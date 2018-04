27-04-2018 09:31 | Martina Bílá

Odboráři požadují zkrácení pracovní doby o půl hodiny i růst mezd

Odboráři požadují od příštího roku růst minimální mzdy na 13 700 korun. To je o 1500 víc než teď. V úvodu sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů to řekl její předseda Josef Středula. Tlačit chce taky na zkrácení pracovní doby z osmi na sedm a půl hodiny. "Český zaměstnanec odpracoval 1770 hodin. Jeho kolega v Německu 1363 hodin. Za 40 let ekonomicky aktivního života odpracuje český zaměstnanec dokonce o deset let více. To ale není úplně v pořádku."

Odboráři chtějí také navýšení mezd a to i té minimální, kde budou od ledna požadovat růst o 1500 korun. Na sjezdu vystoupil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) podle něj je největším problémem Česka teď rekordně nízká nezaměstnanost a s ní spojený nedostatek pracovníků. Růstu minimální mzdy o požadovanou částku nebrání. Podle něj je výše nejnižšího výdělku otázkou dohody mezi odboráři a zaměstnavatelskými svazy. Odboráři na sjezdu v Praze zvolí nové vedení. Jediným kandidátem na předsedu je současný předák Josef Středula. Protikandidáty nemají ani místopředsedové Radka Sokolová a Vít Samek.

Soud zrušil rozhodnutí Zemana o nejmenování Fajta a Ošťadála profesory

Pražský městský soud zrušil rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o nejmenování akademiků Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta profesory. Věc prezidentovi vrátil k dalšímu řízení. Informovala o tom mluvčí soudu Markéta Puci. Podle pravomocného rozsudku nemůže žádný orgán výkonné moci po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, jestli kandidát splňuje podmínky pro jmenování. Nepřípustně by tím totiž zasáhl do nezávislosti vysokých škol.

Zeman nepodepsal Fajtův a Ošťádalův jmenovací dekret na jaře 2015. Zdůvodnil to vážnými prohřešky akademiků v minulosti. Rektoři vysokých škol rozhodnutí soudu vítají.

Ministerstvo financí navrhuje, aby celníci mohli vyšetřovat daňové trestné činy

Celníci by mohli v budoucnu vyšetřovat i daňové trestné činy. Navrhuje to ministerstvo financí. Zatím má takovou pravomoc pouze policie. Novelu zákona, která rozšiřuje pravomoci celníků od roku 2021, poslal rezort do připomínkového řízení. Ministerstvo taky chce, aby celníci prověřovali trestních oznámení i u dalších daní - teď to dělají jen u DPH a spotřebních daní. Podle úřadu by nové opatření zjednodušilo, zrychlilo a zefektivnilo trestní řízení. Návrh na rozšíření kompetencí celníků mají politici za nesystémový. Proti se vyslovili nejen zástupci středopravicových stran, ale i ČSSD a KSČM.

Ministerstvo financí přišlo s tímto návrhem už před dvěma lety, tehdy ale nezískalo podporu v Poslanecké sněmovně. Návrh naopak podpořil prezident Miloš Zeman.

Krajům chybí 2,5 miliardy na financování regionálního školství

Asi 2,5 miliardy korun chybí krajům na dofinancování regionálního školství. ČTK to řekla hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO). Uvedla, že zvýšené náklady vyplývají z legislativních opatření, které školy musejí plnit, ale peníze od státu na ně nedostávají v plné míře. Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil, že se peníze pro kraje pokusí ve vládě získat.

Hetjmanka řekla ČTK, že peníze chybí z více důvodů. Jde o nedostatek peněz na financování podpůrných opatření pro handicapované i talentované děti či změny platů mistrů odborné přípravy. Také proti průměrným číslům mají některé kraje, například Karlovarský, učitele ve vyšším věku, tedy s vyššími platy.

iRozhlas: Bývalému detektivovi ÚOOZ hrozí na Ukrajině až sedm let vězení

Čechem zadrženým v pondělí na Ukrajině je bývalý vysoký důstojník někdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Luděk Vokál, potvrdila serveru iROZHLAS.cz soudkyně, která ve středu v Kyjevě rozhodovala o jeho případné vazbě. Vokál na Ukrajině čelí obvinění z nezákonného prodeje zařízení, které je možné použít například k odposlechu telefonů, upřesnila soudkyně dřívější informace. Hrozí mu za to čtyři až sedm let vězení.

