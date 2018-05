18-05-2018 12:46 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš: Projekt vícerychlostní EU nesmí rozdělit Evropu

Premiér Andrej Babiš kritizoval koncept takzvané dvourychlostní EU, pokud by rozdělil Evropu. Na konferenci Globsec v Bratislavě se předseda české vlády vyslovil i pro to, aby se debaty o budoucnosti unie účastnily všechny státy bez ohledu na to, zda se zapojily do jednotlivých projektů užší spolupráce. Podle Babiše byl evropský kontinent navzdory společným dějinám vždy plný rozdílů a odlišností. "Žádný členský stát by nikdy neměl být vyloučen z procesu vytváření a schvalování rozhodnutí ve věci jednotného trhu," řekl premiér v demisi. Dodal, že vícerychlostní Evropa nesmí narušit fungování jednotného trhu.

Posselt počítá s tím, že se sudetští Němci v příštích letech sjedou v Česku

Šéf sudetských Němců Bernd Posselt počítá s tím, že se v příštích letech sjezd jeho sdružení poprvé uskuteční v České republice. Řekl to na tiskové konferenci v Mnichově před víkendovým 69. sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) v Augsburgu. Přestože se na rozdíl od předchozích dvou let sjezdu letos nezúčastní žádný člen české vlády, vidí Posselt budoucnost vzájemných vztahů optimisticky. Je to podle něj vidět i na dopisech českých politiků, kteří se letos z účasti na sjedu omluvili. Zatímco dříve by ani nenapsali, letos prý dostal Posselt řadu přátelských dopisů, v nichž politici vyjadřují naději, že se jim podaří přijet příště. Zlepšující se spolupráce obou stran je podle Posselta vidět i na samotných sudetoněmeckých sjezdech, na něž přichází stále více Čechů. "Kdo už tam někdy byl, tak ví, kolik češtiny je tam slyšet," podotkl s tím, že letos znovu očekává účast asi tisícovky Čechů.

Skupina J&T odvolala představenstvo CEFC Europe, Číňané nesplatili dluhy

Společnost J&T Private Investments převzala kontrolu nad čínskou CEFC Europe. Ta totiž v dohodnutém termínu neuhradila pohledávky. Česká skupina už odvolala stávající představenstvo čínské firmy včetně Jaroslava Tvrdíka a dosadila místo něj krizový management. Firma projde finančním a právním auditem. CEFC aktuálně dluží J&T 450 milionů eur (11,5 miliardy Kč). Sesazený místopředseda představenstva Jaroslav Tvrdík na twitteru uvedl, že peníze má firma už připravené na speciálním účtu a chtěla dluh do pátečního termínu splatit. J&T podle něj byla o všem informovaná. CEFC China uvedla, že je připravena proti J&T podniknout právní kroky.

Čínská CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovu Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy Kč). O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana, vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality.

Schůzka Babiše, Hamáčka a Filipa o vojenských misích nemá závěr

Jednání mezi šéfy hnutí ANO, KSČM a ČSSD o případných změnách v návrhu programového prohlášení koaliční vlády sociálních demokratů a ANO nepřinesla jasný závěr. Po jednání to novinářům řekli předsedové ANO Andrej Babiš a ČSSD Jan Hamáček. Komunisté, s nimiž ANO jedná o podpoře pro koaliční kabinet s ČSSD, avizovali, že vládu nepodpoří, pokud bude chtít rozšiřovat české vojenské mise v zahraničí. Hamáček po jednání řekl, že ČSSD trvá na tom, aby v programovém prohlášení byly zahrnuty spojenecké závazky Česka. Dodal, že nevidí důvod, proč by z textu měly některé mise českých vojáků vypadávat. Babiš řekl, že neshody považuje za otázku formulace.

"KSČM nebude souhlasit s žádnou misí, která nemá podporu Rady bezpečnosti OSN, protože KSČM si nepřeje aby Česká republika byla státem, který porušuje mezinárodní právo," uvedl předseda komunistů. Dodal, že na nalezení shody mají ANO a KSČM čas do zveřejnění výsledků vnitrostranického referenda ČSSD o vstupu do koalice s ANO. Sociální demokraté chtějí rozhodnout do 15. června. Sociální demokraté se k požadavkům komunistů ohledně vojenských misí nevyjádřili. Hamáček poznamenal, že odpovědnost za vyjednávání s KSČM je odpovědností ANO.

Posílení zahraničních misí české armády Senát hladce schválil

Vládní plán na posílení některých zahraničních misí české armády a nové působení vojáků v Pobaltí hladce schválil Senát hlasy 54 z 57 přítomných členů. Souhlas ale musí dát také poslanci. Proti rozšiřování misí se staví KSČM. Nyní tím podmiňuje podporu případné menšinové vládě ANO a ČSSD. Česko by mělo ještě letos podle vládního plánu vyslat do Iráku, Afghánistánu a Mali až o 275 vojáků víc. Příští dva roky by se armáda měla podílet na stejných misích jako nyní. Ve druhé polovině roku 2019 by navíc měli vojáci střežit vzdušný prostor nad Pobaltím, a to v počtu do 95 příslušníků. Posílené zahraniční operace by stály ministerstvo obrany 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně. Současný mandát umožňuje, aby se zahraničních misí účastnilo až 806 českých vojáků. V roce 2020 by v misích mohlo působit až 1096 českých vojáků.

