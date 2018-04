21-04-2018 08:38 | Martina Bílá

Ostatky kardinála Berana byly slavnostně převezeny do katedrály svatého Víta

Zástupci církve a stovky věřících v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě uctili památku kardinála Josefa Berana a oslavili návrat jeho ostatků z Vatikánu do vlasti. Po převezení rakve ze Strahova, zde kardinál Dominik Duka sloužil mši ke cti svatého Vojtěcha. "Vítám svého velkého předchůdce," řekl Duka v úvodu bohoslužby.

Další tři dny bude rakev v chrámu vystavena a lidé se k ní mohou přijít poklonit. V pondělí po večerní bohoslužbě pak budou Beranovy ostatky v katedrále uloženy do nově zřízeného sarkofágu v kapli sv. Anežky.

Prezident Zeman doporučil komunistům, aby podpořili případnou menšinovou vládu ANO a ČSSD

Prezident Miloš Zeman vyzval komunisty, aby nepromarnili příležitost podílet se na moci. Řekl to ve svém projevu na volebním sjezdu KSČM v Nymburku. KSČM uvažuje o podpoře menšinové vlády, o které jednají hnutí ANO a ČSSD. O podrobnostech, stejně jako o novém vedení strany, rozhodnou v sobotu odpoledne delegáti.

Prezident kritizoval minulost komunistické strany a vyzval delegáty k seberefelxi. Připomněll oběti minulého režimu a takzvaný Vítězný únor v roce 1948, který vedl k nástupu komunistů k totalitní moci, označil za prohraný únor.

Zemřel autor Lichožroutů, básník, textař a spisovatel Pavel Šrut

V pátek večer zemřel básník, autor knížek pro děti, textař a překladatel Pavel Šrut, bylo mu 78 let. ČTK to jménem rodiny řekl publicista Jaroslav Veis. Šrut byl nositelem prestižní Ceny Jaroslava Seiferta, Ceny Karla Čapka udělované českým PEN klubem, Státní ceny za literaturu a překlad a ceny Magnesia litera za první díl populární knížky pro děti Lichožrouti.

Pro díla Pavla Šruta je typická hravost, lehkost, humor a jazyková vynalézavost. Proslul zejména jako básník a autor knížek pro děti, psal ale i fejetony a povídky, překládal z angličtiny a španělštiny. Širokou popularitu mu vynesly jeho písňové texty, jež se staly hity repertoáru například Petra Skoumala, Luboše Pospíšila, Michala Prokopa či Vladimíra Mišíka. Šrut je podepsán například pod legendární písní Kolej Yesterday, která vznikla z jeho spolupráce s Michalem Prokopem a kapelou Framus 5.

V osmi lokalitách v Česku se dnes koná Den proti úložišti

V osmi lokalitách v Česku se dnes koná čtvrtý ročník Dne proti úložišti. Obce a spolky v místech, kde by podle státu mohlo v budoucnu vzniknout hlubinné úložiště jaderného odpadu, pořádají pochody, cyklovýlety, besedy či koncerty. Poprvé se zapojí i obyvatelé nově přidané lokality Na Skalním poblíž elektrárny Dukovany, kteří s plány úložiště pod jejich domovy také nesouhlasí.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. O jeho umístění má vláda rozhodnout do roku 2025.

Výstava v Senátu přiblíží roli parlamentu v roce 1968

Roli československého parlamentu během roku 1968 přiblíží výstava ve Valdštejnském paláci. Připravil ji Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a vernisáž bude mít v úterý. Historikové se v ní snažili zachytit fungování Národního shromáždění nejen během srpnových událostí, ale i před nimi a po nich. Své místo má na výstavě také příběh "čtyř statečných", tedy čtyř poslanců a poslankyň, kteří hlasovali proti dočasnému pobytu sovětských vojsk na československém území. Později byli zbaveni mandátu.

Původně měla být výstava věnována celkově okupaci v roce 1968, historikové ale využili to, že ji bude hostit Senát, a zaměřili se v ní hlavně na fungování tehdejšího parlamentu. "Chtěli jsme zmapovat jeho úlohu v reformním vývoji a během okupace a později, protože ve všech těchto fázích byla jeho úloha pro společnost významná," řekl ČTK historik Milan Bárta.

Semifinále Fed Cupu v Německu zahájí duel Kvitové proti Görgesové

Petra Kvitová rozehraje semifinálový duel tenistek ve Fed Cupu proti domácímu Německu. Zápas s Julií Görgesovou na antuce ve Stuttgartu začne v poledne, k druhé dvouhře poté nastoupí Karolína Plíšková s Angelique Kerberovou.

Počasí

Jasno až polojasno, odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 28 °C.