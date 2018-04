11-04-2018 07:45 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš chce Zemanovu radu jednat s KSČM a SPD probrat v ANO

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zatím neřekl, zda se bude řídit úterním doporučením prezidenta Miloše Zemana a o dalším kabinetu bude vyjednávat s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie. Po zasedání kabinetu v demisi novinářům Babiš zopakoval, že situaci chce probrat ve vrcholných kolektivních orgánech hnutí ANO. Sejít by se podle něj měly ve čtvrtek. Za pokus o humor označil Babiš úterní návrh šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, aby zformovaly vládu strany bez ANO, SPD a KSČM a tolerovalo ji hnutí ANO.

Zeman podle Babiše během úterní schůzky vyjádřil překvapení nad tím, že v minulém týdnu zkrachovala koaliční jednání ANO a ČSSD, přestože už existovala dohoda na programu a šlo jen o personální otázky. Babišovi pak doporučil, aby se v dalším vyjednávání soustředil na rozhovory s komunisty a SPD. Dočkal se za to kritiky opozičních stran, které už nicméně nějaký čas upozorňují, že koalice ANO s SPD a KSČM ve Sněmovně fakticky funguje.

Ťok: Vítězem tendru na mýtné je SkyToll a CzechToll

Vítězem tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020 je konsorcium firem CzechToll a SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun má deset let vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy. Rozhodlo o tom ministerstvo dopravy na základě doporučení komise, která hodnotila celkem čtyři nabídky. Smlouvu s dodavatelem by stát mohl uzavřít na podzim. Na tiskové konferenci po zasedání vlády to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). V současnosti běží lhůta na podání námitek ostatních účastníků zadávacího řízení, rozhodovat o možnosti podepsat s vítězem smlouvu bude ještě také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Slovenský SkyToll spravuje mýto na Slovensku, česká společnost CzechToll patří do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. Podle informací serveru Lidovky.cz konsorcium nabízí satelitní technologii, která tak pravděpodobně nahradí nynější mikrovlnné brány.

Dosavadní provozovatel tuzemského mýtného systému Kapsch je zklamaný, že ministerstvo dopravy nejednalo s dalšími uchazeči o vylepšení nabídek a rovnou vyhlásilo vítěze tendru podle nabídnuté ceny. Uvedl to na dotaz ČTK generální ředitel firmy Kapsch v ČR Karel Feix. Dodal, že nečekané urychlení výběrového procesu v situaci, kdy k němu není žádný časový důvod a samo ministerstvo si dávalo prostor do konce léta, svádí k nejrůznějším spekulacím. Zvláště v situaci, kdy ještě neskončilo správní řízení ve věci mýtného tendru a stále platí pro ministerstvo zákaz podepsat smlouvu s vítězem.

Evropská komise navrhla zákaz praxe dvojí kvality potravin

Evropská komise (EK) vyhověla zemím ze střední a východní části Evropské unie, které už dlouho volaly po zákazu dvojí kvality potravin. Směrnice o nekalých obchodních praktikách bude podle návrhu EK nově jednoznačně uvádět, že je nezákonné uvádět na trh v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty, ovšem s výrazně odlišným složením. Návrh představila komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová. Změna je součástí širších úprav spotřebitelských pravidel v EU, které komise navrhla a o kterých nyní budou jednat členské země EU a Evropský parlament. Vše by mělo být projednáno a schváleno ještě před volbami do europarlamentu na jaře 2019.

Premiéři Česka a Slovenska se navzájem zúčastní oslav roku 1918

Premiéři Česka a Slovenska se navzájem zúčastní oslav 100. výročí založení Československa letos v říjnu. Předseda české vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) to řekl po jednání se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim. V České republice se oslavy budou konat 28. října, Slovensko oslaví založení společného státu o dva dny později. Přibližně za dva týdny oba premiéři na Slovensku společně zahájí výstavu ke 100. výročí vzniku Československa. Oba premiéři připomněli, že Česko a Slovensko pojí výjimečně blízký vztah, což se ukazuje i při organizaci oslav.

Evropské unii hrozí fragmentace a tento proces se zastaví jen v případě, že se budou více respektovat zájmy jednotlivých členských států, řekl Pellegrini. Jeho český protějšek Andrej Babiš (ANO) uvedl, že i Česko si přeje větší roli členských států na úkor Evropské komise. Jako nástroj pro silnější prosazování národních zájmů v EU může podle Pellegriniho sloužit visegrádská skupina (V4), jejímiž členy jsou vedle Česka a Slovenska také Polsko a Maďarsko a jejíž předsednictví Slovensko v červenci převezme. V rámci tohoto předsednictví se bude snažit prosazovat společné zájmy čtyř středoevropských států při přípravě příštího rozpočtu EU a při jednání o nových azylových pravidlech unie. Babiš také prohlásil, že Evropská unie potřebuje reformu.

