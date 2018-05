14-05-2018 06:55 | Zdeňka Kuchyňová

Izraelský prezident poděkoval Zemanovi za postoj k Izraeli

Izraelský prezident Reuven Rivlin poděkoval českému prezidentovi Miloši Zemanovi za jeho "pevnou pozici" v otázce Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Zároveň ho pozval, aby ještě letos do Izraele přicestoval. Vyplývá to z dopisu, který Rivlin Zemanovi adresoval a který zveřejnil hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Rivlin Zemanovi také poděkoval za podporu případného přesunu českého velvyslanectví do Jeruzaléma. "Doufáme, že k tomu opravdu v blízké budoucnosti dojde," napsal Rivlin. Český prezident platí dlouhodobě za blízkého zastánce Izraele. Opakovaně se například vyslovil pro to, aby česká diplomacie přesunula ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, jako to udělaly Spojené státy. Premiér Andrej Babiš (ANO) zveřejnil na twitteru dopis, který minulý týden zaslal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Kromě přání k dubnovému Dni nezávislosti v něm opakuje, že ještě do konce května Česká republika znovu otevře v Jeruzalému honorární konzulát.

U příležitosti 70. výročí založení Izraele Spojené státy přemístily své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kritiku si americký krok vysloužil ze strany Evropské unie, která dlouhodobě zastává názor, že jediným realistickým řešením izraelsko-palestinského konfliktu je vznik dvou států, kromě Izraele tedy i palestinského, s Jeruzalémem jako hlavním městem obou z nich. Přípravu prohlášení EU, které by krok USA kritizovalo, ale v minulých dnech zablokovala trojice unijních zemí. Kromě Česka také Maďarsko a Rumunsko. Přemístění ambasády vyvolalo protesty. Izraelská střelba na protestující Palestince v Pásmu Gazy si dnes vyžádala už 25 mrtvých. S odkazem na ministerstvo zdravotnictví v Gaze to oznámila agentura AP. Dalších přinejmenším 500 Palestinců bylo zraněno, z toho 200 bylo postřeleno, informovaly agentury Reuters a AFP.

ANO nezveřejní jména svých ministrů před referendem v ČSSD

ANO nezveřejní jména svých ministrů v případné vládě s ČSSD před vnitrostranickým referendem v sociální demokracii, které začne příští týden. Při návštěvě Ústeckého kraje to řekl novinářům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "My určitě nezveřejníme jména ministrů. Jména ministrů řeknu nejdřív panu prezidentovi, jak je dobrým zvykem," řekl dnes Babiš. Termín jeho setkání s prezidentem Milošem Zemanem nebyl podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka zatím stanoven. O setkání s hlavou státu požádal i předseda sociální demokracie Jan Hamáček. "Uskuteční se 23. května," napsal Ovčáček ČTK. Jména všech členů kabinetu chtěla znát část politiků ČSSD, podle nich je to třeba, aby se mohli sociální demokraté v referendu kvalifikovaně rozhodnout o vstupu do vlády. Šéf hnutí ANO také uvedl, že se chce sejít s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, jehož strana by měla menšinovou vládu ANO s ČSSD tolerovat. Filip o víkendu po jednání širšího vedení KSČM řekl, že komunisté nemohou vládu podpořit, pokud v návrhu programového prohlášení zůstane závazek posilování zahraničních misí české armády.

Významní čeští badatelé si převzali ocenění za přínos vědě

Učená společnost České republiky v pražském Karolinu ocenila úspěšné vědce. Medaili za zásluhy o rozvoj vědy si převzal mimo jiné profesor Mojmír Petráň, který vynalezl konfokální mikroskop s dvojitým řádkováním a výrazně tak příspěl k vývoji molekulární buněčné biologie. Učená společnost ocenila taky dva mladé vědecké pracovníky a 15 středoškolských studentů, kteří se vědě úspěšně věnují. Společnou cenu dostali taky 3 středoškoští učitelé za to, že ve svých žácích podporují zájem o vědu a výzkum.

HN: Ministerstvo vnitra chce kvůli úsporám zavřít třetinu matrik

Ministerstvo vnitra plánuje, že do konce roku skončí více než 400 matrik většinou v nejmenších obcích. Ministerstvo to oznámilo krajům, zavřela by se tak přibližně třetina těchto úřadů v zemi. Stát by měl ušetřit zhruba 150 milionů korun. O zrušení rozhodne ministr vnitra. Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN). Plán se podle deníku nelíbí starostům. Matriky vystavují rodné listy, úmrtní listy a zaznamenávají sňatky. "Z analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat, plyne, že 400 až 450 matrik nevykoná ani dvacet matričních úkonů za rok," podotkl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Stát přitom platí obcím za úředníka i v případech, kdy lidé jejich práci vyžadují jen málokdy. Mlsna proto navrhuje zavřít matriky tam, kde ročně provedou méně než 20 úkonů a do 20 kilometrů od obce je jiný úřad.

