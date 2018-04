20-04-2018 08:09 | Martina Bílá

Ostatky kardinála Berana se po téměř půl století vrátily do vlasti

Za zvuků kostelních zvonů přistál v Praze letecký speciál s ostatky kardinála Josefa Berana. Ve čtvrtek byly vyzdviženy z podzemní kaple ve vatikánské bazilice sv. Petra. V ní tělo kardinála pronásledovaného československým komunistickým režimem spočívalo od Beranovy smrti v roce 1969. Komunisté tehdy nedovolili pohřeb ve vlasti, i když šlo o přání zemřelého.

S kardinálem se ve čtvrtek loučili seminaristé z papežské české koleje Nepomucenum, kde Beran během svého nuceného exilu pobýval. Posledního rozloučení se v Římě zúčastnila i česká delegace složená ze zástupců katolické církve i státu.

ČSSD souhlasí s obnovením jednání o společné vládě s ANO

Sociální demokraté podle informací z odpoledního předsednictva strany obnoví jednání o koaliční spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Po zhruba dvě a půl hodiny trvajícím zasedání širšího vedení se podle informací ČTK vyslovilo proti opětovnému otevření koaličních rozhovorů pět členů předsednictva ČSSD, pro bylo 14 a sedm se jich zdrželo.

Už před začátkem schůzky zástupci vedení ČSSD potvrdili, že ANO nabízí sociálním demokratům pět ministerstev včetně vnitra. Podle informací ČTK jde o ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a resort obrany, či zahraničních věcí. Případnou spolupráci sociální demokracie zřejmě podmíní také písemným závazkem, že v případě prvoinstančního odsouzení opustí člen kabinetu vládu, což míří na premiéra Babiše, který je trestně stíhán v dotační kauze Čapí hnízdo. ČSSD také trvá na zárukách, které by vyloučily existenci alternativní spolupráce ANO ve Sněmovně s KSČM a SPD.

V Jeruzalémě bude honorární konzulát ČR, zvažuje se i České centrum

Česko během několika měsíců otevře honorární konzulát v Jeruzalémě, uvedl na dotaz ČTK předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO). Zvažuje se také otevření Českého centra při plánované návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Izraeli na konci letošního roku, dodal. Česká republika podle Babišova vyjádření tímto krokem nenaruší společný postoj Evropské unie ani rezoluce OSN, které se vztahují k Jeruzalému.

Část dat v majetkových přiznání obecních politiků bude neveřejná

Část údajů v majetkových přiznání obecních politiků bude neveřejná, rozhodla Poslanecká sněmovna. Představitelé malých obcí, kteří za obecní funkci nepobírají plat, budou zveřejňovat jen údaje o nemovitostech a funkcích ve firmách. Údaje o movitém majetku a závazcích komunálních politiků budou podle novely zákona o střetu zájmů neveřejné.

Změna má zabránit úbytku uchazečů o místa v zastupitelstvech. Podle zástupců samospráv hrozí hlavně v malých obcích při podzimních komunálních volbách. Stávající úprava se nelíbila například Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv.

Státní dluh ve čtvrtletí stoupl o 87 miliard na 1,71 bilionu Kč

Státní dluh v letošním 1. čtvrtletí vzrostl proti konci roku 2017 o zhruba 87 miliard korun na 1,712 bilionu Kč. Za růstem dluhu je prodej státních pokladničních poukázek. Cílem bylo peníze z prodeje investovat s větším výnosem a získat dodatečné příjmy státního rozpočtu. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak připadá dluh 161.000 Kč.

Úřad během prvního čtvrtletí prodal pokladniční poukázky za 136,1 miliardy korun se splatností tři, šest a devět měsíců. Všechny tyto poukázky jsou splatné ještě v letošním roce a neovlivní celkovou výši státního dluhu ke konci roku 2018, uvedl úřad. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Spotřeba medu v České republice stoupá

V Česku stoupá spotřeba medu. V roce 2016 to bylo podle údajů Českého statistického úřadu skoro kilogram na osobu. To je o polovinu víc než v roce 2006. Firmy loni vyrobily přes přes 9 tisíc tun medu. Nejčastěji ho vyvážejí do Německa, na Slovensko nebo do Francie. Podle Jiřího Hrbka z ČSÚ se včelaření lidé věnují hlavně na Zlínsku.

