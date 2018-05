28-05-2018 13:56 | Zdeňka Kuchyňová

Průzkum: Se zákazem kouření v restauracích souhlasí 71 pct lidí

Zhruba rok po začátku platnosti podporuje zákaz kouření v restauracích 71 procent Čechů. Proti je zbytek, rozhodně ho odmítá 12 procent lidí. Zjistil to květnový průzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který udělala ve spolupráci s agenturou Ipsos. Odpovídalo v něm 1080 lidí. V Poslanecké sněmovně je nyní návrh na zmírnění zákona. Podle průzkumu kouří v Česku přibližně čtvrtina lidí. "Dvacet osm procent kuřáků je silně proti tomu, že se nesmí kouřit v restauracích," řekl ředitel Ipsos Central Europe Radek Jalůvka. Kuřáci si více podle průzkumu uvědomují, že zapálenou cigaretou omezují svobodu nekuřáků. Zatímco před šesti lety to přiznávalo 28 procent kuřáků, letos jejich podíl stoupl na 41 procent.

Za sníženou spotřebou čepovaného piva, na kterou upozorňují pivovary, podle průzkumu nestojí zákaz kouření, ale preference mladších spotřebitelů, kteří dávají přednost míchaným nápojům s tvrdým alkoholem. Pivo je také nahrazováno vínem nebo nealkoholickými nápoji. "Pro generaci Z není tak sexy pít pivo," dodal Jalůvka. Generací Z se označují lidé narození od druhé poloviny 90. let. Lidé podle průzkumu chodí do restaurací častěji než před třemi roky. Návštěvnost se zvýšila hlavně kvůli zákazníkům, kteří chodili v minulosti do občerstvovacích zařízení výjimečně, z velké části jde o nekuřáky.

Výrobce letadel chce do letiště u Jihlavy investovat 250 milionů

Zhruba čtvrt miliardy korun chce investovat do letiště v Henčově u Jihlavy firma Zall Jihlavan airplanes. Podmínkou je zpevněná dráha, pro niž potřebuje jihlavský magistrát získat pozemky od státu. O podmínkách představitelé Jihlavy informovali premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), který letiště navštívil v rámci návštěvy Vysočiny. Kromě výrobce letadel tu mají zájem investovat další soukromé subjekty, řekl náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Zpevněnou dráhu by společnost Zall, která má čínského většinového majitele, používala k testování vyrobených letadel. Zaměřuje se na kategorii ultralight a LSA, tedy lehká sportovní letadla. Zatím musí firma kvůli testům převážet letouny do Českých Budějovic. Po rozšíření výroby by společnost vyráběla a na místě testovala asi 30 letadel ročně, uvedl Popelka.

Vláda řeší možnost půjček pro obce, aby mohly odkoupit zpět podíly v privatizovaných vodárenských společností, řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) při návštěvě Vysočiny. Privatizace vodárenství byla podle něj chyba stejně jako privatizace společnosti ČEZ. Elektrárenskou společnost kritizoval za zahraniční investice. Měla spíš řešit domácí problémy, uvedl Babiš v souvislosti s dostavbou nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Zpětný nákup podílu ve vodárenské společnosti podle Babiše zvažuje i Praha.

Kraj dá festivalu Brna milion, nelze ho použít na kontroverzní hry

Jihomoravský kraj chce dát na festival Divadelní svět Brno zamýšlený milion korun, peníze ovšem nelze použít na dvě kontroverzní hry uvedené v rámci festivalu. Novinářům rozhodnutí rady tlumočil hejtman Bohumil Šimek (ANO). Rozhodnutí ještě musí schválit červnové zastupitelstvo. Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser už dřív ČTK řekl, že peníze z kraje lze použít na jiné hry festivalu. Obě zmíněné hry lze podle něj financovat třeba z dotace ministerstva kultury. Ve hře bylo i snížení podpory, k tomu ale kraj nesáhl. Dotace se nemůže vztahovat na hru Naše násilí a vaše násilí a hru Prokletí.

"V žádném případě se nejedná o cenzuru. Nic nezakazujeme ani nedoporučujeme, ale vzhledem k hospodaření s veřejnými prostředky bychom rádi podporovali projekty, které nerozdělují společnost nebo nevyvolávají negativní emoce. Jinak se koncept festivalu jeví jako dobrý, ty dvě hry to ale nesplňují," objasnil Šimek. Obě inscenace režíroval chorvatský režisér Oliver Frljič. Prokletí se dotýká témat jako zneužívání dětí kněžími, umělé přerušení těhotenství nebo postavení žen ve společnosti. Naše násilí a Vaše násilí přináší pohled na Evropu překvapenou migrační krizí a nahlížení na oběti terorismu v Evropě a na Blízkém východě. Čtvrteční představení se pokusila narušit skupina z radikálně pravicového hnutí Slušní lidé, která se snažila dostat do zamčeného sálu.

