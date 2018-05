02-05-2018 14:32 | Martina Bílá

Termín a otázku pro referendum o společné vládě s ANO by mohlo vedení ČSSD rozhodnout příští pátek

Vedení ČSSD by příští pátek mohlo formulovat otázku pro referendum o vstupu do vlády s hnutím ANO. Oznámil to místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Stanovit by mohlo být taky případný termín hlasování. Výsledek by pak podle Zimoly mohl být jasný na přelomu května a června. Další vyjednávání o společné vládě se sociálními demokraty v úterý podpořil taky výbor hnutí ANO. Ten vzal na vědomí podmínky ČSSD - třeba to, aby provoinstančně odsouzený člen vlády rezignoval.

Konečnou verzi programového prohlášení teď na dálku domlouvá Zimola s místopředsedou ANO Richardem Brabcem. V pátek by pak o dohodě měli mluvit předsedové obou stran - Andrej Babiš z ANO a Jan Hamáček z ČSSD.

Opata slavnostně převzal funkci šéfa generálního štábu

Na pražském Vítkově slavnostně převzal funkci nový náčelník generálního štábu Aleš Opata. Vystřídá Josefa Bečváře, který končí ve funkci po třech letech a z armády pak definitivně odejde na konci června. Ceremoniálu se zúčastnila ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO, kardinál Dominik Duka a také váleční veteráni.

Za svou hlavní prioritu v nové funkci považuje Opata rozvoj pozemních sil nebo pokračující nábor vojáků. Zároveň chce v práci pro armádu navázat na Josefa Bečváře.

Taxikáři se chystají v pátek protestovat proti memorandu vlády a Uberu

Sdružení českých taxikářů svolalo na páteční ráno k obchodnímu centru do Čestlic u Prahy protest proti memorandu, kterou podepsali zástupci vlády s firmou Uber. Sdružení kritizuje to, že řidiči Uberu budou moci jezdit bez taxametrů. Sdružení, které v minulosti v Praze organizovalo protesty proti alternativním přepravcům, výzvu k protestu zveřejnilo na svém facebooku. Uber a další podobní přepravci účtují své služby přes aplikace v mobilním telefonu.

Zástupci vlády v demisi a Uberu podepsali společné memorandum v pondělí. Firma se v něm zavazuje ke zřízení českého živnostenského oprávnění, které jí zatím schází. Řidiči Uberu budou muset splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Uber také slíbil, že bude státu poskytovat data o jízdách řidičů kvůli výběru daní a že zajistí zavedení elektronické evidence tržeb.

Začínají zápisy do mateřských škol. Nárok na školku mají poprvé i všechny tříleté děti

Začínají zápisy do mateřských škol, které potrvají příští dva týdny. Ještě loni rodiče tříletých dětí neměli jistotu, že spádová školka bude mít pro jejich potomka místo. Při nedostatečné kapacitě totiž ředitelé dávali přednost starším dětem. Problémy byly hlavně v Praze, jejím okolí a dalších velkých městech.

Pro pětileté děti, kterých je podle ministerstva školství zhruba 109.000, je předškolní vzdělávání povinné. Většina z nich ale již nyní ve školkách je. Ti, co do nich zatím nechodí, se musí ve školce zapsat, i když se budou vzdělávat doma, nebo v neregistrované dětské skupině. Rodiče je na podzim budou muset do školky přivést na přezkoušení.

České dráhy chtějí nakoupit 50 nových vlaků

České dráhy plánují nakoupit 50 elektrických vlaků. Na dodávku společnost vypsala tendr. Nové soupravy, za které dráhy plánují utratit víc než šest miliard korun, by měly jezdit na regionálních tratích. Dopravce doufá, že mu investice pomůže při domlouvání nových smluv na provoz lokálních linek. Platné kontrakty s kraji totiž vyprší po roce 2019. Vítěz soutěže má dodat klimatizované nízkopodlažní vlaky až se 160 místy k sezení.

Dráhy v současnosti využívají pro regionální dopravu více než 80 elektrických dvoupodlažních jednotek CityElefant, které nahradily zastaralé Pantografy. Vedle toho nedávno koupily od ostravské Škody Vagonky 14 jednopodlažních elektrických vlaků InterPanter pro meziregionální a dálkovou rychlíkovou dopravu.

