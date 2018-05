19-05-2018 13:34 | Zdeňka Kuchyňová

ČSSD schválila jména ministrů, trvá na Pochem

Vedení sociální demokracie schválilo kandidáty na ministry včetně europoslance Miroslava Pocheho, jehož nominaci na šéfa diplomacie odmítl prezident Miloš Zeman. Ministerstvo vnitra by měl vést předseda strany Jan Hamáček, ministerstvo práce a sociálních věcí bývalý náměstek na tomto úřadu Petr Krčál, zemědělství prezident Potravinářské komory Miroslav Toman a kultury olomoucký primátor Antonín Staněk. ČTK o tom informoval účastník jednání. Pro hlasovalo podle něho asi 70 procent předsednictva. Zeman řekl webu Parlamentní listy, že Poche v roce 2015 napsal článek vstřícný vůči migraci a migračním kvótám, proto podle něho nemá být ministrem zahraničí. Poche požádal prezidenta Miloše Zemana o schůzku. Bude mu na ní chtít vysvětlit své priority.

Německý státní tajemník: Benešovy dekrety nepatří do Evropy

Takzvané Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy, je přesvědčen státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer (CSU). Řekl to v bavorském Augsburgu na sjezdu sudetských Němců. Po několika letech, kdy se o Benešových dekretech na sudetoněmeckých sjezdech vůbec nehovořilo, tak téma znovu otevřel. Nejhlasitěji Mayer kritizoval zákon z roku 1946, který dal beztrestnost řadě lidí, kteří se dopustili zločinů na Němcích například při takzvaném divokém odsunu. Vedle kritiky Benešových dekretů, jejichž případné zrušení je podle šéfa sudetských Němců Bernda Posselta na Češích, Mayer ocenil výrazný pokrok ve vztazích mezi sudetskými Němci a Čechy v posledních letech.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty na tři miliony Němců. Česko-německá deklarace z roku 1997 v této souvislosti hovoří o vyhánění a nuceném vysídlení. Podle česko-německé komise historiků při něm přišlo o život 15.000 až 30.000 Němců. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa. Většinou to byli Židé, které chtěl nacistický režim vyhladit.

Tvrdík: Zaplacení dluhu CEFC Europe zabránily kroky J&T

Dosavadní místopředseda CEFC Europe Jaroslav Tvrdík na twitteru potvrdil, že CITIC Group v dohodnutém termínu nezaplatila dluh za CEFC Europe. Zabránily tomu podle něj ale čtvrteční kroky J&T, která odvolala představenstvo CEFC Europe a nahradila ho krizovým managementem. Ujistil, že firma má peníze na zaplacení dlužných 450 milionů eur (11,5 miliardy Kč) připravené. Mluvčí J&T Private Investments Petr Málek ČTK řekl, že společnost nebude nové Tvrdíkovo vyjádření komentovat.

Spolumajitel J&T Patrik Tkáč v pátek na twitteru uvedl, že místo placení podal Tvrdík 40 předběžných opatření. "Jsme připraveni okamžitě přijmout platbu zákonnou cestou a odevzdat klíče," napsal Tkáč na twitteru slovensky. J&T ve čtvrtek uvedla, že ke změnám přistoupila i proto, že získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, jimiž chtěla bránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv. Podle právníků jsou kroky J&T standardním opatřením věřitele. Tvrdík ale na twitteru položil otázku, zda skutečným účelem odvolání představenstva CEFC nebylo zablokování možnosti dlužníka v termínu zákonně zaplatit. Čínská CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách.

Vnitro: Organizovaný zločin z ciziny v ČR korumpuje státní správu

Zahraniční organizovaný zločin v Česku proniká korupcí do státní správy a veřejné samosprávy. V některých případech se přitom potkává i spolupracuje s tuzemským organizovaným zločinem. Uvádí to situační zpráva o vnitřní bezpečnosti země za loňský rok, kterou získala ČTK. České bezpečnostní složky přednostně monitorují balkánské, ruskojazyčné a asijské kriminální organizace. Korupce je přitom společný prvek, který podle zprávy využívají všechny zahraniční skupiny. Jako největší hrozbu zpráva označuje albánské skupiny, které v minulosti získaly silný vliv na trasy, kterými do Evropy putuje nelegální zboží. Ruskojazyčná mafie loni podle zprávy vyváděla značné finanční částky z domovské země do států EU. Vietnamské kriminální organizace páchaly podle dokumentu trestnou činnost v oblasti daní, drog a praní špinavých peněz.

MfD: První český stejnopohlavní pár byl uznán rodiči dítěte

Český Nejvyšší soud uznal počátkem května rozhodnutí kalifornské justice, která prohlásila dvojici českých homosexuálů za rodiče nedávno narozeného dítěte. O případu píše Mladá fronta Dnes (MfD). Jde o první český stejnopohlavní pár uznaný právoplatnými rodiči, řekl deníku právník, který se problematice věnuje. Dítě porodila homosexuálnímu páru náhradní matka v Kalifornii před několika měsíci. Kalifornské úřady následně uznaly oba Čechy za rodiče novorozeněte. Protože dítě mělo americký rodný list i cestovní pas, obrátil se homosexuální pár na advokátku Kateřinu Menclovou, aby jim pomohla získat české doklady. S verdiktem se advokátka obrátila na české úřady, které mají rodný list vydat.

Deník připomněl, že k vyřešení případu přispěl nález Ústavního soudu. Ústavní soudci loni v červenci zrušili rozsudek Nejvyššího soudu, který neumožnil páru gayů žijících v Americe stát se právními rodiči i na území České republiky. Gayové a lesby v Česku nemohou vstoupit do manželství, mohou uzavírat registrované partnerství. Zákon jim nedovoluje společně adoptovat děti.