RegioJet poslal FlixBusu předžalobní výzvu,¨mluví o nekalé soutěži

Společnost Radima Jančury RegioJet zaslala předžalobní výzvu firmě FlixBus, která je konkurentem na trhu autobusové dopravy jak v Česku, tak v mezinárodní dopravě. Jančura požaduje, aby dopravce ukončil nekalou soutěž a ekonomické vydírání tím, že podle něj dlouhodobě jezdí za podnákladové ceny. Zároveň se RegioJet obrátil na evropskou komisařku pro soutěž Margrethe Vestagerovou, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Aleš Ondrůj. Jančura na cenovou politiku FlixBusu poukazuje několik měsíců a zaslání předžalobní výzvy avizoval. Opírá ji o expertní analýzu cen a nákladů, kterou si nechal vypracovat. Jančura uvádí, že FlixBus jezdí devět měsíců od vstupu na trh za ceny, které pokrývají pouze 55 procent nákladů. FlixBus zatím výzvu neobdržel a svoje podnikání považuje za férové v mezích zákona, napsala ČTK mluvčí Martina Čmielová.

FlixBus je nyní dominantním autobusovým dopravcem ve většině zemí Evropy. Dopravci pro něj jezdí na základě smlouvy a platí provizi z jízdného. FlixBus řeší pouze jízdní řády a marketing. Vzhledem k jeho agresivní politice se z RegioJetu stal paradoxně podle Jančury druhý největší nestátní dopravce v Evropské unii. V Německu je s jedinou vnitrostátní linkou z Drážďan do Berlína také druhým největším vnitrostátním dopravcem. Cenovou válku s konkurencí vedl před deseti lety na lince Praha - Brno i Jančura, když zde začala provozovat autobusy Asiana, dokonce musel zaplatit pokutu. Případy však považuje za odlišné. "Prodávali jsme část jízdenek za stejnou cenu jako Asiana, tehdy za 50 korun, níž jsme nešli. Navíc pouze na spojích, které si konkurovaly. Byla to logická reakce s cílem udržet si zákazníky, nikoli vytlačit nového hráče. Na ostatních spojích jsme jezdili za vyšší cenu a celá linka byla v zisku. To u FlixBusu není," řekl Jančura.

Ministerstvo: Zubaři chybí nejvíc v Táboře, Bruntále či Rumburku

Zubaři nejvíce chybí například v Táboře, Rumburku, Bruntále a Strakonicích. Ministerstvo zdravotnictví otevření ordinací podpoří dotací na plat sester nebo zubních hygienistek. Žádat mohou až o 1,2 milionu korun za pět let. Ministerstvo rozdělí do konce roku 2021 přes 100 milionů korun. Mapku s rozdělením oblastí podle dostupnosti péče zveřejnilo na webu. Podobný program úřad spustil dříve pro praktické lékaře, zájem ale nebyl příliš velký. Stomatologická komora dlouhodobě tvrdí, že problémem není nedostatek zubařů, ale jejich nerovnoměrné rozmístění. V ČR je nyní asi 8000 zubařů, více než polovina jich je v Praze a krajských městech. Podmínkou pro získání dotace je, aby žadatel do tří let přijal nejméně 1500 pacientů. Alespoň desetina musí být děti a senioři. Musí také doložit, že má smlouvy nejméně se čtyřmi zdravotními pojišťovnami. Ordinovat musí alespoň 35 hodin týdně, otevřeno musí mít každý pracovní den.

V maturitním testu z češtiny byla chyba, musel se přehodnotit

V maturitním testu z češtiny byla chyba, kvůli které ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) rozhodl o přehodnocení výsledků státní maturity. V jedné z otevřených otázek totiž byly dvě možné správné odpovědi namísto avizovaného jediného správního řešení. Cermat nyní některým žákům vystaví nová vysvědčení a nové výpisy testů. Oprava pomohla 147 žákům. Chybu měl Cermat na jaře také v testech jednotných přijímacích zkoušek. V úterý se Plaga sejde s ředitelem Cermatu Jiřím Zíkou. Podle serveru Týden.cz se ho chystá odvolat.

