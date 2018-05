06-05-2018 10:06 | Zdeňka Kuchyňová

Lesům ČR v 1. čtvrtletí klesl zisk o 27 procent

Státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) v letošním prvním čtvrtletí klesl hrubý zisk meziročně o 27 procent na 1,25 miliardy korun z předchozích 1,72 miliardy korun. Do zisku i tržeb se podle podniku negativně promítlo významné snížení cen dřeva. "Důvodem je přebytek dříví na trhu v důsledku živelných kalamit. Prodává se dříví v nižší kvalitě," řekla ČTK mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. Jednou z hlavních priorit podniku v letošním roce je likvidace kůrovcové kalamity, která v Česku trvá od roku 2016.

Vláda projedná zvýšení bezpečnosti hraček pro malé děti

Hračky pro nejmenší děti by měly být bezpečnější. Vláda ve středu projedná zpřísnění povoleného obsahu některých chemických látek používaných v hračkách, kabinet tak sladí českou legislativu s novými unijními směrnicemi. Nově bude doplněn limit chemické látky fenol, která dosud není v legislativě obsažena. Sníží se také limitní hodnota bisfenolu A (BPA) a olova. V případě fenolu i bisfenolu A se jedná o chemické látky, které se používají v hračkách určených pro děti mladší 36 měsíců nebo v jiných hračkách, které jsou určené pro vkládání do úst.

Nejcennější medaili Fucimanovy sbírky vydražili za 90.000 eur

V Praze se dražily mince a medaile ze sbírky Jiřího Fucimana. Nejcennějším draženým předmětem byla zlatá medaile Dokončení stavby Chrámu sv. Víta z roku 1929, která se prodala za 90.000 eur (zhruba 2,3 milionu Kč) bez aukční přirážky. "Druhou nejvýznamnější položkou byl desetidukát z roku 1930, který se prodal za 42.000 eur," řekl majitel dražební společnosti Pavel Kroužek. Některé položky se vydražily za mnohem vyšší cenu, než byla vyvolávací. "Největším překvapením dražby byl jednodukát Marie Terezie z roku 1751, který se prodal za 14.000 eur," uvedl Kroužek. Jeho cena začínala na 1200 eurech. Do aukce se zapojilo zhruba 70 kupců z různých zemí, vedle Česka také ze Slovenska, Maďarska, USA a Japonska.

Jiří Fuciman byl dlouholetým členem Československé a poté České numismatické společnosti. Budoval kolekci mincí především z období habsburské monarchie. Podle Kroužka obsahovala jeho sbírka také vzácné tolary ražené na českém území - v Praze, Jáchymově a Kutné Hoře. Fuciman zemřel v roce 2017. Jeho dědicové se rozhodli, že ve sbírání mincí nebudou pokračovat.

Praha bude mít pomník Marie Terezie

Rok po odhalení základního kamene radní Prahy 6 odsouhlasili uzavření smlouvy se sochařem Janem Kováříkem, který vytvoří pomník Marie Terezie. Bude stát v Morávkově parku jižně od třídy Milady Horákové. Socha ze sklobetonu bude vysoká 5,5 metru. Loni v květnu, kdy od narození Marie Terezie uplynulo 300 let, byl v parku odhalen základní kámen pomníku. Marie Terezie se narodila 13. května 1717. Její otec, císař Karel VI., zemřel bez mužských potomků, proto se stala v roce 1740 první a jedinou habsburskou vladařkou Rakouského arcivévodství. Modernizovala státní správu, armádu, hospodářství a vzdělání.

Anifilm přilákal 30.000 diváků, zvítězil film z Jižní Koreje

Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé získal na mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm v Třeboni jihokorejský film Skončím prostě na ulici. Mezi celovečerními snímky pro děti zvítězil irský Živitel. Program přilákal přes 30.000 diváků. Přehlídka nabídla na 500 filmů, z toho 129 soutěžních. Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu převzala na Anifilmu 1. května Libuše Čihařová (87), spoluautorka večerníčků Bob a Bobek či Maxipes Fík.

Novinkou byla soutěž Český obzor; v sekci krátkých filmů zvítězil Vít Pancíř se snímkem Chůze a běhy, nejlepším studentským dílem je WOO-HOO! Dávida Štumpfa z pražské FAMU. Jedním z cílů Českého obzoru bylo, aby diváci viděli české filmy. "Zdaleka nejsilnější je (v ČR) studentská tvorba, co do počtu, tak dost často i do kvality," řekl ČTK ředitel Anifilmu Tomáš Rychecký.

Seriál Strážce hradu vyhrál hlavní cenu festivalu Serial Killer

Chorvatský seriál Strážce hradu se stal hlavním vítězem letošního premiérového festivalu seriálů v Brně. Čtyřdenní akci nazvanou Serial Killer navštívilo asi 2500 lidí, řekla ČTK mluvčí festivalu Adela Hrivnáková. V kategorii internetové tvorby uspělo české dílo Lajna a čestné uznání v televizní soutěži dostala estonská Banka.

Ceny se rozdávaly ve dvou kategoriích zaměřených na filmovou a internetovou seriálovou tvorbu ze střední a východní Evropy. Přehlídka nabídla akční thrillery, autorská dramata i břitké satiry včetně novinek z produkce Netflixu, HBO, České televize nebo Stream.cz. Festival uvedl hlavně novinky a premiérové tituly z loňského roku. Vedle toho se chce každoročně zaměřit na jednu zemi. Letošní první ročník mířil na Dánsko, například uvedl klasiku v podobě Království Larse von Triera nebo cenami ověnčené rodinné drama Dědictví.

Čeští hokejisté vydřeli na MS výhru nad Slováky 3:2 v prodloužení

Čeští hokejisté porazili v prvním zápase na mistrovství světa v Kodani Slovensko 3:2 v prodloužení. Svěřenci trenéra Josefa Jandače po gólech v oslabení dvakrát prohrávali. Dlouhá česká power play nakonec přinesla vyrovnání, deset sekund před koncem normální hrací doby prostřelil Čiliaka jeho klubový spoluhráč Martin Nečas. Češi pokračovali v aktivitě i v prodloužení a podařilo se jim dokonat obrat. Duel rozhodl v 63. minutě Dmitrij Jaškin. Stínem zápasu bylo zranění Nečase, který v prodloužení po kontaktu s Čiliakem upadl na mantinel. Druhý zápas na turnaji čeká český tým dnes se Švédskem.

"Byly to obrovské nervy, tlačil jsem puk očima do slovenské branky, alespoň tak jsem se snažil klukům pomáhat. Už se zdálo, že to nedopadne, najednou jsme ale rychle otočili hru, Martin Nečas tam krásně zavěsil a bylo vyrovnáno," uvedl brankář Pavel Francouz. Se ziskem dvou bodů byl s ohledem na vývoj zápasu spokojený. Francouz je přesvědčený, že obrat pomůže mladému výběru po stránce sebedůvěry.

Počasí

Jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C, na Šumavě až 15 °C.