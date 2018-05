15-05-2018 14:30 | Martina Bílá

Prezident Zeman by měl opět jet na návštěvu Číny

Prezident Miloš Zeman by měl na podzim opět navštívit Čínu. Do Šanghaje podle informací ČTK poletí především na mezinárodní veletrh věnovaný dovozu do Číny. Konat se bude v první polovině listopadu. Detaily cesty Pražský hrad teprve chystá, do programu bude chtít včlenit i jednání s politickými představiteli Číny nebo Šanghaje.

Zeman by měl také letos navštívit Izrael, kam ho pozval izraelský prezident Reuven Rivlin. Cesta by měla proběhnout ke konci roku.

Babiš zkritizoval kvůli kůrovci bývalé vedení ministerstva zemědělství

Česko zatím nevyhlásí krizový stav kvůli kůrovcové kalamitě. Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO chce o situaci hlavně v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji ještě jednat. Podniku Lesy ČR navíc chybí asi 2000 lidí, kteří by stromy se škůdcem káceli. Babiš tvrdí, že stát v souvislosti s řešením kůrovce v minulosti zaspal. Teď se musí napadené dříví z lesů dostat rychle pryč. Bývalý ministr zemědělství, Marian Jurečka z KDU-ČSL odmítá, že by situaci za skoro čtyři roky ve vedení resortu přehlížel.

O kůrovci s Babišem jednali v úterý šéfové resortu životního prostředí a zemědělství. Premiér chce svolat další poradu i se zástupci společností, které by přebytečné vytěžené dřevo skladovaly, případně přepravovaly.

Ministryně Šlechtová odvolala ředitele Vojenského výzkumného ústavu Šafáře

Bohuslav Šafář s okamžitou platností končí v čele Vojenského výzkumného ústavu. Odvolala ho ministryně v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO. Resort to oznámil na svém webu s tím, že s Šafářem ústav počítá pro jinou pozici. Vojenský výzkumný ústav povede dočasně dosavadní zástupce ředitele Josef Hrnčiřík. Na místo nového ředitele úřad vypíše výběrové řízení. Důvody Šafářova odvolání Šlechtová neuvedla.

Když v březnu Moskva označila Česko za možného původce novičoku, řekl Šafář ČTK, že otravné látky se v Česku vyrábějí výhradně pro laboratorní účely a že malé množství jich vyrábí i jeho ústav. Řádově jde o gramy, takže podle tehdejšího Šafářova vyjádření nejde o výrobu, ale spíš "laboratorní přípravu malého množství" kvůli otestování jejich vlastností. Na jeho výrok se odvolával prezident Miloš Zeman v souvislosti se svým vyjádřením, že se v ČR novičok vyráběl. To další představitelé Česka odmítli. Babiš Šafáře za výrok kritizoval, jeho vyjádření podle něj bylo nešťastné. Šafářovo vystoupení podle předsedy vlády mohlo způsobit nedorozumění s prezidentem.

Tempo růstu české ekonomiky v prvním čtvrtletí zpomalilo

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí mírně zpomalila tempo růstu. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Za letošní první 4 měsíce růst ekonomiky meziročně klesl na 4,5 procent. V porovnání s předchozím kvartálem je to o procento míň.

Národnímu hospodářství se dál dařilo díky domácí poptávce. "Pokračoval významný růst výdajů domácností a investičních výdajů firem," uvedl ČSÚ. Podle něj se na tvorbě HDP kladně podepsala vedle průmyslu i většina odvětví služeb a dařilo se také stavebnictví.

Firma nezaplatila za Poldi, kladenská firma dál hledá majitele

Firma, která vydražila zkrachovalou kladenskou huť Poldi, nezaplatila ve stanoveném termínu. Poldovka tak dál hledá majitele. Potvrdil to insolvenční správce Adam Sigmund. Věc teď řeší s věřiteli a další postup bude záležet na jejich rozhodnutí.

Věřitelé mohou dražbu zopakovat nebo uspořádat prodejní tendr. Společnost, která Poldovku v dražbě vyhrála, za ni měla zaplatit přes 260 milionů korun. Kladenské hutě jsou v konkurzu od loňského prosince a zaměstnanci dostali výpověď.

