10-05-2018 10:02 | Zdeňka Kuchyňová

Nezaměstnanost klesla na 3,2 procenta

Počet nezaměstnaných by měl v dalších měsících podle analytiků oslovených ČTK nadále klesat. Někteří nevylučují její pokles až pod tříprocentní hranici. Zároveň s tím nadále poroste tlak na růst mezd. Za dubnovým poklesem je pak podle ekonomů především nástup sezonních prací. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 3,2 procenta z březnových 3,5 procenta. Úřady práce registrovaly 242.798 uchazečů o místo, což bylo nejméně od srpna 1997. Klíčovým způsobem poklesu nezaměstnanosti přitom podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy přispěl rozjezd sezónního zaměstnávání. "V dubnu poprvé nastal převis volných pracovních míst nad počtem nezaměstnaných. Taková situace nemá v Evropě obdoby a jinde ve světě je typická snad jen pro Japonsko," upozornil hlavní ekonom UniCredit bank Pavel Sobíšek. V následujících měsících půjde podle něj počet nezaměstnaných ještě mírně dolů, nečeká ovšem, že by nezaměstnanost klesla pod tři procenta. Na této hranici také vidí přirozený limit pro míru nezaměstnanosti. Pokles pod tři procenta v průběhu podzimních měsíců připouští analytik Raiffeisenbank Milan Frydrych.

Nejnižší nezaměstnanost vykazovaly na konci dubna okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha - východ (shodně 1,2 procenta). Naopak nejhorší situace je na Karvinsku, kde míra nezaměstnanost dosáhla 7,5 procenta. Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 31 regionů.

Českým firmám v současné době chybí minimálně 300.000 zaměstnanců, tedy větší počet než ukazují oficiální statistiky. Kvůli rekordnímu počtu neobsazených pracovních míst také dochází k velkým škodám v české ekonomice. Jen státní kasa tratí letos nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech. Na trhu práce se také stále častěji objevují predátorské praktiky při přetahování zaměstnanců. Uvádí to aktuální analýza Hospodářské komory ČR, kterou má ČTK k dispozici. Komora od srpna 2016 firmám zajistila na 15.000 kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny minimálně s výučním listem, převážně řemeslníky. O Ukrajince podle komory žádá již 2000 firem měsíčně. Nedávno začala vyřizovat žádosti firem také o pracovníky z Filipín a Mongolska. Do ČR ale přichází pracovat čím dál více cizinců i ze zemí EU, nejčastěji jde o občany Španělska, Řecka a Itálie. Řada podniků se také snaží zefektivnit výrobu robotizací a digitalizací.

V ČR se novičok nevyráběl, usnesl se zahraniční výbor Sněmovny

Zahraniční výbor Sněmovny přijal usnesení, v němž říká, že na území České republiky se nevyráběla a neskladovala žádná látka typu novičok. Po neveřejném jednání výboru to novinářům řekla ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO). Výbor se zabýval zprávami tajných služeb o výskytu novičoku v Česku, v nichž byl podle dřívějších výroků prezidenta Miloše Zemana rozpor. Prezident také řekl, že novičok se na území ČR vyráběl. "Mohu říci veřejnou informaci, že závěrem jednání je usnesení, kde výbor konstatuje, že na území České republiky se nikdy nevyráběla ani neskladovala látka typu novičok," řekla Šlechtová. Předseda výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) doplnil, že poslanci napříč stranami přijali vysvětlení a fakta, která jim poskytli experti. Látkou typu novičok byl v březnu v Británii otráven dvojitý agent Boris Skripal. Británie za viníka útoku označila Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z Česka. . Ministerstvo obrany po výrocích prezidenta minulý týden uvedlo, že látky typu nervového jedu novičok se v Česku syntetizují pro účely protichemické obrany, ale pouze v mikroskopickém množství. Obrana vyloučila, že by tyto látky mohly uniknout z laboratoří. Podle ministerstva zahraničí se v Česku netestovala tatáž látka, kterou byl otráven Skripal. Šlechtová zopakovala, že příprava látky novičok pro laboratorní testy není považována za výrobu ani skladování.

ANO a ČSSD se dohodly na programovém prohlášení jejich vlády

Vyjednavači ANO a ČSSD se dohodli na textu programového prohlášení jejich společné vlády. Po jednání to novinářům řekla mluvčí ANO Lucie Kubovičová. S výsledkem chtějí podle ní obě uskupení nejprve v pátek seznámit své stranické orgány, proto ho zatím nebudou komentovat. S Babišem se po jednání ANO s ČSSD sešel také předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana má vládu tolerovat, a pomoci jí tak k většině ve Sněmovně. Rozdělení ministerstev ani personální obsazení jednotlivých ministerských postů podle mluvčí předmětem jednání nebylo.

