23-04-2018 10:11 | Zdeňka Kuchyňová

Vláda schválila Státní závěrečný účet za rok 2017

Stát loni hospodařil se schodkem rozpočtu 6,2 miliardy korun, což bylo o 53,9 miliardy méně než schválený rozpočet. Návrh Státního závěrečného účtu za rok 2017 schválila vláda. Stát uhradí schodek loňského státního rozpočtu vydanými státními dluhopisy za 7,2 miliardy korun a zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o jednu miliardu korun.

Vláda projednala také zprávu o vývoji státního rozpočtu v prvním čtvrtletí letošního roku. Rozpočet ke konci března skončil v přebytku 16,3 miliardy korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům při příchodu na jednání vlády řekla, že se rozpočet zatím vyvíjí dobře, protože nebývale rostou příjmy. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun. Podle Schillerové deficit v době ekonomického růstu představuje rezervu na investice.

Tisk: Brusel chce přesměrovat peníze z fondů EU ze střední Evropy

Desítky miliard eur z fondů Evropské unie by mohly po roce 2020 místo do zemí střední a východní Evropy jako je Polsko, Maďarsko nebo Česká republika putovat spíše do států těžce zasažených nedávnou finanční krizí, tedy do Španělska a Řecka. Na svém webu to napsal list Financial Times (FT) s odkazem na návrhy dokumentů Evropské komise, jejichž finální podoba by měla být zveřejněna na počátku května. Podle FT má komise v plánu ukončit dosavadní rozdělování peněz z kohezních fondů téměř výlučně na základě výše hrubého domácího produktu na obyvatele a nahradit ji mnohem širšími kriterii pokrývajícími řadu faktorů, od nezaměstnanosti mládeže, vzdělávání a životního prostředí až po inovace a přístup zemí k migraci. Změny budou nejkontroverznější součástí návrhu víceletého rozpočtu EU pro období 2021 až 2027, připomíná list. Přinesou totiž dramatickou proměnu politiky soudržnosti, která má za úkol podporovat méně rozvinuté části EU.

Babiš: Slevy na jízdném budou zavedeny až od září

Slevy na jízdném budou zavedeny až od 1. září, a ne v původně plánovaném termínu 10. června. Za odkladem je žádost krajů, které upozornily, že dřívějšímu zavedení slev brání technické problémy. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Vláda v demisi koncem března rozhodla, že poskytne slevu ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. V programovém prohlášení z letošního ledna současná vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zcela zdarma. Letošní náklady na zlevněné jízdné by podle vlády měly pokrýt nespotřebované výdaje ministerstev z minulých let.

Na Žofíně se bude hovořit o budoucnosti dopravní infrastruktury

Dopravní infrastruktura České republiky a připravované legislativní změny budou tématem dnešního Žofínského fóra. Účastníci by se také měli věnovat podobě mýtného systému v zemi od roku 2020. Účast na konferenci přislíbili předseda vlády Andrej Babiš, ministr dopravy Dan Ťok nebo prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Vedle základního tématu, kterým bude podoba zákona o liniových stavbách a procesu jeho přijetí v legislativním procesu, bude dalším bodem diskuze stav dálnic a silnic a jejich další rozvoj. Hovořit se bude také o rozvoji železnice a zejména výstavbě vysokorychlostních tratích, kterou současná vláda jmenovala jako jednu ze svých priorit.

Podle koncepce ministerstva dopravy by do roku 2050 měla dálniční sít mít celkem 2073 kilometrů. V současnosti zbývá postavit ještě přes 830 kilometrů. V posledních třech letech však bylo zprovozněno v průměru pouze 16 kilometrů ročně, což by k dosažení cíle pro rok 2050 nestačilo.

V katedrále sv. Víta budou pohřbeny ostatky kardinála Berana

Dnes večer budou v katedrále sv. Víta uloženy ostatky kardinála Josefa Berana, někdejšího pražského arcibiskupa a politického vězně dvou totalit. Zemřel v exilu ve Vatikánu v roce 1969, komunistický režim mu neumožnil vrátit se do vlasti za jeho života ani po smrti. Repatriován je až téměř pět desítek let po smrti, jeho ostatky budou uloženy v hlavním českém chrámu v kapli, která nese od roku 1989 jméno české patrony svaté Anežky. Rakev bude uložena v novém sarkogáfu nad zemí, nikoli pod zem. Od roku 1998 církev usiluje o Beranovo blahořečení.

O repatriaci ostatků kardinála Berana rozhodl papež František počátkem letošního roku. Do Prahy byly letecky převezeny v pátek, v sobotu kardinála Berana v jeho vlasti přivítali stovky věřících, zástupci církví i poutníci.

