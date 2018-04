26-04-2018 09:25 | Milena Štráfeldová

Prezident podpořil přesun české ambasády do Jeruzaléma

Prezident Miloš Zeman ve středu na oslavách 70 let od vzniku Izraele na Pražském hradě opět podpořil přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kritici tohoto plánu jsou podle něj zbabělci. Prvním krokem ze tří bude příští měsíc otevření českého honorárního konzulátu v Jeruzalémě. Za podporu Zemanovi při oslavě poděkovali zástupci židovského státu.

Pokračují vyjednávání o koaliční vládě ANO a ČSSD

Schůzkou na úrovni předsedů by ve čtvrtek večer měla pokračovat jednání o vládě mezi ANO a ČSSD. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i šéf ČSSD Jan Hamáček chyběli na středeční schůzce, kde jejich místopředsedové diskutovali o možném programovém prohlášení a koaliční smlouvě. Sociální demokraté také předložili ANO svou představu pojistek, které by měly zajistit rovnocenné partnerství.

ČSSD chce do koaliční smlouvy s hnutím ANO začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů sociální demokracie by musel do týdne rezignovat také premiér spolu se zbytkem kabinetu. Po středečním jednání o možné vládní spolupráci to řekl statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Do konce týdne by se mělo konat i trojstranné jednání s komunisty, kteří mají kabinet tolerovat. Pokud to bude nutné, mohl by se do konce týdne sejít výbor či předsednictvo ANO, poslanecký klub pravděpodobně v příštím týdnu.

V Bratislavě bude zahájena výstava k výročí vzniku Československa

Za účasti českého a slovenského premiéra Andreje Babiše a Petera Pellegriniho bude ve čtvrtek v Bratislavě zahájena česko-slovenská výstava ke 100. výročí vzniku Československa. Slavnostní vernisáže se zúčastní i slovenský prezident Andrej Kiska. Jde o společný projekt českého Národního muzea a Slovenského národního muzea. Výstava se zaměřuje na dějiny Československa ve 20. století. Je jedním z projektů společných oslav výročí, která se týkají někdejšího společného státu Čechů a Slováků. Na Bratislavském hradě potrvá do začátku září, pak se přestěhuje do Prahy, kde bude slavnostně zahájena 28. října, v den výročí založení Československa v roce 1918.

Národní knihovna vystavuje mapovou sbírku Lobkowiczů

Výběr historických map, plánů a zeměpisných atlasů ze sbírky hořínsko-mělnické větve rodu Lobkowiczů představuje výstava Národní knihovny, která je od tohoto čtvrtka otevřena v galerii Klementinum na pražském Mariánském náměstí. Sbírku obsahující kartografické rukopisy a tisky z let 1579 až 1880 spolu s Pražskou lobkowiczkou knihovnou odkoupil československý stát v roce 1928, nyní je uložena v Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny.

Kardinál Duka slaví 75. narozeniny

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se tento čtvrtek dožívá 75 let. Po tomto termínu musí podle kanonického práva podat demisi do rukou papeže. Papež může demisi přijmout, může se ale také rozhodnout arcibiskupovi mandát prodloužit. Duka má pro své setrvání ve funkci podporovatele včetně prezidenta Miloše Zemana, část českých katolíků by raději viděla nového pražského arcibiskupa.

Pražští zastupitelé projednají zbourání Libeňského mostu

Zastupitelé hl. m. Prahy projednají návrh na zbourání Libeňského mostu a výstavbu nového. Tento návrh už v úterý schválili městští radní. Proti se staví část politiků a občanských sdružení. Na programu jednání je i revitalizace Václavského náměstí, petice proti zákazu jízdy na kole centrem nebo dotace městským částem. Zastupitelé projednají také transformaci příspěvkové společnosti Prague City Tourism (PCT) na obchodní firmu.

Sport

Tenistka Petra Kvitová ve Stuttgartu nenavázala na víkendové výkony ze semifinále Fed Cupu a s Angelique Kerberovou tentokrát v 1. kole prohrála 3:6, 2:6. Německé bývalé světové jedničce dokonale vyšla odveta za nedělní duel, který na stejném kurtu ve dvou setech hladce získala Kvitová a rozhodla o postupu českého družstva do finále týmové soutěže.

Čeští útočníci David Pastrňák a David Krejčí výrazně pomohli v rozhodujícím sedmém zápase prvního kola play off NHL k výhře hokejistů Bostonu 7:4 nad Torontem. Pastrňák vstřelil gól a na další nahrál, Krejčí zaznamenal tři asistence a dočkal se ocenění pro druhou hvězdu večera. Dalším soupeřem Bostonu bude Tampa Bay.

Počasí

Bude oblačno, místy přeháňky. Později odpoledne se vyjasní. Teploty 12 až 16 stupňů, na horách většinou 9 st. C.