Stát vypsal soutěž na dostavbu D4 za soukromé peníze

Ministerstvo dopravy vyhlásilo soutěž na dostavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem za soukromé peníze (PPP projekt). Předpokládaná hodnota zakázky je 24,9 miliardy korun, uvedl server zdopravy.cz. Půjde o první projekt výstavby dopravní infrastruktury financovaný na principu spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, který bude v Česku realizován. Vítěz soutěže bude zodpovědný nejen za stavbu a její přípravu, ale také její financování. Následně bude dálnici také 25 let provozovat. Stát by měl během této doby vítězi náklady postupně splácet. Vítěz bude mít zároveň na starosti i už postavený šestnáctikilometrový úsek rozestavěné dálnice. Poté by měla být celá dálnice předána do vlastnictví státu.

Izraelská firma představila českou verzi zařízení pro nevidomé

Českou verzi zařízení, které nevidomým částečně nahrazuje zrak, představila izraelská firma OrCam Technologies na pražské konferenci při Týdnu inovací. Zařízení má podobu 7,5 centimetru dlouhé tyčinky, kterou lze připnout z boku na brýle. Rozliší obraz, čte text a podává nositeli další důležité informace. Dosud bylo k dispozici v několika světových jazycích, česká verze je novinkou. Podle Eliava Rodmana z OrCam Technologies dokáže zařízení MyEye pomoci lidem s poruchou zraku s každodenními těžkostmi, od výběru barevně ladícího oblečení přes rozpoznání tváří známých lidí po čtení novin či nápisů na ulicích a v obchodech. Zařízení uživateli řekne, co má před sebou. Nefunguje stále, aby uživatele neobtěžovalo, ale jen tehdy, když člověk ukáže prstem před sebe. Při posouvání prstu po řádku čte text.

Získávání elektrické energie přímo z rostlin představila na konferenci při Týdnu inovací Ermi van Oersová z nizozemské firmy Living Light. Zatím na tomto principu fungují vyvinutá drobná svítidla, která by se měla na trhu objevit ještě letos. Podle van Oersové bude dalším krokem rozšíření technologie tak, aby bylo možné její pomocí rozsvítit park nebo zabezpečit část energetické spotřeby domácnosti. Metoda využívá procesu fotosyntézy, který se v rostlinách přirozeně odehrává za slunečního světla a při kterém se část vzniklých organických látek dostává kořeny do půdy. Tam ji zpracují půdní bakterie, přičemž vznikne energie, kterou je technologie vyvinutá odborníky ze společnosti Plant-e schopna zachytit na anodě. Následně se přesunují ke katodě, a tím vzniká elektrický proud. Stejnou technologii bude podle Oersové možné použít pro získání energie i například z organického odpadu nebo z odpadních vod. V budoucnu by to mohlo přinést částečnou energetickou soběstačnost pro domácnosti. Ještě letos budou na trhu plovoucí lampičky, které si energii pro svícení vyrobí přímo z látek obsažených ve vodě.

Návrh novely zákona o léčivech zavádí lékový záznam pacienta

Ministerstvo zdravotnictví už má hotový návrh novely zákona o léčivech - ta zavádí hlavně lékový záznam pacienta. S jeho sdílením mezi lékaři a lékárníky bude podle zákona automaticky souhlasit každý - kdokoli ale bude moci vyjádřit nesouhlas. Pak do jeho lékového záznamu nebude mít přístup nikdo jiný. Návrh teď mají k dispozici další resorty a lékařské organizace, aby k němu vyjádřily své připomínky. Do konce června by měla novelu schvalovat vláda, pak zamíří do Snmovny a Senátu.

Mladík, který zapálil kostel v Gutech, rád pozoruje plameny

Jeden má mírné sklony k extremismu, druhý rád rozdělává oheň a pozoruje plameny. Tak soudní znalci podle státního zástupce Josefa Šuhaje vyhodnotili osobnosti dvou hlavních obžalovaných v kauze úmyslného zapálení středověkého dřevěného kostelíku v Gutech na Třinecku. Soud se třemi mladíky začal u Krajského soudu v Ostravě. Oheň způsobil škodu přes 20 milionů korun. Historická škoda je nevyčíslitelná. Středověký kostel, který byl národní kulturní památkou, zapálil jeden z trojice obžalovaných. Vše ale vymyslel jeho nevyléčitelně nemocný kamarád, který špatně chodí, k soudu přišel o holi. Ten oslovil i dalšího známého, který plnil úlohu řidiče. Podle obžaloby má tělesně postižený mladík lehké extremistické sklony. "Jeho nemoc ale na jednání žádný vliv neměla," řekl státní zástupce. Obžalovaný, který kostel zapálil, v době činu ještě neměl 18 let. Podle soudních znalců má mírnou zálibu v rozdělávání ohně a v jeho pozorování. "Nejde ale o pyromanii," řekl státní zástupce.

