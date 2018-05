27-05-2018 11:20 | Libor Kukal

Konvoj americké armády projede přes Českou republiku na cvičení Saber Strike

V příštím týdnu se uskuteční přesuny amerických vojáků přes území České republiky v rámci cvičení Saber Strike 2018. Jedná se o průjezd asi 400 vozidel a 1000 vojáků 2. jízdního pluku (2nd Cavalry Regiment) z německého Vilsecku přes území České republiky na cvičení do Polska a Pobaltí.

Průjezd amerických jednotek přes české území je stejně jako v minulých letech ukázkou plnění našich spojeneckých závazků. Našim vojákům zároveň umožňuje v praxi procvičit činnosti související s logistikou a doprovodem,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Všechny přesuny po území České republiky budou doprovázet a zabezpečovat příslušníci Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky. Konkrétní plánované časy se mohou změnit s ohledem na dopravní situaci na trase. Během přesunu nejsou plánované žádné ukázky pro veřejnost.

Jak oznámilo ministerstvo obrany, první konvoj se přesune dne 29. května 2018 ve večerních hodinách přes hraniční přechod Rozvadov, dále po trase D5, D0, D1 a D10 do kasáren Stará Boleslav, kde je plánováno přenocování. Dne 30. května 2018 bude pokračovat od rána po trase D10, D11 a silnici 33 (E67) na hraniční přechod Náchod. Tento blok čítající do 170 vozidel a do 300 osob bude s ohledem na plynulost dopravy rozdělen do 7 proudů vždy se zhruba hodinovým rozestupem.

České vlaky byly loni nejpřesnější za tři roky, ukazují statistiky

Devět z deseti vlaků na české železnici odjelo nebo přijelo loni včas nebo se zpožděním maximálně pět minut, zjistil web zdopravy.cz. Údaje vyplývají ze statistik Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a Českých drah. Jde o nejlepší výsledek za poslední tři roky, i když v některých ukazatelích došlo meziročně ke zhoršení.

SŽDC loni dosáhla úspěšnosti plnění jízdního řádu 90,63 %, České dráhy 90,5 %. V případě celostátních dálkových vlaků se celá železnice dostala dokonce na nejlepší hodnotu za posledních čtyři roky: 83,16 %. Jde o všechna zpoždění bez rozdělení příčin.

Ve výroční zprávě České dráhy ještě detailněji zkoumají zpoždění, za které mohou samy a mohly ho ovlivnit. Příčinou může být například závada na voze či lokomotivě. Celkem jde o 14,8 % všech zpoždění. Zbytek připadá na důvody na straně Správy železniční dopravní cesty nebo povětrnostní vlivy nebo „importovaná“ zpoždění, které si přiveze mezinárodní vlak ze sousední země.

Protestující vtrhli na jeviště divadla v Brně. Nelíbila se jim inscenace se znásilněním muslimky Ježíšem

Na třicet členů hnutí Slušní lidé vtrhlo v sobotu na jeviště brněnského Divadla Husa na provázku. Protestovali proti kontroverzní inscenaci Naše násilí a vaše násilí. Už před začátkem představení proti němu protestovalo několik malých skupin. Kritiku vyvolala hlavně scéna znásilnění muslimské ženy Ježíšem. Inscenaci chorvatského režiséra Olivera Frljiče odsoudila katolická církev a někteří politici.

Protestující na jevišti utvořili před herci řetěz. Chtěli je tak z divadelních prken vytlačit a zabránit jim v dalším hraní. Zbytek diváků ale začal hercům tleskat a někteří skandovat: „Slušní lidé, domů!“

Zasahovat musel antikonfliktní tým policie. Aktivisté z hnutí Slušní lidé nakonec jeviště opustili. „Narušitele vyvedli bočním vchodem ven,“ popsala reportérka Radiožurnálu Vlasta Gajdošíková, která situaci na místě sledovala.

Brno pozná hudební bohatství Lipska

Na brněnském Moravském náměstí se představí umělecké dílo kombinující hru světla a zvuku. Jedná se o interaktivní instalaci „25 Her(t)z“.

Od Bacha a Mendelssohna přes Brahmse a Roberta a Kláru Schumannovy až k Wagnerovi a Janáčkovi. Těmito jmény se mohou pochlubit lipské hudební dějiny.

Písmena, ze kterých se tato jména skládají, jsou rozdělena na celkem 128 samostatných panelů, která podobně jako v křížovce formují pětimetrovou skulpturu s názvem „25 Her(t)z“. Od 29. do 31. května od 11 hodin až do noci se mohou návštěvníci usadit na pestré kostky umístěné před instalací a informovat se prostřednictvím krátkých hudebních úryvků a audionahrávek o hudebním bohatství Lipska. Ve večerních hodinách pak hra světla a barev, podmalovaná zvukovou koláží z děl nejvýznamnějších lipských skladatelů.

Dílo je společným výtvorem světelného mága Philippa Morvana z Francie a hudebníka Mika Dietricha z Lipska.