11-05-2018 14:39 | Martina Bílá

Vedení ANO schválilo koaliční smlouvu s ČSSD

Vedení hnutí ANO schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programové prohlášení případné vlády. Tu musejí podpořit komunisté. Smlouvu a program projedná taky vedení sociální demokracie. To zřejmě vypíše stranické referendum, ve kterém členové ČSSD rozhodnou, jestli strana vstoupí do vlády s ANO. Koaliční vláda by se ve Sněmovně musela opírat o hlasy komunistů, protože ANO a ČSSD mají dohromady 93 z 200 poslanců.

Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset členů vlády, ČSSD pět. Koaliční smlouva obsahuje i ustanovení, že v případě demise všech ministrů ČSSD musí podat demisi i premiér a s ním celá vláda. Vyplývá to ze smlouvy mezi hnutím ANO a ČSSD, kterou získala ČTK. Pokud prvoinstančně odsouzený člen vlády neodstoupí, skončí celá koalice. V případě státního rozpočtu, daní, zahraniční politiky nebo třeba volebních zákonů se strany nemohou přehlasovat. Sociální demokraté původně chtěli ve smlouvě uvést pojistky, aby ANO sporné návrhy neschválilo s jinými stranami. V dohodě nakonec není odvolání členů SPD z funkcí sněmovny, jak požadovala ČSSD.

Národní protidrogový koordinátor Vobořil odchází z funkce

Po osmi letech končí ve funkci Národního protidrogového koordinátora Jindřich Vobořil. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Úřad ke konci července opouští z osobních důvodů. Deníku řekl, že je to i kvůli dětem, se kterými žije v Brně a do Prahy musí často dojíždět. Národní protidrogový koordinátor je zároveň výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelem Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády.

Nyní bude podle Babiše vyhlášeno výběrové řízení na Vobořilovo místo. Na výběru svého nástupce by se končící protidrogový koordinátor chtěl podílet. Před odchodem chce Vobořil podle deníku ještě představit novou strategii boje proti závislostem na příštích devět let. Babišova vláda v demisi chtěla protidrogový odbor přesunout z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Kritizovali to opoziční Piráti či lidovci.

Prezident Zeman navštívil v Polsku Bělověžský prales

Prohlídkou Bělověžského pralesa prezident Miloš Zeman končí třídenní návštěvu Polska. V chráněné přírodní památce na polsko-běloruském pomezí se prezident podívá i do zubří rezervace. Již ve čtvrtek Zeman řekl, že jeho návštěva má být vnímána jako solidarita s Polskem, které se kvůli kácení v chráněném pralese dostalo do sporu s Evropskou komisí. V pátek podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka Zeman solidární stanovisko s Polskem zopakoval.

Polsko se kvůli Bělověžskému pralesu dostalo před Soudní dvůr EU. Evropská komise ho totiž zažalovala za lesnické zásahy a rozsáhlou těžbu. Unijní soud dal komisi v polovině dubna za pravdu. Těžbu Polsko hájilo bojem proti lýkožroutu smrkovému, takzvanému kůrovci. Boji proti kůrovci se Zeman věnoval i v České republice, ve svých názorech na způsob zákroku proti němu se neshoduje s některými odborníky a ochránci přírody.

V Praze přibylo případů spalniček, nemocných od ledna bylo 79

V Praze přibylo za minulý týden šest případů spalniček. Nemocných tu od ledna bylo 79, nejvíc v Česku, informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. V celém Česku bylo na konci dubna přes 100 případů spalniček. Hygienici v Praze nařídili mimořádné očkování zdravotníků, celkem jich bylo na protilátky vyšetřeno přes 2000.

Průměrný věk nemocných v Praze byl 30 let. Bylo mezi nimi 25 dětí a mladistvých. Hygienici upozorňují, že 18 z nich nebylo proti spalničkám očkováno. "Pět dětí nedosáhlo věku třinácti měsíců potřebného k očkování a u 13 dětí rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli," uvedli hygienici. Pět dětí bylo očkováno na Ukrajině a u dalších dvou dětí cizinců nedohledali o očkování potřebné informace. Dvě potřebné dávky nedostali také čtyři z nemocných dospělých. "Šestačtyřicet osob nedisponovalo žádným dokladem o očkování nebo o očkování neví," napsala hygienická stanice. Kompletní očkování doložili čtyři nemocní. Počty případů spalniček letos stoupají po celé Evropě. Kvůli kontaktu personálu se spalničkami byla před několika týdny uzavřena lůžková část urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol.

