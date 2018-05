21-05-2018 14:25 | Martina Bílá

ČSSD začíná v referendu hlasovat o vstupu do vlády

Sociální demokracie začíná v referendu rozhodovat o případném vstupu do menšinové vlády s hnutím ANO. Hlasování se bude konat do 14. června na schůzích téměř 1100 místních organizací strany. Právo vyjádřit se bude mít více než 17.500 straníků. Strana je ohledně názoru na účast ve vládě Andreje Babiše (ANO) rozdělená. Očekává se těsný výsledek hlasování.

Vedení strany se svých členů v referendu ptá, zda souhlasí se vstupem do vlády na základě podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení. Hlasování na schůzích místních organizací bude tajné.

Česko chce pečovatelky z Ukrajiny. Ministerstvo připraví program

Česko chce zavést zvláštní program pro získávání pečovatelů z Ukrajiny. Navrhuje to ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO). Podle ní stojí na české ambasádě v Kyjevě žadatelé o práci v Česku hodiny ve frontě a často i úplně zbytečně. Chce proto zrychlit proces jejich přijímání - pomoct by měla jednodušší administrativa. Na zdlouhavý proces si stěžují i čeští zaměstnavatelé. "Tady nám chybí v sociálních službách až kolem 2000 lidí. Víme, že bychom je mohli zaměstnat velmi rychle," uvedla Němcová.

Současná vláda umožnila pro letošní rok příchod až 20 tisíc pracovníků z Ukrajiny, místo původních 10 tisíc. Podle ministryně práce to ale situaci s nedostatkem zaměstnanců v sociálních službách neřeší. V Česku teď podle ministerstva práce pracuje přes 370 tisíc cizinců. Z toho 70 tisíc lidí je z Ukrajiny.

Jourová: Pro státy EU je existenční nutnost vydržet pohromadě

Pro evropské státy je existenční nutností vydržet pohromadě. Na konferenci Výzvy pro Evropu to řekla eurokomisařka Věra Jourová. Zároveň se postavila za návrh, aby Evropská unie rozhodovala o méně oblastech, ale zajistila v nich lepší spolupráci než dosud. Jourová uvedla, že situace ve světě se změnila a lidé i evropské státy si musí uvědomit, že nic už nebude stejné, jako tomu bylo v uplynulých desetiletích. "Řešení je, abychom si uvědomili, že je to existenční nutnost držet v Evropě pohromadě, protože je tady řada výzev a ohrožení zvenčí," řekla eurokomisařka. Zároveň ale podle ní je třeba zajistit, aby státy neměly pocit, že je jim společná evropská politika příliš těsná.

Jourová také vyzvala Česko, aby bylo v EU aktivnější a aby se nesnažilo být za každou cenu solidární s Maďarskem a s Polskem, které Evropská komise obviňuje, že omezují liberální demokracii. Pokud Česko nebude aktivní při hledání evropských řešení problémů a bude pouze kritizovat, mohlo by to pro něj v budoucnu znamenat problém, řekla eurokomisařka.

Maturanti se v testech zhoršili v češtině i matematice

Maturitu z češtiny letos v dubnu neudělalo 10,4 % žáků, o 0,7 procenta míň než v roce 2017. V matematice propadla skoro čtvrtina maturantů - 22,3 %. Oproti minulému roku je to o šest desetin procenta víc. Matematika tak dál zůstává nejsložitějším ze všech předmětů.

Maturita z matematiky by měla být povinná na gymnáziích a lyceích od roku 2021. Na většině ostatních maturitních oborů se má stát povinnou součástí maturity o rok později. V současnosti musí maturanti skládat zkoušku z češtiny a další předmět si vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Podíl maturantů, kteří dají přednost matematice, v posledních letech stále klesá. Letos si ji zvolilo 23,4 procenta maturantů. K maturitním zkouškám bylo letos přihlášeno 69.318 středoškoláků, což je zhruba o 500 méně než loni.

Na středních školách začíná poprvé od 90. let přibývat žáků

Poprvé od 90. let letos na českých středních školách nepoklesl počet studentů prvního ročníku. Naopak jich oproti loňsku přibylo skoro o 130. Podle údajů Národního ústavu pro vzdělávání do prvního ročníku aktuálně chodí víc než 99 700 dětí. Ústav očekává, že stoupající trend bude pokračovat i v dalších letech.

Počet studentů, kteří studují maturitní obory, je nejvyšší za posledních deset let. Jde asi o 70 tisíc nových studentů. Do učebních oborů pak nastoupilo zhruba 30 procent z celkového počtu. Podle Národního ústavu pro vzdělávání je teď pro absolventy navíc příznivá situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti je totiž natolik nízká, že podle ústavu mají šanci najít místo bez pracovních zkušeností.

Zemřel druhý muž zraněný při úniku fenolu v Děčíně

Dubnový únik fenolu v Děčíně má druhou oběť. O tom, že v nemocnici zemřel nejvážněji zraněný muž, informoval mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký: "Během uplynulého víkendu došlo u pacienta k opakovanému selhávání životních systémů. V důsledku toho se jeho stav prudce zhoršil a muž bohužel zemřel," uvedl Chrástecký.

