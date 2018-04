15-04-2018 09:44 | Zdeňka Kuchyňová

Zeman se setká s Babišem k jednání o sestavování vlády

Prezident Miloš Zeman se dnes odpoledne v lánském zámku setká s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Budou mluvit o vývoji vyjednávání o vládě poté, co se vedení ANO ve čtvrtek rozhodlo vrátit k rozhovorům s ČSSD. Předchozí jednání mezi ANO a ČSSD skončilo před týdnem neúspěšně, Zeman poté doporučoval Babišovi, aby hledal podporu pro svou vládu u KSČM a SPD.

ANO se rozhodlo vrátit k jednání s ČSSD poté, co část poslanců i někteří čelní představitelé hnutí dávali najevo, že nesouhlasí s tím, aby se na vládě podílela SPD. Babiš chce dnes Zemanovi situaci vysvětlit. Nadále počítá s tím, že by se případná koaliční vláda ANO a ČSSD, která má ve Sněmovně jen 93 poslanců, opírala o hlasy KSČM. Vyjednavači ANO a ČSSD se k dalším rozhovorům sejdou v pondělí večer.

Vláda projedná cestu do Vatikánu pro Beranovy ostatky

Koncem příštího týdne budou do Prahy z Říma převezeny ostatky kardinála Josefa Berana, jež jsou dosud pohřbeny v tamní svatopetrské bazilice. Vládní delegace vedená ministrem zahraničí v demisi Martinem Stropnickým (ANO) do Vatikánu odletí ve čtvrtek, ve středu cestu projedná kabinet. Leteckou přepravu delegace zajišťuje ministerstvo obrany. Armádní speciál pak o den později, v pátek 20. dubna, přiveze z Itálie rakev s ostatky kardinála Berana. Po různých ceremoniích bude v pondělí 23. dubna uložena v katedrále sv. Víta. Repatriací se plní poslední vůle kardinála Berana, který zemřel v Itálii ve vyhnanství. Repatriaci ostatků kardinála počátkem roku schválil papež František.

Státy dlužily Česku ke konci loňska 29,6 mld. Kč, nejvíce Kuba

Česká republika měla ke konci loňského roku u ostatních zemí pohledávky za 29,6 miliardy korun, o rok dříve to bylo 38,2 miliard korun. Nejvyšší dluh má Kuba. Vyplývá to ze zprávy ministerstva financí. "Na meziročním poklesu pohledávek se podílely zejména dva faktory - pokles kurzů měn, ve kterých jsou pohledávky vedeny o zhruba 3,95 miliardy Kč, a vyřazení pohledávek za společnostmi Cheteng s.r.o. a VLT Brno v celkové výši 4,39 miliardy korun vzhledem k jejich nevymahatelnosti.

Výrobci aut v zemích V4 vyzvou EU, aby zmírnila plány na zpřísnění limitů pro emise CO2

Sdružení automobilového průmyslu zemí Visegrádské čtyřky vyzvou Evropskou unii, aby zmírnila plánované přísné emisní normy oxidu uhličitého pro nová auta. Ty mají po roce 2021 klesnout do roku 2030 zhruba o třetinu. Podle sdružení nedává unie výrobcům dostatek času, aby nové limity splnily. Limity se nyní zabývá evropský parlament. Navrhuje, aby výrobci postupně snížily do roku 2030 emise oxidu uhličitého ze 130 na 60 gramů na jeden ujetý kilometr. Výrobci ale chtějí mírnější hodnoty minimálně o 10 procent. Slovensko navrhuje, aby nové limity CO2 nebyly pro automobilky zavazující. Dosažení emisních limitů podle automobilek do značné míry závisí i na tom, jaký zájem mají lidé o ekologická auta.

Svět ztratil velkého režiséra, vzpomíná na Formana Hollywood

Svět ztratil jednoho z největších filmových režisérů a mistra svého řemesla, shodují se v další vlně reakcí na páteční úmrtí Miloše Formana hvězdy Hollywoodu. Herec a producent Michael Douglas Formanovi poděkoval za to, co se od něj naučil během spolupráce na oscarovém filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. Herec Woody Harrelson Formana ocenil za to, že mistrně ovládl nejen své řemeslo, ale i umění žít. Se vzpomínkou se přidal i pornomagnát Larry Flynt, kterého Forman zvěčnil ve svém nejkontroverznějším snímku. Americká Akademie filmového umění a věd, která uděluje filmové ceny Oscar, pak na facebooku Formana nazvala legendou.

