25-05-2018 12:24 | Zdeňka Kuchyňová

Začínají platit nová unijní pravidla pro ochranu osobních údajů

Nová pravidla EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které mají pomoci hájit práva občanů proti zneužívání jejich osobních dat, nabyla účinnosti. Týkají se veřejných institucí i firem a společností, které nakládají s osobními údaji svých zákazníků či zaměstnanců. Kritici GDPR ale tvrdí, že nová pravidla jsou příliš byrokraticky náročná a v některých případech nejednoznačná.V Česku si zavedení GDPR u firem a veřejné správy vyžádá náklady kolem šesti miliard korun. Podle údajů poradenské firmy Bureau Veritas se nařízení dotkne všech firem, jichž je v Česku zhruba 460.000, a dále třetiny z 1,5 milionu živnostníků a celé veřejné správy včetně 7000 obcí.

Evropské nařízení zároveň umožňuje výjimky, které musí upravit zákony jednotlivých členských států. Zatímco na uzákonění českých mantinelů se čeká, například Slovensko si už výjimky stanovilo. Týkají se situací, kdy firmy či instituce nemusejí získat souhlas dotčené osoby se zpracováním jejích údajů. České výjimky by se mohly týkat například pravidel pro užívání sociálních sítí. Nově už souhlas se zpracováním osobních údajů nesmí být součástí obchodních podmínek. Kvůli novým pravidlům by tak měla být obnovena většina databází s osobními daty, kterými disponují e-shopy, ale i lékaři, školy, zaměstnavatelé či společenství vlastníků. GDPR rovněž zavádí právo "být zapomenut", tedy právo na výmaz poskytnutých osobních údajů z marketingových databází. Firmy bez souhlasu klienta nebudou moci ani sledovat jeho chování na internetu nebo zjištěná data prodávat.

Zeman: Hamáček porušil naši dohodu, že nenavrhne na ministra zahraničí Pocheho

Prezident Miloš Zeman se podle svých slov před týdnem s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem v Ostravě dohodl, že na ministra zahraničí navrhne místo europoslance Miroslava Pocheho jiného kandidáta. Šéf sociální demokracie ale podle něj dohodu porušil a ČSSD den poté potvrdila nominaci Pocheho. Zeman v TV Barrandov řekl, že Poche zpochybňuje dvě základní orientace české zahraniční politiky, a to odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku, a proto nemá být šéfem české diplomacie. To, že ČSSD na něm i přes Zemanovu kritiku trvá, přičítá tlaku, který na Hamáčka vyvíjí zejména pražská organizace ČSSD, které je Poche členem.

Zeman už dříve svou neochotu jmenovat Pocheho do čela ministerstva zahraničí vysvětlil tím, že tento politik ČSSD v minulosti napsal článek vstřícný vůči migrantům a migračním kvótám. V dopise stranickým kolegům pak navíc Poche kritizoval proizraelskou politiku české vlády. Prezident odmítl názor, že Pocheho odmítá i proto, že v prezidentských volbách podpořil jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

Ledecká, Čech a Doleček jsou nominanty Sněmovny na vyznamenání

Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, fotbalový brankář Petr Čech a lékař a popularizátor zdravé výživy Rajko Doleček patří k lidem, které dnes Sněmovna navrhla prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání. Na nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, poslanci navrhli mimo jiné velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého. Seznam čítá celkem 28 jmen. Na medaili Za zásluhy poslanci navrhli také například básníka a spisovatele Karla Sýse, novináře Josefa Klímu, motocyklového závodníka Jaroslava Faltu a videoherního scénáristu Daniela Vávru, k jehož nejznámějším dílům patří videohra Mafia: The City of Lost Heaven.

K dalším nominovaným na Řád bílého lva patří váleční letci Josef Ocelka a Josef Bernat, válečný veterán Květoslav Prokeš, kterého popravil komunistický režim za protikomunistický odboj, a Karel Husárek, jenž stál před okupací u vzniku československého pevnostního systému. Mezi navržené na nejvyšší státní vyznamenání patří také rozhlasový pracovník Karel Lánský, který pomáhal po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 udržet vysílání rozhlasu.

