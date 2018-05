13-05-2018 13:05 | Martina Bílá

ČSSD nebude uzavírat dohodu s KSČM, je to věcí ANO

ČSSD nebude uzavírat žádnou písemnou dohodu s KSČM, zajištění podpory pro menšinovou vládu je na hnutí ANO. V pořadu Partie televize Prima to řekl místopředseda ČSSD Martin Netolický. Podle něj také komunistům nepřísluší hodnotit ministry, které by do případné koaliční vlády vyslala ČSSD, protože to nebude KSČM, kdo ponese vládní zodpovědnost. ČSSD jedná s ANO o vytvoření menšinové koaliční vlády, kterou by ve Sněmovně tolerovala KSČM.

Odmítl zároveň, aby komunisté mohli nějak zasahovat do nominací ČSSD do případné vlády. "Není asi standardní, aby strana, která stojí mimo tu dohodu, lustrovala členy vlády, kteří nesou vládní zodpovědnost," řekl. Základem pro toleranci vlády ze strany KSČM podle něj musí být program.

Na D1 skončila 14hodinová uzavírka u Humpolce kvůli bourání mostů

Na dálnici D1 byl krátce po 09:00 obnoven provoz mezi exity Humpolec na 90. kilometru a Loket na 66. kilometru. Dálniční úsek byl kvůli demolici dvou dálničních nadjezdů v obou směrech uzavřen od sobotních 19:00. Práce proběhly podle plánu, při bourání nenastal žádný zásadní problém, řekl ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Demolice dálničních nadjezdů u Jiřic a u Hněvkovic v úseku mezi Koberovicemi na 81. kilometru a Humpolcem zajišťuje firma Eurovia CS v souvislosti s postupnou rekonstrukcí D1. Nové nadjezdy by místo nich měly být postaveny do listopadu. Opravy tohoto úseku dálnice ŘSD teprve připravuje, první dva nadjezdy z celkových čtyř tam nechává přestavět v předstihu.

Má vlast otevřela letošní ročník Pražského jara

Dlouhotrvající potlesk vestoje zakončil sobotní zahajovací koncert 73. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Ve vyprodaném Obecním domě na něm večer zazněla symfonická báseň Má vlast Bedřicha Smetany v podání České filharmonie (ČF) pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila.

Hlavní dramaturgickou linkou letošního Pražského jara bude připomínka 100. výročí založení Československé republiky. Největší tuzemská přehlídka klasické hudby nabídne šest desítek koncertů. Závěrečný 3. června bude proto patřit Slovenské filharmonii s novým šéfdirigentem Jamesem Juddem. Festival nabídne 60 koncertů, rezidenčním umělcem bude houslista Julian Rachlin.

Český zpěvák skončil na Eurovizi šestý

Zpěvák Mikolas Josef v soutěži Eurovize se umístil na 6. místě - a to je nejlepší výsledek Česka na téhle hudební soutěži. Už po čtvrté soutěž vyhrál Izrael, tentokrát zpěvačka Netta.

Soutěže se letos účastnili zástupci 43 zemí. O výsledcích klání rozhodují hlasy národních porotců všech zúčastněných států, k nimž se pak přičtou hlasy diváků. Právě u nich měl Mikolas Josef, který vystoupil s vlastní písní Lie To Me, velký úspěch.

Do Prahy přijely historické gondoly z Benátek

Organizátoři svatojánských slavností Navalis spustili v Praze na Vltavu vzácné benátské gondoly. Tzv. Bissone opustily benátské kanály vůbec poprvé, řekl pořadatel slavností Navalis Zdeněk Bergman. Svatojánské slavnosti se konaly v Praze už v době baroka, obnoveny byly v roce 2009.

Letošní slavnosti zahájí v pondělí Benátské odpoledne na náplavce u Hergetovy cihelny. Hlavní program začne v úterý na Hradčanském náměstí zdobením koní pro procesí. To po mši v katedrále svatého Víta projde na Karlův most. Dalším bodem programu bude průjezd nazdobených lodí, seskok parašutistů a plavba otužilců. Večerní program zakončí koncert s ohňostrojem.

V Praze dnes končí Svět knihy, akce překoná loňskou návštěvnost

Na mezinárodním veletrhu Svět knihy Praha, který dnes končí na pražském Výstavišti, se mimo jiné představí herec Igor Bareš, který přiblíží audioknihu Dům z karet. Zejména mládeží oblíbený stánek Fantasy & sci-fi seznámí se světem literární soutěže Daidalos pořádané měsíčníkem sci-fi a fantasy XB-1 a s možnostmi publikace vlastních textů. Čestný host veletrhu, stát Izrael, se bude prezentovat v pořadu s názvem Československo a Izrael - 70 let přátelství.

Hlavními tématy letošního ročníku veletrhu jsou Komiks a Převratné 20. století. Sál komiksů, který byl v rámci jednoho z hlavních témat otevřen, měl podle pořadatelů úspěch. Dnes se v něm například koná moderovaná beseda s Jaroslavem Němečkem, tvůrcem legendárního komiksu Čtyřlístek.