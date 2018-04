14-04-2018 09:49 | Zdeňka Kuchyňová

Útok na Sýrii podpořila česká diplomacie, Hrad ho kritizuje

Noční útok Západu na Sýrii někteří čeští politici i ministerstva zahraničí a obrany podpořili jako adekvátní reakci na nedávné použití chemických zbraní v Sýrii. Útok naopak zkritizovali komunisté nebo mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Spojené státy, Británie a Francie podnikly v noci na sobotu vojenský úder na cíle v Sýrii v reakci na chemický útok před týdnem s desítkami obětí, který přičítá Západ syrskému vládnoucímu režimu. "Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní," řekl premiér Andrej Babiš (ANO.

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) novinářům řekl, že kdyby mezinárodní společenství čekalo se zásahem v Sýrii na mandát Rady bezpečnosti OSN, stalo by se pasivním svědkem až spolupachatelem chemických útoků. Dodal, že americká strana Česko o útoku informovala, neupřesnil, zda se to stalo ještě před zásahem, nebo až v jeho průběhu. Nynější útok by měl být podle informací Stropnického jednorázový. Ministr varoval před tím, že se v nejbližší době může objevit dezinformační kampaň s cílem zpochybnit informace o chemickém útoku. Zopakoval, že Česko považuje za nejlepší cestu k ukončení násilností v Sýrii diplomatická jednání o mírovém uspořádání.

Útok na Sýrii odsoudil předseda komunistů Vojtěch Filip. "Vojenské ataky nikdy nepřispěly k řešení, naopak přiostřují napětí, a právě tento útok může mít katastrofický dopad," sdělil. Kriticky se vyjádřil i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Ovčáček. "Vojenské řešení je vždy až to poslední," uvedl. Zároveň osočil novináře a kritiky Zemana, že podporují válku. Předsedové TOP 09 a ODS Jiří Pospíšil a Petr Fiala po útoku na Sýrii sdělili, že chemický útok na civilisty nemohl zůstat bez odezvy. Piráti používání chemických zbraní odsoudili. Podporují vznik mezinárodní komise, která by události ve městě Dúmá vyšetřila. Akce k trestání považují Piráti ale za předčasné, pokud není jasně potvrzeno, zda se jednalo o chemický útok. Také podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka je chemický útok odsouzeníhodný. "Odpovědí ale není ukázka síly bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Řešení syrského konfliktu se tak bohužel odkládá stejně jako spolupráce mocností na jeho hledání," uvedl Hamáček. Útok na Sýrii podporuje islamisty, uvedl předseda SPD. Podle Tomia Okamury se Spojené státy neumí vyrovnat s vítězstvím Ruska a Sýrie nad islamisty.

Šlechtová: Češi na Golanech i na ambasádě v Damašku jsou v pořádku

Bezpečnost ČR není po útoku USA, Francie a Británie v Sýrii ohrožena, v pořádku jsou i Češi na velvyslanectví v Damašku a čeští vojáci v misi na Golanských výšinách. Novinářům to řekla ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) po jednání užšího krizového štábu ministerstva obrany. Útok USA, Británie a Francie označila za odvetu za použití chemických zbraní Sýrií. Zdůraznila, že ČR použití chemických zbraní dlouhodobě odsuzuje. "Jak jsme informováni, cílem tohoto útoku není změna režimu v této zemi, ale čistě odveta za použití chemických zbraní," uvedla.

Čeští vojáci na Golanských výšinách jsou součástí mise UNDOF, úkolem vojáků pod vlajkou OSN je dohlížet na klid zbraní v zóně separace mezi Izraelem a Sýrií. Českou velvyslankyní v Damašku je Eva Filipi. Česko tam ambasádu zachovalo jako jediná ze zemí EU. Podle ministerstva zahraničí je činnost českého velvyslanectví i role velvyslankyně Filipi nezastupitelná. Kromě toho, že český úřad zajišťuje konzulární služby pro USA a EU, získává také informace o vývoji v zemi. Podle kritiků ale ČR tím, že se Sýrií udržuje diplomatické styky na nejvyšší úrovni, symbolicky podporuje režim prezidenta Bašára Asada obviňovaný z válečných zločinů.

