04-05-2018 14:42 | Martina Bílá

Česko podle prezidenta Zemana vyrábělo a testovalo jed novičok

Podle prezidenta Miloše Zemana se v České republice v malém množství vyráběla a testovala nervově paralytická látka novičok. Zeman to uvedl v rozhovoru pro televizi Barrandov. Zeman údajně vychází ze zprávy Vojenského zpravodajství, podle něhož látku novičok pro účely testování loni vyráběl Vojenský výzkumný ústav v Brně. Prezident dodal, že Bezpečnostní informační služba naopak dospěla k závěru, že vyráběný plyn není novičok. Po prostudování zpráv obou tajných služeb se Zeman přiklonil k názoru vojenských zpravodajců. Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová na facebooku uvedla, že Zemanovo prohlášení je důkazem že britská vláda lže. Senátor Alexej Puškov prezidentův výrok označil za silný úder proti tvrzením Londýna.

Někteří čeští politici Zemana za jeho výrok o výrobě novičoku v Česku kritizují. Část politiků ale Zemanovo rozhodnutí o novičoku informovat podporuje. Jedním z nich je šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Podle něj musí prezident říkat i věci, které jsou nepříjemné. Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) na twitteru napsala, že veřejné vyjádření prezidenta o novičoku vycházející ze zprávy armádní tajné služby nemůže komentovat, protože disponuje informacemi pouze v utajeném režimu.

MZV: V Česku se netestovala látka, kterou byl otráven Skripal

Jed, který byl použit při otravě dvojitého agenta Borise Skripala v Británii, nese jiné označení než látka, se kterou pracoval Vojenský výzkumný vojenský ústav v Brně, uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení k údajnému výskytu látky novičok v České republice.

"Nervově paralytický jed, který byl použit při útoku ve Velké Británii, nese označení A234, a jedná se tedy o jinou variantu, než která byla zkoumána českým Vojenským výzkumným ústavem v Brně," stojí v prohlášení české diplomacie. V Česku byla zkoumána látka s označením A230. Vyráběla se v malém množství a vždy byla okamžitě zlikvidována.

Taxikáři jednali kvůli memorandu s Uberem se zástupci vlády

Taxikáři vyzvali vládu, aby trvala na dodržování memoranda podepsaného s přepravní firmou Uber. Sdružení českých taxikářů kvůli tomu v pátek jednalo se členy vlády a ministerstev a odvolalo svůj plánovaný protest. Podle memoranda řidiči Uberu nemusejí mít taxametry, pokud se se zákazníkem předem domluví na přesné ceně. Toto ustanovení ale podle mluvčího sdružení taxikářů Lukáše Pelikána nedodržují.

Zástupci ministerstev dopravy a průmyslu po schůzce řekli, že firmu Uber vyzvou k dodržování zákona. Vedení Uberu trvá na tom, že předpisy dodržují a zákazník zaplatí za přepravu jen předem sjednanou částku.

Žalobce zrušil stíhání Faltýnka z hnutí ANO

Trestní stíhání premiéra v demisi a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo může pokračovat. Státní zástupce Jaroslav Šaroch zamítl jeho stížnost proti obvinění jako nedůvodnou. ČTK to řekla mluvčí pražských státních zástupců Štěpánka Zenklová. Zároveň potvrdila informaci deníku Právo, že stíhání prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí bylo zrušeno.

"Ve věci byly jako nedůvodné zamítnuty stížnosti Andreje Babiše a dalších šesti osob a rozhodnutí o zahájení trestního stíhání zůstává v této části v platnosti. Vyhověno bylo stížnostem Jaroslava Faltýnka a tří dalších osob a usnesení o jejich stíhání bylo zrušeno," řekla ČTK Zenklová.

Dalších 500 zdravotníků v Praze bude očkováno proti spalničkám

Hygienici nařídili v Praze očkování proti spalničkám pro dalších 508 zdravotníků z centrálních příjmů a příjmových ambulancí nemocnic. ČTK o tom informoval mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zbyněk Boublík. V poslední době už bylo mimořádně naočkováno přes 250 pražských zdravotníků. V Česku bylo zatím letos zaznamenáno 103 případů spalniček, z toho 70 v Praze.

Očkování proti spalničkám je v Česku povinné, proti této chorobě se očkuje již od roku 1969. Imunita vzniklá očkováním může ale po 30 až 40 letech postupně slábnout.