Sněmovna: Rozvojová pomoc by měla souviset s navracením migrantů

Sněmovna v souvislosti s debatou o marrákešské deklaraci pojednávající o imigraci z Afriky do Evropy navrhla, aby Česko podmínilo rozvojovou pomoc zdrojovým státům jejich spoluprací v návratové politice. Na návrh evropského výboru se na tom Sněmovna usnesla zhruba po 2,5hodinové debatě, v níž deklaraci kritizovali zejména poslanci SPD Tomia Okamury. Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO), jenž se konference v marocké Marrákeši začátkem května zúčastnil, naopak mluvil o bezprecedentním překrucování faktů jejích závěrů.

Ještě tvrdší vyjádření zvolil při interpelacích premiér v demisi Andrej Babiš. "Jsou to všechno lži," řekl. Deklarace podle něho mluví o tom, co mají dělat africké státy. "Dobýváte se do otevřených dveří," vzkázal Babiš poslancům SPD. Jeho kabinet je, jak uvedl, jednoznačně proti migraci a postupně podle něho získává spojence proti navrhovaným stálým kvótám na přerozdělování imigrantů mezi členské státy Evropské unie. Poslanci SPD tvrdili, že deklarace je proimigrační, že jde o faktickou legalizaci migrace z afrických zemí a o rezignaci na návratovou politiku.

Piráti chtějí nižší limit pro vstup do Sněmovny, Metnar to odmítl

Piráti chtějí snížit hranici pro vstup volební strany do Sněmovny z pěti na čtyři procenta. Navrhli tak upravit volební novelu, která má především omezit chybovost při sčítání voličských hlasů. Zároveň doporučili zrušit zvyšující se limit pro koalice. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) to odmítnul jako neprodiskutovanou zásadní změnu. Sněmovna o novele rozhodne v příštích týdnech. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) návrhy obhajoval s tím, že v lidnatějších krajích už nyní k zisku poslaneckých mandátů stačí méně než čtyři procenta hlasů, zatímco v méně lidnatých je tomu naopak. Jako příkladu uvedl Zelené, jimž v roce 2006 nestačilo v Libereckém kraji k poslaneckému křeslu 9,5 procenta hlasů, ale v Moravskoslezském kraji za poloviční zisk hlasů mandát získali.

Benešovy dekrety jsou podle Babiše uzavřená záležitost

Poválečné Benešovy dekrety jsou podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) uzavřená záležitost. Premiér si nedovede představit, že by se sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení konal v Česku. Uvedl to ve Sněmovně v rámci interpelací. Obdobně reagoval i ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). "Nic takového nenastane, pro nás je to jednou provždy uzavřená záležitost," uvedl Babiš. Reagoval tak na obavy poslance KSČM Jiřího Valenty, zda nehrozí vracení majetku zabaveného sudetským Němcům po druhé světové válce na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Poslanec poukázal na slova státního tajemníka německého ministerstva vnitra Stephana Mayera (CSU), který před týdnem na sudetoněmeckém sjezdu prohlásil, že Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy.

Poslanci chtějí vyšší penze žen s dětmi nebo zachovat zásluhovost

Lidovci chtějí mimo jiné zvýšit důchody ženám s dětmi a zajistit jim možnost dřívějšího odchodu do starobní penze v závislosti na počtu vychovaných dětí. Poslanci TOP 09 požadují vyškrtnout z vládní novely pasáž o růstu pevné části důchodů. Pozměňovací návrhy zazněly v druhém čtení předlohy. Poslanci KDU-ČSL podle úpravy Pavly Golasowské navrhují, aby se ženám zvyšoval přiznaný důchod o 500 korun za každé vychované dítě. Poslankyně chce i několik změn ve vdovských důchodech. Při souběhu invalidního a vdovského důchodu by se obě penze měly poskytovat v plné výši, doba pobírání vdovského důchodu by se měla prodloužit z jednoho roku na dva roky.

Vládní novela zejména zvyšuje podíl pevné části důchodu, která je pro všechny stejná, z nynějších devíti na deset procent. Cílem je přispět ke zvýšení životní úrovně důchodců s nízkými důchody, u nichž základní výměra činí významnou část penzí. "Dochází k další snaze o nivelizaci důchodového systému. Současný důchodový systém přitom už nyní patří k nejvíce rovnostářským v Evropě," vysvětlila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) návrh na vyškrtnutí této pasáže novely. Ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová tvrdí, že vládní návrh neznamená oslabení principu zásluhovosti při výpočtu rozhodující části důchodu, tedy procentní výměry. Podle zpravodaje Jana Bauera (ODS) se ale zásluhovost nesporně snižuje, a to podle něho ze 78 na 76 procent.

