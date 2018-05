20-05-2018 11:28 | Zdeňka Kuchyňová

Posselt: Sudetští Němci chtějí pokračovat v cestě smíření s Čechy

Sudetští Němci chtějí pokračovat v dosavadní cestě usmíření s Čechy, ujistil jejich šéf Bernd Posselt. Na sjezdu sudetských Němců v bavorském Augsburgu také jasně odmítl nacionalistické tendence, které se dnes znovu objevují. Nacionalismus je podle něj jedním z nejhorších výmyslů lidstva. Posselt pochválil cestu ke smíření, kterou se oběma stranám v posledních letech podařilo ujít. "Nechceme tuto cestu opustit a apelujeme na ostatní, aby tuto cestu neopouštěli," zdůraznil. Je možné, že tím apeloval i na některé německé politiky. Jeden z nich - státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer (CSU) - totiž v sobotu na sjezdu sudetských Němců prohlásil, že takzvané Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy. Posselt na dotaz ČTK zdůraznil, že rozhodnutí o možném zrušení Benešových dekretů je výhradně na ČR.

I když letos po dvou letech na sudetoněmeckém sjezdu nejsou zástupci české vlády, ocenil Posselt přítomnost jiných českých politiků a také českého velvyslance v Německu Tomáše Podivínského. Vztahy Čechů a sudetských Němců se v posledních letech výrazně zlepšily. Pokrok posledních let ve svém projevu ocenil i bavorský premiér Markus Söder (CSU). Ještě podle něj ale zbývá ujít kus cesty.

Předseda PS Vondráček v Terezíně apeloval na připomínání hrůz nacismu

Hrůzy nacismu musíme stále připomínat a říkat o nich budoucím generacím. V hlavním projevu letošní Terezínské tryzny to řekl předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Za současné zlo označil antisemitismus. Druhá světová válka a nacismus má být podle Vondráčka mementem. Mladší generace by si podle šéfa Sněmovny měly uvědomit i to, že demokracie, ve které žijeme, není samozřejmostí. "Druhá světová válka nám ukázala, že vždy budeme žít jednou nohou nad propastí," řekl Vondráček.

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička zdůraznil, že věří v to, že demokracie bude i nadále pevnou pojistkou proti selhání politiků. Na Národním hřbitově projevy poslouchaly stovky lidí, kteří si přišli připomenout oběti terezínského ghetta a zdejší věznice gestapa. Mezi přihlížejícími byli i ti, kteří terezínským ghettem prošli. Tryzna se konala již po dvaasedmdesáté. Vedle Vondráčka jí zúčastnili vicepremiér Richard Brabec, několik ministrů i zástupci obou parlamentních komor. Nacisté zavlekli mezi lety 1941 a 1945 do terezínského ghetta na 155.000 Židů z celé Evropy. Na 117.000 z nich se nedožilo osvobození. Věznicí gestapa v Malé pevnosti prošlo na 32.000 mužů a žen. V Terezíně jich zahynulo 2600, další tisíce potom v jiných nacistických táborech.

Historička: o společnosti vypovídá i to, jaké slaví svátky a jak

Ze vzniku Československa v roce 1918 se neradoval každý, později stát vydával instrukce, jak se má tento svátek slavit. Jak se 28. říjen slavil v minulosti a jak to bylo s dalšími svátky z první republiky, zkoumalo šest historiků. Vypravili se do knihoven a archivů v regionech a na Slovensko. Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu v rozhovoru pro ČTK uvedla, že svátky hodně vypovídají o společnosti, politické atmosféře i napětí mezi menšinami. Je to vidět už na samotném datu 28. října, kdy se připomíná vznik samostatného Československa.

