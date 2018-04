12-04-2018 09:25 | Martina Bílá

Babiš: Zájem ČR na ochranu Čechů v Británii je v dohodě o brexitu

Český zájem na zachování současné úrovně práv českých občanů v Británii po brexitu se podařilo zapracovat do připravované rozvodové smlouvy mezi Evropskou unií a Británií. Novinářům to po jednání s hlavním unijním vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Za důležité považuje, aby se do budoucna podařilo zachovat i obchodní vztahy mezi Českem a Británií. Barnier uvedl, že možné budoucí uspořádání mezi EU a Británií by mohlo být na bázi dohody o volném obchodu, proti současnému stavu by to znamenalo určité omezení.

V Británii podle Babiše žije zhruba 50.000 českých občanů. Česko od rozhodnutí Spojeného království opustit unii označuje za svou prioritu, aby se práva těchto lidí nijak nekrátila poté, co Británie z EU příští rok odejde.

Zeman přijme v Lánech Okamuru, o vládě bude jednat i vedení ANO

Vyjednávání o sestavení vlády dnes bude pokračovat zasedáním vedení hnutí ANO, za prezidentem Milošem Zemanem přijede předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Na zámku v Lánech budou hovořit o případném vzniku menšinového kabinetu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše za podpory SPD a KSČM.

Vyjednávání o vzniku takové vlády Babišovi doporučil Zeman na úterní schůzce. Reagoval tak na krach jednání o vládě tvořené ANO a ČSSD a podporované komunisty. Předseda KSČM Vojtěch Filip po středečním setkání s prezidentem řekl, že komunisté s ANO a SPD o spolupráci jednat budou. Vznik podobného kabinetu ale kritizují další parlamentní strany. Výhrady ke spolupráci s SPD má i část poslaneckého klubu ANO. O dalším postupu ANO se bude vedení strany dnes radit na zasedání stranického předsednictva a výboru. Babiš zatím neřekl, zda se bude Zemanovou radou řídit.

Kladenská huť Poldi se vydražila za 261 milionů korun

Zkrachovalá kladenská huť Poldi má nového majitele. Část podniku se vydražila za 261 milionů korun. To je o sto milionů víc, než byla vyvolávací cena. Nabídku do dražby dali dva zájemci. Bývalé ocelárny byly od prosince v konkurzu a zbylí zaměstnanci dostali výpověď.

Do veřejné dražby šly firmy Poldi a Poldi Trade, jejich hodnota je podle znaleckého posudku 180 milionů korun. Loni byl provoz podniku většinou zastavený. Fungování už před několika lety začaly komplikovat dluhy. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd, a to i o několik měsíců.

Zóny, kam se nevydává doplatek na bydlení, má nebo chce mít více než 70 obcí

Zóny se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů, ve kterých se novým žadatelům nevyplácejí doplatky na bydlení, vyhlásilo či se chystá vyhlásit už 71 obcí a měst. Uvedl to Institut pro sociální inkluzi (IPSI). Podle něj loňské změny v systému dávek v hmotné nouzi a zpřísnění jejich vyplácení zhoršují situaci nejchudších lidí v Česku. Úpravy kritizuje i Charita ČR a Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Minulý rok v červnu se lidem z ubytoven snížil doplatek na bydlení. Nevypočítává se z celých normativních nákladů, ale jen z 80 procent. Pokud potřební neprokážou vazbu k obci, jako je zaměstnání či škola, nemají na dávku nárok. Noví žadatelé nezískají doplatek na bydlení v oblastech s nežádoucími jevy. Tyto zóny mohou vyhlásit radnice v místech, kde se narušuje veřejný pořádek, ohrožují děti či jsou lidé pod vlivem alkoholu a drog. Od srpna musí potřební, kteří dostávají příspěvek na živobytí přes půl roku, vykonat aspoň 20 hodin veřejné služby, jinak spadnou ze životního na existenční minimum. Část pomoci se při delším pobírání než půl roku také vydává v poukázkách.

Práva klientů směnáren se nerozšíří

Práva klientů směnáren se nyní nerozšíří. Sněmovna zamítla už v dnešním úvodním kole předlohu Starostů a nezávislých, podle které by lidé získali možnost odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění. Zamítnutí prosadilo hnutí ANO, k němuž se přidali poslanci SPD. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přislíbila, že dolní komora dostane zhruba v polovině května komplexnější úpravu.

