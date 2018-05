29-05-2018 12:42 | Martina Bílá

Lékaři z Ukrajiny, kteří už pobývají v Česku, musí do roka složit zkoušku

Lékaři z Ukrajiny, kteří už v Česku jsou, si musí aprobační zkoušku dodělat do roka. Ministerstvo zdravotnictví výjimku udělilo na žádost Asociace krajů, kterým lékaři v nemocnicích chybí. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO). Kdyby lékaři nepřišli do Česka díky projektu Ukrajina, museli by dříve, než začnou samostatně léčit pacienty, absolvovat půlroční praxi pod dohledem a složit odborné zkoušky v češtině. Ministerstvo jim může podle zákona dát roční odklad, který teď vztáhne na ukrajinské lékaře, kteří už v Česku jsou.

České zdravotnictví se podle ministra bez pracovníků ze zahraničí neobejde. Stejný problém řeší i jiné státy, například v Německu chybí asi 50.000 zdravotních sester. "Bohužel pracovníky nemáme a migrace ze zahraničí funguje," dodal Vojtěch.

O matrikách budou rozhodovat starostové

Matriky v obcích se plošně rušit nebudou, o jejich existenci budou rozhodovat starostové. Oznámil to premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš po jednání s Asociací krajů a Svazem měst a obcí. Podle Babiše se změní jejich financování a úředníci budou místo paušálu dostávat platbu za výkon. Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar za hnutí ANO řekl, že změna financování ušetří asi 150 milionů korun ročně, což je podle něj stejně, jako kdyby se část matrik zrušila.

Částky za úkon se budou pohybovat od zhruba šesti set korun za narození dítěte do přibližně tří tisíc osmi set korun za zápis sňatku. Vláda chtěla původně zrušit asi třetinu matrik, které ročně provedou méně než 20 úkonů a do 20 kilometrů od obce je jiný úřad. Celkem šlo asi o 400 poboček.

Ministr školství odvolal ředitele Cermatu Zíku

Ministr školství v demisi Robert Plaga z hnutí ANO odvolal ředitele organizace Cermat Jiřího Zíku. Udělal to kvůli chybám v letošních maturitních testech z češtiny a přijímacích zkouškách na střední školy. Od 1. června Zíku nahradí analytička Michaela Kleňhová, která původně měla do funkce nastoupit v prosinci. Ministr na Zíkově práci ocenil třeba to, že před maturitami neunikala zadání testů.

Kvůli chybě v maturitách se musely zpětně přehodnotit jejich výsledky. V jedné z otevřených otázek byly dvě možné správné odpovědi namísto ohlášeného jednoho správného řešení. Oprava pomohla 147 žákům k lepší známce. Stejný druh pochybení Cermat udělal i v jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. V otázce byly namísto jedné správné odpovědi dobře dvě.

Velitelem pozemních sil se stal Josef Kopecký

Velení pozemních sil armády převzal Josef Kopecký. V Praze na Vítkově mu funkci slavnostně předal Štefan Kaleta, který po 40 letech služby odchází do důchodu. Čtyřiapadesátiletý Kopecký, který až doteď vedl Vojenskou akademii ve Vyškově, bude mít na starosti podstatnou část armády - například 4. brigádu rychlého nasazení, dělostřelce, průzkumné prapory nebo ženisty.

Podle náčelníka generálního štábu armády Aleše Opaty patří mezi hlavní cíle spolupráce s novým velitelem pozemních sil také přezbrojení mechanizované brigády na novou bojovou techniku nebo vybudování nových armádních útvarů. Oficiálně Kopecký do úřadu nastoupí 1. června.

Do Česka přijede večer první část konvoje americké armády

Do České republiky přijede dnes večer první část konvoje americké armády, který se v rámci cvičení Saber Strike 2018 přesunuje z Německa do Pobaltí. Hraniční přechod Rozvadov překročí kolem 19:00 a po dálnici D5 a přes Pražský okruh zamíří do kasáren ve Staré Boleslavi, kde vojáci přenocují. Druhý den vyrazí kolem 7:00 k hraničnímu přechodu Náchod. Druhá část konvoje přijede do Rozvadova ve čtvrtek večer. Celkem by měl konvoj zahrnovat asi 400 vozidel a 1000 vojáků.

První blok, který přijede dnes, čítá do 170 vozidel a do 300 osob, s ohledem na plynulost dopravy bude rozdělen do sedmi proudů vždy se zhruba hodinovým rozestupem. Druhá část konvoje, která přijede do Rozvadova ve čtvrtek večer, bude rozdělena do deseti částí. Americké vojáky doprovodí Vojenská policie a Policie ČR. Žádné ukázky pro veřejnost, jak tomu bylo v některých případech v minulých letech, armáda neplánuje.

Žádost Žatce UNESCO projedná v létě v Bahrajnu

Nominaci Žatce jako města chmele na Seznam světového dědictví UNESCO projedná jeho příslušný výbor na přelomu června a července na zasedání v Bahrajnu. Nominace je postupně hodnocena už od roku 2017. Podle zprávy Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) je pravděpodobné, že Žatec svou nominaci bude muset ještě přepracovat, řekla novinářům starostka Žatce Zdeňka Hamousová (Volba pro město).

Žatec jako město chmele je v úsilí o zapsání na prestižní seznam aktuálně nejdále. Druhou českou žádost předložil začátkem roku 2018 Hornický region Krušnohoří, komisaři ICOMOS by ji měli začít hodnotit v polovině letošního roku. V druhé polovině roku chtějí nominační dokumentaci odevzdat také Slavné lázně Evropy, mezi něž se řadí mimo jiné Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně.

Počasí v Česku odpovídá začátku prázdnin

Počasí v Česku je letos o 40 dní napřed a odpovídá klimatu v Maďarsku. Venkovní teploty připomínají začátek letních prázdnin. Podle informací, které meteorologové uvedli na svém webu, dosáhl průměr teplot za posledních 30 dní 16,2 stupně Celsia. Odpovídá to v historických tabulkách normálu pro období od 6. června do 5. července.

V Česku nyní panuje velmi teplé letní počasí,léto ale ještě nezačalo. Podle meteorologického kalendáře trvá léto od začátku června do konce srpna a podle astronomického kalendáře začíná 21. června. Už duben přinesl extrémně teplé počasí a skončil jako nejteplejší duben od roku 1961, kdy meteorologové začali měsíční průměry sledovat.

V Krkonoších roztálo sněhové pole Mapa republiky

V Krkonoších v minulých dnech roztálo sněhové pole Mapa republiky na úbočí Studniční hory. Stalo se tak přibližně o měsíc dříve než loni. ČTK to řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Mapa republiky bývá místem, kde na české straně Krkonoš zůstává sníh nejdéle. Loni sněhové pole roztálo v prvních dnech července. Letos pole odtávalo rychleji než jindy. Důvodem byly vyšší jarní teploty a méně nakumulovaného sněhu.

Na úbočí Studniční hory sníh každoročně vydrží nejdéle. Když je zima velmi bohatá na sníh, mocnost sněhových vrstev tam dosahuje až 18 metrů. "Letošní naměřené maximum bylo v této lokalitě 7,5 metru, tedy slabší průměr," uvedl Drahný.

Počasí ve středu

Převážně oblačno, na severovýchodě zpočátku skoro jasno. V západní polovině Čech místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 °C, na jihozápadě a západě kolem 24 °C.