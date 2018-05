07-05-2018 13:47 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš: Novičok se v ČR nevyráběl, nevyvíjel, ani neskladoval

V Česku se nevyráběla, nevyvíjela, ani neskladovala látka typu novičok. V tiskové zprávě to po setkání s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou a šéfem Vojenského zpravodajství Janem Berounem uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Zpravodajské služby se na konstatování podle Babiše shodly. V rámci programu zaměřeného na ochranu vojsk byla v Česku pouze testována látka typu novičok A230.

Babiš se s oběma šéfy tajných služeb sešel kvůli vyjádření prezidenta Miloše Zemana z minulého týdne. Ten uvedl, že rozvědky poskytly ve své zprávě pro hlavu státu rozdílné informace. S odkazem na vojenské zpravodajce Zeman uvedl, že se v Česku v malém množství vyráběla a testovala nervově paralytická látka A230, kterou označil za novičok. Úřad vlády dnes uvedl, že vyjádření prezidenta zřejmě vyplynulo z rozdílného vnímání slov výroba a testování. Při mikrosyntéze nebyla v ČR látka izolována a tento postup není dle metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost považován za výrobu ani vývoj.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček prohlásil, že vyjádření premiéra není v rozporu s prohlášením prezidenta. "Existuje jasná shoda na tom, že ruské obvinění ČR z podílu na pokusu o otravu Skripala je lživé. ČR má vynikající vojenskou protichemickou jednotku, na kterou jsme právem pyšní. Je proto logické, že pracujeme laboratorně s různými látkami, které jsou následně ničeny. Jde o mikroskopická množství," uvedl. Dodal, že není důvod věci zatajovat.

ArcelorMittal začal jednat o prodeji huti v Ostravě

Skupina ArcelorMittal začala jednat s potenciálními zájemci o její huť v Ostravě i další podniky v Evropě, které skupina nabídla jako kompenzační balíček v souvislosti s koupí italské ocelárny Ilva. Proces prodeje navrhovaných podniků by měl být uzavřen do konce roku. ČTK to sdělila mluvčí ArcelorMittalu Ostrava (AMO) Barbora Černá Dvořáková. Jak uvedl generální ředitel AMO Ašók Patil, Ostravská huť se bude prodávat jako fungující výrobní podnik, aniž by se snižovala její výrobní kapacita nebo počet pracovních míst. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí.

Rybářství Třeboň chybí kvůli suchu v rybnících 40 pct vody

Rybářství Třeboň chybí kvůli suchu v rybnících zhruba 40 procent vody. Firma proto omezila kapacity sádek, používá hlavně ty v Třeboni, z nichž se voda vrací do rybniční soustavy. Úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenala. ČTK to řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. Při letošních jarních výlovech měla firma výnos téměř 150 tun tržních ryb. Od roku 2002 zažívá podle Malechy republika extrémy, povodně nebo velká sucha. Letošní rok považuje oproti předešlým za mimořádný v tom, že sucho přišlo velmi brzy. Po teplém lednu i únoru nastaly mrazy v březnu. "A z toho přišlo léto. Příroda si s námi docela hraje. Nebyl žádný sníh, žádné srážky. Jsme na začátku května a potýkáme se se situací, která přicházela v červenci, srpnu a ne na začátku sezony. To je nový extrém. Máme výhodu Zlatou stoku (vodní kanál napájející rybniční soustavu), která je schopná - když je voda v Lužnici - nám významně pomoci. Ale voda už není ani v Lužnici," řekl Malecha. Rybářství Třeboň je největším producentem sladkovodních ryb v Evropě.

Ruští motorkáři Noční vlci přijeli do Prahy, přeli se s odpůrci

Motorkáři z ruského nacionalistického klubu Noční vlci dorazili do Prahy. Na Olšanských hřbitovech, kam přijeli uctít památku ruských vojáků padlých za druhé světové války, na ně čekalo více než 150 příznivců i desítky odpůrců. Obě skupiny se slovně střetly, dva muži skončili podle zpravodajky ČTK na místě v policejních vozech. Mezi příznivci ruských nacionalistů byl i poslanec a místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který se s protestujícími hádal a s jedním i postrkoval. ČSSD se podle serveru Lidovky.cz od Foldynovy účasti distancovala. Noční vlci mají blízký vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který navštěvuje jejich akce. Spolek dříve dostával od Kremlu peníze, loni ale se žádostí o státní grant neuspěl. Šéf klubu Alexandr Zaldostanov je na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe ukrajinského Krymu. Noční vlci každoročně pořádají jízdy Evropou na výročí konce druhé světové války. Podpořit Noční vlky přišla ke hřbitovům mimo jiné jednička komunistů pro obecní volby v Praze a bývalá poslankyně Marta Semelová.