V 86 letech zemřel v USA oscarový režisér Miloš Forman

V USA zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Jeho manželka Martina Formanová telefonicky ČTK řekla, že zemřel náhle 13. dubna po krátké nemoci. Čáslavskému rodákovi bylo 86 let. "Jeho odchod byl klidný a po celou dobu byl obklopen rodinou a svými nejbližšími," dodala. Poslední rozloučení bude v úzkém rodinném kruhu. Na úmrtí Miloše Formana reagují politici i umělci. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) na twitteru napsal, že ho Formanovo úmrtí zasáhlo, byla to podle něj nejvýraznější a nejúspěšnější postava českého filmu. "Je mi úmrtí Miloše Formana nesmírně líto. Mám jeho tvorbu opravdu rád, imponoval mi jako člověk, obdivoval jsem jeho humor, moudrost a invenci. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým," dodal ministr kultury v demisi Ilja Šmíd. Režisér Jan Hřebejk na twitteru napsal, že neznal v oboru nikoho, kdo by se těšil nejen takové úctě, ale koho měli také všichni rádi.

Forman, zdaleka nejúspěšnější český filmař, získal za své snímky dva Oscary, na kontě má i tři Zlaté glóby či francouzského Césara. Prvním celovečerním filmem byl Černý Petr, pro československou kinematografii pak natočil ještě snímky Lásky jedné plavovlásky a Hoří, má panenko. Největší slávy se Formanovi dostalo po jeho odchodu do Ameriky na konci 60. let. V USA po nepříliš úspěšném Taking Off prorazil oscarovým Přeletem nad kukaččím hnízdem. Osm Oscarů získal film Amadeus. Miloš Forman byl třikrát ženatý. Jeho první manželkou byla herečka Jana Brejchová, s druhou ženou, herečkou Věrou Křesadlovou, má syny Petra a Matěje. Třetí manželkou se v roce 1999 stala spisovatelka Martina Zbořilová, s níž má dvojčata Andyho a Jima.

Aktuálně: Izrael oslaví svůj vznik na Hradě pod záštitou Zemana

Prezident Miloš Zeman převzal oficiální záštitu nad oslavou 70. výročí vzniku Izraele, která se bude na konci dubna konat ve Španělském sále Pražského hradu. Zeman se oslav zúčastní a během večera vystoupí s proslovem. Serveru Aktuálně.cz to řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Izraelské velvyslanectví si prezidentovy záštity podle své mluvčí Mahuleny Červené velmi váží, pozváno je 1200 hostů. Podle prezidentské kanceláře jde o naprosto mimořádnou událost a zřejmě o první případ v novodobé historii, kdy se oslavy vzniku cizího státu uskuteční v reprezentativních prostorách Hradu a pod oficiální záštitou prezidenta.

"Spojuje nás společná historie. Při vzniku Izraele stálo tehdejší Československo. Je potřeba si tuto událost připomenout," zdůvodnil serveru Ovčáček, proč se akce cizího státu odehraje v sídle českých prezidentů. "Je to osobní rozhodnutí pana prezidenta Zemana a vyjádření mimořádného přátelství k Izraeli," dodal. "Iniciativa vzešla z izraelské strany," uvedl Ovčáček s tím, že na podzim se plánuje Zemanova návštěva v Izraeli.

Provozovatelé sociálních služeb by mohli mít nově na dotace nárok

Provozovatelé sociálních služeb pro seniory, postižené a další potřebné by v budoucnu mohli mít nárok na dotace. Nyní musí žádat o podporu každý rok a nemají jistotu, že ji získají. Peníze by nově pravidelně dostávala zařízení, která by kraje zařadily do své sítě potřebných služeb. Upravit to má novela o sociálních službách, kterou připravuje ministerstvo práce. Má ji předložit do konce roku.

Poskytovatelé si každoročně stěžují na nedostatek financí na provoz i na nejistotu, zda s žádostí o peníze uspějí a budou moci fungovat i další rok. Ani klienti nemají záruku, že péči budou mít i v příštích 12 měsících. Předloha by měla obsahovat i to, že celková suma na dotace nesmí meziročně klesnout o víc než deset procent. Opatření má zabránit propadu částky.

Boj proti totalitě ve dvou zemích představí nová kniha historiků

Společný odpor Čechoslováků a Poláků proti totalitnímu režimu po 2. světové válce patří mezi málo známé kapitoly naší historie. Jak se formovala spolupráce odpůrců proti režimu z obou zemí, která vyvrcholila v roce 1981 společnou mezinárodní opoziční skupinou, popisuje nová kniha několika historiků. Za českou stranu na ní pracoval Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Knihu Hranicím navzdory historici představí 25. dubna.

Československé a polské odpůrce komunismu spojoval od počátku zájem o osudy politických vězňů. Při utajovaných setkáních v lesích na střežené polsko-československé hranici si vyměňovali informace i samizdatové tisky. Spolupráce obou stran začala již po druhé světové válce, oficiální formu dostala v roce 1981. Tehdy zástupci polského Výboru na obranu dělníků a české Charty 77 podepsali tajnou dohodu o spolupráci. Vznikla tak Polsko-československá solidarita.