"Celkem 113 žáků díky změně hodnocení nepropadne v testu a jejich výsledek se změní na 'uspěl'. U dalších 34 žáků se změnou bodového hodnocení zlepší známka o stupeň. Uvedená chyba nás velmi mrzí a omlouváme se za ni žákům a školám," uvedl Plaga. Všichni dotčení žáci podle něj dostanou opravené výsledky nejpozději do úterý.

Dražba filmových klapek na zlínském festivalu vynesla rekord

Dražba umělecky ztvárněných filmových klapek na zlínském filmovém festivalu vynesla rekordní částku 2,4 milionu korun. Loňský výtěžek dražitelé přesáhli o téměř půl milionu korun. Největší zájem byl o klapku Maroše Churyho, kterou zájemce vydražil za 110.000 korun. Šlo o klapku s motivem filmu Obecné školy, na které je vyobrazen Jan Tříska s houslemi. Aukce klapek je tradiční součástí filmového festivalu pro děti a mládež. Výtěžek půjde na podporu autorských snímků studentů filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům, řekla ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Do aukce letos přispělo svými díly 147 výtvarníků. Mezi autory byl například Kristián Kodet, Jiří Slíva, Ivan Baborák, Boris Jirků či Iva Hüttnerová. Projekt Salon filmových klapek odstartoval v roce 1998 a za dobu existence projektu vzniklo 2369 klapek, které putovaly do soukromých sbírek.

V Praze začal festival romské kultury Khamoro

Koncertem na Střeleckém ostrově v Praze začal festival romské kultury Khamoro neboli Slunce. Zahájení dvacátého ročníku přehlídky, o které se postaral Gypsy.cz či slovenská zpěvačka Gitana, si nenechaly ujít stovky lidí. Týdenní přehlídku pořádá organizace Slovo 21. Program kromě romské muziky nabídne i divadelní představení, výstavy, módní přehlídku, konferenci o postavení romských žen v Evropě či průvod účinkujících v kostýmech centrem metropole. Pořadatelé připravili i tři výstavy fotografií. První se soustředí na historii a pronásledování a vyhlazování Romů a Sintů, druhá představuje snímky makedonských Romů z let 1915 až 1918, poslední zachycuje portréty romských žen.

V Ostravě poběží také sprinterští mistři světa Gatlin a Gulijev

Americký sprinter a úřadující mistr světa na stovce Justin Gatlin je další hvězdou mítinku Zlatá tretra Ostrava. Na dvoustovce pak poběží rovněž úřadující šampion z Londýna Ramil Gulijev. Letošní 57. ročník největšího domácího atletického závodu se v Ostravě uskuteční 13. června. Gatlin bude na Tretře startovat už potřetí, v šestatřiceti letech do Ostravy přijede stále ve výborné formě jako vítěz loňského mistrovství světa. Při svém dřívějším startu na stovce zaběhl čas 9,86, ale s výkony pod deset sekund bude mít na severní Moravě v poli soupeřů další protivníky: Francouze Christophea Lemaitreho, Bena Meitého z Pobřeží slonoviny, Brita Adama Gemiliho a Jihoafričana Akaniho Simbineho. Také Gulijev, ázerbájdžánský sprinter reprezentující Turecko, na loňském šampionátu v Londýně vybojoval zlato a rozšířil výčet aktuálních mistrů světa ve startovních listinách Zlaté tretry na jedenáct.

Pětibojaři Kuf a Přibylová vyhráli smíšenou štafetu na SP v Sofii

Moderní pětibojaři Jan Kuf a Eliška Přibylová vyhráli závod smíšených štafet na Světovém poháru v Sofii a vynahradili si zklamání z individuálních startů. Čeští reprezentanti v neolympijské disciplíně vedli od šermu a první místo v Bulharsku uhájili až do konce. Ve smíšené štafetě slaví český moderní pětiboj v SP premiérový úspěch. Na druhé místo se po nejrychlejším běhu v kombinaci se střelbou posunula egyptská dvojice Ahmad Gandí, Salmá Abdal Maksúdová, třetí skončili Bělorusové Jaroslav Račuk a Iryna Prasjancovová.

Přes Čechy se dnes přeženou silné bouřky a přívalové deště

Většinu území Čech mohou zasáhnout silné bouřky. Doprovázet je bude přívalový déšť s kroupami, kvůli kterému se mohou rozvodnit menší toky. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Bouřky budou pokračovat i v dalších dnech. Přívalový déšť může ojediněle zatopit níže položená místa a sklepy. Lze také očekávat rychlé rozvodnění malých toků, podemletí cest a rychlý odtok vody ze svahů. V Česku je nyní teplo, venkovní teploty mají překonat 30 stupňů Celsia. Horko by mělo být do konce května, pak se má mírně ochladit.