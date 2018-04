13-04-2018 08:41 | Martina Bílá

ČSSD podle Hamáčka vyčká, s jakými návrhy přijde ANO

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček očekává, že hnutí ANO osloví ČSSD a přijde s nástinem podmínek pro znovuzahájení rozhovorů o vládě. Vyjednavače ANO pověřil obnovením rozhovorů výbor hnutí ve čtvrtek. Nabídku ANO by posoudilo předsednictvo socialistů, které by se pravděpodobně sešlo příští pátek, řekl novinářům Hamáček po jednání grémia strany. Místopředseda ČSSD Martin Netolický zmínil, že by strana chtěla záruky, aby vedle vládní neexistovala alternativní koalice ve Sněmovně.

ČSSD zdůvodnila ukončení předchozího vyjednávání tím, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Zástupci ANO uváděli, že ČSSD odmítla velkorysé návrhy hnutí, protože chtěla získat post ministra vnitra.

Ve čtvrtek padly teplotní rekordy na většině stanic, v Doksanech bylo 26,8

Na většině meteorologických stanic v Česku měřících déle než 30 let padly ve čtvrtek teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu z těchto stanic zaznamenaly Doksany na Litoměřicku s 26,8 stupně Celsia. ČTK to řekli pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Jeden z nejstarších rekordů padl v Přerově, odolával více než jedno století.

Ze 147 stanic, které sledují počasí přes 30 let, byly překonány rekordy pro 12.duben na 116. Výrazné byly i teploty na mladších stanicích. Třeba stanice v Karviné, která měří 27 let, zaznamenala rovných 27 stupňů nad nulou. Rekordy neodolaly ani na většině z deseti stanic v Česku, které fungují již déle než 100 let.

Zájemci o víceletá gymnázia jdou dnes k jednotným přijímačkám

Na víceletých gymnáziích se dnes bude konat první termín jednotných přijímacích zkoušek. Podle údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které je organizuje, k nim dnes přijde 23.833 dětí. Zhruba dvě třetiny z nich podaly přihlášky na dvě školy, a příští úterý tak půjdou i k druhému termínu přijímacích zkoušek. Celkem se letos o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích uchází 23.953 žáků.

V Dukovanech začala neplánovaná odstávka 4. bloku, je na 10 dní

V Jaderné elektrárně Dukovany začala neplánovaná odstávka čtvrtého výrobního bloku. Technici během ní zkontrolují část potrubí na sekundární straně parogenerátoru. Elektřinu přestal blok dodávat do sítě po odpojení druhé turbíny v 04:46. ČTK to řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Dodávky proudu budou podle údajů na webu firmy ČEZ v tomto bloku přerušeny deset dní.

Firma ČEZ uvedla, že ke kontrole ve čtvrtém bloku přistoupila na základě prověrky v aktuálně odstaveném bloku číslo dvě, která byla nově provedena ultrazvukem. Ukázala na možnou degradaci, tedy materiálovou změnu, u jednoho potrubí na sekundární straně parogenerátoru při jeho dalším provozu. Proto chtějí energetici preventivně zkontrolovat stejné části technologie i ve zbývajících blocích Dukovan.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, zejména v Čechách místy i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.