Spouští se systém s daty o leteckých cestujících v EU

Informační systém, který bude spravovat informace o všech cestujících v letecké dopravě v rámci Evropské unie, začne fungovat dnes. Díky systému s názvem PNR budou mít bezpečnostní složky k dispozici už po rezervaci letenek komplexní informace o všech cestujících. ČTK to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Dosud mohla policie žádat pouze o konkrétní informace při vyšetřování určitého případu, aerolinky navíc tyto informace poskytovaly až po odbavení cestujících. Správci PNR v systému uvidí vedle jména cestujících jejich adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, datum a plán cesty, údaje z letenky i informace o zavazadlech a platbách. PNR by se tak podle Ibeheje měl stát účinným nástrojem v boji proti terorismu i organizovanému zločinu.

Správcem systému bude policie. V rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu nově funguje speciální jednotka PIU (Passenger Information Unit), která se bude PNR zabývat. Podobné jednotky vznikly ve všech členských státech EU a budou spolupracovat při výměně informací o cestujících. Do systému budou povinně zapojeny všechny letecké společnosti, které přepravují cestující uvnitř EU nebo do některého z členských států.

Povodeň v Obecnici zničila most, obec je bez vody

Povodeň v Obecnici na Příbramsku způsobila podle prvotních odhadů škody zhruba za deset milionů korun. Voda podemlela dva mosty. Obecní most bude muset být zdemolován, řekl ČTK starosta Obecnice Josef Karas. Povodeň podle něj přerušila přivaděč vody do vodojemu, obec má proto problém s vodou. "Do studny se nám dostala povrchová voda, takže jsme museli zastavit dodávku obecní pitné vody a museli jsme přivézt cisterny," řekl starosta. Obec se snaží provizorně zprovoznit zničené komunikace, naváží proto kámen a štěrk, aby mohla auta obcí projíždět. Obecnický potok podle Karase rozvodnilo upouštění vodní nádrže Octárna, která je zdrojem pitné vody pro Příbram. "Tím se ta situace ještě zhoršila, ale upouštět to museli, protože by to začalo přetékat, to jinak nešlo," řekl starosta.

V nedalekém Zaječově na Berounsku voda zničila chodníky a dešťovou kanalizaci. Škody v této obci se budou zřejmě pohybovat v milionech korun. Zaječov byl jednou ze tří středočeských obcí, kde v noci platil třetí stupeň povodňové aktivity. Zhruba hodinu po půlnoci začala voda opadat, evakuace se proto nakonec neuskutečnila. Bouřka ucpala kanalizační potrubí, voda se tak v noci hrnula po silnici a do domů. Ucpané potrubí se už opravuje, s čímž pomáhají bagry, které musely poškozené potrubí vykopat. Za povodeň v obci může podle starostky sucho. "Většinou ty Brdy nám vodu zastavily, ale teď, jak bylo všechno suché, tak prostě ta voda letěla dolů," uvedla Irena Nezbedová. V Česku se večer čekají další bouřky. O víkendu se mají teploty pohybovat kolem 25 stupňů Celsia.

Snížení dávek podle Němcové povede k poklesu cen bydlení pro chudé

Navrhované snížení dávek na bydlení čtyřčlenným a početnějším rodinám a obyvatelům ubytoven podle ministryně práce v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) povede k poklesu přemrštěných nájmů tam, kde potřební žijí. Nižší podpora od státu tak situaci lidí v tísni nezhorší a neohrozí je. Němcová to řekla ČTK. Podle ní mají změny dávek zabránit zneužívání peněz od státu nepoctivými pronajímateli, kteří si účtují neúměrné částky. Odborníci na sociální problematiku návrhy ostře kritizují a označují je za hazard. Podle nich by se po snížení dávek mohl počet lidí v bytové nouzi zdvojnásobit.

Od příštího roku by se normativy čtyřčlenným a početnějším rodinám měly snížit v nájemním bytě o zhruba 2600 až 3100 korun, ve vlastním či družstevním bytě asi o 2360 korun. Lidem v ubytovnách by se započítávala polovina normativu místo nynějších 80 procent. Podle Němcové příjemci dávek platí pronajímatelům mnohem víc, než je obvyklé nájemné. Ministryně v demisi míní, že po změně budou muset jít majitelé s cenou dolů, jinak by byt nepronajali. Podle ní mají změny dopadnout především na nepoctivé pronajímatele. Platforma pro sociální bydlení označila návrhy za "destrukci hlavního pilíře" sociální politiky v bydlení, za který dávky v době neexistujících sociálních bytů považuje.

Finanční skupina J&T uzavřela smír s čínskými investory

Skupina J&T dostala od čínské CITIC Group 11,5 miliardy Kč, které jí dlužila čínská CEFC. ČTK to řekl zdroj z J&T. Skupina podle něj postupně začne uvolňovat zastavený majetek CEFC. Ráno skupina J&T oznámila, že se dohodla s čínskou státní firmou CITIC, že od ní odkoupí miliardové dluhy firmy CEFC. Obě společnosti by tak měly urovnat spory, které minulý týden vedly k odvolání manažerů CEFC z jimi ovládaných společností v Česku. Dluhy evropské CEFC vedené Jaroslavem Tvrdíkem vůči J&T se pohybují až kolem 500 milionů eur, tedy více než 12 miliard korun. CITIC nyní ovládá necelou polovinu čínské firmy, která dosud investovala v Česku do řady nemovitostí a firem, například hotelů, fotbalové Slavie, Travel Servisu nebo pivovarů Lobkowicz.

V Brně uvedli kontroverzní hru Prokletí, odpůrci chtěli do sálu

Za zostřených bezpečnostních opatření uvedl polský Teatr Powszechny na festivalu Divadelní svět v Brně kontroverzní hru Prokletí v režii Olivera Frljiče. Během představení se do zamčeného sálu Husy na provázku snažilo dostat asi 20 lidí, podle očitých svědků šlo o odpůrce hry. Divadlo střežila bezpečnostní agentura, lidé nemohli vnášet do sálu zavazadla. Protesty lze v Brně očekávat také v sobotu, kdy na Divadelním světě uvedou další Frljičovu hru Naše násilí a vaše násilí. Ohlášeny jsou nejméně čtyři veřejné protesty, Hra popudila církev i některé politiky.

Hra Prokletí volně vychází z dramatu polského klasika Stanisława Wyspiańského, avšak otevírá řadu současných kontroverzních témat, jako je zneužívání dětí kněžími, umělé přerušení těhotenství, postavení žen ve společnosti anebo politická situace v Polsku. Na paškál si ale bere také muslimské migranty a pohled společnosti na ně. Inscenace v Polsku vyvolala silnou negativní reakci.

Ve Zlíně začíná filmový festival pro děti a mládež

Ve Zlíně začíná mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Letošní 58. ročník nabídne 300 filmů z 55 zemí, z toho 169 snímků je soutěžních. Hlavním tématem je československý film pro děti a mládež u příležitosti sta let české státnosti a 120 let československé kinematografie. Nebude chybět ani rakouské filmové okénko. Festival potrvá do 2. června. Nejstarší a největší filmovou přehlídku svého druhu na světě zahájí slovensko-český snímek Nina režiséra Juraje Lehotského.

Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež převezmou herci Magda Vášáryová a Jaromír Hanzlík. Za mimořádný přínos světové kinematografii dostane Zlatý střevíček Andrea Morricone, hudební skladatel a dirigent, syn slavného skladatele Ennio Morriconeho. Morricone mladší složil hudbu ke snímku 72 Hours in Bangkok českého režiséra a producenta Lubomíra Haltmara, který festival uvede ve světové premiéře. Na chodníku slávy před Velkým kinem budou odhaleny hvězdy se jmény herců Ivany Andrlové a Maroše Kramára.

Na Vyšehradě začíná svátek gastronomie - Prague Food Festival

Na pražském Vyšehradě začíná třídenní Prague Food Festival, který příchozím nabídne jídla, nápoje a delikatesy od vybraných pražských i mimopražských restaurací, barů, vinoték nebo cukráren. Tématem letošního 12. ročníku je deset nejzajímavějších kulinárních trendů pro rok 2018. Hosté tak budou moci poznávat pokrmy všemi smysly, ochutnat byliny a květiny oblíbené u šéfkuchařů, superpotraviny i prvorepubliková jídla a otestovat si takzvanou fusion kuchyni, ve které se prolínají různé celosvětové gastronomické směry. Připraven je i doprovodný program v podobě soutěže v poznávání potravin, gastronomických show, kurzů správného párování pivních speciálů s jídlem, párování japonských pokrmů s nápoji či správné přípravy vodní dýmky.