09-05-2018 13:57 | Martina Bílá

Česko bude dál prosazovat mezinárodní dohodu o nešíření jaderných zbraní

Česká republika bude dál prosazovat mezinárodní dohodu o nešíření jaderných zbraní (JCPOA), považuje ji za důležitý nástroj. V reakci na oznámení prezidenta USA Donalda Trumpa o odstoupení Spojených států od dohody to uvedlo ministerstvo zahraničí. Podle ministra Martina Stropnického (ANO) Česko nechce štěpit stanovisko Evropské unie k Trumpovu kroku, v unijním prohlášení mu ale chybí konstatování, že Teherán vyvíjí balistické rakety. Diplomacie nad íránským raketovým programem vyjádřila zněpokojení.

Podle Trumpa je smlouva z roku 2015 neúčinná, neboť nezabránila tomu, aby Teherán pokračoval v úsilí o vyrobení jaderné zbraně. Trump zároveň řekl, že obnoví sankce proti islámské republice, a to na "nejvyšší úrovni". Mogheriniová po Trumpově prohlášení uvedla, že smlouva funguje a je zásadní pro bezpečnost regionu, Evropy a celého světa. Mogheriniová také poznamenala, že ji zvlášť znepokojuje Trumpovo oznámení nových protiíránských sankcí. Premiéři a prezidenti členských zemí EU se budou Trumpovým rozhodnutím zabývat příští týden na summitu v Sofii. Za Českou republiku se ho zúčastní předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO).

Zeman se zúčastnil oslav Dne vítězství na ruské ambasádě

Prezident Miloš Zeman se zúčastnil oslav konce druhé světové války na ruském velvyslanectví. Jako již několikrát v minulosti, přednesl na banketu projev v ruštině. Den vítězství si na ambasádě připomněli také další čeští politici včetně Zemanova předchůdce Václava Klause.

Zeman hovořil například o svém známém odporu proti obchodním sankcím vůči Rusku a o vzájemných vztazích Česka i Ruska. Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij prohlásil, že společné vítězství nad nacismem bude vždy spojovat ruský a český národ a poděkoval všem, kdo v České republice věnují péči památkám na rudoarmějce, kteří padli v boji za svobodu Československa.

Jourová: ČR má dobré možnosti prosadit své zájmy v rozpočtu EU

Česko má dobré možnosti prosadit své zájmy v rozpočtu EU pro programové období 2021 až 2027. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedla eurokomisařka Věra Jourová. Návrh rozpočtu, který komise předložila 2. května, považuje za rozumně vybalancovaný. Unie chce podle ní více financovat oblast bezpečnosti nebo například programy na rozvoj digitalizace.

"Vyjednání dobrých možností pro Českou republiku vidím jako velmi reálné. Kdybych tvrdila opak, tak bych tím podkopala českou vyjednávací pozici. Myslím, že čeští vyjednávači budou muset napřít síly. Předpokládá to i spojení sil s dalšími státy, které mají společné zájmy," řekla eurokomisařka. Rozpočet považuje s ohledem na odchod Velké Británie jako jednoho z největších přispěvatelů za rozumně vybalancovaný. "V tom rozpočtu jde zhruba třetina peněz na kohezi, třetina na zemědělství a třetina na ostatní věci, kde vidíme i priority, po kterých volají čeští občané. To znamená, aby Evropa více financovala oblast bezpečnosti, obrany, budeme navyšovat rozpočet pro program Erasmus, který je velice dobře využívaný českými studenty," dodala Jourová.

Stropnický potvrdil, že skončí ve vládě i ve Sněmovně

Ministr zahraničí v demisi a místopředseda hnutí ANO Martin Stropnický potvrdil, že skončí ve vládě i ve Sněmovně. V hnutí ANO zůstane. Jedenašedesátiletý bývalý velvyslanec v Itálii nebo ve Vatikánu by se rád vrátil do diplomacie. Řekl to v rozhovoru pro Lidové noviny (LN). Server Aktuálně.cz minulý týden s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že Stropnický bude velvyslancem v Izraeli, ten to ale nepotvrdil.

Po ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi jde o druhého vysoce postaveného politika ANO, který ohlásil odchod z vlády i Sněmovny. V obou případech jde o výrazné symboly hnutí v Praze, které v říjnových volbách získaly dohromady 33.000 preferenčních hlasů, upozornily LN.

ÚOHS zrušil tendr na mýto, ministerstvo se odvolá

Antimonopolní úřad zrušil tendr na vybudování a provoz mýtného systému od roku 2020. Zadavatel, ministerstvo dopravy, podle úřadu porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

Ministerstvo dopravy v soutěži vybralo dvojici firem CzechToll a SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun měla deset let s použitím satelitní technologie vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy. Neúspěšný uchazeč, dosavadní provozovatel firma Kapsch, ale veřejnou soutěž napadl právě u antimonopolního úřadu. Ministerstvo dopravy proti zrušení tendru podá rozklad, případně se bude bránit i u soudu.

