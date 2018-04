19-04-2018 08:18 | Martina Bílá

V Římě budou vyzdviženy ostatky kardinála Berana

Z baziliky sv. Petra ve Vatikánu budou dnes vpodvečer vyzdviženy ostatky kardinála Josefa Berana, který byl v místě posledního odpočinku papežů pohřben po svém úmrtí v tamním exilu. Beran si však přál být pohřben ve své vlasti, kterou nechtěl opustit ani přes perzekuci obou totalitních režimů. Převoz ostatků povolil letos počátkem roku papež František. Do Říma se vydává delegace složená ze zástupců české katolické církve i politických reprezentantů státu. Povede ji ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO).

Po vyzdvižení ostatků se dnes večer uskuteční liturgie v papežské koleji Nepomucenum, s kardinálem se budou loučit tamní seminaristé a krajané. Kardinál Beran v Nepomucenu bydlel od února 1965 do své smrti 17. května 1969. Od 19:00 bude mši sloužit slovenský kardinál Jozef Tomko a ostatky budou ještě do 22:00 vystaveny k možnému projevení úcty v kapli koleje. V pátek odpoledne budou ostatky kardinála Berana vojenským speciálem převezeny do Prahy.

Zeman se sejde s předsedou ČSSD Hamáčkem

Den před jednáním vedení sociální demokracie, které by mělo posoudit nabídku hnutí ANO na obnovení jednání o vládě, se dnes na Pražském hradě setká šéf ČSSD Jan Hamáček s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu v posledních dnech v souvislosti s jednáním o vzniku kabinetu přijala i další lídry stran.

Vyjednávací tým ČSSD v pondělí večer vyslechl nabídku ANO, jehož lídry v předchozím týdnu pověřil výbor hnutí obnovením rozhovorů se sociální demokracií. Ani jeden ze subjektů nechce podrobnosti návrhu ANO před pátečním zasedáním grémia a předsednictva ČSSD zveřejnit. Zástupci ANO popírají, že by se nabídka týkala pěti ministerstev pro ČSSD a obsazení ministerstva vnitra nezávislým expertem, jak informovala některá média. Prezident se již v úterý sešel s představiteli ODS a Pirátů, ve středu na Hradě přijal předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka. Řekl jim, že očekává a preferuje dohodu mezi ANO a ČSSD.

Poslanci by mohli začít projednávat vládní změny v důchodech

Poslanci by dnes měli pokračovat v projednávání předlohy KSČM, která by zrušila letitý zákaz pro české firmy dodávat zařízení do íránské jaderné elektrárny Búšehr. Mohli by se dostat také k úvodnímu kolu debatu o vládním plánu změn v důchodech. S ním souvisí také novela, jež by umožnila kabinetu hradit penze z peněz na privatizačních účtech.

Vládní důchodová novela by zvýšila o procentní bod na deset procent pevnou část penzí, která je pro všechny stejná. Úprava by oslabila zásluhovost. Lidem nad 85 let by podle návrhu měla penze vzrůst plošně o tisíc korun.

V katedrále bude odhalena na Beranovu počest socha sv. Vojtěcha

V katedrále sv. Víta dnes bude slavnostně odhalena a požehnána socha sv. Vojtěcha. Ceremonie se uskuteční přesně v okamžik, kdy se budou ve vatikánské bazilice sv. Petra vyzdvihovat ostatky kardinála Josefa Berana. Na základě jeho posledního přání budou následně pohřbeny v katedrále sv. Víta. Také instalace sochy sv. Vojtěcha, kterého ještě obklopují jeho učitel Radla a sv. Radim, je naplněním Beranova úsilí.

Umístění sochy sv. Vojtěcha do pražské katedrály inicioval Spolek pro dostavbu katedrály. Český patron je úzce spjat s pražským arcibiskupstvím. Pozici pražského arcibiskupa se říká stolec svatého Vojtěcha a socha se začala připravovat v době, kdy funkci zastával kardinál Beran.

V Plzni začíná filmový festival Finále

V Plzni začíná dnes večer 31. ročník filmového festivalu českých a slovenských filmů Finále. O Zlatého ledňáčka se utká 51 snímků v pěti kategoriích. Vítězové budou vyhlášeni 24. dubna. Celkem přehlídka nabídne 135 filmů. Finále zahájí předpremiéra filmu Ondřeje Havelky Hastrman. ČTK to řekla Eva Veruňková Košařová, ředitelka přehlídky, která nabídne šest premiér a předpremiér.

Zahraničních hostů přijede letos asi 100. Organizátoři se snaží, aby to byly osobnosti, které mohou českému filmu pomoci dostat se do zahraničí, navázat koprodukce či poradit s financováním. Českých hostů, hlavně herců, režisérů a producentů, má přijet 700. Novou soutěžní sekcí jsou studentské filmy do 40 minut, nová bude také hlavní moderátorská dvojice - herci Jan Cina a Petr Vančura.

Počasí

Jasno, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C.