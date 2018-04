29-04-2018 11:43 | Libor Kukal

Pražský magistrát obnovuje bytovou výstavbu

Magistrát v současné době eviduje na území Prahy zhruba 700 tisíc bytových jednotek. Z toho 94 procent, tedy 658 tisíc bytů, je v soukromém vlastnictví. Další 4 procenta, tedy 35 tisíc bytů, je svěřeno městským částem a 1 procento, asi 7 tisíc bytů, spravuje hlavní město.

město nyní obnovuje bytovou výstavbu. Jde především o vybudování hybridního bydlení na Černém Mostě, kde vznikne 182 nových bytů, a stavbu bytových domů v Horních Počernicích s 310 novými bytovými jednotkami. V přípravě jsou také další projekty, jako je budování dalších 280 bytových jednotek a rekonstrukce hotelového domu na Opatově, kterou město získá dalších zhruba 325 nových bytů. Celkem tak hlavní město do tří let vybuduje 1 097 nových bytů.

„Obnovujeme bytovou výstavbu, která stagnovala patnáct let. Do tří let hlavní město vybuduje téměř 1 100 nových bytů,“ shrnul radní hlavního města Prahy Radek Lacko.

Ministerstvo dopravy podpoří výstavbu plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG). Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků 100 miliónů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

"Chtěli bychom podpořit výstavbu alespoň pěti LNG plnicích stanic, aby byla zajištěna průjezdnost dálkové kamionové dopravy přes území České republiky. Tyto veřejně přístupné stanice budou zároveň sloužit vnitrostátní nákladní, případně i autobusové dopravě", říká ministr dopravy Dan Ťok.

Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o počtu 5 LNG plnicích stanic v roce 2025. S přispěním dotačního programu by tento cíl měl být dosažen dříve. Vedle plnicích stanic na zemní plyn (CNG a LNG) chce Ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících stanic na vodík. Výzva pro tuto oblast bude vyhlášena ještě v průběhu jara 2018. Celkem má Ministerstvo dopravy na dotační program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun.

Laterna Magika slaví 60 let

Kulturní program s názvem Laterna Magika se poprvé představil na mezinárodní výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Režisér Alfréd Radok a scénograf Josef Svoboda měli za úkol vytvořit netradiční prezentaci české kultury - přípravy jim zabraly několik let. Vznikla tak nová forma divadla, ve které tvůrci propojili filmovou projekci, herecké výkony a scénické technologie. Vůbec první multimediální divadlo na světě začalo pravidelně hrát v Praze roku 1959, a to jako soubor Národního divadla.

Součástí oslav 60. výročí Laterny Magiky jsou setkání a diskuze s diváky, prohlídky zákulisí, vychází také knížka s rozhovory umělců, kteří v souboru pracovali.

České dráhy otevírají historické nádražní salonky

Komentovanými prohlídkami historických salonků na pražském hlavním a Masarykově nádraží oslaví České dráhy sté výročí vzniku Československé republiky. Reprezentativní prostory, které dříve využívali panovníci a později českoslovenští a čeští prezidenti při cestách po železnici. Možnost navštívit salonky budou mít zájemci každou poslední sobotu v měsíci až do konce letošního roku. Návštěvníci si tu prohlédnou nejen architektonicky cenné interiéry, ale také historické fotografie obou nádraží. Zároveň budou mít možnost zakoupit si upomínkové předměty (pohlednice, turistické vizitky apod.) nebo otisknout pamětní razítko. Kdo bude chtít dozvědět se detaily z historie pražské železnice, může se vydat na komentovanou vycházku mezi hlavním a Masarykovým nádražím.

Praha bude v roce 2020 hostit evropský šampionát judistů

Praha bude v roce 2020 hostit podruhé v historii mistrovství Evropy v judu. Šampionát se uskuteční v O2 areně. Českému svazu dnes pořadatelství přidělila Evropská unie juda. Evropský šampionát se do české metropole vrátí po 29 letech.

Počasí

Předpověď na pondělí: Jasno až polojasno, jen přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle, během dne místy přeháňky, zejména ve východní polovině území ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C, na západě kolem 11 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, na západě kolem 19 °C.