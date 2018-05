03-05-2018 14:40 | Kateřina Brezovská

ČNB zlepšila odhad růstu české ekonomiky, podle EK naopak zpomalí

Česká národní banka v nové prognóze zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním i příštím roce. Letos ČNB čeká růst ekonomiky o 3,9 procenta a příští rok o 3,4 procenta. Podle Evropské komise naopak v letošním i příštím roce růst české ekonomiky zpomalí. V tomto roce se má hrubý domácí produkt zvýšit o 3,4 procenta, příští rok o 3,1 procenta. Stále by měla být hlavním důvodem růstu domácí spotřeba. Komise také upozornila, že v České republice je teď nejnižší míra nezaměstnanosti ze všech zemí Evropské unie. Právě rostoucí nedostatek pracovní síly by mohl zbrzdit ekonomický růst v blízké budoucnosti.

ČNB nechala úrokové sazby beze změny

Bankovní rada České národní banky nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,75 procenta. Informoval o tom mluvčí centrální banky Marek Zeman. ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby letos na počátku února. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 procentního bodu. V březnu ČNB sazby nechala beze změny.

Rozprodej části majetku z konkurzu Vítkovice Power Ingeneering prověřuje policie

Rozprodej části majetku z konkurzu Vítkovice Power Ingeneering ze skupiny podnikatele Jana Světlíka prověřuje policie. Konkrétně se zajímá o majetek firmy Hard Jeseník, kterou koupila společnost Moravia Industry se sídlem v Londýně. Společnost totiž prodala z Hardu stroje, údajně ale dluží peníze bývalým zaměstnancům a dodavatelům. Ve firmě přišlo o práci přes 130 lidí. Podle mluvčího Moravie Industry Pavla Kočiše si ale firma není vědoma žádného poškozování věřitelů. O oprávněnosti pohledávek prý ani dosud není pravomocně rozhodnuto.

NSS zamítl stížnost ruského hackera Nikulina, který v ČR nezískal azyl

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Tomu vadilo, že v Česku nedostal azyl. Podle soudu ale nelze žádat o mezinárodní ochranu před vydáním do třetí země - v tomto případě do Spojených států. Azylu se lidé můžou domáhat pouze tehdy, pokud se jejich žádost týká země původu. O vydání Nikulina usilovalo jak Rusko, tak právě Spojené státy, ve kterých mladíkovi hrozí vyšší trest. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán z hnutí ANO nakonec Nikulina vydal do USA. Tam Nikulin čelí obvinění z útoků na sociální sítě.

Pražská burza spouští trh Start pro menší podniky

Na Pražskou burzu vstupují nové firmy. Od poloviny května bude svoje akcie na novém trhu Start nabízet například výrobce bezpilotních letounů nebo také česká obuvnická firma. Kapitálový trh je určený pro menší a střední podniky. Právě díky němu můžou společnosti získat peníze na rozvoj svých projektů. Investoři musí být klientem některého ze členů burzy. Jedině tak se můžou o akcie malých firem na trhu Start ucházet.

Ceny pohonných hmot v ČR rostou

Průměrné ceny pohonných hmot v České republice stále rostou. Benzin od minulého týdne zdražil o 16 haléřů, nafta o 17 haléřů. Podle údajů společnosti CCS paliva zdražují v Česku už šestý týden v řadě a jsou na úrovni cen z loňského března. Nejvíc za benzín i naftu zaplatí řidiči i nadále v Praze, nejmíň pak v Jihočeském kraji.

Plzeň si připomíná 73 let od osvobození americkou armádou

V Plzni ve čtvrtek začínají Slavnosti svobody. Vpodvečer je symbolicky zahájí odhalením obnoveného památníku Díky, Ameriko! Ten původní nechalo město před dvěma lety odstranit kvůli popraskaným žulovým kvádrům. U památníku oslavy začnou i skončí. Právě tady totiž bude v neděli hlavní vzpomínkový akt. Mezi tím ale Plzeň čekají akcemi nabité dny. Budou tady čtyři historické vojenské kempy, chystají se koncerty, dobový program a samozřejmě konvoj historických vozidel. Městem projede v sobotu a k vidění bude přes 200 kusů technik.

V Národním muzeu se ukrývala nejstarší rostlinná makrofosílie na světě

Vědcům z Národního muzea se podařilo nalézt světový unikát - větévku nejstarší dosud objevené suchozemské rostliny. Její tělo uložené v sopečných uloženinách před 432 miliony lety dokazuje, že tehdejší suchozemská flóra už byla schopna produkovat kyslík a musela proto mít zelenou barvu. Objev oznámili vědci z Národního muzea, Přírodovědecké fakulty UK a Geologického ústavu AVČR ve vědeckém časopise Nature Plants.

Kuriózní je na celé věci fakt, že rostlinu muzejní depozitáře ukrývaly celých 150 let. Nalezl ji totiž ve skalách u středočeských Loděnic už věhlasný francouzský paleontolog Joachim Barrande, s jehož sbírkou se později dostala do sbírek Vlasteneckého (dnešního Národního) muzea. Nikdo však fosílii nevěnoval pozornost.

Tenistka Petra Kvitová postoupila do semifinále Prague Open

Tenistku Petru Kvitovou nezastavila na turnaji Prague Open ani Kateřina Siniaková. Dvojnásobná wimbledonská šampionka porazila krajanku dvakrát 6:3. Příští soupeřkou Kvitové bude turnajová šestka Čang Šuaj z Číny. Naopak Kristýna Plíšková nezopakuje na pražském turnaji WTA loňskou účast ve finále, ve čtvrtfinále prohrála s Mihaelou Buzarnescuovou z Rumunska 2:6 a 3:6.

Počasí v pátek

Oblačno až polojasno, ojediněle déšť nebo přeháňky. Postupně se místy obloha ještě projasní. Nejvyšší teploty přes den 18 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů Clsia.