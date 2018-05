05-05-2018 11:20 | Zdeňka Kuchyňová

Svaz bojovníků za svobodu připomněl Pražské povstání

Památku obětí Pražského povstání proti nacistům uctili zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, hlavního města a Parlamentu ČR. Sešli se před staroměstskou radnicí, která byla během květnových bojů v roce 1945 silně poškozena, a poté položili věnce obětem povstání. Akci přihlíželi kromě několika členů svazu pouze turisté. Předseda svazu Jaroslav Vodička zkritizoval malou účast a to, že se dnes podle něj na význam povstání zapomíná.

Textilka Veba čelí insolvenci, její úpadek žádá Raiffesenbank

Jedna z největších českých textilek Veba z Broumova na Náchodsku čelí insolvenci. Její úpadek u Krajského soudu v Hradci Králové žádá banka Raiffeisenbank, u níž má Veba nesplacené úvěry. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. Mluvčí Veby Monika Mrštinová ČTK řekla, že do společnosti kapitálově vstoupí jako investor podnikatel Otakar Moťka. Podniku by měl poskytnout finanční injekci ve stovkách milionů korun a tím mu pomoci překonat jeho problémy.

Veba, jejímž hlavním produktem je takzvaný africký brokát, zaměstnává přibližně 800 lidí. Do problémů se firma dostala v letech 2015 a 2016, když kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu nebyla schopna plně hradit úvěry. V březnu se Veba o několik dní zpozdila s únorovými výplatami zaměstnancům.

Novou Marxovu sochu v Trevíru kritizuje exprezident Klaus

Ke kritice vztyčení sochy Karla Marxe v jeho rodném Trevíru (Trier) se připojil také bývalý český prezident Václav Klaus. V projevu na protestní akci německé AfD řekl, že řada Němců i Čechů vnímá vztyčení sochy jako výsměch dějinám a obětem režimů, které vznikly na základě Marxova učení. Kritizoval "Marxovy věrné stoupence", kteří jsou podle něj přesvědčeni, že filosof "světu odevzdal skvělé myšlenky, ale že ty nebyly správně pochopeny, interpretovány a realizovány". Podle českého exprezidenta Marx dobře věděl, že uskutečnění komunistického ideálu vyžaduje diktaturu proletariátu. Marx tak podle něj výrazně přispěl ke vzniku diktatur 20. století "s desítkami, ne-li stovkami miliónů obětí".

V roce 2021 bude opět sčítání lidu

Do příštího sčítání lidu, které se uskuteční v roce 2021, se znovu budou muset zapojit všichni lidé v Česku. Vyplňovat by ale měli mnohem méně údajů než v roce 2011. Místo 47 by jich mělo být 23. Vypadnout by mohla třeba otázka na víru či obor vzdělání. Zbývající potřebná data získá Český statistický úřad (ČSÚ) z registrů. Sčítání se koná každých deset let. Poprvé bylo na českém území v roce 1869. Do sčítání se vždy zapojovali všichni obyvatelé. Naposledy statistici obdrželi skoro 17,5 milionu papírových a elektronických formulářů.

Sčítání se uskuteční po celé EU. Údaje budou pak srovnatelné. Výsledky hrají roli i při stanovení váhy hlasů v Radě Evropy. Poslouží také státu a samosprávám jako podklady pro plány k rozvoji bydlení, vzdělávání či služeb. Vliv mají i na ochranu menšin.

Piráti chtějí omezenou legalizaci konopí, zatím jí brání mezinárodní úmluva

Piráti chtějí, aby si dospělí lidé mohli sami pro sebe beztrestně vypěstovat omezený počet rostlin konopí, usušit je a zpracovat. Případná změna zákona, kterou připravují, ale nyní naráží na mezinárodní protidrogovou úmluvu. Proto zatím návrh Sněmovně jako poslaneckou iniciativu nepředloží. Podle poslance Tomáše Vymazala by dekriminalizoval držení malého množství marihuany na ulici, nyní jde o přestupek. Bez postihu by bylo podle návrhu i bezúplatné předání malého množství této drogy jiné dospělé osobě.

Lékaři ze zemí mimo EU budou muset složit zkoušky do pěti let

Lékaři ze zemí mimo Evropskou unii, kteří budou chtít léčit v Česku, budou muset složit zkoušky do pěti let od skončení šestiměsíční praxe. Podmínky, které zavedl od letošního roku nový zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k vykonávání povolání lékaře, upřesňuje ministerstvo zdravotnictví v připravované vyhlášce. Česká lékařská komora žádala zkrátit lhůtu na dva roky. Dlouhodobě kritizuje, že se protahováním praxí snaží lékaři pracovat bez složení zkoušky.