Soud osvobodil expředsedu pražské muslimské obce v případu šíření radikální islámské knihy

Městský soud v Praze definitivně osvobodil Vladimíra Sáňku, který byl obžalovaný v případu šíření radikální islámské knihy. Podle pravomocného rozsudku se někdejší předseda pražské muslimské obce nedopustil šíření náboženské nenávisti. Kauza vypukla po razii v muslimských centrech v Praze v roce 2014. Podle spisu Sáňka zajistil překlad, vydání a distribuci knihy.

Kauza se týká vydání knihy od Bilala Philipse s názvem Základy tauhídu - Islámský koncept boha. Její autor nesmí do některých západních zemí, kniha je v některých státech také zakázána. Podle výroční zprávy o extremismu vydávané českým ministerstvem vnitra kniha propaguje salafijský směr islámu, který hlásá netoleranci a nenávist k jiným náboženstvím.

Ministr zemědělství odvolal ředitele Lesů ČR Szóráda

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek za hnutí ANO odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda kvůli nedostatečným opatřením pro řešení kůrovcové kalamity. Řekl také, že vedením státního podniku pověří statutárního zástupce Tomáše Pospíšila. Szórád tvrdí, že za problémy s kůrovcem můžou výkyvy počasí a změny klimatu.

Podniku v letošním prvním čtvrtletí klesl hrubý zisk meziročně o 27 procent na 1,25 miliardy korun z předchozích 1,72 miliardy korun. Do zisku i tržeb se podle podniku negativně promítlo významné snížení cen dřeva. Szórád byl ředitelem podniku od dubna 2014, kdy ho jmenoval tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dříve působil ve společnosti IKEA Industry.

Chebsko zasáhlo lehké zemětřesení

Na Chebsku se ve čtvrtek odpoledne znovu otřásla země. Záchvěvy a charakteristický zvuk mohli lidé pocítit na kilometry daleko. Automatické stanice naměřily až 2,9 stupně. Jde o sílu, kterou už člověk postřehne, ale nenastávají žádné výraznější škody. Seismická aktivita v oblasti i dál pokračuje.

Poslední silnější otřesy zaznamenali na Chebsku v roce 2014. Nejsilnější bylo zemětřesení 31. května, které dosáhlo síly 4 a půl stupně. Šlo tehdy o jeden ze dvou nejsilnějších otřesů za posledních 100 let.

Pražská botanická zahrada představí bonsaje a japonskou kulturu

V sobotu v botanické zahradě v pražské Troji začne třináctý ročník výstavy bonsají a japonské kultury. Celkem je v Japonské zahradě mezi rozkvetlými azalkami a rododendrony 102 bonsají jehličnatých i listnatých druhů. Výstavu složenou ze sbírky pražské botanické zahrady a sbírek soukromých sběratelů bude možné vidět do neděle 20. května.

Součástí výstavy je i doprovodný program pro děti i dospělé. Návštěvníci si mohou vyzkoušet asijská cvičení, skládání origami nebo psaní japonské kaligrafie. V sobotu na výstavě vystoupí brněnské divadlo Kjógenu, v neděli budou zájemci sledovat ukázku tradičního čajového obřadu. V sobotu 19. května je na programu ukázka japonského šermu a poslední den výstavy zazní bubny skupiny Wadaiko yosa-yosa. Připravené jsou také speciality japonské kuchyně. Obdivovatelé bonsají mohou v botanické zahradě rostliny i zakoupit. Zájemci získají rady o pěstování bonsají od dvou sběratelů.

Čeští hokejisté zvítězili nad Ruskem 4:3

Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém zápase na mistrovství světa v Kodani Rusko 4:3 v prodloužení. Dramatický duel proti olympijským vítězům z Pchjongčchangu rozhodl v čase 63:23 svým druhým gólem v utkání David Pastrňák.

Čerstvá posila z Bostonu tím korunovala skvělý výkon, Pastrňák si vedle dvou branek připsal i asistenci. Jeho klubový spoluhráč David Krejčí, který do Dánska přicestoval také dopoledne před zápasem, nasbíral dokonce čtyři body. Ke gólu přidal tři asistence. V pátek nastoupí Češi proti Bělorusku.

Počasí v sobotu

Oblačno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Ojediněle, odpoledne místy přeháňky nebo bouřky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C.