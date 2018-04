16-04-2018 08:25 | Martina Bílá

Nálet na Sýrii má podle Babiše odradit od chemických útoků

Nálet na Sýrii měl podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) odstrašit od používání chemických zbraní. Babiš to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. V sobotu útok Spojených států, Velké Británie a Francie označil za nevyhnutelný. Po nedělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ale Babiš řekl, že úder nic neřeší a že by volil diplomatické řešení. To zopakoval také v pondělí. "Útok má odstrašit od používání chemických zbraní. Nicméně si myslím, že Evropa udělala chybu, když ten region přenechala politickému vlivu Turecka, Ruska a Íránu. Měli jsme být aktivnější a hned po nástupu prezidenta (USA Donalda) Trumpa jsme se měli snažit dostat za jednací stůl všechny aktéry včetně Ruska. Doufejme, že tím skončí útoky chemickými zbraněmi, ale obávám se, že to nevyřeší problém v Sýrii jako takový."

Útok podpořil šéf české diplomacie v demisi Martin Stropnický (ANO) a ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO). Babiše za nedělní změnu postoje kritizovali politici ODS a TOP 09. Třeba předseda ODS Petr Fiala označil nejednotná stanoviska členů vlády za diletantismus.

Rodina se v neděli v USA naposledy rozloučila s filmovým režisérem Milošem Formanem

Rodina a blízcí přátelé se v neděli naposledy rozloučili s oscarovým režisérem Milošem Formanem, pohřbili jej v americkém Warrenu. O pohřbu informovala Formanova manželka Martina.

Památku slavného filmaře uctí i Praha a rodná Čáslav. Do konce června chce hlavní město uvést v Obecním domě film Amadeus, za který Forman dostal Oscara. V Čáslavi v pátek od 17 hodin chystají speciální program. Miloš Forman zemřel v pátek ve věku 86 let ve Spojených státech.

Na dopravu v ČR šlo vloni z evropských fondů více než 50 miliard Kč

V dopravě bylo loni podpořeno z evropských strukturálních fondů 68 projektů za téměř 51 miliard korun, což je o více než 40 miliard Kč víc než v roce 2016. Všechny plánované prostředky, které měl Operační program doprava (OPD) vyčleněné pro loňský rok, tak byly vyčerpány. Pro letošní rok se předpokládá čerpání OPD prostřednictvím rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 17 miliard korun. Ministerstvo dopravy to sdělilo ČTK. OPD je primárně zaměřen na financování dopravní infrastruktury z evropských fondů. K největším projektům, které byly v loňském roce z OPD podpořeny, patří například pokračování výstavby dálnice D35 v úseku z Opatovic do Ostrova.

OPD je program s nejvyšší alokací finančních prostředků ze všech operačních programů v České republice pro období 2014 až 2020. Celkově připadá na OPD v celém období asi 117 miliard Kč, což je skoro 20 procent všech prostředků, které Česká republika pro toto období získala. Kromě OPD používá stát k podpoře dopravních projektů také SFDI, dále Nástroj pro propojování Evropy (CEF) nebo úvěry z Evropské investiční banky.

Dálnice D6 nebude dokončená před rokem 2026

Dálnice D6 nebude podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) dokončena před rokem 2026. Ministr to řekl u příležitosti vládní návštěvy v Karlovarském kraji. Přípravu zbývajících úseků ve Středočeském a Ústeckém kraji zbrzdilo nutné opakování posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Čtyři úseky v Karlovarském kraji se budou stavět jako poslední, úsek u Žalmanova, kde zatím chybí i územní rozhodnutí, by se mohl začít stavět v roce 2021.

Dostavba dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je pro Karlovarský kraj, který se dlouhodobě snaží o její urychlení, velkým tématem. Nedokončené dálniční spojení brání kraji podle jeho vedení v dalším hospodářském rozvoji.

ČNB: Banky dále zpřísní úvěrové podmínky u půjček domácnostem

Banky ve druhém čtvrtletí 2018 očekávají další zpřísnění úvěrových podmínek u úvěrů domácnostem a nezměněné podmínky u podnikových úvěrů. Vyplývá to z šetření úvěrových podmínek bank, které zveřejnila Česká národní banka.

Banky podle výsledků šetření v prvním čtvrtletí 2018 zpřísnily úvěrové podmínky u úvěrů domácnostem, zatímco u úvěrů podnikům je zásadněji neměnily. Pokračující zpřísňování úvěrových podmínek úvěrů domácnostem ovlivnilo zejména dokončování zavádění makroobezřetnostních opatření ČNB a u úvěrů na bydlení rovněž zvýšení nákladů financování bank. Poptávka po úvěrech na bydlení se snížila vlivem nárůstu cen rezidenčních nemovitostí, opatření ČNB a zvýšení úrokových sazeb. Poptávka po spotřebitelských úvěrech rostla u poměrně malé části bankovního trhu. U podniků banky vnímaly zvýšení poptávky po úvěrech, ale méně plošně než v minulosti.

