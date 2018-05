22-05-2018 10:35 | Zdeňka Kuchyňová

Svazy: Ministři vlády přestali jezdit na podnikatelské mise

Ekonomičtí ministři vlády v demisi přestali jezdit na zahraniční podnikatelské mise. Podle podnikatelských svazů kvůli tomu mohou české firmy přicházet o exportní i investiční příležitosti, protože účast vysokého politika v delegaci zvyšuje šance na uplatnění na tamním trhu. Svazy to uvedly pro ČTK. Za poslední půlrok přitom letěl s podnikateli do ciziny pouze jednou ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO) do Indie. Vyjádření úřadu vlády ČTK zjišťuje.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se v minulosti několikrát vyjádřil v souvislosti se zahraničními cestami ministrů v tom smyslu, že "stát není cestovní kancelář". V únoru na svém facebookovém profilu napsal, že na akcích v cizině by měli Česko reprezentovat především diplomaté, které si ve světě platí. "Musíme si přiznat, že nyní firmy nemají moc možností jet na podnikatelskou misi. My jsme připraveni, ale příležitostí je málo. Od premiéra v demisi navíc z jednání na tripartitě víme, že plánuje jezdit zejména po Evropě, což k diversifikaci exportu nepomůže," dodala Eva Veličková ze Svazu průmyslu a dopravy.

Aktivisté u soudu uspěli s žalobou proti skladu paliva v Temelíně

Aktivisté uspěli s žalobou proti umístění skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu elektrárny Temelín. Pražský městský soud zrušil příslušná rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj i jihočeského krajského úřadu. ČTK to sdělila mluvčí soudu Markéta Puci s tím, že v procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyly dostatečně vyhodnoceny vlivy tzv. těžkých havárií. Rozsudek je pravomocný, úřady se věcí budou muset zabývat znovu. Náměstek jihočeské hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012) ČTK řekl, že aktivisté by nyní měli navrhnout, jak jinak s vyhořelým palivem nakládat. Sklad v Temelíně funguje už od roku 2010, počátkem letošního roku byl zaplněn z jedné pětiny. Kontejnery v něm mají být až 60 let, poté se má použité palivo přesunout do trvalého úložiště.

Případů takzvaného praní peněz přes tuzemské účty podle úřadů přibývá

Policie prověřuje podezření, že se podnikatelé z Ázerbajdžádnu pokusili přes tuzemské bankovní účty takzvaně vyprat desítky milionů korun. Peníze údajně pocházejí z rozsáhlých internetových podvodů. K převodu měly podle zjištění Radiožurnálu posloužit účty založené na neprůhlednou firmu registrovanou ve Skotsku. Česká spořitelna se podle svého mluvčího Filipa Hrubého kvůli případu obrátila na policii. Podle šéfa specializovaného Finančně-analytického úřadu Libora Kazdy tuzemské banky nahlašují účty kvůli podezření, že přes ně protékají peníze z východních zemí na západ nebo do daňových rájů, častěji. Zmiňovaný případ souvisí s mezinárodní kauzou takzvané ázerbájdžánské pračky. To je označení pro systém černých kont, kterým údajně protekly necelé tři miliardy eur, tedy až 75 miliard korun.

Chebsko znovu zasáhlo v noci zemětřesení, lidé ho cítili

Lidé na Chebsku a okolí v noci na dnešek opět zažili zemětřesení. Nejsilnější otřesy přišly před půlnocí a přesáhly magnitudo čtyři, vyplývá z údajů automatických měřicích stanic. Zemětřesný roj trvá na Chebsku dva týdny, zemětřesení z noci na dnešek bylo ale pravděpodobně letošní nejsilnější. Na webových stránkách jsou i popisy od lidí z okolí epicentra. "Několik otřesů v Lubech. Knihy padaly z police," popsal otřes svědek z Lubů. "Dunění, rychlá silná rána, dunění. Strop mám z dřevěných desek, bylo slyšet silné zapraskání i ze stropu," uvedl další člověk z Křižovatky. "Opět výborné cestování s postelí," sdělil svědek z Habartova, který je osm kilometrů od epicentra. Zemětřesný roj se na Chebsko vrátil 10. května a od té doby se objevují někdy silnější, někdy slabší otřesy.

