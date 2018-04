30-04-2018 14:45 | Martina Bílá

Prezident Zeman příští týden navštíví Polsko

Prezident Miloš Zeman příští týden poletí na třídenní oficiální návštěvu Polska. Setká se s předními polskými představiteli včetně prezidenta Andrzeje Dudy. Poslední den návštěvy Zeman zavítá k východnímu pohraničí země do chráněného Bělověžského pralesa. ČTK to řekl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Půjde o druhou zahraniční cestu Zemana po jeho znovuzvolení. V dubnu navštívil Slovensko.

Cesta se bude konat 9. až 11 května. Ve čtvrtek se Zeman setká s Dudou, premiérem Mateuszem Morawieckim a s předsedy obou komor Parlamentu. V pátek pak poletí do Bělověžského pralesa. Kvůli němu se Polsko ocitlo před Soudním dvorem EU. Evropská komise podala na Polsko loni v létě žalobu za jeho lesnické zásahy a rozsáhlou těžbu v chráněném pralese. Unijní soud jí dal v polovině dubna za pravdu. Těžbu Polsko hájilo bojem proti lýkožroutovi smrkovému, takzvanému kůrovci. Podle Jindráka projevil Zeman zájem navštívit prales ještě před soudním rozhodnutím. Důvodem podle něj je otázka boje proti kůrovci. Zeman v pralese také bude moct vidět zubry, které ochránci přírody vypouští v rámci boje o jejich záchranu i v českých lokalitách.

Vláda a Uber podepsaly memorandum o budoucím fungování firmy

Zástupci vlády a společnosti Uber podepsali společné memorandum. V něm se společnost zavazuje mimo jiné ke zřízení živnostenského oprávnění, její řidiči musí splnit podmínky pro běžné taxikáře. ČTK to sdělila pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Memorandum mělo být původně podepsáno do konce března, kvůli jednání o konkrétních bodech memoranda byl podpis odložen.

Provozovatelé taxi kritizovali nejen firmu Uber za to, že podle nich nedodržuje zákon, jezdí bez licence a taxametrů. Na prostest pak v hlavním městě několikrát blokovali dopravu.

Vláda uzavřela memorandum s BMW

Vláda schválila memorandum o spolupráci s německou automobilkou BMW. Na jeho základě by firma mohla dostat investiční pobídku 18,75 milionu eur (asi 480 milionů Kč) k vybudování testovacího centra na Sokolovsku. Mluvčí Barbora Peterová ČTK řekla, že o žádosti o pobídku se bude ještě jednat.

BMW plánuje do testovacího polygonu pro autonomní řízení investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,35 miliardy Kč, a vytvořit několik set pracovních míst. Vývojové a testovací centrum bude zahrnovat více než 100 kilometrů zkušebních tratí včetně různých technických zařízení na celkové ploše přibližně 525 hektarů. Společnost může obdržet pobídky ve formě hmotné podpory pro strategickou investiční akci do výše až deset procent způsobilých nákladů, slevy na dani z příjmů, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců.

Vláda schválila čtyři miliardy pro kraje na opravu silnic druhých a třetích tříd

Kraje dostanou čtyři miliardy korun na opravy silnic druhých a třetích tříd. Peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda v demisi. Aby kraje ale dotace získaly, musí podle návrhu ministerstva dopravy splnit podmínku - a to odstranění nelegálních billboardů kolem silnic první třídy. To ale kraje kritizují, podle nich to přinese komplikace.

Nejvyšší část dotace, zhruba 677 milionů korun, by měl získat Středočeský kraj, který má také nejvyšší podíl silnic v Česku. Kraje navíc budou muset koordinovat své plány oprav se správci cest, hlavně s Ředitelstvím silnic a dálnic. Stát tak chce předejít dopravním komplikacím a případným souběhům s opravami na dálnicích a silnicích 1. třídy.

Nového šéfa GIBS vybere odborná komise, posoudí jej Sněmovna

Nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů vybere odborná komise. Vláda v demisi vyhlásila otevřené výběrové řízení. 30.duben je zároveň posledním dnem, kdy je v čele inspekce současný šéf Michal Murín. Vláda by tak měla někoho dočasně pověřit vedením úřadu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý pátek řekl, že vybírá ze šesti současných zaměstnanců inspekce.

Dosavadní ředitel GIBS Michal Murín skončil ve funkci k 30.dubnu. V uplynulých týdnech vedl spor s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Inspekce v březnu sdělila, že premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách Babiš Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s Murínem kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření GIBS. Murín skončil kvůli vyčerpání v nemocnici. Odchod do civilu zdůvodnil slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce.

