01-05-2018 10:26 | Libor Kukal

Na čarodějnice bylo skoro třikrát víc požárů než jindy

Poslední dubnový den, na kdy připadá tradiční pálení čarodějnic, vyjížděli hasiči v celé zemi ke 136 požárům. Je to skoro třikrát víc než v jiné dny, dlouhodobý denní průměr je 47. Zaznamenali přitom skoro 50 požárů travních a lesních porostů, které mohou souviset s čarodějnickými oslavami, informovala ČTK mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Od půlnoci pak vzrostl počet výjezdů o dalších 22 případů.

"Ve srovnání s předchozím rokem byla letošní noc z 30. dubna na 1. května pro zasahující hasiče výrazně rušnější, a to zejména díky suchému počasí, vysokým denním teplotám a silnému větru s nárazy až kolem 20 metrů za sekundu," uvedla Zaoralová.

Meteorologové v neděli vydali pro většinu ČR výstrahu na zvýšené riziko požárů a silný vítr. Pražský magistrát kvůli tomu v pondělí odpoledne vyhlásil až do odvolání zákaz rozdělávání ohňů, který se dotkl velkých organizovaných akcí i domácích táboráků. Hasiči v hlavním městě navzdory zákazu během takzvané filipojakubské noci vyjížděli k 15 událostem.

Aleš Opata nastoupil do funkce náčelníka generálního štábu

Aleš Opata nastupuje 1.května do funkce náčelníka generálního štábu české armády. Prezident Miloš Zeman jmenoval Opatu velitelem armádního štábu již minulý týden ve středu, svého předchůdce Josefa Bednáře oficiálně střídá až od začátku měsíce.

Někdejší velitel 4. brigády rychlého nasazení třiapadesátiletý Aleš Opata chce v čele generálního štábu dokončit změny systému velení, dotáhnout velké zakázky a vybudovat nové součásti armády. „Ředitelství pro kybernetické a informační operace, prapor logistické podpory a třetí manévrový prvek v rozsahu výsadkového pluku,“ říká Opata.

Ve funkci po třech letech vystřídá Josefa Bečváře, který odchází do civilu.

Opatu jako nového náčelníka generálního štábu vybrala ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO. V březnu návrh schválila vláda a podepsal prezident.

Elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách zahájila novou turistickou sezónu

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky se od května opět otevírá turistům v letním provozu. Zájemci si zde tak mohou prohlédnout horní nádrž elektrárny, která se nachází v nadmořské výšce 1 350 metrů. Dlouhé stráně jsou nejnavštěvovanější elektrárnou Skupiny ČEZ a zároveň nejpopulárnějším cestovatelským cílem v Olomouckém kraji.

Dlouhé Stráně jsou třetí největší přečerpávací vodní elektrárnou na světě. Je to zároveň elektrárna s největším spádem v České republice a největším výkonem, její součástí je také největší reverzní vodní turbína v Evropě.

Pražské letiště zrušilo všechny kuřárny

Od 1. května nenajdou cestující ve vnitřních prostorech letiště Václava Havla místo, kde by si mohli zapálit. Letiště ruší všechna tři vyhrazená místa pro kuřáky. Ti budou muset počítat s tím, že od okamžiku, kdy vstoupí do budovy, musí na cigarety zapomenout až do chvíle, kdy vystoupí z letadla na jiném letišti.

„Letiště Praha tímto rozhodnutím jde vstříc modernímu zdravému trendu, který zavedly stovky jiných letišť, a zároveň reaguje na zpětnou vazbu cestujících, kteří si na kuřárny stěžovali. Jsme letiště s minimálním počtem přestupujících cestujících, které může kuřácké požadavky řešit venkovními prostory,“ vysvětlila Českému rozhlasu důvody mluvčí letiště Marika Janoušková.

Nejlepší Rulandské bílé na světě pochází z Moravy

Moravští a čeští vinaři zazářili na prestižní mezinárodní soutěži bílých vín Concours des Grands Vins Blancs du Monde, která se každoročně koná ve Štrasburku. Velkou cenu poroty mezi Rulandskými bílými (nejlepší víno odrůdy) a zlatou medaili získalo Rulandské bílé, pozdní sběr 2015 z vinařské společnosti Vinselekt Michlovský a.s. Rulandskému svědčí vápenaté podloží, jaké je ve viniční obci Perná na Mikulovsku. Víno pochází cca pětadvacetileté vinice.