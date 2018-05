08-05-2018 09:34 | Zdeňka Kuchyňová

Hamáček a Babiš dospěli ke koaliční dohodě přijatelné pro ČSSD

Předsedové ANO Andrej Babiš a ČSSD Jan Hamáček dospěli k textu koaliční smlouvy, který je akceptovatelný pro sociální demokracii. Hamáček po zhruba hodinovém jednání novinářům ve Sněmovně řekl, že vyřešeny byly všechny záležitosti ohledně pojistek, které ČSSD v dohodě chtěla mít. S přesným zněním návrhu dohody chce seznámit nejprve v pátek vedení ČSSD. Ani Babiš obsah návrhu smlouvy neupřesnil, poslanci ANO by s ním však podle něj měli být spokojeni. Na dotaz, zda dohoda obsahuje požadavek, aby premiér odstoupil v případě demise všech ministrů ČSSD, Hamáček odpověděl, že ano. Vyřešena je podle něj i podmínka sociálních demokratů, aby v případě odsouzení skončil člen vlády. Babiš byl v těchto záležitostech sdílný méně.

Nyní se ještě dokončuje programové prohlášení. K tomu by se mohla uskutečnit ve středu ještě širší schůzka zástupců ANO a ČSSD a zřejmě i KSČM, vyplynulo z Hamáčková vyjádření. Části dnešního jednání šéfů ANO a ČSSD se účastnil předseda KSČM Vojtěch Filip, na jednání šel s návrhem smlouvy o toleranci případné menšinové vlády ANO a ČSSD.

Česko si připomíná výročí konce druhé světové války v Evropě

Na mnoha místech v Česku si lidí připomínají 73. výročí konce druhé světové války v Evropě. Nejvyšší představitelé státu a armády v čele s prezidentem Milošem Zemanem se tradičně sejdou u Národního památníku v Praze na Vítkově. Zeman také jmenuje nové generály. Den vítězství se bude slavit i v dalších evropských zemích. S více než 60 miliony obětí se druhá světová válka stala dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Češi bojovali proti německým nacistům ve válce na západní i východní frontě.

Ve věku 71 let zemřel bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan

Zemřel bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Bylo mu 71 let. Jak uvedl Český rozhlas Radiožurnál, oznámila to jeho rodina. Rozhlas vedl Duhan od roku 2010. Krátce po revoluci byl také ředitelem tehdejšího Československého rozhlasu. V éteru po sobě zanechal nesmazatelnou stopu v podobě tří nových stanic - Český rozhlas Plus, Jazz a Rádio Junior. Peter Duhan byl původně vystudovaný scénárista, k novinařině se dostal až později. V roce 2015 ze zdravotních důvodů rezignoval. Poslední rozloučení je naplánované na 14. května v pražském kostele svatého Michala v Jirchářích.

Taxikáři vyzvali firmy Uber a Taxify, aby přerušily činnost

Taxikáři vyzvali firmy Uber a Taxify k zastavení činnosti do doby, dokud nebudou jejich řidiči dodržovat zákonné podmínky. Vyplývá to z prohlášení Sdružení českých taxikářů (SČT), které proti tzv. alternativním taxislužbám protestuje dlouhodobě. Firma Uber minulý týden podepsala memorandum s vládou, podle něhož budou muset její řidiči splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Podle taxikářů to však nestačí a řidiči Uberu by měli mít i například taxametry.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý minulý týden uvedl, že ze zákona musí řidič buď jezdit v označeném a taxametrem osazeném voze, nebo musí mít předem stanovenou cenu. Zákazníci Uberu podle zástupců firmy zjistí cenu za přepravu při zadání cílového místa. Sdružení dnes vyzvalo obě firmy také k dodržování maximální ceny jízdného, určené pražskou vyhláškou, a k plnění daňových povinností. Služby Uberu v Praze využívá podle informací firmy 300.000 lidí, což znamená nárůst počtu zákazníků za poslední rok o 60 procent.

Lidé si mohou prohlédnout Parlament a Hrzánský palác

Lidé si mohou u příležitosti dnešního Dne vítězství prohlédnout prostory malostranských budov Senátu a Sněmovny. Úřad vlády veřejnosti zpřístupnil Hrzánský palác v Loretánské ulici na Hradčanech (10:00 - 17:00). Palác v minulosti sloužil jako činžovní dům. Bydleli v něm například pozdější první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a malíři Jan Slavíček a Ferdinand Engelmüller. Zájemci v něm budou moci zhlédnout stálé výstavy Symboly republiky a Můj stát nebo se z terasy podívat na pražské panorama.

