat jedna sada předpisů.

Návrh snížit pojistné u kratších úvazků vláda neodmítla

Vláda se dnes postavila neutrálně k novele poslanců TOP 09 a STAN, podle níž by měl být u zaměstnanců zrušen minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. Novela se týká těch, jejichž skutečný výdělek na zkrácený úvazek činí méně než 12.200 korun. Bez ohledu na názor vlády, o kterém informoval tiskový odbor kabinetu, nyní návrh projednají zákonodárci. Ministerstva financí a zdravotnictví požadovala novelu zamítnout. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) před jednáním novinářům řekl, že by novela znamenala ročně až miliardový výpadek příjmů. Problém vidí také v tom, že by úlevu mohli zneužívat například cizinci k takřka bezplatnému přístupu ke zdravotním službám tak, že by si domluvili nějaký minimální úvazek a pak čerpali neomezeně pojištění.

Novela má zrušit minimální vyměřovací základ jen u zaměstnanců, ponechala by jej u osob samostatně výdělečně činných i u lidí bez zdanitelných příjmů. Navrhovanou změnou by se podle tvůrců předlohy rozšířily možnosti zaměstnávání na zkrácený pracovní úvazek. Více by jej podle nich využívali matky malých dětí a lidé, kteří se starají o stárnoucí příbuzné. Zároveň by to zamezilo obcházení zákona sjednáváním dohod o provedení práce, tvrdí autoři novely.

Europoslanci v rozpravě vyzvali k návratu k Schengenu bez kontrol

K návratu k schengenskému prostoru bez vnitřních kontrol i k zapojení Rumunska a Bulharska do tohoto mechanismu vyzvali v rozpravě na plenárním zasedání ve Štrasburku poslanci Evropského parlamentu. V souvislosti s migrační krizí, která postihla Evropu v roce 2015, totiž řada zemí EU včetně Německa, Švédska či Rakouska zavedla kontroly na svých hranicích, které jsou z pohledu Schengenu považovány za "vnitřní".

Český europoslanec Tomáš Zdechovský v rozpravě vyjádřil nespokojenost nad současným fungováním schengenského prostoru. Kontroly na vnitřních hranicích podle něj nejsou způsobem, jak zvýšit bezpečnost občanů. Co v Schengenu chybí, je podle něj vymahatelnost práva. Také další český poslanec Jaromír Štětina kritizoval zavádění hraničních kontrol a stavění plotů uvnitř schengenského prostoru. "Zanikne-li Schengen, zmizí Evropská unie tak, jak ji známe dnes," řekl Štětina. Také on vyzval k přijetí Rumunska a Bulharska. Obě země podle něj prokázaly, že vnější hranici dokážou ubránit.

Sněmovna odmítla rozšíření zákazu reklamy na pohřebnické služby

Sněmovna už v úvodním kole odmítla v souladu s vládou návrh poslanců KDU-ČSL, kteří chtěli rozšířit zákaz reklamy na pohřební služby. Podle lidovců by zákaz měl platit nejen pro areály nemocnic jako dosud, ale nově i na přístupové cesty k nim. Kritici z řad poslanců ale označili tento záměr za nerealizovatelný a zbytečný. Lidovci chtěli vymýtit reklamu z přístupových cest k areálům zdravotnických a sociálních zařízení do půlkilometrové vzdálenosti od vchodů. Propagaci pohřebních služeb na těchto místech pokládají za neetickou a necitlivou. Podle Jana Čižinského (KDU-ČSL) si na to stěžovali například příbuzní pacientů pražské Nemocnice Na Bulovce. Zamítnutí v souladu s vládním postojem navrhl lékař a poslanec ODS Bohuslav Svoboda. Argumentoval mimo jiné tím, že některé nemocnice sousedí se hřbitovy, kde je reklama na pohřební služby běžná a přirozená.

Policie zadržela muže, který se v Ostravě zabarikádoval v domě

Stovka policistů zasahovala v Ostravě-Porubě, kde se v jednom z domů zabarikádoval čtyřiačtyřicetiletý muž. U sebe měl výbušný systém a zbraň, kterou v jednu chvíli zásahu namířil na policisty, ti jej následně postřelili do nohy. Asi 50 lidí z okolních domů bylo evakuováno. ČTK to řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Zatím se nepotvrdily informace, že muž byl bývalý policista. Policisté na místo dorazili na základě oznámení příbuzných a známých. Podle nich muž asi měsíc obydlí neopustil a rodina se o něj bála. Vyjednávání nebylo úspěšné, hrozilo riziko výbuchu a proto policisté zásahové jednotky a pyrotechnik vnikli do domu a muže zadrželi. "Je v péči lékařů," uvedl Kužel. Dodal, že během zásahu došlo i ke spuštění výbušného systému a policisté museli urychleně objekt opustit.

