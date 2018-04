18-04-2018 09:53 | Milena Štráfeldová

Zeman přijal amerického velvyslance Kinga

Prezident Miloš Zemam tuto středu na Hradě přijal amerického velvyslance Stephena Kinga. Zeman ani velvyslanec k jednání neposkytli komentář. Tématem setkání měly být aktuální události ve světě i česko-americké vztahy, řekl před schůzkou mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zeman v poslední době kritizoval USA a jejich spojence za zásah v Sýrii. V minulosti přitom prezidenta USA Donalda Trumpa chválil. Po jeho zvolení do úřadu si spolu telefonovali a Pražský hrad zveřejnil, že se v dubnu 2017 setkají v Bílém domě. Schůzka se ale dosud neuskutečnila a na přijetí dosud Zeman čeká marně. Rozpory mezi Pražským hradem a americkou diplomacií vyvolal také postoj Zemana k vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Zatímco ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) rozhodl o jeho vydání do Spojených států, Zeman podporoval Rusko, které o Nikulina mělo také zájem.

Sněmovna chce po vládě jednoznačná stanoviska k zahraniční politice

Sněmovna požádala vládu o "jednoznačná a konzistentní" zahraničněpolitická stanoviska. Premiér by podle poslanců měl pozice Česka k závažným mezinárodním událostem předem konzultovat s předsedy sněmovních stran. Sněmovna se na tom usnesla na závěr debaty o údajném použití chemických zbraní v syrském městě Dúmá a o následném odvetném útoku Spojených států, Velké Británie a Francie. Babiš uvedl, že s konzultacemi nemá problém.

Poslanci chtějí, aby se vláda víc zasazovala o mír v Sýrii

Branný a zahraniční výbor Sněmovny na společném jednání vyzvaly vládu, aby se více zasazovala o mírové řešení v Sýrii. Kabinet by podle nich měl také mezinárodnímu společenství nabídnout kapacity české armády pro vyšetřování chemických útoků spáchaných v Sýrii. Novinářům to řekli předsedové obou výborů Jana Černochová (ODS) a Lubomír Zaorálek (ČSSD). Černochová připomněla, že Česko stále má jako jeden z mála západních států fungující ambasádu v Damašku, která zastupuje i zájmy Evropské unie a Spojených států. To je podle ní jedinečná příležitost, která dává České republice exkluzivitu. Čeští politici by tak do tohoto konfliktu mohli významnou měrou promlouvat v zájmu mírového řešení.

Sněmovní komisi pro kontrolu GIBS povede Mašek (ANO)

Sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) povede Jiří Mašek (ANO). Poslanci mu dali ve středeční tajné volbě přednost před Zuzanou Majerovou Zahradníkovou (ODS) a Mikulášem Ferjenčíkem (Piráti). Místo v čele komise se uvolnilo poté, co na ně začátkem března rezignoval Zdeněk Ondráček (KSČM). Jeho zvolení do čela původně vyvolalo ostrou kritiku, lidé kvůli tomu v několika městech ČR demonstrovali a podepisovali protestní petici.

Vláda odškodní zemědělce za sucho

Vláda poskytne zemědělcům dvě miliardy korun jako odškodnění za loňské sucho. Po jednání vlády o tom informoval místopředseda vlády Richard Brabec (ANO). Sucho loni způsobilo škody až za 7,7 miliardy korun, nejvíce postiženy byly obiloviny, olejniny, trvalé travní porosty a kukuřice. U brambor a cukrovky byla ztráta až pět miliard korun. Kompenzace za jarní mrazy ve výši 208 milionů korun by měli získat také pěstitelé ovoce a lesní školkaři. Peníze by se měly proplácet na podzim.

Vláda podpořila jmenování pěti nových generálů

Vláda na svém středečním zasedání podpořila návrh ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové (za ANO) na jmenování pěti nových generálů. Dva by měli získat hodnost generálmajora a tři brigádního generála. Pokud bude s návrhem souhlasit prezident Miloš Zeman, budou noví generálové jmenováni 8. května.

Hodnost generálmajora mají získat ředitel sekce plánování schopností ministerstva obrany Jaromír Alan a ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Ivo Střecha. Oba jsou nyní brigádními generály. Tuto hodnost pak mají získat tři nynější plukovníci generálního štábu. Jde o zástupce ředitele sekce rozvoje sil ministerstva obrany Miroslava Hlaváče, zástupce náčelníka Vojenské policie Pavla Chovančíka a zástupce velitele pozemních sil Petra Procházku.