Ropákem roku se stal Foldyna, Zelenou perlu má zmocněnec Štuller

Ropákem roku 2017 je poslanec Jaroslav Foldyna z ČSSD. Oznámil to Miroslav Patrik ze spolku Děti Země, který anketu pořádá. Antiekologickou cenu Foldyna dostal za návrh změny zákona o ochraně přírody. Ten omezoval účast spolků v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u kterých nebylo vydané stanovisko EIA o vlivu na životní prostředí. Změna platí od ledna 2018.

Cenu Zelená perla 2017 za antiekologický výrok získal vládní zmocněnce pro jadernou energetiku Ján Štuller, který na přednášce na katedře jaderné chemie ČVUT uvedl: "Cokoliv studujete, studenti a studentky, a cokoliv se učíte, co má souvislost s jadernou energetikou, je velice čestné, průzračné a potřebné, protože to patří k základním potřebám člověka vedle pitné vody, potravin a střechy nad hlavou."

Za první čtvrtletí 2018 přibylo 58 nových případů HIV, loni 254

Za první čtvrtletí letošního roku přibylo 58 nových případů HIV. Počty nových případů jsou podobné jako loni, podle odborníků jsou ale stále vysoké. ČTK o tom v tiskové zprávě informovala Marta Marešová z Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ze Státního zdravotního ústavu. Přes výkyvy v jednotlivých letech počet nově nakažených přibývá od roku 2002. Od roku 1985 bylo zjištěno 3218 případů HIV, které se u 596 nemocných rozvinulo v AIDS.

Počty nových případů bez ohledu na krátkodobé výkyvy rostou už od roku 2002. Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Včasným odhalením nemoci a léčbou se podle odborníků dá předejít rozvinutí viru HIV v nemoc AIDS.

Počet domén s koncovkou .cz se za 20 let zvýšil 30 krát

Počet internetových domén v Česku s národní koncovkou .cz vzrostl za posledních 20 let třicetkrát na 1,3 milionu. K výraznému nárůstu došlo až po roce 2006 v souvislosti se snížením poplatku za registraci. Vyplývá to z údajů doménového sdružení CZ.NIC.

Držitelů s jedinou registrovanou doménou bylo loni v Česku 518.854, držitelů se dvěma registrovanými doménami pak 70.994. Rekordmanem pak je jeden držitel, který vlastní 9415 doménových jmen. Nejvíce vlastníků domén je v Praze, kde jich sídlí kolem 400.000.

V liberecké botanické zahradě poprvé kvete vzácná orchidej

V Liberci poprvé kvete vzácná orchidej, která ve volné přírodě roste jen v horách v Mexiku. Semenáček orchideje Odontoglossum insleayi získala botanická zahrada před 15 lety. ČTK to sdělil ředitel zahrady Miloslav Studnička, který ji dosud viděl kvetoucí jen na obrázcích.

V současnosti nejsou orchideje jediným lákadlem botanické zahrady, po zimě se do orientální zahrady vrátila nejstarší pěstovaná bonsaj v Evropě. Z Japonska ji roku 1882 přivezl hrabě Karl Stubenberg. Lidé do nejstarší botanické zahrady v zemi nyní chodí i za kvetoucími kaktusy, ve dvou pavilonech jich jsou stovky.

Krasobruslařská dvojice Dušková-Bidař společně končí

Nadějná sportovní dvojice Anna Dušková a Martin Bidař společně končí. Každý z krasobruslařů chce trénovat jinde. Dušková vzhledem ke studijním povinnostem chce stále zůstat v Praze, Bidař maturuje a plánuje v novém olympijském cyklu trénovat více v zahraničí. Oba hledají nové partnery.

Juniorští mistři světa z roku 2016 byli velkou nadějí českého krasobruslení. Při loňském debutu na seniorském mistrovství Evropy byli sedmí a letos navzdory partnerčině zranění kolena skončili čtrnáctí na olympijských hrách a jedenáctí na mistrovství světa.

Počasí v sobotu

Polojasno až skoro jasno. Teploty 21 až 25 °C.