25-04-2018 09:59 | Milena Štráfeldová

Zeman: Dukovi do programu prezidenta nic není

Kardinálu Dominiku Dukovi není vůbec nic do toho, jaký program má prezident republiky. V úterý to v televizi Nova řekl prezident Miloš Zeman. Reagoval tak na sobotní Dukovo kázání ve Svatovítské katedrále při příležitosti repatriace kardinála Josefa Berana. Duka v něm upozornil, že Zeman byl v ten den hostem na sjezdu komunistické strany. Duka v katedrále uvedl, že Beran byl obětí dvou totalit, nacistické i komunistické. "Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci," řekl Duka. Sklidil bouřlivý potlesk. Zeman v TV Nova uvedl, že se ho Dukova slova nedotkla.

Prezident nedávno poslal papeži Františkovi dopis, ve kterém Dukovu činnost chválí. Kardinál podle něj přispívá k odstraňování bariér mezi církví a státem. Zeman a Duka v roce 2016 společně domluvili majetkové vyrovnání katolické církve a Pražského hradu a Zeman kardinálovi téhož roku 28. října udělil nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva. Duku někteří věřící za jeho postoj k Zemanovi v minulosti kritizovali. Vadila jim třeba mše za představitele státu, kterou Duka sloužil v listopadu 2015 v Lánech. Duka ve čtvrtek oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát.

Prezident jmenuje nového náčelníka generálního štábu Opatu

Prezident Miloš Zeman ve středu oficiálně odvolá z funkce náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře a jmenuje jeho nástupcem Aleše Opatu. Změna v čele generálního štábu nastane od 1. května. Zeman již jmenování Opaty podepsal a premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) je kontrasignoval na konci března. Bečvář by měl na konci června z armády odejít. Podle ministryně obrany Karly Šlechtové /ANO/ bude mít Opata dva klíčové úkoly. Má se zaměřit na změny v systému řízení armády a zlepšení komunikace mezi generálním štábem a ministerstvem obrany při zadávání veřejných zakázek.

Babiš žaluje slovenský list Nový Čas o milion eur

Český premiér Andrej Babiš podal žalobu na vydavatele nejčtenějšího slovenského listu Nový Čas za článek z rozhovoru s bývalým příslušníkem československé Státní bezpečnosti (StB) Jánem Sarkocym, který Babiše označil za vědomého spolupracovníka StB. Babiš žádá omluvu a milion eur (25,4 milionu korun). Spolu s Novým Časem zažaloval podle listu i Sarkocyho. Babiš spolupráci s StB dlouhodobě odmítá. Slovenský soud letos v lednu v obnoveném líčení v souladu s loňským verdiktem ústavního soudu ale zamítl jeho žalobu, že je v archivních svazcích StB veden jako její agent neoprávněně.

Izrael oslaví 70. výročí vzniku státu i na Pražském hradě

Na Pražském hradě se tuto středu pod záštitou prezidenta Miloše Zemana koná oslava 70. výročí vzniku Izraele. Prezident Zeman na recepci vystoupí s projevem. Uvedl to jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Sedmdesát let od založení Izraele označil Hrad za "mimořádně významné výročí". Pozvánku na slavnost ve Španělském sále podle mluvčí izraelské ambasády dostala více než tisícovka hostů. Před začátkem akce se před Hradem sejdou zástupci propalestinských iniciativ. Ti nesouhlasí s tím, aby se oslava izraelského výročí konala na Pražském hradě. Pořadatelé protestu tak chtějí upozornit na nekritický přístup Česka k Izraeli.

Ve Vatikánu nastoupí nový český velvyslanec

Nový český velvyslanec ve Vatikánu Václav Kolaja nastoupí do funkce 10. května. Nahradí Pavla Vošalíka, který tuto funkci zastával téměř deset let. Jedou z posledních událostí, na níž se Vošalík významně podílel, byla repatriace ostatků kardinála Josefa Berana. Česká republika dosud nemá s Vatikánem uzavřenou smlouvu mezi státem a církví.