ČSÚ: Starší lidé nahrazují úbytek pracujících ve věku do 40 let

Starší lidé nahrazují úbytek pracujících ve věku do 40 let, ukázala podle Českého statistického úřadu čísla o zaměstnanosti za letošní 1. čtvrtletí. Na meziročním růstu počtu lidí v hlavním zaměstnání o 1,7 procenta na téměř 5,26 milionu se podíleli hlavně čtyřicátníci a také lidé nad 60 let. Pracujících ve věku do 40 let naopak ubylo.

Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15 až 64 let se v prvním čtvrtletí zvýšila meziročně o 1,4 procentního bodu na 74,2 procenta. Nezaměstnanost, kterou ČSÚ počítá pro tuto věkovou skupinu jako podíl lidí bez práce na celkové pracovní síle, v prvním čtvrtletí meziročně klesla o 1,1 procentního bodu na 2,4 procenta. Ubylo hlavně lidí, kteří nemají práci déle než jeden rok.

Lidé ve věznici na Pankráci uctili památku obětí z doby nacistické okupace

Několik desítek lidí se sešlo u pankrácké věznice v Praze, aby uctili památku obětí nacismu. Smuteční věnce tam položili politici, zástupci bezpečnostních sborů a také pamětníci. Pankrácká věznice byla za druhé světové války vyšetřovací věznicí gestapa a zároveň oficiálním místem poprav u nás. Během nacistické okupace tam přišlo pod gilotinou o život přes tisíc lidí. Nebyli mezi nimi jen Češi, ale také Němci a Rakušané.

Tzv. pankrácká sekyrárna je dnes součástí Památníku Pankrác spravovaného Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky. "Památník Pankrác vznikl po druhé světové válce v autentických prostorách bývalého popraviště tzv. sekyrárny, aby připomínal zrůdnost nacismu a hrdinství těch, kteří mu odporovali za cenu vlastního života," uvádí se na internetových stránkách vězeňské služby.

Výstava k roku 1918 ukáže státní symboly i Remkův skafandr

Na výstavě v Jízdárně Pražského hradu si návštěvníci budou moci prohlédnout symboly české státnosti, ale také unikátní předměty spojené s významnými body československých dějin. Je mezi nimi například jídelní servis T.G. Masaryka, první československé letadlo, bomba Jana Kubiše nebo skafandr, ve kterém letěl do vesmíru Vladimír Remek. Výstavu s názvem Doteky státnosti připravil Vojenský historický ústav (VHÚ) Praha spolu s dalšími organizacemi. Vernisáž má ve středu 9. května.

Podle autora výstavy Michala Buriana má VHÚ statisíce ojedinělých sbírkových předmětů, které se staly "svědky historických událostí". Expozice ukáže ty nejzajímavější z nich. Její část představí návrhy státní symboliky z let 1918, 1919 i 1993. Součástí výstavy jsou také nejvyšší státní vyznamenání. "Ačkoliv byla řada státních symbolů - zejména vlajka - v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život," uvedl Burian.

Dny slovanské kultury letos představí balkánské a Lužické Srby

Dny slovanské kultury v Uherském Hradišti a okolí představí tradice balkánských a Lužických Srbů. Letošní pátý ročník festivalu se koná od 31. května do 3. června a nabídne výstavy, filmové projekce, divadlo, koncerty, folklor, jarmark i lingvistickou konferenci. ČTK to sdělil produkční festivalu Jiří Králík.

"Výběr zemí v letošním roce úzce souvisí s významným 100. výročím vzniku naší republiky. Na jejím formování, ale i následném fungování, se významně podílelo i Srbsko a v době vzniku a fungování státního útvaru Země Koruny české i Lužičtí Srbové," uvedl Králík. Vrcholem festivalu bude podle organizátorů první česká prezentace Miroslavova evangelia, vzácného srbského rukopisu z 11. století. Zájemci ho uvidí od 2. června do poloviny září v expozici Muzea bible na Velehradě.

Petra Kvitová na turnaji WTA v pražské Stromovce vyhrála nad Číňankou Čang Šuaj

Tenistka Petra Kvitová si na pražském turnaji WTA zahraje o titul. Druhá nasazená hráčka si ve Stromovce poradila v semifinále s Číňankou Čang Šuaj 7:6, 6:0 a postoupila do svého jubilejního třicátého finále na elitním okruhu. Osmadvacetiletá Kvitová bude usilovat o třiadvacátý titul. Letos už světová desítka dvakrát uspěla, zvítězila v Petrohradu a v Dauhá. Soupeřkou Petry Kvitové bude Rumunka Buzarnescuová.

Počasí v sobotu

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C.