Zaplněný Obecní dům vzdal poctu filmaři Miloši Formanovi

Zaplněná Smetanova síň Obecního domu v Praze potleskem na konci projekce filmu Amadeus vzdala poctu památce Miloše Formana. Oscarový režisér zemřel 13. dubna v USA. Vzpomínkový večer nabídl režisérskou verzi filmu Amadeus trvající 3,5 hodiny. Součástí komponovaného večera byl i dosud neuvedený dokument o Formanovi z roku 1998, který natočili mladí režiséři z FAMU. Forman se v něm při příležitosti udělení čestného doktorátu FAMU zamýšlí nad tím, jak je pro umělce nesnadné pravdou pobavit a ještě vydělat nějaké peníze.

Začíná kampaň Kniha ti sluší

Začíná kampaň Kniha ti sluší iniciovaná Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), která je součástí Světového dne knihy a autorských práv. Stejně jako v minulých letech zůstává hlavním cílem podpora a propagace české knižní kultury. Do kampaně se zapojí nakladatelé, autoři, knihkupectví a také knihovny po celé České republice. Letošní ročník akcentuje třeba i problematiku autorských práv. Tváří letošního ročníku kampaně Kniha ti sluší se stal oblíbený youtuber Kovy, který je sám autorem úspěšné knihy. Světový den knihy se slaví od roku 1995 pravidelně ve více než 100 zemích světa.

Na tvarůžkový festival v Olomouci dorazilo 14.000 lidí

Rekordních 14.000 lidí navštívilo o víkendu třetí ročník Tvarůžkového festivalu v historickém centru Olomouce. Návštěvníci si na festivalu koupili čtyři tuny Olomouckých tvarůžků, řekla ČTK vedoucí oddělení cestovního ruchu olomoucké radnice Karin Vykydalová. Tvarůžkové speciality lidem nabízela třicítka restaurací a bister z Olomouce a okolí.

Syrečky mohli ochutnat v původním stavu i na všechny možné způsoby. Nechyběly ani zákusky, při jejichž výrobě se používá tento pikantní sýr s nezaměnitelným aroma. Nechyběla ani kuchařská show, která představila mimo jiné tvarůžky v kuchyni během staletí. Na letošním tvarůžkovém festivalu si dalo dostaveníčko padesát lidí s příjmením Tvarůžek, kterých podle odhadů organizátorů festivalu žije v Česku zhruba 400.

Sport

Hokejisté Komety Brno obhájili titul v extralize a slaví rekordní 13. triumf v historii. V pátém finálovém utkání vyhráli v Třinci 4:1 a ovládli sérii 4:1 na zápasy. Suverén vyřazovacích bojů posledních dvou let vedl už v 17. minutě 3:0, dvanáctou výhru ze čtrnácti duelů letošního play off si zkušeně pohlídal a znovu získal Masarykův pohár.

Hokejisté Litvínova porazili v závěrečném kole baráže o účast v extralize Kladno 5:2 a udrželi se v nejvyšší soutěži. Díky třetí výhře za sebou zůstali o bod před Jihlavou, které nestačilo k záchraně ani vítězství 3:2 nad Karlovými Vary a po roce se vrací do první ligy. Litvínov nakonec obsadil v baráži první místo. Získal stejně jako Karlovy Vary 20 bodů, ale má lepší bilanci vzájemných zápasů. Poslední skončilo Kladno s pouhými čtyřmi výhrami z 12 zápasů.

Čeští hokejisté potvrdili prvenství na turnaji Carlson Hockey Games v Pardubicích výhrou 2:1 nad Ruskem. Brankami se o to zasloužili útočníci Filip Chytil, jenž slavil první trefu v reprezentaci, a Matěj Stránský. V polovině třetí třetiny sice snížil Alexej Kručinin, svěřenci Josefa Jandače však plný bodový zisk udrželi. Vítězný reprezentační debut si odbyl brankář David Rittich. Bez ztráty bodu opanovala reprezentace jeden z podniků série Euro Hockey Tour (EHT) naposledy na turnaji Karjala v roce 2012.

Jakub Kornfeil obsadil v třídě Moto3 sedmé místo v motocyklové Velké ceně Ameriky, i když startoval až z 21. pozice. Český závodník ve třetím dílu mistrovství světa zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně. Kubatuře MotoGP dominoval v texaském Austinu už pošesté za sebou španělský mistr světa Marc Márquez, Karel Abraham závod nedokončil.

Golfistce Kláře Spilková těsně unikla obhajoba titulu na turnaji Ladies European Tour v Rabatu. Po čtyřech kolech o vítězce rozhodl rozstřel mezi třemi hráčkami a na druhé jamce play off uspěla Švédka Jenny Haglundová. Spilková skončila druhá spolu s Australankou Sarah Kempovou. Druhé místo je druhým nejlepším nejlepším výsledkem Spilkové na LET v kariéře. Vyneslo jí prémii 33.750 eur (855.000 korun) a posun na třetí příčku v letošním pořadí evropského okruhu, v kterém loni skončila čtvrtá.

Počasí

Zpočátku polojasno až oblačno a jen ojediněle přeháňky. Během dne přibývání oblačnosti a postupně na většině území přeháňky, od západu místy bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, na západě Čech kolem 21 °C, na jihovýchodě Moravy až 29 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C.