17-04-2018 09:51 | Kateřina Brezovská

Michal Murín končí v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů

Michal Murín na konci dubna skončí ve funkci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a odejde do civilu. Napsal to v prohlášení, které je na webu GIBS. Uvádí v něm, že nechce ohrozit důvěryhodnost instituce, i když necítí, že by se jakkoliv provinil. Murín byl v posledních týdnech ve sporu s premiérem v demisi Andrejem Babišem z hnutí ANO, který ho chtěl dočasně zprostit služby kvůli tomu, že v něj nemá důvěru. V březnu Murín řekl, že Babiš na něj opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Před týdnem pak lékaři Murína hospitalizovali kvůli vyčerpání. Opoziční politici v souvislosti se snahami o odvolání Murína vyjadřují obavy, že se trestně stíhaný premiér v demisi Babiš snaží získat kontorlu nad bezpečnostními sbory včetně GIBS.

MPSV podalo trestní oznámení kvůli informačnímu systému a skartaci

Ministerstvo práce a sociálních podalo Nejvyššímu státnímu zastupitelství trestní oznámení ve věci porušování povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Oznámení souvisí s pořízením ekonomického informačního systému a skartací písemností v prosinci 2017. Vzniklá škoda by mohla přesáhnout 150 milionů korun. Oznámil to mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Podle něj ministerstvo provedlo kvůli nesrovnalostem audit. Na základě něj pak resort došel k podezření ze spáchání trestního činu, který mu potvrdily i závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Koho přesně vedení resortu podezírá, Řepka neupřesnil.

Nová ministryně práce Jaroslava Němcová z ANO nastoupila do funkce loni v prosinci. V čele resortu vystřídala Michaelu Marksovou z ČSSD. Ta Českému rozhlasu napsala, že všechny smlouvy musí být podle zákona v registru smluv a v systému MPSV. Krok současného vedení považuje za skandální.

Čeští vědci vyvinuli mikročip pro rychlejší ukládaní dat

Vědcům z Fyzikálního ústavu Akademie věd se podařilo najít způsob, jak mnohem rychleji zapisovat a ukládat informace. Tým Tomáše Jungwirtha ve spolupráci se zahraničními kolegy vyvinul prototyp mikročipu, který ukládání dat zrychlí až tisíckrát oproti současnému způsobu. Díky tomu by do budoucna mohly takové součástky přinést rychlejší pokrok v umělé inteligenci nebo najít uplatnění v elektronice, jako třeba v samořiditelných autech.

O objev Jungwirthova týmu mají zájem pořadatelé světových vědeckých konferencí. Ještě letos bude Jungwirth prezentovat výsledky v Singapuru, San Francisku a Mainzu

Přijímání lékařů z Ukrajiny bez potřebných zkoušek skončí

Česko přestane přijímat lékaře z Ukrajiny bez pořebných zkoušek. Oznámil to ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO po jednání s premiérem a zástupci zdravotnických komor. Pro lékaře, stomatology a lékárníky tak končí projekt Ukrajina. Ten měl podle ministerstva zdravotnictví mimo jiné pomoct vyřešit problém s nedostatkem lékařů v Česku. Rozhodnutí uvítala České lékařské komora i komora lékárníků a stomatologů. Podle nich projekt umožnil, aby v Česku pracovali zdravotníci bez odborné jazykové zkoušky a dostatečné praxe. Projekt pro zdravotní sestry z Ukrajiny ale bude pokračovat.

Američtí vědci skenují Žofínský prales, o data má zájem NASA

Nad Žofínským pralesem v jižních Čechách létá speciální helikoptéra s 3D skenerem. Americká NASA tam testuje, jak co nejpřesněji měřit stromy z vesmíru. Data ze speciálního dronu vědci porovnají s těmi, která jsou k dispozici z vesmírných družic. Vědci by pak měli lepší představu o tom, kolik uhlíku je uloženo v jednotlivých typech lesa. Pilotní část projektu startuje v Novohradských horách. Právě lesy nejstarší české přírodní rezervace jsou typově nejpodobnější těm ve střední Evropě.

