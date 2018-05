26-05-2018 10:39 | Libor Kukal

Mezinárodní srovnání dopraců: České dráhy nabízejí nejlepší jídlo

České dráhy zvítězily v kategorii "jídlo na palubě" v prvním mezinárodním srovnání kvality železnic. Žebříček nejlepších evropslých železnic sestavila společnost Loco2. Gastronomický servis ve vlacích Českých drah zajišťuje firma JLV. Nejlepším evropským železničním dopravcem byly vyhlášeny švýcarské dráhy SBB. České dráhy rovněž získaly dvě třetí místa v podkategoriích služby pro baťůžkáře a "romantika na kolejích".

Afghánští letečtí koordinátoři trénují pod dohledem českých instruktorů

Výcvik, asistence a poradenství jsou v současné době primárními úkoly příslušníků Vzdušných sil AČR nasazených na území Afghánistánu. Jednou z oblastí, kde čeští vojáci v rámci mise Resolute Support zanechávají významnou stopu, je realizace výcviku tzv. Afghánských leteckých koordinátorů (Afghan Tactical Air Coordinator – ATAC). Podílejí se na něm prostřednictvím předsunutého leteckého návodčího zastávajícího post instruktora.

Každý výcvikový cyklus trvá osm týdnů a je zakončen ostrými leteckými střelbami pod dozorem koaličních instruktorů. Účastní se ho vždy přibližně deset až dvacet studentů v závislosti na možnostech afghánských vzdušných sil. V letošním roce byly úspěšně ukončeny již dva kurzy, další cyklus plánují instruktoři zahájit v brzké době, uvedlo české ministerstvo obrany.

V Brně začala velká česko-slovenská výstava Re:publika

Na brněnském výstavišti v sobotu začal festival Re:publika, který připomíná 100. výročí Československa a 90 let existence veletržního areálu. Kolona historických vozidel přivezla dvojníka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, před výstavištěm už podle ČTK čekaly v sluneční výhni stovky lidí.

Slavnostního zahájení se zúčastnili také premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš (ANO) a Peter Pellegrini. Podle politiků jsou vztahy obou zemí nadstandardní. Babiš je přirovnal k bývalým manželům, kteří spolu vycházejí lépe než před rozvodem. Soužití a mírové rozdělení Čechů a Slováků by mohlo sloužit jako příklad všem národům světa, řekl Pellegrini.

Slovenský premiér zmínil, že právě v Brně žije, studuje a pracuje mnoho Slováků. Podle brněnského primátora Petra Vokřála (ANO) může město hrát roli mostu mezi oběma státy.

Česko usiluje o prohloubení spolupráce s Afrikou

Česko se uspořádáním mezinárodní konference připojilo k oslavám tradičního Dne Afriky. Cílem konference bylo diskutovat o příležitostech pro partnerství České republiky a afrických zemí, zejména v oblasti ekonomické spolupráce. Konference se konala v kontextu aktuálního předsednictví ČR v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC). Bývalý ministr zemědělství ČR a současný místopředseda hospodářského výboru PS PČR Marian Jurečka zdůraznil obchodní rozměr rozvojové spolupráce a zmínil konkrétní pozitivní příklady projektů z Etiopie a Zambie.

Úspěšný podnikatel z Pobřeží slonoviny Mory Diane následně poukázal na příležitosti, které přináší regionální obchodní uskupení v Africe, v rámci kterých funguje volný obchod. Uvedl zároveň, že ČR je považována za industriální zemi se špičkovou kvalitou strojírenských výrobků. Je tu potenciál pro spolupráci na obchodní úrovni a dodávání strojírenského vybavení africkým firmám tak, aby byly schopné zpracovávat své přírodní zdroje.

V bývalých jatkách v Ostravě vznikne kromě městské galerie také kulturní centrum

Mezinárodní kulturní centrum vznikne v budovách přístavby městských jatek. Po rekonstrukci budou sloužit umělcům a veřejnosti sály pro tanec, přednášky, koncerty, divadlo, prostory pro výtvarné umění a součástí bude i ubytování pro hostující umělce. Záměr města představil primátor Tomáš Macura.

Město Ostrava plánuje v prostorách přístavby bývalých městských jatek zřízení kreativního Mezinárodního kulturního centra. Vypsalo proto zakázku na ideový návrh, který by určil, jaké aktivity by se dalo v těchto prostorech provozovat. Mělo by se jednat o otevřenou zónu pro kulturu, vzdělávání, kreativitu a spolupráci mezi lokálními aktéry i na mezinárodní úrovni. Důraz bude kladen na podporu vlastní umělecké tvorby a kvalitní dramaturgii se zaměřením na mladší publikum.

Budova přístavby jatek se skládá z šesti různých konstrukčních systémů, navzájem stavebně propojených, s výměrou 5 tisíc metrů čtverečních. Vykoupena byla za 37,95 milionu korun. Výměra sousedních památkově chráněných historických jatek, ve kterých bude působit městská galerie Plato, činí 20 tisíc m2.

Řepařská dráha vozí na Kolínsku lidi místo řepy

Polabské roviny byly dříve protkány úzkorozchodnými železnicemi, po kterých se do cukrovarů vozila cukrová řepa. V současnosti funguje již jen jedna poslední - Kolínská řepařská drážka. V současnosti zde funguje příležitostný provoz pro turisty. Vlaky jezdí například o tomto víkendu.

Úzkorozchodné železnice u Kolína vznikly na přelomu 19. a 20. století a všechny tratě dohromady měřily přes 130 km. Nejstarší z nich byla právě Kolínská řepařská drážka, postavená v roce 1894, která vedla z Jestřabí Lhoty přes Býchory až do kolínského cukrovaru a vozila řepu téměř sedmdesát let. O vzkříšení nejstarší železnice se postaral Klub pro obnovu řepařské drážky. V létě 2007 vyjel na část původní tratě první vlak po rekonstrukci. Od té doby se železnice postupně prodlužuje a letos se otevírá nová zastávka Býchory.

Na slalomářském ME v Praze bude 207 lodí z 27 zemí

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu se v příštím týdnu v pražské Troji zúčastní vodáci z 27 zemí. Přihlášeno je 207 lodí, nejpočetněji je zastoupena tradičně kategorie kajakařů, jichž se představí 65.

Na startu by podle ČTK měli být čtyři z pěti obhájců titulu - kanoisté Alexander Slafkovský ze Slovenska a Kimberley Woodsová z Británie, kajakáři Mateusz Polaczyk z Polska a Corinna Kuhnleová z Rakouska. Pouze francouzská posádka deblkanoe Pierre Picco, Hugo Biso mezi přihlášenými chybí.

V českém týmu budou na cenné kovy ze Slovinska navazovat bronzový kajakář Jiří Prskavec, rovněž třetí deblkanoisté Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem a stříbrná kanoistka Tereza Fišerová.

Počasí

Předpověď na neděli: Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména na horách, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C.