ArcelorMittal a stát přizvou k jednání o prodeji hutí odbory

ArcelorMittal Ostrava a stát přizvou na některá jednání pracovní skupiny k prodeji ostravských hutí odbory, jak to odboráři požadovali. Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a hutní firmy se na tom dohodli na první schůzce pracovní skupiny. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner chce také co nejdříve jednat se správcem podniku dosazeným na dobu prodeje. První jednání pracovní skupiny s účastí odborů se uskuteční v pondělí 11. června. Prodej ostravské huti stanovila Evropská komise jako jednu z podmínek pro skupinu ArcelorMittal, která chce převzít italské ocelárny Ilva.

ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí.

Prahou prošel průvod proti Babišovi i komunistům

Zhruba 500 lidí se sešlo na Václavském náměstí v centru Prahy na demonstraci proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Protestovali zejména proti Babišovu plánu, aby vládu hnutí ANO s ČSSD tolerovali komunisté. Babiš podle organizátorů neumí složit demokratickou vládu, proto chtějí, aby prezident Miloš Zeman pověřil sestavením kabinetu někoho jiného. Večer vzbudilo rozruch několik vozidel, která přijela do horní části Václavského náměstí, kde lidé protestovali. Auta na sobě měla ruské vlajky a nápisy. Protestující se kolem nich shromáždili, skandovali Česko není Rusko, někteří se pokusili vlajky z aut strhnout. Jeden z mužů, který vlajky podával lidem zpět do aut, si celý incident natáčel. Policisté autům po chvíli uvolnili cestu.

Průvod na protest proti vracení komunistů k moci se pak spojil s průvodem na podporu Evropské unie. Později se rozpojili. Zbylých 200lidí se vydalo k sídlu komunistů. Demonstraci ukončili zpěvem české hymny a písní Motlitba pro Martu.

Zeman se kvůli profesorům obrátí na Nejvyšší správní soud

Prezident Miloš Zeman se bude bránit proti rozsudku, který pravomocně zrušil jeho rozhodnutí o nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika Jiřího Fajta profesory. Podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, uvedl na dotaz ČTK právník Hradu Marek Nespala. Podle Nespaly jde o zásadní právní otázku ohledně postavení hlavy státu a její suverenity. Pražský městský soud věc prezidentovi na základě žalob Fajta, Ošťádala a Univerzity Karlovy koncem dubna vrátil k dalšímu řízení. Upozornil na to, že žádný orgán výkonné moci nemůže po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky pro jmenování. Nepřípustně by tím totiž zasáhl do autonomie vysokých škol.

Podle soudu může prezident rozhodnout o nejmenování navrženého kandidáta profesorem jen tehdy, jestliže dospěje k závěru, že uchazeč neprošel řádným procesem ke jmenování nebo že tento proces vykazoval vady, kvůli nimž mohl být nezákonný. Takové rozhodnutí by však musel odůvodnit, což Zeman neudělal. Prezident v kauze argumentoval mimo jiné tím, že za výkon jeho pravomocí ho žádný jiný státní orgán nemůže volat k odpovědnosti. Senát soudkyně Viery Horčicové však tento výklad ústavy vyvrátil. Zdůraznil, že prezident je při výkonu pravomocí vždy vázán ústavními i ostatními zákony a jeho postup lze přezkoumat právě z hlediska zákonnosti.

ČSÚ: Počet turistů stoupl v 1. čtvrtletí o 11 pct na téměř 4 mil.

V českých hotelech, penzionech či kempech se v letošním 1. čtvrtletí ubytovaly necelé čtyři miliony turistů, což bylo meziročně o 11,4 procenta více. Zahraničních turistů bylo více než domácích. V porovnání s loňskem počet cizinců stoupl o 11,2 procenta, domácích hostů bylo více o 11,5 procenta. V tiskové zprávě to uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Nejvíc zahraničních turistů přijelo z Německa, a to 422.000, což bylo o 13,7 procenta více než loni.