Výzkumníci z Akademie věd objevili novou protirakovinnou látku

Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd objevili látku, která by mohla pomoci v boji s rakovinou. Podle výzkumníků výrazně potlačuje nádory prsu a účinkuje i proti dalším nádorovým onemocněním. Vývoj je nyní ve fázi klinických testů, informoval ČTK Jiří Neužil z ústavu, který se spolu se svým týmem výzkumem zabývá. Protirakovinná látka nazvaná MitoTam má podle vědců netradiční mechanismus účinku. Průběh laboratorních a preklinických testů se podařilo urychlit díky spolupráci s českým investorem, firmou Smart Brain. Klinická studie již získala povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se provádějí klinické testy. Komplexní výzkum vedl k určení citlivého místa nádorových buněk a navrhl způsob, jak toto místo zasáhnout. Pro efektivní cestu z laboratoře přes patentové řízení ke klinickým testům bylo podle ústavu klíčové zapojení zakladatele Smart Brain Karla Komárka i skupiny KKCG.

Čecha v Maďarsku těžce zranil výstřel z historické pušky

Vážné zranění způsobil českému turistovi výstřel z historické pušky v severomaďarském městě Tata, kde se o víkendu konalo hradní historické představení. Nešťastnou náhodou ho trefila do hlavy nabíjecí tyč, kterou ze zbraně zapomněl odstranit jeden z účinkujících. Informuje o tom regionální zpravodajský server Kemma.hu. Jednašedesátiletý Čech, který s rodinou přijel zhlédnout rekonstrukci tureckého nájezdu, byl v sobotu odpoledne převezen do nemocnice v městě Tatabánya, kde ihned podstoupil operaci.

Dokument o surfaři Matěji Novákovi - jako jediný Čech sjíždí vysoké mořské vlny

Obrovské množství adrenalinu, radost z nespoutaných živlů, ale také velkou trpělivost, soustředění a pokoru před divokou přírodou obsahuje snímek No Wave Back. Dokumentární film o surfaři Matěji Novákovi, který jako jediný Čech sjíždí vysoké mořské vlny, natočil režisér Martin Smékal. Po páteční premiéře v pražské Lucerně bude film putovat českými městy. Novák, dříve náruživý snowboardista, tři roky žije na severu Španělska v Basicku v oblasti Asturia, kterou pro sebe objevil. Čeká tam na obrovské vlny a sám surfing vyučuje. "Španělsko, Portugalsko, Francie, Srí Lanka, Bali, je spousta destinací, kam Češi jezdí surfovat. Tahle je pro mě unikátní v tom, že ze surfovačky z vody koukám na zasněžené dvoutisícovky, což je nádherné," řekl Novák ČTK po projekci filmu. Velké vlny jsou ty od šesti do 20 metrů, ve filmu je vidět, jak Novák sjíždí vlny přibližně jedenáctimetrové.

Technické muzeum představí nejstarší Harley club na světě

Národní technické muzeum zahájí výstavu 90 let Harley-Davidson Clubu Praha. Na akci představí dějiny nejstaršího bez přestávky fungujícího Harley-Davidson (H-D) klubu na světě. Uvedli to organizátoři akce. V dopravní hale muzea bude k vidění 16 motocyklů legendární americké značky včetně stroje Petra Hapky. První dealer H-D v Česku byl založen již v roce 1924 a klub sdružující příznivce H-D vznikl o čtyři roky později. V České republice je registrováno 1,12 milionu motocyklů různých značek s průměrným stářím 32,8 roku. Harley-Davidson letos oslaví 115 let od svého založení a vedle amerického sídla značky v Milwaukee se Praha stane hlavním dějištěm oslav. Na pražské výstaviště se má na začátku července sjet přes 70.000 motocyklů H-D a dalších 40.000 návštěvníků.

Gólman Čech podvanácté ovládl Zlatý míč ČR pro fotbalistu sezony

Brankář Petr Čech podvanácté ovládl novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Šestatřicetiletý gólman londýnského Arsenalu získal ve 22. ročníku 919 bodů a udržel vedení po podzimní části. Druhý skončil se ziskem 728 bodů záložník Antonín Barák z italského Udine a třetí příčku s 657 body obsadil obránce německého Hoffenheimu Pavel Kadeřábek. Výsledky dvoukolové ankety, v níž se sčítají hlasy za podzim a jaro, byly vyhlášeny v Praze. Čech dál vládne novinářské anketě, přestože už předloni ukončil reprezentační kariéru. Plzeňský rodák dvanáctým triumfem opět posunul vlastní rekord a získal více prvenství než všichni ostatní vítězové dohromady. Druhý je v historické tabulce s šesti Zlatými míči Pavel Nedvěd.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C. Většinu České republiky mohou ve středu ojediněle zasáhnout silné bouřky. Mají je doprovázet přívalové srážky s úhrny kolem 30 milimetrů, krupobití a nárazy větru. Přívalový déšť může ojediněle zatopit níže položená místa a sklepy.