Předloha měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí nestandardní, pro klienty nevýhodné kurzy. Zástupce předkladatelů Vít Rakušan uvedl, že na nejvíce exponovaných místech v centru Prahy existují směnárny, které dávají za jedno euro třeba 17 korun. Také směnárny působí podle Rakušana metropoli i Česku ostudu. Obvyklý kurz nyní činí kolem 25 korun za euro. "Podporujeme kultivaci směnárenské činnosti, návrh míří správným směrem," uvedla Schillerová. Předloha STAN ale podle ní neřeší řadu záležitostí, které s odstoupením od smlouvy o směně peněz souvisejí. Novela podle ní například opomíjí směnárenské automaty, informování zákazníka o jeho právu nebo situace, kdy je směnárna už zavřená třeba z důvodu nemoci personálu.

V 16 městech se bude vzpomínat na oběti holokaustu

Na veřejných prostranstvích, v knihovnách nebo kostelech 16 měst Česka ve čtvrtek zní jména a stručné osudy lidí, kteří byli kvůli svému židovskému nebo romskému původu zabiti ve druhé světové válce. Do veřejného čtení jmen obětí holokaustu při příležitosti Jom ha-šoa, tedy Dne vzpomínání na oběti holokaustu, se může od 14:00 zapojit každý, kdo přijde.

Akci pořádá Institut Terezínské iniciativy a už tradičně se koná v Praze, Brně, Olomouci, Liberci, Sušici, Kolíně, Kutné Hoře, Plzni, Havlíčkově Brodě, Ústí nad Labem a Klatovech. Letos poprvé se budou číst jména zabitých v Horažďovicích, Lipníku nad Bečvou, Mělníku, Sedlčanech a v Ústí nad Orlicí.

Na maturitních oborech začínají jednotné přijímací zkoušky

Na středních školách začínají jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory. Podle údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které je organizuje, se k nim letos přihlásilo 87.258 dětí. Je to o 880 víc než loni. Zhruba tři čtvrtiny z nich se chystají na zkoušky na dvou školách. Testy budou skládat z matematiky a českého jazyka.

Největší zájem je letos opět o osmiletá gymnázia, na která si alespoň jednu přihlášku podalo 18.833 uchazečů, což je víc než pětina všech. Směřují tam tři čtvrtiny uchazečů o víceleté obory.

Skenování Věstonické venuše odkrylo praskliny

Skenování odkrylo uvnitř Věstonické venuše víc nebezpečných prasklin, než se původně předpokládalo. Výsledky pomohou vědcům v rozhodování jak sošku nejlépe převážet, uvedlo v tiskové zprávě Moravské zemské muzeum.

Předběžné výsledky ukazují, že venuše byla vytvořena z hroudy spraše, která obsahovala různé příměsi - karbonátové cicváry, kosti anebo mamutovinu, uhlíky, křemenná zrna a dokonce i terciérní zkameněliny. Zdá se, že tvůrce venuše připravil keramické těsto z hlíny dostupné na ploše sídliště a nijak zvlášť ho neupravoval. Digitální model venuše umožnil vědcům poprvé blíže popsat malé vpichy a prohloubeniny na povrchu vzácné sošky. Tvar všech čtyř vpichů na temeni hlavy je stejný, což naznačuje, že byly vytvořeny stejným nástrojem, pravděpodobně hrotem brku malého ptačího pera.

Do Beskyd se vrátila vlčí smečka

Do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy se po letech vrátila vlčí smečka. Zachytily ji fotopasti. Výskyt smečky potvrdilo i zimní sledování šelem. Takzvané vlčí hlídky pravidelně nacházely stopy tří vlků, především kolem Javorníků. V posledních 20 letech se v Beskydech pohybovali spíše jednotliví vlci, ne smečka. ČTK to řekl koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc Miroslav Kutal. Dobrovolníci narazili i na stopy 11 dospělých rysů, pěti koťat a jednoho medvěda.

Podle Daby Bartošové ze Správy CHKO Beskydy je potřeba počítat už s celoročním výskytem vlka v jižní části Beskyd. "Ačkoli třeba vloni nebyly v Beskydech hlášeny žádné škody způsobené vlky. Vlci mají v lese nenahraditelnou úlohu. Pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Snižují počty velkých kopytníků a divokých prasat," řekla.

Počasí v pátek

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, zejména v Čechách místy i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.