Na veletrh Svět knihy Praha, který dnes začal, přišly tisíce lidí

Na mezinárodní veletrh Svět knihy Praha, který začal na pražském Výstavišti, od rána proudí tisíce návštěvníků, převážně školní mládeže. Do 13. května veletrh nabídne 556 programů a 642 účinkujících. Hlavními tématy jsou Komiks a Převratné 20. století. Prvními akcemi se dnes také představuje čestný host - stát Izrael. Loni Svět knihy navštívilo přibližně 45.000 lidí. Zájem zejména mladých návštěvníků budí Sál komiksů, kde dnes mimo jiné bude setkání se zástupcem projektu Attentat 1942 Lukášem Kolkem. Součástí tématu Převratné 20. století budou diskuse s osobnostmi a autory nejen z České republiky. Zapojí se do nich mimo jiné významní spisovatelé António Lobo Antunes a Drago Jančar. Své romány na veletrhu představí Robin Cook, Meik Wiking, David Foenkinos nebo Michal Viewegh. Svět knihy se také stane místem udělení několika ocenění.

Českým Bestsellerem 2017 se stal Mackův Saturnin se vrací

Nejprodávanější knižní novinkou za uplynulý kalendářní rok v síti Knihcentrum.cz se stal Saturnin se vrací od Miroslava Macka. Příběh, který navazuje na slavnou knihu Zdeňka Jirotky, vyšel v nakladatelství Albatros Média. V české prodejní síti se ho prodalo přibližně 70.000 výtisků, což znamená sedmkrát překročenou hranici bestselleru. Ceny Český bestseller 2017 byly uděleny v 11 kategoriích. "Nejnapínavější byl i letos souboj o hlavní cenu Český Bestseller 2017 v podobě sošky z dílny akademického sochaře Olbrama Zoubka. O tu letos usilovali i tak ostřílení autoři jako Halina Pawlowská s románem Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci či Vlastimil Vondruška a jeho pátý díl velmi úspěšné série Husitská epopej," uvedla Šárka Besedová, jednatelka společnosti Knihcentrum.cz.

Na pražské Letné začíná pivní festival, potrvá do 26. května

Pražská Letenská pláň bude ode dneška více než dva týdny lákat milovníky piva i jídla. Český pivní festival představí podle organizátorů stovky výhradně českých piv. V nabídce nebudou chybět ani moravská vína, české likéry a pálenky, české limonády nebo kávové speciality. Vedle nápojů mohou návštěvníci ochutnat masné výrobky od řezníka, pečivo z rodinné pekárny, zákusky, saláty a další jídla převážně tradiční české kuchyně. S Cechem domácích pivovarníků a čtyřmi českými pivovary připravili organizátoři festivalu pro letošek nový projekt Uvař si své pivo v pivovaru. Stokorunové vstupné zaplatí každý návštěvník jen jednou, se svou vstupenkou se může na festival libovolně vracet. Loni festival navštívilo 60.000 lidí.

Hejduk prodává dům v Coloradu i s hokejovým hřištěm a rolbou

Olympijský vítěz z Nagana Milan Hejduk nabízí k prodeji svůj dům v Coloradu. Za 5,2 milionu dolarů (zhruba 112 milionů korun) lze pořídit sídlo bývalého hokejového útočníka v městě Parker, jehož součástí je kryté hokejové hřiště i s rolbou. Rodák z Ústí nad Labem Hejduk žije v Coloradu od roku 1998, kdy začal hrát za klub NHL Avalanche a po skončení aktivní dráhy v roce 2014 v tomto americkém státě zůstal. Slibně rozjetou kariéru mají i jeho čtrnáctiletá dvojčata Marek a David, které spolu s bývalým spoluhráčem a dalším českým reprezentantem Janem Hejdou trénuje Hejduk v celku Colorado Thunderbirds. A právě i kvůli tréninku svých synů se vítěz Stanley Cupu z roku 2001 zbavuje domu. "Asi bychom to někdy nabídli k prodeji tak jako tak, ale cesta do haly, kde v současnosti Thunderbirds trénují, není moc příjemná. Je to asi hodinu cesty, takže by bylo fajn být trochu blíž," vysvětlit Hejduk prodej luxusního sídla listu Denver Post.

Nyní dvaačtyřicetiletý Hejduk patří k legendám Avalanche, za které odehrál 14 sezon. Letos v lednu vedení klubu slavnostně vyřadilo číslo 23, jež se už v tomto týmu na jeho počest nebude smět používat. V základní části NHL Hejduk nastoupil k 1020 zápasům a s 805 body a 375 brankami je třetím nejproduktivnějším Čechem a třetím nejlepším českým kanonýrem v historii. V obou kategoriích jsou před ním jen Jaromír Jágr a Patrik Eliáš.

Počasí - čtvrtek

Převážně oblačno, zpočátku ojediněle, odpoledne a večer postupně na většině území přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C.