Průmysl v dalších měsících podle analytiků obnoví růst

Březnový pokles průmyslové výroby je podle analytiků způsoben především kalendářními vlivy. Jde o jednorázový výkyv a průmysl by měl v dalších měsících obnovit růst, uvedli ekonomové. Zároveň ale upozornili, že průmysl již naráží na své výrobní limity, mimo jiné kvůli nedostatku pracovních sil, a růst tak bude slabší. Průmyslová výroba podle údajů Českého statistického úřadu v březnu po desetiměsíčním růstu meziročně klesla o 1,1 procenta. Podepsal se na tom zejména pokles výroby aut, ale také plastů. Dalším důvodem je to, že letošní březen s Velkým pátkem měl o dva pracovní dny méně než loňský. Kromě výroby klesly po několikaměsíčním růstu i tržby a nové zakázky. "Česká ekonomika i nadále roste a jde o růst solidní, nicméně jsou zde patrné známky zpomalení tempa růstu. Tuzemský průmysl se potýká s nedostatkem potřebné pracovní síly, což je též faktor stojící v cestě dalšímu zrychlování tempa průmyslové výroby a růstu české ekonomiky jako celku," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

České stavebnictví brzdí ve větším růstu nepřipravenost velkých infrastrukturních projektů. V průběhu roku by však těchto zakázek mělo přibývat. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Podle některých z nich by stavebnictví mohlo letos vzrůst téměř o desetinu. Za první čtvrtletí stouplo v souhrnu o 11,1 procenta. "Nezvykle teplé lednové počasí umožnilo nastartovat letošní stavební sezonu dříve, než je obvyklé. Tak vysoký růst jako v prvním čtvrtletí tady byl naposledy před dlouhými jedenácti lety," uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek. I nadále podle něj platí, že stavebnictví táhne především investiční aktivita soukromého sektoru.

Dvě výstavy připomenou 100 let od vzniku Československa

Dokumenty spojené se vznikem samostatného státu v roce 1918 i předměty, které jsou spojené s nejvýznamnějšími okamžiky a osobnostmi československých dějin, mohou zhlédnout návštěvníci dvou samostatných výstav v Praze. První pořádají v budově Akademie věd tři ústavy této instituce, druhou připravil Vojenský historický ústav a bude k vidění v Jízdárně Pražského hradu. V Akademii věd bude poprvé 5 prvních dní veřejně vystaven originál prvního návrhu takzvané Washingtonské deklarace. Jde o prohlášení, že český a slovenský národ mají nárok na nezávislý stát. Sepsal ho v říjnu 1918 pozdější prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Po úpravách se svými spolupracovníky ho zaslal do Evropy, kde bylo 18. října vydáno.

Začíná také expozice Doteky státnosti na Pražském hradě. Pro ni Vojenský historický ústav připravil nejzajímavější exponáty týkající se přelomových událostí mezi lety 1918 až 2018. Jádro výstavy tvoří návrhy státní symboliky, originály Ústavy a písemnosti týkající se mnichovské dohody a období Protektorátu. Připraveny jsou ale také další předměty, které vypovídají o významu Československa. Je to například bomba Jana Kubiše, vlajka 312. československé peruti RAF či nebo skafandr, ve kterém do vesmíru cestoval Vladimír Remek.

Archiv chystá knihu o brněnském Gestapu

Archiv města Brna chce do konce tohoto roku vydat rozsáhlou publikaci, která bude mapovat působení Gestapa v Brně za druhé světové války. Je výsledkem dlouholetého bádání historika Vladimíra Černého. Podobně rozsáhlá studie zaměřená na nacistickou státní policii dosud v ČR nevyšla, sdělili ČTK zástupci archivu. Kniha zahrnuje vývoj nacistického bezpečnostního aparátu jak v Německu, tak v Protektorátu Čechy a Morava.

"Pozornost bude věnována i věznicím, které nacisté využívali na území města Brna, a exekucím, jež zde prováděli zejména v areálu věznice v Kounicových studentských kolejích. Závěrečné pasáže budou věnovány poválečnému stíhání nacistických válečných zločinců a soudním procesům, které s nimi probíhaly před Mimořádným lidovým soudem v Brně," řekl ČTK ke knize její autor historik Černý. Podle něj brněnské Gestapo vynikalo především v budování sítě konfidentů a jejím praktickém využití, proti tomu pražské v boji proti parašutistickým skupinám. Zatímco v největší věznici Kounicových kolejích bylo za války popraveno téměř 700 Čechů, na šibenici skončilo po válce zhruba čtyřicítka příslušníků gestapa.

Zemřel bavič a bývalý člen kapely Fešáci Josef Mladý

Ve věku 63 let zemřel populární bavič a někdejší spolupracovník country kapely Fešáci Josef Mladý. Přes třicet let vystupoval ve dvojici s Josefem Aloisem Náhlovským. O úmrtí bývalého kolegy na facebooku informovala skupina Fešáci, Náhlovský týdeníku Sedmička řekl, že Mladý byl dlouhodobě nemocný. Josef Mladýod 80. let vystupoval ve dvojici s Náhlovským v hudebně zábavných programech či silvestrovských televizních show. Loni si zahrál v komedii Špindl režiséra Milana Cieslara. Jeho koníčkem bylo létání s ultralehkými letadly a vrtulníky.

Počasí

Jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, na severovýchodě území kolem 20 °C.