Letos od jeho založení uplyne 100 let. Ve skutečnosti ale není toto datum tak jednoznačné. Slováci o vyhlášení státu 28. října 1918 ještě nevěděli a důležitější je pro ně až přijetí Martinské deklarace 30. října. Komunisté si raději připomínali 14. říjen, což byl den generální stávky. Byla někdy chápaná jako počátek samostatnosti. A Němci nebo Maďaři 28. říjen nikdy slavit nechtěli. Od roku 1925 bylo slavení 28. října vymahatelné, vstoupil totiž v platnost zákon, který uzákonil "státotvorné" svátky. V roce 1939 se státní svátek změnil v demonstraci za svobodu, při které byl smrtelně postřelen student Jan Opletal. Až do konce války se vznik státu slavit nesměl. Po válce připadl na 28. říjen i den znárodnění. Od roku 1953 už nebyl vznik Československa státním svátkem. Později se 28. říjen připomínal jako den federalizace. Až v roce 1988 se stal 28. říjen opět dnem pracovního volna, jak je tomu i dnes.

GIBS obvinila bývalého detektiva z podvodu za miliony korun

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila bývalého poradce ministra vnitra Martina Peciny a detektiva protikorupční jednotky Jindřicha Láta z toho, že za úplatu sliboval podnikatelům ochranu před policií. Měl si údajně přijít na miliony korun. Informovala o tom Česká televize (ČT). Na policii se v minulosti obrátil podnikatel, který měl Látovi platit za takzvanou ochranu. "Za příslib zajištění nestandardního a pro něj příznivého postupu policejních orgánů převzal částku ve výši nejméně 12 milionů korun," píše se podle ČT v usnesení o zahájení trestního stíhání. Lát proti obvinění z podvodu podal stížnost. Jako poradce Peciny se Lát podílel na vzniku daňové Kobry.

Cenu Pavla Kouteckého získal dokument Švéd v žigulíku

Cenu Pavla Kouteckého za nejlepší celovečerní dokument získal Petr Horký. Porota ocenila jeho snímek Švéd v žigulíku, který je sondou do zákulisí obrody legendární ruské automobilky Lada. Snímek je zprávou o současném stavu Ruska. Snaha západního manažera, který se zasekává na zdánlivých maličkostech připomínajících sovětské pořádky, vyvolává na tvářích diváků úsměv. Při výběru vítězného filmu se porota radila dlouho. Snímek Horkého zvítězil v poměru tři ku dvěma. Krátkometrážní kategorii ovládl Matěj Šmelko s filmem Úhorná. Je to sonda do krušného života obyvatel jedné slovenské vesničky. Zvláštní uznání poroty získali Klára Tasovská a Lukáš Kokeš za snímek Nic jako dřív.

Za 12 let existence má Cena Pavla Kouteckého vysoké renomé. Třiaosmdesát snímků letos přihlásilo 104 tvůrců. Za 12 let existence má Cena Pavla Kouteckého vysoké renomé. Uděluje finanční ocenění pro režiséra vítězného celovečerního i krátkometrážního snímku (100.000, respektive 40.000 korun). Ceny byly předány v ústeckém Činoherním studiu. Kouteckého cena je nově součástí festivalu ELBE DOCK.

Brněnská muzea se návštěvníkům otevřela na noc

Galerie a muzea v Brně se zájemcům otevřela na noc. Do čtrnáctého ročníku Brněnské muzejní noci se zapojilo kolem 30 institucí. Lidé se mohli dostat na jinak nepřístupná místa a v netradiční dobu. Tradičně velký zájem je každoročně o expozice Technického muzea, kde se už krátce po zahájení tísnily stovky lidí. Rušno bylo i na Špilberku. Po jeho zákoutích provedla návštěvníky speciální hra Zašifrovaná osmička, týkající se osmičkových výročí. Kromě let 1618/48 došlo i na roky 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968. Zajímavostí byl nový projekt BRRR NO, který přímo v ulicích oživil staré brněnské pověsti. Akce se konaly nejen v Brně ale i v blízkém okolí. Lidé mohli ochutnat pivo, které bude vařit pivovar v Předklášteří.

Kunovicemi po dvouleté pauze opět projel král se svou družinou

Ulicemi Kunovic na Uherskohradišťsku po dvouleté pauze opět prošel průvod Jízdy králů. V jeho čele jel na papírovými růžemi ozdobeném koni třináctiletý král Adam Škrášek tradičně oblečený do dívčího kroje a s rozkvetlou růží v ústech. Pestrobarevnou podívanou na mladého krále a jeho početnou družinu si v Kunovicích nenechaly ujít tisíce lidí. Mladík Škrášek před Jízdou králů dlouho pilně nacvičoval zpěv, verbování i samotnou jízdu na koni, aby vše klaplo. Několik měsíců před dnešní Jízdou králů zahájily místní ženy výrobu tisíců papírových růžiček, kterými byly ozdobeny postroje koní. Celkem jich bylo třeba zhotovit více než 40.000. Jízdou králů v Kunovicích vrcholí třídenní slavnosti, jejichž součástí jsou výstavy, folklorní vystoupení nebo Formanské odpoledne s přehlídkou rozmanitých plemen koní.