Dvě nové plakety připomínají oběti komunistického režimu

Životy dvou lidí, kteří byli v 50. letech zatčeni a posléze popraveni za údajnou velezradu, připomenou od 10. května plakety na domech, kde žili. Jedním z nich je právník a pražský radní Jaroslav Borkovec, druhým vrchní strážmistr Karel Strmiska. Do projektu Poslední adresa se kromě několika spolků zapojili i historikové z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Několik plaket z tohoto projektu se v Praze objevilo už loni v červnu. "Snažíme se ve spolupráci s historiky hledat osobnosti a upozorňovat na ně. Ne vždy je možné získat souhlas obyvatel domu s umístěním tabulky," řekl ČTK Štěpán Černoušek z organizace Gulag.cz, která se do projektu zapojila. Podle koordinátorky Edity Jirákové se projekt neomezuje na Prahu, domluvené jsou plakety v Kostelci nad Orlicí, v Jihlavě a předběžný souhlas je i pro tři tabulky v Plzni. Ideální podle ní je, když iniciativa vzejde od pamětníků, rodiny nebo sousedů.

Vědci měří seizmickou aktivitu Alp, na výzkumu se podílejí i Češi

Na vrcholcích hor, na dně Středozemního moře, ale i na pastvinách či ve stodolách umístili vědci 600 senzorů, pomocí kterých sledují sebemenší otřesy v alpském regionu. Cílem je dozvědět se více o tektonickém pohybu a také o vzniku tohoto rozsáhlého evropského pohoří, uvádějí výzkumníci v aktuálním vydání odborného žurnálu Surveys in Geophysics. Součástí sledované oblasti je i podstatná část České republiky. Nejhlouběji položený senzor se nachází 2771 metrů pod hladinou moře, nejvyšší je pak v nadmořské výšce 3005 metrů. Projekt, který se jmenuje AlpArray, bude zjednodušeně řečeno dva roky měřit pulz Alp, první výsledky vědci očekávají už v nadcházejícím roce.

V Česku je umístěno 20 měřicích stanic, řekla ČTK Jaroslava Plomerová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. "Stanice registrují již od roku 2015," uvedla. Výzkum není zaměřen na seizmickou aktivitu, ale na procesy, které se odehrávají v hloubkových strukturách. "V podstatě i na kontakty Českého masivu s Alpskou předhlubní a s Alpami. To je právě to, co děláme my," řekla.

Film Bůh s námi připomene 400. výročí druhé pražské defenestrace

Televizní film režiséra Zdeňka Jiráského Bůh s námi připomene výročí druhé pražské defenestrace, od které 23. května uplyne 400 let. Česká televize (ČT) zařadí výpravný snímek do svého programu 13. května. V historickém příběhu popisujícím dění v Čechách od defenestrace přes bitvu na Bílé hoře k popravě 27 českých pánů v roce 1621 poukazuje spoluscenárista Pavel Kosatík na možnou úlohu žen hlavních protagonistů tehdejších událostí, které vedly až k třicetileté válce.

S hraným filmem vznikla také dokumentární variace Defenestrace 1618, ve které kromě hraných pasáží vystupují historici, kteří dané téma zpracovávají ve větším detailu. Snímek bude vysílán na podzim k výročí bitvy na Bílé hoře.

Připravuje se 10. ročník Noci kostelů

25.května proběhne v Česku 10. ročník Noci kostelů. Poprvé se konala v roce 2009, kdy se do ní zapojilo 25 účastníků, letos se jich chystá na 1350. Noc kostelů představuje a zpřístupňuje kostely a modlitebny i těm, kteří do nich běžně nechodí. Během programu pak nabídnou nejen mše, ale i komentované prohlídky, divadlo nebo hudební koncerty.

Pořadatelé připravují letos programy desátého ročníku, při němž budou moci návštěvníci 25. května nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání. Akce se těší velkému zájmu nejen věřících, v posledních letech přilákala až půl milionu zájemců.

Počasí ve čtvrtek

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Ve východní polovině území polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty od 15 °C na západě až po 28 °C na východě území.