V Česku je už přes 100 případů spalniček

Případů spalniček v Česku přibývá. Je jich už přes sto. Nejvíc v Praze (70) a Středočeském kraji (13), v ostatních krajích maximálně jednotky případů, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Loni bylo v celé zemi 146 případů, projevila se hlavně epidemie v Moravskoslezském kraji. V předchozích dvou letech jen jednotky. Počty případů letos stoupají po celé Evropě. V Libereckém kraji zaznamenali hygienici šest případů spalniček, v Pardubickém pět, Jihomoravském čtyři, v Jihočeském a Královéhradeckém po dvou a v Plzeňském jeden. V ostatních krajích nebyl výskyt spalniček zaznamenán.

Očkování proti spalničkám je v Česku povinné, je součástí takzvané MMR vakcíny, která obsahuje také protilátky proti zarděnkám a příušnicím. K zajištění kolektivní imunity je podle odborníků nutná proočkovanost nad 95 procenty, současná je asi 90 procent. Imunita vzniklá očkováním může po 30 až 40 letech postupně slábnout. V Česku se očkuje proti spalničkám od roku 1969.

Gymnázia mají přijmout i žáky, kterým k přijetí pomohla chyba v zadání přijímacích testů, uvedlo MŠMT

Gymnázia mají povinnost přijmout všechny studenty, kteří uspěli na základě výsledků, u nichž se později zjistila chyba. Přijmout by měla i studenty, kteří se mezi úspěšné uchazeče dostali až po opravě hodnocení. Oznámilo to ministerstvo školství. Zatím jsou známé případy dvou žáků, kteří původně neuspěli. Jejich konečný počet by ministerstvo mohlo znát po poledni.

Podle ministerstva je platný seznam úspěšných uchazečů o studium, který byl vyvěšen předtím, než byla chyba odhalena, což se stalo v pátek večer. Školy ale musejí původní výsledky opravit a pokud by nastala situace, že se původně neúspěšný student dostal mezi ty úspěšné, tak má mít rovněž možnost zahájit ve škole studium. Pokud by situace dopadla tak, že by se ke studiu nakonec přihlásilo víc žáků, než byl předpokládaný počet přijatých, tak může škola požádat o výjimku, která umožní přijmout až čtyři žáky navíc. Povoluje ji zřizovatel školy.

Na Hradě vystavují obálku s posledními slovy TGM

Na Pražském hradě je k vidění zapečetěná obálka, do které Jan Masaryk uložil zapsaná poslední slova svého otce Tomáše Garrigua Masaryka. Zveřejnit její obsah bude možné až v roce 2025, obálku samotnou si ale mohou už nyní prohlédnout návštěvníci výstavy, která se koná v Císařské konírně Pražského hradu ke 100. výročí vzniku československého státu.

Výstava s názvem Labyrint dějin českých zemí se věnuje 17 hlavním tématům českých a československých dějin a v jejich rámci představuje konkrétní příběhy, které formovaly stát od desátého do 21. století. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout originály či faksimile archiválií i trojrozměrné exponáty, které přibližující jednotlivá období vývoje státu.

Sklářská škola v Kamenickém Šenově spolupracuje s německými kolegy

Na zachování tradičních uměleckých řemesel spolupracuje Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově na Českolipsku s německým Reichenbachem a Libereckým krajem. Díky projektu "Škola a sklo - inkubátor na cestě do života" se setkávají studenti uměleckých oborů z Česka a Německa a společně i tvoří, kamenickošenovská sklářská škola navíc díky projektu za zhruba 26 milionů korun vybuduje nové ateliéry a dílny. ČTK o tom informovala krajská radní pro evropské projekty Radka Loučková Kotasová (ANO).

Společný česko-německý projekt je podle radní pro školství zaměřený na zachování tradičních uměleckých řemesel v příhraničí, a to zejména uměleckého sklářství, a také na péči o společné kulturní dědictví. Přispět by měl ke zvýšení zaměstnanosti a zlepšení uplatnění absolventů středních škol na trhu práce. Součástí projektu je i výměna zkušeností pedagogů a studentů a zlepšení jejich jazykové vybavenosti.

30. duben patří tradičnímu pálení čarodějnic

Na řadě míst země se poslední dubnový den rozhoří vatry a ohně, na nichž se budou symbolicky upalovat čarodějnice. Dávná tradice je spojena se svatojakubskou nocí připadající na poslední dubnový den, které se připisuje magická moc. Hasiči varují, že současné suché a teplé počasí zvyšuje riziko požárů. Kvůli čarodějnicím každoročně zaznamenávají zvýšený počet požárů. Lidé by proto měli být opatrní a při pálení ohňů dodržovat základní bezpečnostní pravidla.

Počasí v úterý

Oblačno až polojasno, na východě zpočátku skoro jasno. Ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na Moravě a ve Slezsku 21 až 25 °C.