Export medu je podle ČSÚ zhruba o polovinu slabší než dovoz zahraničního medu do Česka. Loni to bylo přes 3 tisíce tun - nejčastěji z Ukrajiny, Slovenska a Uruguaye.

V Česku je nedostatek endokrinologů, ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu primární péče

Počet endokrinologů v Česku ubývá. Podle České endokrinologické společnosti jejich počet klesl za posledních 10 let zhruba o pětinu. Pacienti, kteří trpí například onemocněním štítné žlázy nebo hormonální poruchou, tak na vyšetření čekají i několik měsíců.

Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje reformu primární péče. Podle šéfa resortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO by pacienty s lehčím onemocněním mohl místo endokrinologa léčit jejich praktický lékař.

Výstava fotografií připomíná pražské jaro 1968

V barokní kapli Italského kulturního institutu v pražské Vlašské ulici začíná výstava fotografií, která připomíná 50. výročí událostí tzv. pražského jara. Autory více než stovky snímků jsou český fotograf Pavel Šticha, Švéd Sune Jonsson a Italové Carlo Leidi a Alfonso Modonesi.

Jejich fotografie se uchovaly v archivech Centra pro výzkum a archivaci fotografií (CRAF) v italském Spilimbergu. Výstava nazvaná Praga 1968 se koná pod záštitou ministerstva kultury, vstup je volný. Prohlédnout fotografie si mohou obyvatelé a návštěvníci hlavního města do 10. června.

Michlovský získal hlavní prestižní cenu za Rulandské bílé

Moravští vinaři vezou další významné ocenění ze zahraničí. Vinselekt Michlovský vyhrál na prestižní mezinárodní soutěži bílých vín Concours des Grands Vins Blancs du Monde, která se každoročně koná ve Štrasburku, kategorii odrůdy Rulanské bílé. Celkově si čeští a moravští vinaři z Francie odvážejí 17 medailí, uvedl Vinařský fond v tiskové zprávě. Společnost Vinselekt Michlovský uspěla se vzorkem Rulandské bílé, pozdní sběr 2015.

Medaile ve Francii získala dále vinařství Sonberk, Znovín Znojmo, Vinařství Josef Valihrach, Vinařství Nepraš a Rodinné vinařství Vican.

Náprstkovo muzeum koupilo sbírku buddhistického umění

Sbírku buddhistického umění z Mongolska zpřístupní od května Třeboň v Kotěrově vodárenské věži. Poslední roky byla přístupná nepravidelně. Asi polovinu sbírky koupilo od jejího vlastníka Národní muzeum, za každý z 39 obrazů zaplatilo desítky tisíc Kč. O koupi druhé části sbírky jedná. Galerii buddhistického umění bude nově provozovat město. Novinářům to řekli zástupci muzea a radnice.

Sbírku shromáždil v 70. a 80. letech minulého století třeboňský rodák Milan Klečka, když pracoval jako geolog v Mongolsku. Část sbírky, 39 maleb, získalo loni Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, jež uchovává exponáty tibetského buddhismu.

Kvitová začne semifinále Fed Cupu proti Görgesové

Petra Kvitová rozehraje semifinálový duel tenistek ve Fed Cupu proti domácímu Německu. Zápas s Julií Görgesovou na antuce ve Stuttgartu začne v sobotu v poledne. Ke druhé dvouhře nastoupí Karolína Plíšková s Angelique Kerberovou.

Češky si v případě vítězství zahrají v listopadu finále v domácím prostředí a útočily by na celkově jedenáctý titul.

Počasí v sobotu

Jasno až polojasno, odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 28 °C.