Český rozhlas otevírá veřejnosti své budovy na Vinohradech

Český rozhlas dnes zpřístupnil veřejnosti svou budovu na pražských Vinohradech. Dnem otevřených dveří slaví 95 let od zahájení svého vysílání a zájemcům při této příležitosti nabídne komentované prohlídky rozhlasového komplexu a koncerty v nedalekých Riegrových sadech. Návštěvníci si mohou prohlédnout architektonicky zajímavé prostory, rozhlasová studia, záložní vysílací pracoviště nebo Studio 1, odkud posluchači tehdejšího Československa slyšeli první živý koncert symfonického orchestru. V galerii v suterénu rozhlasové budovy si mohou prohlédnout výstavu historických rozhlasových přijímačů a zajímavostí z historie vysílání.

Devět měst navštíví kavárna s nevidomou obsluhou, začíná v Praze

Letošní turné po Česku zahajuje v Praze kavárna potmě, ve které hosty obsluhují nevidomí lidé. Kavárna umístěná v kloubovém nízkopodlažním autobusu do poloviny září navštíví devět měst, v Praze bude dvakrát. Výtěžek tradičně půjde do sbírky Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu na pomoc zrakově postiženým. "Kavárna potmě putuje po Česku již sedmým rokem, za tu dobu nevidomí kavárníci obsloužili přes 25.000 hostů a utržila pro nevidomé okolo pěti milionů korun," uvedl ředitel nadačního fondu Přemysl Filip. Prostor kavárny je zcela zatemněný. Nevidomí tak ztrácejí svůj handicap a proti běžnému životu si s hosty v podstatě vymění role. Kavárna začíná turné před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské ulici jako součást oslav 95 let Českého rozhlasu.

Lidé se mohou podívat na rekonstrukci Národního muzea v Praze

Na jeden den se pro veřejnost dnes otevírá historická budova Národního muzea, která v současné době prochází rekonstrukcí a po opravě se má opět otevřít na letošní výročí vzniku Československa. Dnes se lidé mohou podívat, jak práce na obnově budovy pokračují. V rámci Dne otevřených dveří mohou navštívit také výstavy a expozice v sousední nové budově Národního muzea.

Generální rekonstrukce muzea začala v roce 2015, několik let předtím se budova vyklízela. Od svého otevření v roce 1891 neprošla komplexní rekonstrukcí, prodělala jen tři větší opravy. Po letech příprav se muzeum nyní opravuje čtvrtým rokem.

Rumburk si připomíná 100. výročí vzpoury

Rumburk dnes ožívá oslavami 100. výročí Rumburské vzpoury. Součástí programu jsou bojové ukázky, pieta či pestrý doprovodný program. Vojenská vzpoura, která vypukla v úterý 21. května 1918 ráno, byla největším protiválečným vystoupením vojáků na českém území za první světové války. Její scénické ztvárnění s přímým vstupem vojáků je divácky atraktivním tahákem. Na návštěvníky čeká dobový vojenský tábor či historická mincovna, kde si budou moci lidé nechat osobně vyrazit pamětní minci, kterou město k výročí vydalo.

Na pochod Praha - Prčice se vydalo nejvíce turistů od roku 1983

Na 53. ročník pochodu Praha - Prčice se vydalo přes 24.473 turistů, více jich bylo naposledy v roce 1983. Podle pořadatelů mohlo větší množství lidí přilákat dlouhodobě pěkné počasí, ale i skutečnost, že pro českou reprezentaci skončilo mistrovství světa v hokeji, lidé tak nemají potřebu sledovat v televizi utkání. ČTK to řekla jedna z hlavních organizátorek Dana Horáková. Chodci si mohli vybírat ze 16 tras, další byly připraveny pro cyklisty a vozíčkáře. Loni se do Prčice vydalo asi 20.800 turistů. Připravené trasy pro pěší měřily od 23 do 70 kilometrů. První chodec, který vyrazil na nejdelší trasu, dorazil do cíle kolem 12:30.

Legendární pochod se bez přerušení koná od roku 1966, kdy se necelá pětistovka turistů vydala překonat vzdálenost 100.000 loktů českých, což odpovídá zhruba 60 kilometrům.

Ve Špindlerově Mlýně zahájila denní provoz lanovka na Medvědín

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn zahájila denní provoz lanovka na Medvědín. Z horní stanice ve výšce 1235 metrů nad mořem se lidé mohou vydat na cestu po hřebenech, například k Labské boudě. Druhá špindlerovská lanovka ze Svatého Petra na Pláně pojede o posledním květnovém víkendu, do denního provozu se rozjede 1. června. Se začátkem června ve Špindlerově Mlýně také zahájí provoz různé atrakce. Na sjezdovkách ve Svatém Petru bude otevřen bike park, provoz zahájí půjčovna čtyřmístných šlapacích vozítek s pomocným elektropohonem, půjčovna terénních tříkolek, trampolínové hřiště na Medvědíně. Teploty na hřebenech Krkonoš se pohybovaly kolem osmi stupňů Celsia. V údolích bylo tepleji, například Pec pod Sněžkou hlásila 18 stupňů.

Kanoista Fuksa zahájil Světový pohár vítězstvím na kilometru

Kanoista Martin Fuksa zahájil nový ročník Světového poháru v Szegedu suverénní výhrou v závodu na 1000 metrů. Celkový vítěz loňského ročníku SP nenašel v Maďarsku přemožitele, postupně ovládl rozjížďku, semifinále i finále. Další český kanoista Tomáš Janda skončil ve finále B pátý.