Lékaři v Brně voperovali mladíkovi umělou lopatku včetně kloubu

Lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně provedli unikátní operaci, při které implantovali pacientovi umělou lopatku včetně ramenního kloubu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá. Postříbřená lopatka z titanu byla vyrobená třiadvacetiletému muži na míru pomocí 3D tisku, o kost přišel loni kvůli nádoru. Lékaři operaci provedli v úterý. "Pacient se zotavuje, po čtyřech týdnech začne s rehabilitací a rozhýbáváním končetiny," řekla ČTK Veselá. Operaci vedl přednosta I. ortopedické kliniky Tomáš Tomáš. "Trvala tři hodiny. Byla to složitá operace, navíc v České republice jedinečná. Bylo nutné vypreparovat zádový sval a jím překrýt umělou lopatku," uvedl Tomáš.

Fond vyzval politiky a diplomaty k obraně práv české novinářky

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNŽ) žádá, aby slovenská policie okamžitě a bez podmínek vrátila mobilní telefon, který zabavila české novinářce Pavle Holcové v souvislosti s vyšetřováním vraždy slovenského žurnalisty Jána Kuciaka. Po českých politicích a diplomatech fond požaduje, aby bránili občanská a profesní práva Češky. Holcová spolupracovala s Kuciakem na nedokončeném článku o italské mafii na Slovensku. O zabavení mobilu informoval slovenský list Sme ve středu. Holcová podala svědectví slovenské policii dobrovolně. Při výslechu nabídla vyšetřovatelům podle fondu kopii digitální korespondence vedené s Kuciakem. Opakovaně uvedla, že většina informací v jejím mobilu s případem nesouvisí a odhalují identitu zdrojů informací získaných v souvislosti s její profesí investigativní novinářky. Mobil jí byl přesto odebrán, a to na základě příkazu prokuratury. Nadační fond upozornil, že právo na ochranu zdroje informací u novináře je součástí ústavně chráněného práva na svobodu projevu.

Propust pod Barevnou skálou bude zavřená, hrozí odlomení bloku

Lesy ČR zahájí 21. května záchranné práce na Barevné skále v Českém Krumlově, kde hrozí, že se odlomí tisícitunový blok. Propust jezu pod skálou bude nejpozději od 28. května, kdy začne samotné odlamování skály, pro vodáky neprůjezdná. První etapa prací potrvá do konce června. Práce budou stát 5,9 milionu Kč. Propustí u pravého břehu se nesmí jezdit od 10. května, zákaz ale někteří vodáci porušují. Povodí Vltavy kvůli bezpečnosti zahradí propust trámy nejpozději 28. května. Průjezd bude možný koridorem na druhé straně řeky. Majitelé vodáckých kempů a půjčoven nainstalují před propust ještě síť.

V Česku začíná Festival muzejních nocí, vrcholí 9. června v Praze

Festival muzejních nocí nabídne během několika týdnů v mnoha institucích po celé zemi opět nevšední zážitek spojený s večerní a noční prohlídkou muzea. Akce, do níž se letos postupně zapojí více než 500 institucí ve 170 městech, začne dnes na Mezinárodní den muzeí a vyvrcholí tradičně Pražskou muzejní nocí 9. června. Národní zahájení letošního festivalu se koná v Hradci Králové v Galerii moderního umění. Festivalu se neúčastní pouze muzea a galerie, ale ve spolupráci s nimi také knihovny, památkové objekty či divadla. Letos se lidé mohou přijít podívat a vyzkoušet si práci třeba ve sklářské huti, pobýt v železniční výtopně nebo v kostelní hrobce anebo jít po stopách filmařů v jihočeské krajině.

Na holešovickém Výstavišti se sejdou příznivci tetování

Na Výstavišti v pražských Holešovicích začíná třídenní mezinárodní festival piercingu a tetování Tattoo Convention. Už podvacáté nabídne přehlídku špičkových tetovacích studií z Evropy i zámoří, návštěvníci se mohou nechat potetovat přímo na místě. V rámci doprovodného programu se uskuteční volba Miss Tattoo, soutěže o nejlepší tetování v několika kategoriích či hudební vystoupení. Do Prahy přijedou i tetovací studia, která vytvářejí motivy na kůži vyklepáváním pomocí dřevěných paliček podle původního polynéského způsobu.

Češi jsou opět bez medaile, podlehli USA 2:3

Pro české hokejisty skončil světový šampionát v Dánsku stejně jako v předchozích dvou letech už ve čtvrtfinále, v němž prohráli s USA těsně 2:3. Stejně dopadli Finové, které poslali překvapivě domů Švýcaři. Výsledek 3:2 naopak znamenal postup Švédska přes Lotyšsko. Souboj dvou tradičních rivalů Kanady a Ruska se rozhodl až v prodloužení, po vítězství 5:4 slavila Kanada.

Kouč Josef Jandač cítil zklamání, ale ocenil mužstvo i realizační tým za maximálně odvedenou práci. "V žádném případě se nehroutíme. Nemyslím si, že bychom se měli stydět za to, co jsme odvedli na turnaji. Mužstvo si postupně sedalo," podotkl Jandač. Nejdelší medailový půst hokejové reprezentace v historii samostatné České republiky trvá a natáhne se minimálně do příštího mistrovství světa v Bratislavě a Košicích už na sedm let. Posledním úspěchem tak zůstává bronz z MS v roce 2012 ve Stockholmu a Helsinkách. "Je to hodně nepříjemné. Víme o tom, že před námi byla generace, která většinou postupovala do boje o medaile a většinou vozila i zlato. Bohužel teď jsou trošku jiné časy. Budeme se to snažit každý rok zvrátit a dělat pro to úplně všechno," řekl brankář Pavel Francouz. Zkušený útočník Tomáš Plekanec ukončil po utkání reprezentační kariéru.

Počasí

Oblačno až polojasno, ojediněle, na severovýchodě odpoledne a večer místy, přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C.