Exhokejista a neúspěšný podnikatel Čechmánek dle soudu nepodváděl

Krajský soud ve Zlíně zprostil bývalého hokejového reprezentanta a neúspěšného podnikatele Romana Čechmánka obžaloby z podvodu. Souvisela právě s jeho neúspěšným podnikáním, při němž se Čechmánek zadlužil. Podle státního zástupce si půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Škoda činila podle spisu asi 15 milionů korun. Čechmánek podvodný úmysl odmítal. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal. Podle výroku soudu se nepodařilo prokázat v Čechmánkově jednání úmysl někoho poškodit. "Obžalovaný, jak zde bylo prokázáno, činil určité kroky ke zpeněžení svého majetku. Viz prodej apartmánu v Čeladné, zapojení aktivit investorů do pivovaru, které měly přinést peníze v hodnotě přes 20 milionů Kč," řekl předseda senátu Radomír Koudela.

Čechmánek už před časem uvedl, že kdyby se v konkurzu prodával majetek za tržní ceny, věřitelé by všechny pohledávky dostali. Byl však údajně vydán napospas konkurznímu správci. Jak dnes u soudu uvedl znalec z oboru ekonomiky Petr Janíček, při zpeněžení veškerých Čechmánkových aktiv by došlo pravděpodobně k uhrazení všech závazků. Čechmánek provozoval ve Zlíně minipivovar s restaurací, po zhruba roce fungování jej však musel zavřít. Opravoval také bytový dům v Holešově, koupil si bývalý domov důchodců v Prostějově. Investoval i do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně a v Čeladné.

Skončil Svět knihy Praha, akce překonala rekordní návštěvnost

Mezinárodní veletrh Svět knihy Praha posunul hranice své každoročně vzrůstající návštěvnosti na rekordních 46.000 lidí. Letošní 24. ročník nabídl jako hlavní témata Komiks a Převratné 20. století. V závěrečný den se na pražském Výstavišti mimo jiné představil herec Igor Bareš, který přiblížil audioknihu Dům z karet. V Sále komiksů se konala moderovaná beseda s Jaroslavem Němečkem, tvůrcem legendárního komiksu Čtyřlístek. Čestný host veletrhu, stát Izrael, se prezentoval v pořadu s názvem Československo a Izrael - 70 let přátelství. Součástí programu byla i beseda s Drorem Mišanim, izraelským překladatelem, redaktorem a autorem netradičních detektivek. Svět knihy Praha letos přivítal také rekordní počet 404 vystavovatelů z 22 zemí.

Slavnosti Navalis, které začínají v Praze, ozdobí lodě z Benátek

Slavnosti Navalis věnované památce Jana Nepomuckého, které dnes začínají v Praze, ozdobí tradiční barokní lodě z Benátek. Lodě opustily benátské kanály poprvé. Svatojánské slavnosti byly v Praze už v době baroka, současní pořadatelé je obnovili v roce 2009. Od té doby byly každý rok a mají už svůj pevný scénář - slavnostní mši v katedrále svatého Víta, procesí od katedrály a barokní koncert na řece zakončený ohňostrojem. Každý ročník doplňují speciální akce. Už několik let mezi ně patří seskok parašutistů. Jeden z nich proskočí obloukem Karlova mostu v místě, kde byl svržen do vody svatý Jan Nepomucký. Dalších pět za tmy poletí se světelným efektem.

Hudbu pro letošní koncert na hladině Vltavy nazvaný Benátky svatého Jana Nepomuckého složil dirigent a skladatel Kryštof Marek, který získal Českého lva za hudbu k filmu Masaryk. Sedmou větu jeho symfonie doprovodí ohňostroj. V barokní době patřila slavnost k nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také aby vyslechli hudbu provozovanou z hladiny Vltavy a zhlédli velké množství atrakcí.

Hokejisté uzavřou proti Rakousku základní skupinu MS

Čeští hokejisté uzavřou základní skupinu mistrovství světa v Dánsku duelem proti Rakousku, které dosud vždy porazili. Zatímco svěřenci trenéra Josefa Jandače si budou chtít vytvořit co nejlepší pozici pro čtvrtfinále, Rakušané už svůj hlavní cíl v podobě záchrany splnili. V neděli čeští hokejisté zvítězili nad Francií vysoko 6:0 a postoupili do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Josefa Jandače získali jistotu postupu až díky následné výhře Švédska nad Švýcarskem 5:3. Češi vyhráli pět ze šesti zápasů, z toho tři až v prodloužení či po samostatných nájezdech, a mají na třetím místě tabulky 12 bodů i jistou účast ve vyřazovací fázi.

Počasí - pondělí

Jasno až polojasno, zejména na jihu během dne postupně až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, na severovýchodě kolem 20 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C.