Neštěstí se stalo 26. dubna v areálu Chemotexu. Únik nastal při přečerpávání fenolu. Celkem se nadýchalo látky nebo bylo poleptáno 17 lidí, většinou šlo o popáleniny nebo nadýchání. První muž zemřel po převozu do nemocnice v den úniku. Neštěstí vyšetřují kriminalisté pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Inspekce zjistila pochybení při umělém zasněžování u desetiny skiareálů

Lyžařské areály více dodržují zákon při čerpání vody pro výrobu umělého sněhu. Při využívání vody na umělé zasněžovaní sjezdovek pochybila v uplynulé zimní sezóně jen desetina skiareálů. Loni jich ještě byla celá třetina. Vyplývá to z kontrol České inspekce životního prostředí. Inspektoři prověřili od října do května celkem 36 míst. Problémy zjistili u čtyř provozovatelů lyžařských areálů. Podle kontrol provozovatelé odebírali větší množství vody, než měli povoleno, nebo přesně neměřili odebrané množství.

Letos přitom nabyla právní moci milionová pokuta z předchozí sezóny pro ski areál Klínovec v Krušných horách. Podle inspekce v letech 2014 až 2017 odebíral vodu na zasněžování z potoka Bílá voda bez platného povolení. To Klínovci vypršelo už v roce 2005.

Prague Design Week představuje novinky českých designérů

V Kampusu Hybernská v centru Prahy se od pondělka koná přehlídka designérské tvorby Prague Design Week. Pořadatelé novinářům řekli, že nabídne novinky od více než 80 designérů. Jednotliví tvůrci, studia, studenti, školy a výrobci představí nejen své výrobky, ale také své pracovní postupy. Výstavu doplní workshopy, každodenní přednášky, Design Kino a prezentace vybraných designérů ve výlohách blízké Pasáže českého designu. Akce potrvá do 27. května.

Mezi vystavovateli se představí například designérka Jana Hejdová s kolekcí závěsných i stolních svítidel vyrobených starou řemeslnou technikou, Drum Barrel Furniture s nábytkem vyráběným ze starých plechových sudů, nebo sklářka Andrea Stašková.

Muzeum Brněnska chystá výstavu o podnikatelské rodině Fuhrmannů

Muzeum Brněnska chystá výstavu o brněnské podnikatelské rodině židovského původu - Fuhrmannových. Podle historika Jakuba Pernese jsou osudy rodiny součástí pestré mozaiky příběhu Brna, jakožto moravského Manchesteru. Výstava bude k vidění v Galerii Celnice v zahradě Vily Löw-Beer v Brně od září. Pernes to sdělil ČTK.

Výstava ponese název Celý svět chodí po Fuhrmannových kobercích. "Fuhrmannovi byli německá židovská rodina věnující se výrobě koberců, plyšů, krimrů a žerzeje. Moriz Fuhrmann vybudoval rodinnou firmu na sklonku 19. století úplně od píky a rychle se stal bohatým a váženým mužem. Jeho synové Hans a Heinrich podnik převzali a vedli ho až do druhé světové války," uvedl Pernes. Nástup nacismu byl pro rodinu neštěstím. Jeden z bratrů zahynul v koncentračním táboře, zbytek příbuzných uprchl do zahraničí. "Na rozdíl od mnoha jiných se ale po válce mohli Fuhrmannovi vrátit - Morizův vnuk Robert bojoval v exilovém vojsku a po návratu mu bylo potvrzeno československé občanství. Tři roky vedl rodinnou firmu, avšak po komunistickém převratu byla rodině opět zabavena," uvedl Pernes. Potomci rodiny dnes žijí v Kanadě a USA.

Na Třeboňsku a Novohradsku žijí vlci

V oblasti Novohradských hor na Českobudějovicku a okolí Třeboně na Jindřichohradecku se pravidelně začali objevovat vlci. Jejich populace ve střední Evropě narůstá a jednotlivá zvířata obsazují nová teritoria, kde nacházejí dostatek vhodných podmínek pro život. Vlk je relativně velká šelma a vlčí rodina potřebuje pro svůj život rozlehlé území, takže není předpoklad, že by se u nás stal vyloženě početným zvířetem. Může však obsadit více lesnatých oblastí v kraji. ČTK to řekl Jiří Bureš z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Na rakouské straně Novohradských hor odchoval vlčí pár čtyři vlčata, ale vzhledem k tomu, že se vlci pohybují na ploše o rozloze desítek až stovek čtverečních kilometrů, vyskytují se i na českém území. V jižní části Třeboňska tak byli opakovaně pozorováni dva dospělí jedinci. Zvířata nikdo do přírody uměle nevysadil, jedná se o jedince, kteří se na území Jihočeského kraje dostali migrací z jiných míst. "Do těchto míst ve volné přírodě se postupně začali vracet před dvěma lety. Předtím zde 150 let nežili, protože je člověk podobně jako i jiné velké šelmy vyhubil," řekl Bureš.

Počasí v úterý

Jasno až polojasno. Odpoledne a večer až oblačno, na horách a na Moravě a ve Slezsku místy, jinde v Čechách ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C.