V sobotu čeká komunisty volební sjezd

Tuto sobotu proběhne v Nymburku volební sjezd KSČM. Nominace na pozici předsedy získalo deset uchazečů, včetně stávajícího šéfa KSČM Vojtěcha Filipa. Ten dal funkci k dispozici po podzimní prohře ve sněmovních volbách. Více než tři stovky delegátů budou vybírat také místopředsedy. O post má zájem 25 uchazečů. Vedle mimořádných voleb bude sjezd řešit i postoj k vznikající vládě ANO, kterou vyjednavači KSČM slíbili tiše podpořit. Očekává se také projev prezidenta Miloše Zemana. Jeho kritici připomínají, že to bude poprvé po sametové revoluci v roce 1989, kdy hlava státu promluví na sjezdu strany, která navazuje na někdejší KSČ.

Ústavní soud: Zákaz kouření v restauracích dál platí

Úplný zákaz kouření v restauracích nadále platí. Ve středu o tom rozhodl Ústavní soud. V protikuřáckém zákoně ale provedl dílčí škrty. Zrušil například zákaz pít alkohol u činností, při nichž by pak člověk mohl ohrozit sebe sama. Zúžil také zákaz prodeje tabáku a alkoholu na akce určené výhradně pro děti. Dosud se zákaz týkal také akcí určených převážně pro děti. Protikuřácký zákon soud zkoumal z podnětu senátorů víc než rok. Kromě úplného zákazu kouření v restauracích ponechal v platnosti i zákaz prodeje alkoholu v automatech a zákaz podávání a prodeje alkoholu lidem, u kterých lze předpokládat, že ho vypijí a budou řídit auto nebo vykonávat jinou rizikovou činnost, ohrožující zdraví a majetek.

Ceny v průmyslu se vrátily k meziročnímu růstu

Ceny průmyslových výrobců se v březnu vrátily k meziročnímu růstu. Vzrostly o 0,1 procenta po únorovém poklesu o 0,3 procenta. Ceny v zemědělství, ve stavebnictví a tržních službách v podnikatelské sféře se také zvýšily, ale pouze ve stavebnictví růst proti únoru mírně zrychlil. V zahraničním obchodě v únoru zrychlil v meziročním srovnání pokles cen. Vývozní ceny klesly o 4,7 procenta po lednovém o 4,1 procenta, důvodem bylo zejména posílení koruny vůči euru a dolaru. Uvedl to Český statistický úřad.

Počet odbavených pasažérů na pražském letišti vzrostl o 12 procent

Za letošní první čtvrtletí odbavilo Letiště Václava Havla 3,057 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 12,4 procenta. Čtvrtletní navýšení potvrzuje letošní předpokládaný růst počtu cestujících kolem deseti procent. K růstu přispěla mimo jiné nabídka více spojů do exponovaných evropských destinací, jako jsou linky do Barcelony, Madridu nebo Budapešti, a navyšování kapacity na stávajících linkách do Londýna, Říma, Paříže a dalších evropských měst. Nejvíce cestujících, zhruba jedna sedmina, mířilo do Velké Británie. Celkově má česká metropole přímé spojení do 157 míst.

Pošta uvádí novou známku s prezidentem Zemanem

Česká pošta ve středu uvádí do oběhu novou poštovní známku s vyobrazením prezidenta Miloše Zemana. Cenina je vyrobená podle stejné rytiny jako před pěti lety, ale v nových barvách. Hodnota známky je 19 korun. Od dubna 2013, kdy známka s prezidentem Zemanem vyšla poprvé, cena známky stoupla o devět korun.

Vrah Mikuš může být předčasně propuštěn z vězení

Soud vyhověl žádosti vraha Vladimíra Mikuše o předčasné propuštění z vězení. Stanovil mu sedmiletou zkušební dobu a dohled probačního úředníka. Usnesení není pravomocné, státní zástupce si proti němu okamžitě podal stížnost. Stížnost má odkladný účinek, takže do doby, než o ní rozhodne pražský městský soud, zůstane muž i nadále za mřížemi. Mikuš si odpykává čtrnáctiletý trest za vraždu milenky, zatím si odseděl 11 let. Ve vězení vystudoval teologii a pracuje tam jako knihovník.

V metru zazní živá hudba

Ve vestibulech pražského metra se ve středu rozezní živá hudba. Ve stanicích Hradčanská, Smíchovské nádraží, Florenc a Muzeum se cestující mohou zaposlouchat do repertoáru více než 30 různých hudebních interpretů a uskupení. Akce Nalaďte se v metru se koná posedmé, pražský dopravní podnik ji pořádá ve spolupráci s Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka.

Počasí

Je slunečno s teplotami od 18 do 22 stupňů.