Fond budoucnosti slaví 20 let, rozdělil 57 milionů eur

Česko-německý fond budoucnosti na oslavu své dvacetileté existence uspořádá v sobotu na pražském Mánesově mostě sousedskou slavnost. Program nabízí celý den koncerty, divadelní představení, akce pro děti, literární čtení, nejrůznější diskuse a přednášky, slavnostní průvod, ochutnávky regionální kuchyně i sportovní utkání. Česko-německý fond budoucnosti ve prospěch vzájemných vztahů obou zemí podpořil více než 10.300 projektů a rozdělil v nich přibližně 57 milionů eur, sdělila ČTK za organizátory Silvie Marková. Fond patří v ČR k významným podporovatelům kultury a vzdělávání a měl po svém založení také zásadní podíl na odškodnění obětí nacismu.

V Praze jezdí dvě tramvaje polepené výmluvami černých pasažérů

Do pražských ulic poprvé vyjely dvě tramvaje polepené komickými výmluvami černých pasažérů posbíranými z praxe revizorů. Tramvaje budou jezdit na linkách 17 a 13 a jsou součástí kampaně, která má motivovat černé pasažéry, aby se z nich stali platící cestující. "Akce má připomenout to, že Praha stále z jízdného získává zhruba čtyři miliardy korun ročně, což je velmi významná částka," uvedl náměstek ředitele organizace Ropid Martin Šubrt. I když v Praze je jízdné ve srovnání s jinými evropskými metropolemi velmi nízké, je podle něj stále významnou složkou financování dopravy, a proto je nutné ho platit.

Mezi výmluvy například patří: "Nemůžu vám ukázat svůj jízdní doklad, protože jsem tady v utajení, a prasklo by tak moje krytí," nebo "Jízdenku mi sežral pes." Mezi úsměvné případy patří například to, když přistižený prohlásí, že jede do hospody, kde se plánuje opít, takže si radši nic nevzal.

Horor Dracula zahájí divadelní sezonu na točně v Českém Krumlově

Premiérou hororu Dracula zahájí 6. června Jihočeské divadlo 60. sezonu před českokrumlovským otáčivým hledištěm. Druhou premiérou bude rodinné představení Ztracený svět. Na točně nabídne divadlo do 10. září osm her. Celkem bude 92 představení, o čtyři více než loni. Všechny tři činoherní tituly jsou téměř vyprodány. S Draculou se do Jihočeského divadla vrací někdejší šéf jeho činohry Martin Glaser, nyní ředitel Národního divadla Brno. Žánrově jde o romantický horor, hlavní roli ztvární Petr Halíček.

Druhou premiérou bude 23. června Ztracený svět, dobrodružná hra, kterou podle knihy A. C. Doyla. Lákadlem má být 15 loutek pravěkých ještěrů, největší měří devět metrů. Loutky dinosaurů jsou ze stejného materiálu jako letecké modely, loutka velociraptora váží deset kilogramů, tyranosaura rexe 40 kilogramů.

Andrlová a Kramár mají své hvězdy na chodníku slávy ve Zlíně

Herci Ivana Andrlová a Maroš Kramár mají své hvězdy na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem. Hvězd je tam již 29. Odhalení dlaždic se jmény bývalých dětských filmových hvězd je tradiční součástí zlínského filmového festivalu, akci připravuje Nadační fond Kapka naděje. Oba herci zavzpomínali na natáčení pohádky Za humny je drak, ve které oba ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově, hráli. "Jak je Honza Čenský český princ, tak já jsem dělal na Slovensku hodně princů, dobré i zlé. Hrál jsem už i krále, to byl v Čechách Královský slib," uvedl Kramár. Také Andrlová na role v pohádkách vzpomíná ráda.

Druhý Čech v NBA Jiří Welsch končí basketbalovou kariéru

Jiří Welsch, který se jako druhý český basketbalista prosadil do zámořské ligy NBA, ukončil v 38 letech hráčskou kariéru. Bývalý kapitán reprezentace v uplynulé sezoně nastupoval za Pardubice, kde s profesionální kariérou začínal. "Už sám od sebe nemohu očekávat to, na co jsem byl zvyklý. Nejsem hráč jako před deseti lety. Zlom nenastane ze dne na den, je to pomalý útlum a sportovec se musí rozhodnout, kam to nechá zajít. A já se rozhodl, že to teď ukončím," řekl Welsch novinářům. Zatím nemá úplně jasno, kam jeho kroky povedou. Welsch patří spolu s Jiřím Zídkem, Lubošem Bartoněm, Janem Veselým a Tomášem Satoranským mezi nejvýraznější osobnosti českého basketbalu od rozdělení Československa. S basketbalem začínal pod vedením otce v rodných Holicích. Přes Pardubice a Spartu se dostal do Olimpije Lublaň a následně byl jako druhý Čech v historii draftován do NBA. Po čtyřech sezonách se vrátil do Evropy a nastupoval za Málagu, Estudiantes Madrid a Charleroi. V roce 2012 přišel do české ligy do Nymburku, s nímž získal pět titulů. K tomu má tituly ze Slovinska a Adriatické ligy.

Počasí - středa

Převážně oblačno. V západní polovině Čech místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 °C, na jihozápadě a západě kolem 24 °C, v 1000 m na horách kolem 21 °C.