Archeologický výzkum na trase D11 za Hradcem Králové je u konce

U Jaroměře na Náchodsku letos na jaře zhruba po 12 měsících skončil největší záchranný archeologický průzkum v historii České republiky. Archeologové pracovali na budoucím staveništi dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Souběžně s vykopávkami dělali průzkum na celkové ploše v délce 25 kilometrů a šířce 60 metrů rozdělené do 15 úseků. ČTK to sdělili zástupci stavebních firem a archeologů. Ředitelství silnic a dálnic v úterý zahájilo výstavbu D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří. Silnice v délce 7,15 kilometru bude stát 1,5 miliardy korun bez DPH a hotová by měla být do konce roku 2021.

"Staveniště dálnice protíná část krajiny nejhustěji v minulosti osídlené. Kolem těchto míst jsme jezdili mnoho let a teď víme, jaké poznání se zde skrývá," uvedl archeolog Radomír Tichý z Univerzity Hradec Králové, která se na výzkumu podílela.Nálezy začínají mladší dobou kamennou, tedy zemědělským pravěkem, nechybějí domy a pohřebiště ze starší doby bronzové, pohřebiště raného středověku či pozůstatky polních opevnění armád z 18. století či z prusko-rakouské války roku 1866. Zajímavostí jsou i zaniklé zpevněné cesty se stopami kol. Oblast mezi Hradcem a Jaroměří, kudy dálnice povede, patří z archeologického hlediska mezi nejbohatší místa v zemi. Zpracovávat nálezy budou odborníci ještě dva roky.

Izraelci, které si česká policie spletla s útočníky na číšníka, si stěžují

Skupina Izraelců, omylem zadržená v souvislosti s útokem na číšníka v centru Prahy, si stěžuje na českou policii. Jeden z turistů uvedl, že zásah byl brutální. Chtějí proto, aby se jim policie omluvila za způsobená zranění. Požadují taky oficiální vyjádření k celému postupu policie a prohlášení, že jejich osobní údaje nebyly po události v žádném registru trestů. Policie uvedla, že se mužům za chybu omluvila ještě na služebně a informovala je o možnosti podat stížnost na zásah. Celý incident podle mluvčího pražské policie Jana Daňka turisté vzali v pořádku a na místě stížnost podávat nechtěli.

Pražští zastupitelé nebudou ve čtvrtek jednat o budoucnosti Libeňského mostu

Pražští zastupitelé nebudou na čtvrtečním jednání řešit osud Libeňského mostu. Důvodem je neshoda mezi politiky i odborníky, zda jej zbourat nebo opravit. Na jednání o tom rozhodli pražští radní. Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd navíc podle serveru aktuálně.cz zvažuje, že zruší rozhodnutí ministerstva, že most není památkou.

O osudu mostu z roku 1928 se roky vedou spory a část politiků a veřejnosti je proti bourání kvůli architektonické hodnotě. Kvůli svému špatnému stavu byl most i na čas uzavřen.

Záchrana malostranské rotundy získala prestižní evropské ocenění

Projekt záchrany rotundy svatého Václava v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí získal prestižní Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví, kterou uděluje nevládní organizace Europa Nostra. ČTK o tom informoval mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Nezávislé poroty expertů hodnotily 160 soutěžních přihlášek organizací a jednotlivců z 31 evropských zemí. Ocenění získalo 29 projektů ze 17 zemí, a to za mimořádné výsledky v oblasti restaurování, výzkumu, specializovaných služeb a vzdělání, výchovy či popularizace památek. Ocenění budou předána 22. června v Berlíně během prvního Evropského summitu kulturního dědictví.

Rotunda sv. Václava byla dlouho považována odborníky za zaniklou, ale před 14 lety byly její fragmenty objeveny při rekonstrukci budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK. Je jednou z nejstarších církevních staveb na území Prahy.

Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále utkají s Američany

Soupeřem českých hokejistů ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa v Dánsku budou Američané. Rozhodla o tom jejich prohra 2:6 s Finskem, které vyhrálo základní skupinu B v Herningu, tým USA skončil druhý.

Američané jsou v posledních letech tradičním sokem české hokejové reprezentace na úvod vyřazovacích bojů o medaile. Naposledy se oba celky utkaly v únoru ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Pchjongčchangu, kdy o výhře 3:2 rozhodl v nájezdech Petr Koukal.

Počasí ve středu

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Večer na severovýchodě území postupně srážky trvalejší. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C.