Moody's zlepšila výhled ratingů devíti českých měst a krajů

Mezinárodní ratingová agentura Moody's zlepšila výhled hodnocení úvěrové spolehlivosti devíti českých měst a krajů, včetně Prahy, Brna a Ostravy, ze stabilního na pozitivní. Signalizovala tak, že by v budoucnosti mohla přikročit ke zvýšení jejich úvěrových ratingů. Rozhodnutí Moody's se týká rovněž České Lípy, Třebíče, Klatov, Liberce, Ústeckého, Libereckého kraje a Pardubického kraje. Agentura se k těmto krokům rozhodla poté, co minulý týden zlepšila výhled úvěrového ratingu České republiky.

Kaly z ostravských ropných lagun by měly zmizet do konce roku

Do konce letošního roku by měly být vytěženy kaly z z ropných lagun po chemičce Ostramo v Ostravě. Během své úterní návštěvy města to řekl ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO). Odtěžení kalů má na starosti pražská firma AVE CZ, na jejich likvidaci bude mít další dva roky. O vytěžení a ekologickém odstranění kalů se jedná už mnoho let. Jejich spalování v cementárně nebylo vhodné. Pro jejich likvidaci byla postavena nová linka.

Praha zřejmě zbourá Libeňský most

Libeňský most v Praze, který je v havarijním stavu, se nejspíš bude bourat. Na jeho místě bude postaven nový most. Zbourání stávajícího mostu podpořili v úterý pražští radní. O návrhu bude ještě jednat zastupitelstvo. Proti bourání se staví Praha 7 a občanská sdružení. Nosná konstrukce mostu z roku 1928, kterého si památkáři cení kvůli kubistickým prvkům, se dosud neopravovala.

Člověk v tísni podporuje školy v Sýrii

Skoro 11.000 syrských dětí navštěvuje některou z 24 škol, které na syrském území podporuje česká humanitární organizace Člověk v tísni. Měsíčně také pomáhá přibližně 200.000 ohrožených lidí, kteří to v zemi zasažené občanskou válkou nutně potřebují. V Bruselu to řekl šéf humanitárních programů Člověka v tísni Tomáš Kocián. Sýrie je podle něj zatím největší operací této české organizace.

V ČR začíná sbírka na pomoc opuštěným dětem

Tuto středu v Česku začala dvoudenní sbírka na podporu opuštěných dětí. Akci každoročně pořádá Nadační fond Rozum a Cit. V rámci takzvaných Sluníčkových dnů nabízejí desítky dobrovolníků ve vybraných městech za 30 Kč ke koupi sbírkové předměty s motivem sluníčka. Výtěžek půjde dětem v náhradní rodinné péči. Do sbírky lze přispět i zasláním dárcovské sms zprávy ve tvaru "DMS ROZUMACIT" na telefonní číslo 87777. Cena je 30 korun, fond z toho dostane 29 korun.

Sport

Nejproduktivnější Čech v NHL Jakub Voráček se hokejového MS v Dánsku kvůli únavě nezúčastní. Zdravotní potíže vyřadily Pavla Zachu a Jiřího Sekáče.

Tenistka Karolína Plíšková postoupila v úterý na turnaji ve Stuttgartu hladce do druhého kola. Na antukovém dvorci Porsche Areny, na němž o víkendu sehrála dva fedcupové zápasy a pomohla českému týmu k postupu do finále, porazila Kiki Bertensovou z Nizozemska 6:2, 6:2.

Giro d'Italia pojedou tři čeští cyklisté. V nominacích svých stájí jsou trojnásobný účastník Roman Kreuziger, premiérově Zdeněk Štybar a loni dvanáctý Jan Hirt. Seznam jezdců zveřejnili pořadatelé. První ze tří Grand Tours začne v Jeruzalémě 4. května.

Počasí

Je polojasno nebo skoro jasno. Od severozápadu postupně až oblačno a někde i přeháňky. Teploty 20 až 24 stupňů C.