Národní muzeum slaví 200 let od svého vzniku

Návštěvníci mohou o tomto víkendu zdarma navštívit osm pražských budov Národního muzea a také restaurátorské dílny v Terezíně. Podívají se tak i do jindy nepřístupných míst. Muzeum totiž slaví 200 let od svého vzniku. 15. dubna 1818 podepsala skupina šlechticů podepsala provolání o založení takzvaného Vlasteneckého muzea. Právě dary soukromých sbírek od šlechticů byly základem pro vznikající muzeum. Prvním stálým sídlem muzea se stal v roce 1819 Šternberský palác na Hradčanech. Historická budova Národního muzea na dnešním Václavském náměstí se veřejnosti slavnostně otevřela až v roce 1891. V současnosti probíhají její opravy a veřejnosti se máotevřít letos v říjnu.

Národní muzem své expozice nabízí také v Nové budově, tedy v bývalém Federálním shromáždění. K expozicím patří i Náprstkovo muzeum, Národopisné muzeum nebo České muzeum hudby. Národní muzeum má dnes přes 20 milionů sbírkových předmětů.

Počet skautů vzrostl za posledních 12 let o třetinu

Zhruba o třetinu vzrostl od roku 2006 počet skautů. V současnosti je jich 60.522. Za poslední rok byl nárůst členů českého skauta nejvyšší, a to přibližně o 2700. Po celé ČR je 2148 skautských oddílů, na jejichž fungování se podílí zhruba 7000 dospělých dobrovolníků. V posledních letech zřejmě skautů přibývá i díky dětem ze silných ročníků narozených kolem roku 2008. Za posledních 12 let mírně stoupl podíl dětí ve skautu proti dospělým. Děti tvoří zhruba dvě třetiny členů. Skauting se v Česku těší důvěře rodičů, z nichž mnozí byli v dětství sami skauti a nyní chtějí dopřát podobné zážitky potomkům. V Česku se v sobotu 21. dubna stovky skautů vydají na mohylu Ivančena, která je vzpomínkou na skauty popravené nacisty v roce 1945.

Lidé přicházejí zase na chuť českým květinám

Češi nakupují květiny čím dál víc. Roste především hodnota importu - loni se dovezly květiny za 1.6 miliardy korun, což je o třičtvrtě miliardy víc než v roce 2010. V posledních letech ale vznikají i Česku farmy, na kterých se mladí zahradníci snaží pěstovat staré odrůdy bez chemických postřiků a hnojiv. Ještě před 30 lety byly v obchodech většinou české květiny. Pak je nahradil dovoz z holandské burzy. Teď se ale situace obrací. Například farma ve Velkých Přílepech u Prahy pěstuje víc než 100 druhů květin. Nabízí je od dubna do prosince. Nové farmy vznikají kolem Prahy, Brna nebo Zlína.

Lidé posílají na vsetínskou radnici recepty, vyjde kuchařka

Recepty z kysaného zelí, brambor a zejména na tradiční valašskou polévku kyselici posílají lidé v těchto dnech na vsetínskou radnici. Město chystá s partnerským městem Trenčianské Teplice kuchařku regionálních specialit z Valašska a Trenčiansko-Teplicka. "Jsme rádi, že se jedná skutečně o tradiční valašské recepty, ve kterých nechybí suroviny jako brambory, zelí, uzené. Kuchařka by měla vyjít do letních prázdnin.

Na pražském výstavišti končí po sedmi týdnech Matějská pouť

Na výstavišti u pražské Stromovky po sedmi týdnech končí letošní Matějská pouť. Bylo na ní více než 110 atrakcí pro děti a dospělé. Návštěvnost v posledních letech kolísá od 100.000 do 200.000 lidí, rekordní byla v roce 2011, kdy přišlo 215.000 návštěvníků. Letošní novinkou byl dům vzhůru nohama, který stojí na střeše a nábytek má na stropech. Nechybí ani pro Matějskou typické obří kolo, různé skoky z výšky, horské dráhy či simulace volného pádu. Historii Matějské pouti eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, díky únorovému termínu svátku svatého Matěje jde o vůbec první jarní pouť v Evropě.

Sport

Čeští hokejisté porazili v Cergy domácí Francii i ve druhém utkání Euro Hockey Challenge, když stejně jako v pátek v Amiens otočili stav z 0:2 a zvítězili 6:2. Francouzi předvedli opět skvělý nástup a dvoubrankový náskok měli na své straně už po polovině úvodní třetiny, ale již před druhou přestávkou prohrávali. Češi zatím z deseti přípravných duelů před MS odehráli čtyři a všechny vyhráli minimálně tříbrankovým rozdílem.

Počasí

Většinou polojasno, k večeru od jihu až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C.