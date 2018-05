16-05-2018 07:36 | Zdeňka Kuchyňová

Ministr Ťok zvažuje konec vládního angažmá, rozhodne se do konce týdne

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) zvažuje konec vládního angažmá. Rozhodnutí oznámí do konce týdne. Novinářům to řekl při příchodu na pravidelné zasedání kabinetu, uvedl, že pokračovat se mu "moc nechce". Za nedávnou kritikou z řad ČSSD cítí snahy ovlivnit výběr provozovatele mýtného. Minulý týden zrušil výběrové řízení zadané ministerstvem antimonopolní úřad. Dlouhodobé výhrady k tomu, jak Ťok vede resort, mají komunisté, kteří jednají o tiché podpoře vznikající druhé menšinové vlády šéfa ANO Andreje Babiše.

Babiš: Nedostatek sester v nemocnicích by mohly řešit výsluhy

Nedostatek sester ve třísměnném provozu v nemocnicích by podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) mohly řešit výsluhy. Návrh Asociace sester, která navrhuje 5000 korun měsíčně, ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) prověří. Bude potřeba spočítat, kolik takových sester je a kolik by to stálo. Aktuálně chybí v nemocnicích asi 2500 sester. Výsluhový příspěvek pobírají například bývalí policisté, vojáci, hasiči nebo celníci. Nárok na něj vzniká po skočení služebního poměru trvajícího minimálně 15 let.

Lidovci nesouhlasí s rušením matrik v malých obcích

Lidovci chtějí podobně jako Sdružení místních samospráv zvrátit záměr ministerstva vnitra, které chce od příštího roku zrušit matriky v malých obcích. Měly by jich zaniknout zhruba čtyři stovky, tedy třetina z celkového počtu. Celostátní výbor KDU-ČSL tuto změnu odmítl. Lidovci ji podle předsedy poslaneckého klubu Jana Bartoška vnímají jako poškozování obyvatel venkova. "Jestliže evidujete obyvatele, můžete je oddávat, vyřizujete jejich úmrtí. To považujeme za naprosto klíčové pro život v našich obcích," řekl Bartošek. Lidé z malých obcí by podle něj v případě rušení matrik museli jezdit matriční záležitosti zbytečně vyřizovat do desítky kilometrů vzdálených měst.

Průměrná sazba hypoték v dubnu stoupla na 2,51 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték letos v dubnu stoupla na 2,51 procenta z březnových 2,46 procenta, jejich růst tak zpomalil. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Předloni v prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. Počet klientů, kteří uzavřeli v dubnu hypotéku, v meziměsíčním srovnání klesl o 1191 smluv na 7896. Meziročně klesl o 659. Jak uvedl hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák, propad objemu i počtu není během jarních kampaní obvyklý. Na nemovitost dosáhne méně lidí, stále trvá jejich nedostatek a zvyšující se cena úvěrů žene lidi do nájemního bydlení. Hypoteční boom tedy již skončil, objemy z minulého roku se nevrátí, poznamenal.

Růst sazeb nevidí jako hlavní problém developeři nové bytové výstavby. Větší hrozbou jsou podle nich regulační kroky České národní banky. Podle mluvčí Central Group Marcely Fialkové jsou dražší hypotéky lepší regulací než omezení objemu vlastních zdrojů, které musí kupující složit. "Při aktuální průměrné ceně nového bytu v Praze totiž musí zájemce o 80procentní hypotéku dodat z vlastních zdrojů více než milion korun, což omezuje okruh potenciálních kupujících," dodala. V Česku a zejména v Praze se dlouhodobě nedaří uspokojovat vysokou poptávku po nemovitostech, což vede k nepřetržitému růstu cen.

Lékařským fakultám by mělo jít za deset let 6,5 miliardy navíc

Lékařským fakultám by mělo jít za deset let 6,5 miliardy korun navíc. Každý rok by měly navýšit počet přijatých studentů o 15 procent. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) vládá počítá s prvními 135 miliony korun už letos v září. Navýšení počtu studentů má zažehnat hrozící nedostatek lékařů. Babiš a ministři školství a zdravotnictví to řekli novinářům po jednání s děkany lékařských fakult. "Se současným počtem absolventů nejsme schopni vykrýt odchody lékařů do důchodu. V roce 2020 bude třetina lékařů starší 60 let a podíl se bude zvyšovat," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nyní dostávají fakulty podle děkanů asi dvě třetiny toho, kolik na zajištění studia potřebují. Zbytek získávají hlavně od studentů ze zahraničí, kteří studují anglické studijní programy.

Nadané děti nemají ve školách dobrou podporu, shodli se odborníci

Nadané děti v Česku nemají ve školách dobrou podporu. Učitelé na jejich vzdělávání nejsou systematicky připravováni a mnoho z nich neví, jak talent dítěte rozvíjet. Shodli se na tom účastníci konference Fenomén nadaných dětí, kterou v Poslanecké sněmovně pořádala vzdělávací organizace EDULAB. Stát na podporu nadaných žáků dává 0,25 procenta z peněz, které jsou určeny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, uvedla Ivana Blažková z oddělení speciálního vzdělávání ministerstva školství. V každém ročníku populace je podle odborníků zhruba deset procent nadaných a dvě procenta mimořádně nadaných, v ČR se je ale často nedaří odhalit.

V Tančícím domě začíná výstava filmových kostýmů Retro biják

Výstava Retro biják 60. - 90. let, která začíná v Praze v Galerii Tančící dům, připomene kinematografii bývalého Československa. Největší filmová výstava od roku 1987 představí 200 kostýmů z téměř 70 filmů, pohádek a seriálů, které byly natočeny v Československu ve druhé polovině minulého století. Zájemci uvidí například kostýmy ze seriálu Návštěvníci nebo originální Velorex z filmu Vrchní, prchni! Expozice bude k vidění do 14. října. Všechny vystavené kostýmy jsou originály zapůjčené z Barrandovských ateliérů a České televize. Většina kostýmů je vystavena a ukázána veřejnosti poprvé. Výběr filmů byl sestaven na základě hlasování 400.000 diváků, výstava tak ukáže průřez tím nejpopulárnějším z československé kinematografie.

Češi se ve čtvrtfinále MS utkají opět s USA, Kanada vyzve Rusko

Na hokejovém mistrovství světa v Dánsku se rozhodlo o posledních účastnících play off i složení čtvrtfinálových dvojic. Čeští hokejisté budou hrát se Spojenými státy americkými ve čtvrtek v Herningu od 16:15. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Rusko a Kanada, Finsko se Švýcarskem, jež nedalo možnost bojovat o postup Slovákům, a Švédsko s Lotyšskem, které díky jedinému gólu zápasu sebralo postupové sny ve vzájemném bitvě domácímu Dánsku.

V úterý si čeští reprezentanti úžívali volný den. Po pondělním večerním posledním vystoupení v základní skupině proti Rakousku (4:3) zrušil kouč Josef Jandač trénink a jeho svěřenci měli vlastní program. Dnes se Češi po tréninku přesouvají do Herningu. Hokejisté dva volné dny před čtvrtfinále vítají, protože mají v nohách zátěž sedmi utkání v deseti dnech.

Počasí na středu

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C.