V Česku vzniklo první tržiště specializované na prodej e-shopů

V Česku vzniklo první on-line tržiště specializované na prodej a koupi e-shopů, kde soukromníci mohou nabídnout svůj internetový obchod investorům. Na portálu Eshopiste.cz se zobrazují obchody, které již nyní fungují a jejich majitelé je chtějí posouvat a rozvíjet, nebo naopak nemají čas se jim věnovat. Za neziskovým projektem stojí firma Shoptet, na jejíž platformě běží v ČR už 13 tisíc e-shopů.

V Česku je v přepočtu na obyvatele nejvíce e-shopů v Evropě. Jejich počet navíc podle odborníků i v dalších letech poroste. Loni jich v ČR přibylo meziročně 3900 na celkem 40.100. Loni tržby e-shopů stouply meziročně o 18 procent na 115 miliard Kč, vyplývá z údajů Asociace pro elektronickou komerci a srovnávače cen Heureka.cz.

Několik dozorců vyšetřuje GIBS kvůli půjčování telefonu Fajádovi

Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje tři dozorce pankrácké věznice, kteří údajně půjčovali Libanonci Alímu Fajádovi ve vazbě telefon. Napsal to server Neovlivní.cz. Informaci Českému rozhlasu potvrdil taky mluvčí GIBS Ivo Mitáček. Vězeňská služba se do konce vyšetřování nechtěla k případu vyjadřovat. Fajád z vězení podle policistů telefonoval do Libanonu a taky do Spojených států.

Obchodníka a spolupracovníka libanonské rozvědky vláda v roce 2016 vyměnila za pětici Čechů unesených v Libanonu. Policie Fajáda zatkla v roce 2014 na základě zatykače, který vydaly Spojené státy. Tamní justice ho podezírala z napojení na obchod se zbraněmi.

Více českých mediků než loni chce zůstat po škole v tuzemsku

Více českých studentů lékařství z vyšších ročníků než loni chce po škole zůstat v tuzemsku. Odchod do zahraničí zvažuje necelá čtvrtina, nejvíc chtějí do Německa. Slovenských studentů chce odejít do zahraničí asi pětina, nejvíc do Česka. Vyplývá to z průzkumu společnosti Health Care Institute mezi více než 900 českými a téměř 500 slovenskými studenty.

V roce 2016 plánovalo zůstat po skončení studií v Česku 73 procent respondentů, na přelomu loňského a letošního to uvedlo 78 procent. "Při výběru místa budoucí lékařské praxe zohledňují studenti, kteří chtějí zůstat ve své zemi, na prvním místě jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační a specializační přípravu, dále pak pracovní kolektiv, vyváženost osobního a pracovního času, velikost úvazku a plat," píše se v tiskové zprávě k průzkumu.

V Brně poprvé vystoupil Bob Dylan, hrál průřez svou tvorbou

V Brně v neděli poprvé vystoupil americký zpěvák Bob Dylan. V doprovodu pětičlenné kapely zahrál průřez svou celoživotní tvorbou. Starší skladby ale zazněly v jiném aranžmá, než fanoušci znají z desek. Šestasedmdesátiletý hudebník je v obecném povědomí stále spjatý hlavně s kytarou a foukací harmonikou, ale hrál na klavír, který je v posledních letech jeho hlavním nástrojem. Mezi skladbami Dylan nemluvil.

Pořadatelé pro koncert jednoho z nejvlivnějších umělců současnosti a držitele Nobelovy i Pulitzerovy ceny vybrali halu Vodova. Větší Rondo nepřipadalo v úvahu kvůli riziku termínové kolize s hokejovým play off. Během pár dní byl koncert vyprodaný. Dylan na svém "nekonečném turné" přijel do Brna ze Salcburku, pokračuje do Vídně a Lipska.

Cannes uvede premiéru filmu Fuga, který má českou koprodukci

Na filmovém festivalu v Cannes bude ve světové premiéře uveden film polské režisérky Agnieszky Smoczynské Fuga. Vznikl v koprodukci Polska, České republiky a Švédska, českým koproducentem je společnost Axman Production producentky Karly Stojákové. Film se věnuje společenským tabu spojeným s mateřstvím a zabývá se tím, zda mají ženy roli matky přijímat automaticky a zda to od nich společnost vyžaduje. V Cannes bude uveden v nezávislé sekci Týden kritiky, sdělila ČTK Barbora Ligasová z Českého filmového centra.

Zoologické zahrady sbírají staré dalekohledy na pomoc ptákům

Jedenáct českých zoologických zahrad se zapojilo do sbírky starých dalekohledů na pomoc ptákům v Indonésii. Zájemci tak mohou své vyřazené, ale stále funkční dalekohledy poskytnout zahraničním školákům, kteří je využijí pro poznání a ochranu kriticky ohrožených druhů. Akci pořádá Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), které v současnosti předsedá liberecká zoo. Asociace to uvedla v tiskové zprávě.

Dalekohledy dostanou školáci po celé Indonésii. Postará se o to nezisková organizace Green-books.org, která se snaží tamní děti již několik let vzdělávat o přírodě, její ochraně a udržitelném rozvoji. "Bojuje také proti pytláctví a nelegálnímu odchytu původních druhů zpěvných ptáků," uvedl Tomáš Ouhel z liberecké zoo. Pytláctví i nelegální odchyt jsou podle něj v Indonésii velmi rozšířené a decimují populace kriticky ohrožených druhů.

Počasí v úterý

Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C.