Návštěvníkům se o víkendu zdarma otevírají budovy Národního muzea

Návštěvníkům se o víkendu zdarma otevřelo sedm pražských budov Národního muzea a restaurátorské dílny v Terezíně. Podívají se i do jindy nepřístupných míst. Muzeum dny otevřených dveří slaví 200 let od svého vzniku. Opravovaná historická budova na Václavském náměstí se veřejnosti otevře na výročí vzniku Československa. Národní muzeum má přes 20 milionů sbírkových předmětů. Na příští rok se připravuje velká egyptologická výstava s unikátními zápůjčkami včetně částí Tutanchamónova pokladu.

Otevřená bude Nová budova bývalého Federálního shromáždění, Náprstkovo muzeum na Betlémském náměstí, Národopisné muzeum pod Petřínem, České muzeum hudby na Malé Straně, Muzeum Bedřicha Smetany u Karlova mostu, Antonína Dvořáka na Karlově nebo depozitáře v Horních Počernicích a Terezíně. V Národním památníku na Vítkově bude otevřený jindy nepřístupný Prezidentský salonek nebo zázemí varhan. Kromě komentovaných prohlídek, na některé z nichž je třeba předchozí rezervace na webu, budou připravené také výtvarné dílny, besedy či programy pro děti.

V Hostíně vyrostl první letošní chřest, sezona začne v pondělí

V Hostíně u Vojkovic na Mělnicku vyrostl první letošní chřest, sezona začne v pondělí. Novinkou je speciální odrůda fialového chřestu. ČTK to řekl Jan Charvát ze společnosti Český chřest. Zájem o tuzemský chřest podle pěstitelů v České republice stoupá. Chřestová pole v okolí Hostína, kde je vhodná písčitá půda, zabírají přibližně 150 hektarů. V sezoně, která trvá do konce června, na nich pracuje až několik set lidí, kteří chřest sbírají ručně. Zpočátku bude farma nabízet bílý chřest pěstovaný bez přístupu světla, zhruba na konci dubna rozšíří nabídku o zelený chřest. Většina hostínské produkce se prodá v tuzemsku, vyváží se také do Německa, Nizozemí a objednávky už byly třeba i z Dubaje.

Český chřest měl vysoké renomé už v minulosti, dodával se například na císařský dvůr ve Vídni, do Německa či Říma. V padesátých letech minulého století byla pole zaorána, chřest byl v té době považován za "buržoazní zeleninu". S obnovou pěstování začali v regionu v devadesátých letech Nizozemci, v roce 2012 firmu zakoupili čeští majitelé a založili společnost Český chřest.

Nepřístupná místa v Brně navštívilo při jejich otevření 2000 lidí

Přes 2000 lidí navštívilo více než 20 míst v Brně, která jsou obvykle nepřístupná a dnes se otevřela při pilotním ročníku festivalu nazvaného Open House. ČTK to řekla Adéla Nováková, mluvčí Turistického informačního centra, které první ročník akce uspořádalo. Velký zájem byl například o hasičskou zbrojnici, podzemní kolektory nebo Mezinárodní centrum klinického výzkumu. Lidé mohli zavítat do 23 objektů. Myšlenka tohoto typu festivalu vznikla podle Novákové v Londýně v roce 1992 jako snaha o posílení vztahu veřejnosti k místu a městu.

Sport

Čeští hokejisté vyhráli první ze dvou utkání Euro Hockey Challenge proti Francii, kterou v Amiens porazili 5:2. Domácí sice vedli ještě po 34 minutách 2:0, svěřenci kouče Josefa Jandače ale stihli vývoj již do druhé přestávky otočit a navázali na dvě nedávná vítězství z Příbrami proti Švýcarsku. Český tým čeká během přípravy před mistrovstvím světa v Dánsku ještě sedm utkání.

Kateřině Smutné se nepodařilo završit seriál dálkových běhů na lyžích Ski Classics triumfem. Po 67 kilometrech ve Finsku z Ylläsu do Levi skončila s bolavým zápěstím šestá a celkově jí po 11 závodech stejně jako před rokem patří stříbrná příčka za Brittou Johanssonovou Norgrenovou ze Švédska.

Počasí na neděli

Polojasno až skoro jasno, večer od jihu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C.

Mimořádně teplo bude po rekordních teplotách posledních dní i příští týden, rtuť může ve druhé polovině týdne stoupnout až na 25 stupňů Celsia. V další týdnech se již teploty vrátí ke dlouhodobým průměrům. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V posledních dnech byly na řadě míst v Česku zaznamenány rekordní teploty. Třeba ve čtvrtek dosahovaly až 27 stupňů a na osmi z deseti meteorologických stanic, které měří déle než 100 let, byla ten den překonána dřívější historická maxima.