Kunovická Jízda králů se jezdí jednou za dva roky, obnovena byla v roce 1996. Ve Zlínském kraji se Jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná také jednou za tři roky v Hluku a každoročně ve Vlčnově. Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi. Pochází zřejmě už z pohanských dob.

Herní krajina na Portáškách už má základy, začíná montáž atrakcí

Nad Velkou Úpou na Trutnovsku roste nová krkonošská atrakce. Herní krajina bude složena ze tří celků: vodní svět, svět v korunách stromů a luční část. Jedna část vznikne na louce, druhá v lese a třetí na rozhraní lesa a louky. Zajímavostí bude lesní část, kterou půjdou lidé po chodníku zavěšeném nad zemí mezi kmeny stromů. V této části budou moci například procházet modely hnízd ptáků typických pro Krkonoše. Herní krajina bude mít více než deset stanovišť s dřevěnými sochami znázorňujícími charakteristická zvířata, hmyz nebo ptáky Krkonoš. K dispozici bude i půjčovna koloběžek.

Stezka za 40 milionů korun bude bez vstupného a otevřená po celou letní sezonu. Herní krajina vznikne v rámci přeshraniční česko-polské spolupráce. Česká část bude zaměřena na přírodu Krkonoš a polská, která vznikne na Karpaczi, na kulturu a historii Krkonoš.

Kanoista Fuksa vyhrál na SP v Szegedu i pětistovku

Kanoista Martin Fuksa vyhrál v úvodním dílu Světového poháru v Szegedu po sobotním kilometru také závod na trati 500 metrů. Pětadvacetiletý český reprezentant tak prodloužil svou nadvládu na této neolympijské distanci, na níž je úřadujícím dvojnásobným mistrem světa a Evropy. Fuksa na kanále v Maďarsku porazil o více než půl sekundy Olega Tarnovschého z Moldavska, jenž za ním skončil druhý už na 1000 m. Třetí Francouz Thomas Simart zaostal ještě o sekundu víc. Stupně vítězů unikly o necelé dvě desetiny čtyřkajaku, jenž v novém složení Jakub Špicar, Daniel Havel, Jakub Zavřel a Radek Šlouf obsadil pátou pozici.

Kornfeil byl v dramatické Velké ceně Francie i s penalizací šestý

Jakub Kornfeil obsadil v dramatické motocyklové Velké ceně Francie v třídě Moto3 šesté místo a zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně. Český jezdec dostal v průběhu závodu v Le Mans penalizaci 1,3 sekundy za zkrácení trati, jež ale nakonec vzhledem k rozestupu mezi závodníky nehrála roli. Pětadvacetiletý Kornfeil po životní kvalifikaci startoval z druhého místa a úvod se mu vydařil. Druhou pozici si nejen udržel, ale dokonce i chvíli vedl a zajel rekord okruhu, který byl ale následně překonán.

Dramatický moment zažil Kornfeil v závěru. Těsně před ním spadl Ital Enea Bastianini a český jezdec neměl jinou možnost než jeho motocykl "přeletět". Dopadl poté mimo trať a bravurně tuto motokrosovou vložku ustál. Incident stál Kornfeila dočasně pokles na osmou pozici, nicméně změnám pořadí nebyl konec. Do cíle dojel jako první nikým neohrožován Fabio Di Giannantonio, jehož radost ale netrvala dlouho. Dodatečně udělená třísekundová penalizace za zkrácení trati Itala odsunula až na čtvrtou pozici a premiérovou výhru slavil Španěl Albert Arenas. Kornfeil dojel bezpečně šestý. V průběžném pořadí MS zůstal český jezdec devátý.

Počasí

Převážně polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 12 °C.