Kromě praxe mají zubaři, lékaři nebo farmaceuti, kteří chtějí v Česku pracovat, povinnost složit písemný test a ústní zkoušku. Zkoušky ověřují, zda jsou schopni se v češtině odborně vyjadřovat v rozsahu, který je pro práci lékaře třeba.

Platy učitelů by v dalších letech mohly začít stagnovat

Na platy učitelů by v příštích letech mohlo jít méně peněz, než kolik slibovala vláda. Vyplývá to z rozpočtové strategie sektoru veřejných financí, kterou tento týden schválil kabinet v demisi. Kraje by podle ní měly od ministerstva školství dostat 11,5 miliardy Kč navíc na reformu financování škol. S dalším navyšováním jejich rozpočtu ale už materiál nepočítá. Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) přitom avizoval, že bude chtít do roku 2021 vyjednat zhruba 36,5 miliardy Kč navíc na růst ohodnocení školských pracovníků.

Růst platů učitelů označila vláda v demisi ve svém programovém prohlášení za jednu ze svých priorit. Podle ministerstva školství by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně 46.000 korun měsíčně a nepedagogové 22.700 korun měsíčně. Loni činil průměrný plat pedagogů v ČR 31.632 korun.

V 96 letech zemřel významný sklářský výtvarník René Roubíček

Ve věku 96 let zemřel sklářský výtvarník René Roubíček. Jak uvedla ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea (UPM) Helena Koenigsmarková, patřil k otcům moderního sklářského umění. Jeho vizionářský styl okouzlil tři generace tvůrců a milovníků skla z celého světa. Roubíček významně přispěl k tomu, že se sklo začalo používat jako materiál ve volné sochařské tvorbě. Svými rozměrnými realizacemi a objekty René Roubíček podstatně ovlivnil podobu přelomové české expozice na výstavě Expo 58 v Bruselu a následujících světových výstav v Montrealu 1967 a Ósace 1970 a sklidil za to mezinárodní uznání.

Součástí Roubíčkovy tvorby bylo od konce 60. let navrhování svítidel. Zdobí mnohé veřejné prostory, včetně několika českých velvyslanectví nebo například vstup do hotelu Thermal v Karlových Varech. Roubíček se v 60. letech stal poručníkem budoucího designéra Bořka Šípka, který v jeho rodině vyrůstal poté, co osiřel, a vždy na něj vzpomínal. Významnou sklářskou umělkyní byla také jeho žena Miluše Roubíčková, která zemřela v roce 2015.

Festival otevře v noci muzea, sklářskou huť nebo hrobku

Festival muzejních nocí opět nabídne řadu zážitků. Lidé se mohou přijít podívat a vyzkoušet si práci třeba ve sklářské huti, pobýt v železniční výtopně nebo v kostelní hrobce anebo jít po stopách filmařů v jihočeské krajině. Akce, do níž se letos postupně zapojí 480 institucí ve 157 městech, začne 18. května na Mezinárodní den muzeí a vyvrcholí tradičně Pražskou muzejní noci 9. června. Uvádí to web festivalu. Například Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí chystá archeologickou noc a Památník bitvy 1866 na Chlumu láká na boj muže proti muži, jízdu kočárem taženým koňmi nebo lampiónový průvod pro děti.

Sport

Oštěpař Jakub Vadlejch skončil v úvodním mítinku Diamantové ligy pátý výkonem 86,67 metru, což byl jeho zatím nejlepší hod v začínající sezoně. Další český medailista z loňského světového šampionátu Petr Frydrych obsadil v Dauhá devátou příčku, ale zajistil si start na mistrovství Evropy. Osmdesátimetrový limit přehodil o sedm centimetrů. Soutěži vládlo trio německých reprezentantů, kteří poslali oštěp za devadesátimetrovou hranici. Nejlepší z nich byl olympijský vítěz Thomas Röhler (91,78).

Loni zesnulé wimbledonské vítězce Janě Novotné se dostalo před finále pražského turnaje WTA další pocty. Rodiče bývalé světové dvojky Libuše a František Novotní obdrželi z rukou legendy Martiny Navrátilové pamětní prsten, který dostává každý tenista uvedený do Síně slávy mezinárodní federace ITF. Novotná, která zemřela v listopadu v 49 letech na rakovinu, byla do Síně slávy uvedena v roce 2005. Dalším oceněním je předání prstenu.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C, na Šumavě až 16 °C.