Senát návštěvníkům nabízí (09:00 - 16:00) v doprovodu průvodců prohlídku historických prostor barokního Valdštejnského paláce. V přilehlém Kolovratském paláci budou moci příchozí nahlédnout například do Růžového a Zeleného salonku, kde se scházela prvorepubliková a také protektorátní vláda. U salonku je k nahlédnutí kopie mnichovské dohody, kterou bylo před 80 lety tehdejší Československo připraveno nacistickým režimem o pohraniční území.

Magický svět Himálaje přibližuje nová výstava v Liberci

Pouliční indický trh, tibetský chrám, mešitu či obří sochu Buddhy mohou ode dneška vidět návštěvníci areálu bývalého výstaviště v Liberci. V jednom z tamních pavilonů začala zážitková výstava Magický Himálaj, která se věnuje nejvyšším horám světa i životu pod nimi. Drtivá většina exponátů pochází ze sbírky cestovatele Rudolfa Švaříčka. "Za těch 28 let, co jezdím do Himálaje, se podařilo dát dohromady takovou kolekci, která trochu přerostla z malé soukromé sbírky v největší ve střední Evropě," řekl Švaříček novinářům při zahájení. "Zde máme i rikši, které jsme poslední dobou přivezli z Kalkaty. Je to poslední místo, kde jsou stále," uvedl.

S většinou exponátů má cestovatel spojený příběh. Váže se i k tomu nejobyčejnějšímu, žebříku z nepálské vesničky. Švaříček ho odtamtud vlekl nejprve pěšky, a pak vezl džípem a autobusem. Ukazuje i boty od bhútánského krále, jež získal výměnou za dřevěnou kravatu. Expozice odhaluje i zvyky, tradice a rituály pro Středoevropana neobvyklé.

Latino pop Enriquea Iglesiase roztancoval zaplněnou O2 arenu

Zpěvák Enrique Iglesias svým melodickým latinsko-americkým popem zpívaným v angličtině i španělštině roztancoval zaplněnou O2 arenu. Syn slavného španělského barda Julia Iglesiase na stejném místě v úterý v den svých 43. narozenin vystoupí podruhé. Iglesias se do Prahy vrátil po svém prvním českém koncertu v prosinci 2016, kdy během svého Sex and Love Tour vyprodal halu v pražských Holešovicích. Držitel Grammy za nejlepší latinské popové album z roku 1995 velkou část vystoupení absolvoval přímo v publiku, kde se s návštěvníky fotil, nahrával na jejich mobilní telefony, rozdával podpisy, vybízel ke společnému zpěvu a v jednu chvíli si na pódium vytáhl dva návštěvníky, které pohostil alkoholem.

V prvním semifinále Eurovize dnes vystoupí český zpěvák Josef

V portugalské metropoli Lisabonu se dnes uskuteční první semifinále mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Mezi jeho 19 účastníky je i český zástupce Mikolas Josef, který by podle sázkařských webů měl mít šanci na postup do velkého finále, naplánovaného na 12. května. Josef přijel do Lisabonu se svou vlastní písní Lie To Me. Jeho účast ale byla ohrožena kvůli poranění páteře, jež utrpěl koncem dubna během zkoušky na soutěž. Byl sice převezen do nemocnice, nicméně o několik dní později úspěšně absolvoval další přípravnou zkoušku, i když bez akrobatických kousků. Písňového klání se účastní zástupci 43 národních delegací.

Veslaři připomněli staré voraře a sv. Jana Nepomuckého

Pětice veslařů včetně olympijského medailisty Václava Chalupy, která se před čtyřmi dny vydala na plavbu po Vltavě z Českých Budějovic, v pondělí večer dorazila do Prahy. Svoji téměř 200 kilometrů dlouhou plavbu chtějí připomenout historii vorařství a zároveň 625. výročí úmrtí Jana Nepomuckého. Poutní plavba Po stopách vltavských vorařů je jednou akcí letošního desátého ročníku Svatojánských slavností Navalis, které se v metropoli uskuteční 14. a 15. května. Na závěr své plavby veslaři propluli pod čtvrtým obloukem Karlova mostu, tedy pod místem, odkud byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy.

Veslaři cestu absolvovali na skifech určených pro plavbu na moři. Lodě jsou proto kratší, ale zároveň o něco pomalejší než závodní veslice. Jsou stavěné do extrémních podmínek, a proto jsou velmi stabilní. Bývalý reprezentant ve veslování Chalupa, účastník šesti olympiád, 13 mistrovství světa a trojnásobný vítěz světového poháru, před začátkem zdůraznil, že nejde o žádné závody, ale poutní plavbu.

Počasí

Jasno až polojasno. Během dne od východu přibývání oblačnosti a ve východní polovině území místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C.