Na následky chřipky v Česku zemřelo v letošní sezoně už 225 lidí

Na následky chřipky v letošní sezoně zemřelo do minulého pátku 225 lidí. Oznámil to Státní zdravotní ústav. Většině lidí, kteří nemoci podlehli, bylo více než 60 let. Vedle seniorů je chřipka nebezpečná hlavně pro chronické pacienty s nemocemi jako je cukrovka, obezita nebo trpí srdečními onemocněními. Koncem března uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová, že letošní chřipková epidemie je u konce. Výskyt nemoci nadále klesá ve všech věkových skupinách s výjimkou obyvatel nad 60 let. Loni v nemocnicích skončilo přes 300 lidí a 114 jich zemřelo.

Rumové aroma v českém Tuzemáku dostalo pětiletou výjimku od Evropské komise

Alkoholický nápoj Tuzemák si může zachovat své současné složení. Evropská komise schválila Česku a Slovensku výjimku, která umožní k jeho výrobě i dalších 5 let používat tradiční rumové aroma. To obsahuje látku furan, která podle testů může způsobovat rakovinu. Nově se ale bez rumového aroma budou muset obejít cukráři, pekaři nebo i výrobci některých nealkoholických nápojů.

V katedrále sv. Víta je nové sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly

Do katedrály svatého Víta na Pražském hradě v úterý instalovali novou sochu. Slavnostně bude stříbrné sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly, které vzniklo podle sádrového modelu ze 40. let minulého století, odhaleno ve čtvrtek odpoledne. Socha českého patrona obklopena dalšími světci má úzkou spojitost s kardinálem Josefem Beranem. Proto se do katedrály dostala v době, kdy budou jeho ostatky po pěti desítkách let převezeny z Vatikánu do Prahy. Instalací sochy se stejně jako pohřbením ve vlasti plní Beranovo přání.

Titul Historické město roku 2017 získaly jihočeské Slavonice

V soutěži o titul Historické město roku 2017 zvítězily jihočeské Slavonice. Cenu každoročně uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za oživování historických míst. Slavonice, na jejichž území je 59 nemovitých kulturních památek, jsou známé hlavně unikátně dochovaným historickým centrem s měšťanskými domy zdobenými sgrafitovými fasádami. Ve Španělském sále Pražského hradu převzali v úterý zástupci města kromě křišťálové trofeje i finanční odměnu ve výši jednoho milionu korun na další péči o památky.

Zájem o investiční a pamětní mince v Česku roste

Sběratelů pamětních mincí přibývá. Česká národní banka jich loni vydala přes sto třicet tisíc kusů, což je nejvíc za poslední tři roky. Kvůli velké poptávce stoupá hodnota investičních mincí. ČNB chce v příštím roce nabídku rozšířit také o pamětní bankovky, podobně jako to dělají centrální banky v zahraničí. Meziroční nárůst zájmu o mince hlásí i Česká mincovna. Ta loni zákazníkům prodala skoro 70 tisíc mincí a medailí. V letošním roce je zatím největší zájem o mince, které připomínají osmičková výročí.

V Krkonoších kleslo lavinové nebezpečí na první stupeň

Lavinové nebezpečí v Krkonoších v úterý kleslo ze druhého na první, tedy nejnižší stupeň. Podle informací Horské služby Krkonoše leží na hřebenech Krkonoš 20 až 60 centimetrů sněhu, někde je již sněhová pokrývka nesouvislá. Více sněhu leží na severních a stinných svazích. Nejnižší první lavinový stupeň platí i v Jeseníkách.

Sport

Trenér Josef Jandač po květnovém mistrovství světa skončí u hokejové reprezentace. Jeho dalším působištěm bude Metallurg Magnitogorsk v Kontinentální lize. Devětačtyřicetiletému kouči vyprší v červnu u národního mužstva dvouletý kontrakt. Podle prezidenta hokejového svazu Tomáše Krále již finišují jednání o Jandačově nástupci.

Fotbalový gólman Marek Štěch se dostal do nejlepší sestavy roku čtvrté anglické ligy. Český brankář hraje od této sezóny za Luton, který je zatím druhý a blíží se k postupu do vyšší soutěže. Štěch nastoupil do 38 zápasů a 15krát udržel čisté konto.

Počasí

Ve středu bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 22°C, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia.