24-05-2018 13:32 | Martina Bílá

NS v kauze Peroutka: Za újmu způsobenou prezidentem odpovídá stát

Pokud prezident při výkonu své funkce někomu způsobí újmu, například svým výrokem zasáhne do osobnostních práv, lze žalovat stát a žádat náhradu. Justice má spory řešit podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, plyne z publikovaného verdiktu Nejvyššího soudu (NS) v kauze výroků prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi.

NS vrátil spor na začátek, znovu jej musí řešit Obvodní soud pro Prahu 1, který původně nařídil, aby se stát částečně omluvil Peroutkově vnučce Terezii Kaslové. Prezident jako osoba z výkonu své funkce odpovědný není. Kromě toho, že NS upozornil na použití nepatřičného zákona, což byl občanský zákoník, také zdůraznil, že za stát neměla jednat Kancelář prezidenta republiky, ale jiná instituce, patrně některé z ministerstev. Jejich roli v podobných sporech vymezuje právě takzvaný zákon o odpovědnosti.

Poslanci se sejdou na schůzi k novičoku příští týden ve čtvrtek

Poslanci se sejdou na mimořádné schůzi věnované kauze kolem údajné výroby jedu novičok v tuzemsku a souvisejících výroků prezidenta Miloše Zemana příští týden ve čtvrtek. Uvedl to sněmovní web. Pod žádost o její svolání se podepsalo 55 poslanců z klubů TOP 09, ODS, Pirátů, STAN a KDU-ČSL. ČTK to řekl předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Sněmovna měla tento bod v návrhu programu své nynější řádné schůze, na jejím začátku v úterý ho však z popudu KSČM vyřadila. Pro vyškrtnutí bodu hlasovali také poslanci hnutí ANO a SPD. Svolání schůze neznamená, že se schůze nakonec uskuteční, protože poslanci nemusí schválit její program, jak se již v tomto volebním období stalo. Navzdory tomu se otevře debata řečníků s přednostními právy, tedy předsedů klubů i stran, členů vedení Sněmovny nebo členů vlády.

Příplatek za směny by se zdravotním sestrám mohl zvýšit

Vláda v demisi zváží zvýšení příplatků pro zdravotní sestry pracující na směny. Od příštího roku by tak mohly vzrůst na 7 000 korun. Po jednání s řediteli nemocnic a zástupci zdravotních pojišťoven to řekl premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. Teď činí 2000 korun v menších nemocnicích a 3000 korun ve fakultních. Zvýšení by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo pomoci zlepšit personální situaci v nemocnicích.

Peníze na zvýšení mají jít z veřejného zdravotního pojištění - příští rok v něm má být k dispozici asi 300 miliard korun. S pojišťovnami o tom chce vláda v demisi ještě jednat - ta největší, VZP, ale s navýšením peněz na příplatky pro sestry.

Nejvyšší soud vrátil k novému projednání spor o Slovanskou epopej

Prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 1 bude muset znovu projednat spor o Slovanskou epopej. K novému projednání případ znovu vrátil Nejvyšší soud. Podle advokáta Romana Felixe, který v případu zastupuje Prahu, soudy nedostatečně odůvodnily verdikty, kterými dílo přiznaly hlavnímu městu.

K Nejvyššímu soudu se s dovoláním obrátil příbuzný autora cyklu obrazů Alfonse Muchy John Mucha. Ten se soudí s městem - tvrdí, že Praha se vlastníkem cyklu obrazů nikdy nestala, protože nesplnila umělcovu podmínku a nevybudovala pro plátna samostatné výstavní prostory.

V Česku chybí ambulance pro děti se závislostí na drogách a hraní

V Česku chybějí ambulance pro léčbu dětí se závislostmi na návykových látkách či hraní. Podle plánů by do pěti či deseti let pracoviště, které by nabízelo propojené zdravotní i sociální služby na jednom místě, mělo fungovat v každém kraji. Na tiskové konferenci to řekl přednosta adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Michal Miovský. Podle odborníků na léčbu závislostí dětí, které mají problémy s drogami či hraním, postupně přibývá. Potíže se navíc objevují v nižším věku.

Podle poslední národní výroční zprávy o užívání návykových látek v Česku v roce 2016 mělo podle odborných odhadů závislost na pervitinu a opioidech kolem 5500 dětí a mladých do 18 let, na konopí asi 27.300 a na alkoholu zhruba 20.000. V zemi bylo přes 11.100 patologických hráčů v dětském věku.

Cenu Arnošta Lustiga převzal majitel přerovské Meopty Rausnitz

Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost dnes v sídle pražské primátorky převzal devadesátiletý Čechoameričan, majitel přerovské společnosti Meopta-optika, Paul Rausnitz. Výbor, který laureáty volí, ocenil Rausnitze jako mimořádnou osobnost hodnou vděku a následování.

Ocenění laureátovi předal premiér v demisi Andrej Babiš, jemuž jako předsedovi vlády přísluší funkce předsedy čestného výboru ceny, za přítomnosti primátorky Adriany Krnáčové (oba ANO) a předsedy výboru ceny kardiochirurga Jana Pirka. "Dovolte, abych vám vyjádřil hlubokou úctu a poděkoval vám za váš přínos českému národu," řekl Babiš při ceremoniálu. Zvlášť ocenil odvahu Rausnitze bojovat za svobodu a demokracii a také jeho podnikatelské úspěchy. Z rodného Československa byl Rausnitz nucen uprchnout před nacisty kvůli židovskému původu a během druhé světové války se podílel na osvobození země, když jako čtrnáctiletý vstoupil do československé jednotky v Buzuluku. V roce 1946 v obavách před nastupujícím komunistickým režimem odešel do Spojených států. Po roce 1989 zprivatizoval Meoptu, kterou postupně zmodernizoval.

Muže podezřelého z napadení tenistky Kvitové zadržela policie

Policie zadržela muže podezřelého z napadení tenistky Petry Kvitové. Informaci přinesla Česká televize a Českému rozhlasu ji potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. Dvojnásobnou wimbledonskou vítězku napadl muž v prosinci v roce 2016 v jejím bytě v Prostějově. Vážně ji pořezal na levé ruce, kterou hraje, takže tenistka musela podstoupit operaci prstů a nervů.

Loni v listopadu policisté oznámili, že se jim pachatele nepodařilo dopadnout a případ odkládají. Ve středu ale policie bez dalších podrobností oznámila, že případ před několika měsíci znovuotevřel útvar policejního prezidia. Vypsána byla také odměna za informace vedoucí k jeho dopadení, která vyšplhala na půl milionu korun.

V Národním muzeu se otevírá svět Keltů

Výstava Národního muzea v Praze zavede návštěvníky do světa Keltů, tedy do období vrcholného pravěku ve střední Evropě. Stovky vystavených archeologických nálezů ukazují náboženské rituály pohřbů i všední život Keltů. Výstavu představili její autoři Pavel Sankot a Viktoria Čisťakova, začíná v pátek a potrvá do 24. února příštího roku.

Expozice představí archeologické artefakty, život na keltských sídlištích, hradištích a oppidech i keltské recepty. Připraven je i dětský "keltský koutek."

Počasí v pátek

Oblačno až polojasno, v jižní polovině území až zataženo a místy déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C.