12.ročník Noci literatury opět představí díla zahraničních autorů

Na dvou desítkách míst především v centru Prahy se dnes vpodvečer rozezní úryvky z literárních děl zahraničních autorů. Budou je číst známí herci a posluchači se při tom podívají na místa, kam by se běžně nedostali. Pozvání k pražskému nočnímu čtení letos přijali třeba Vladimír Polívka, Milena Steinmasslová, Martin Finger, Halka Třešňáková, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Lukáš Hlavica nebo Roman Zach. Dvanáctý ročník Noci literatury předznamenává veletrh Svět knihy, který v Praze začíná ve čtvrtek.

Mezi 18 místy, na nichž se letos bude číst, je střecha Paláce Lucerna, podzemní tunely Národního divadla, farní klub u Panny Marie Sněžné, komunitní centrum Život 90, kampus Hybernská, Skautský institut nebo byt Františka Palackého. Vstup na všechna místa je zdarma. Současně se podobně bude číst v dalších 51 městech v Česku. Česká centra organizují Noc literatury také v Evropě i v zámoří.

Podle měření v pražském Klementinu byl letošní duben druhý nejteplejší v historii

Letošní duben byl v Praze druhý nejteplejší od začátku měření v roce 1775. Oznámil to Český hydrometerologický úřad. Průměrná teplota dosáhla na víc než 15 a půl stupně Celsia. Nejteplejší duben zažila nejstarší meteorologická stanice v zemi - pražské Klementinum - v roce 1800. Letošní duben byl taky o víc než 11,5 stupně Celsia teplejší než březen, což je podle klementinského měření třetí nejvyšší meziměsíční rozdíl v historii.

Oproti dlouhodobému průměru mezi lety 1775 až 2014 je letošní duben o 6,1 stupně Celsia teplejší. Mezi osmi nejteplejšími dubny v Praze je nyní šest letopočtů od roku 2000. Nejtepleji bylo letos v dubnu v neděli 29. dubna, kdy nejvyšší průměrná denní teplota dosáhla 21,3 stupně. Nejchladněji bylo na apríla s 6,7 stupně. Dosud nejteplejší dubnový den připadá na 29. dubna 2012, kdy Klementinum naměřilo 23,7 stupně.

Česko bude mít svého zástupce v sobotním finále pěvecké soutěže Eurovize

Český zpěvák Mikolas Josef postoupil do finále mezinárodní soutěže Eurovize. Je teprve druhým Čechem, kterému se to podařilo. Josef v portugalském Lisabonu vystupoval se svou písní Lie To Me. O účast na sobotním finále soutěže se v semifinále utkal se zpěváky z 19 zemí.

Druhé semifinálové kolo se koná ve čtvrtek. Česká republika se Eurovize letos účastní posedmé. Zatím nejlepším umístěním byla finálová účast a celkově 25. místo Gabriely Gunčíkové v roce 2016.

Výstava Doteky státnosti představí příběhy státních symbolů

Výstava Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu představí i některé předměty, které dosud nebyly vystaveny. Patří mezi ně pohraniční sloup z 20. let minulého století, který se Vojenskému historickému ústavu (VHÚ) podařilo získat teprve před rokem. Jednotlivé části výstavy se věnují různým státním symbolům a jejich proměnám v běhu času. Všímají si české vlajky, prezidentské standarty, státní hymny nebo vývoje státního znaku.

Návštěvníci se dozvědí i příběhy, které jsou se státními symboly spojené. Například to, jak se měnily podoby české vlajky. Například ta z Chicaga z roku 1914, tedy ještě před vznikem samostatného státu, připomíná více než současnou českou vlajku tu americkou. Další z Filadelfie z roku 1917 má už sice typický modrý klín, jsou na něm ale hvězdy opět po americkém vzoru. A u vlajky, pod jakou pluli v roce 1920 čeští legionáři z Vladivostoku, sahá modrý klín pouze do třetiny délky.

Příběh řeky Sázavy ožívá na zručském zámku

Dávno zapomenutá řemesla, jako ledař, vorař, hamerník či pradlena, ožívají na nové výstavě Příběh řeky Sázavy, kterou si lze prohlédnout na zámku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku. Návštěvníci se dozvědí i další zajímavosti o řece, sdělila ČTK vedoucí odboru kultury zručské radnice Martina Fialová.

Expozice je interaktivní. Lidé si mohou zkusit sestavit tok řeky ze skládačky, seznámit se s rostlinami a zvířaty žijícími blízko řeky nebo si poslechnout příběh lidí žijících u řeky. Na závěr zájemci mohou zhlédnout i desetiminutový kreslený film o historii řeky.

Počasí ve čtvrtek

Převážně oblačno, zpočátku ojediněle, odpoledne a večer postupně na většině území přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C.