Vláda schválila rozšíření zahraničních misí české armády

Česko by ještě letos mohlo vyslat do Iráku, Afghánistánu a Mali asi o 270 vojáků víc. Návrh ministerstva obrany schválila vláda. Materiál zahrnuje i plán zahraničních misí na příští dva roky. Vojáci by se měli podílet na stejných misích jako nyní, příští rok by navíc měli střežit vzdušný prostor nad Pobaltím. Rozšíření armádních misí teď posoudí poslanci a senátoři. Posílené zahraniční operace by resort obrany stály 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně. Současný mandát umožňuje, aby se zahraničních misí zúčastnilo 806 českých vojáků. Vedle Afghánistánu, Mali a Iráku působí třeba na Golanech, Sinaji či v Kosovu. Podle návrhu by se jejich počet měl ještě letos zvýšit na 1081 a příští rok na 1191.

HK začala přijímat žádosti o zaměstnance z Mongolska a Filipín

Hospodářská komora kvůli nedostatku pracovníků na českém trhu práce začala vyřizovat žádosti firem o zaměstnance z Filipín a Mongolska. Ročně budou moct české podniky díky tomuto režimu přijmout až tisíc uchazečů z každé země. Jde asi o 85 uchazečů měsíčně z obou zemí. Firmy musí zaměstnávat alespoň deset zaměstnanců, nesmí mít žádné závazky vůči státu a dlouhodobě nemají obsazené volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. O pracovníky z Mongolska je podle komory zájem hlavně v masokombinátech. Mongolové jsou zvyklí pracovat s masem, od přírody jsou pastevci a práce s nožem jim je blízká.

MfD: Krnáčová nebude na podzim obhajovat post primátorky Prahy

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) nebude v podzimních komunálních volbách obhajovat post v čele Prahy. Uvedl to na základě vyjádření primátorky deník Mladá fronta Dnes (MfD). Krnáčová chce podle deníku s politikou úplně skončit a být řadovou členkou hnutí. Zdůvodnila to tím, že je unavená a chce se více věnovat rodině. Rozhodnutí již oznámila Babišovi. Podle deníku se spekuluje o přesunu Krnáčové na post velvyslankyně v Německu, primátorka to ale popřela.

Opozice Krnáčovou během jejího působení na postu primátorky kritizovala například kvůli výběru právní kanceláře pro spor o nájemné ve Škodově paláci, zpoždění příprav městských stavebních předpisů nebo dlouhodobým sporům v koalici. Krnáčová musela řešit i neshody uvnitř ANO, klub hnutí vyjádřil Krnáčové v roce 2015 nedůvěru. Do sporů se pak vložil Babiš, po jehož zásahu se Krnáčová udržela v primátorské funkci. Krnáčová v rozhovoru pro MfD prohlásila, že ve funkci primátorky Prahy vyřešila největší problémy města. Zároveň ale také uvedla, že si řadu výtek zasloužila. "Domněnka, že primátor něco zařídí, je naprosto lichá," uvedla.

Růst cen bytů a domů v Česku zmírnil, v EU byl pátý nejvyšší

Růst cen domů a bytů v Česku v posledním čtvrtletí loňského roku zmírnil z 12,5 procenta na 8,4 procenta. V rámci zemí Evropské unie byl pátý nejvyšší. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V celé EU se ceny zvýšily v průměru o 4,5 procenta. Nejvíce vzrostly ceny domů a bytů v Irsku (o 11,8 procenta), více než desetiprocentním tempem se zvýšily také v Portugalsku a Slovinsku. Naopak v Itálii o 0,3 procenta klesly. "Růst cen nemovitostí v Česku ve čtvrtém kvartálu zmírnil, avšak stále zůstává zhruba dvojnásobný oproti EU jako celku," sdělil ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Důvodem zpomalení růstu je podle něj obava Čechů z bubliny na realitním trhu, která snižuje poptávku zejména po investičním nákupu realit. Dalším důvodem je ukončení intervenčního režimu ČNB a s tím související postupné zpřísňování měnové politiky, které vede ke zdražování hypoték.

Loni skončilo na venkově přes 1000 malých prodejen

Loni ukončilo činnost v malých obcích 1082 venkovských prodejen. Trend zanikání malých obchodů tak zrychlil tempo. ČTK o tom informovala Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) s odkazem na výsledky šetření společnosti AC Nielsen. Naopak velké prodejny o ploše nad 400 čtverečních posílily o 39 maloobchodních jednotek. "Je tedy patrné, že zatímco nejmenší venkovské obchody zanikají, rostou nové supermarkety," uvedl předseda asociace Zdeněk Juračka. Za posledních deset let zaniklo v ČR 3923 prodejen o velikosti do 400 čtverečních. Naopak vyrostlo 236 supermarketů a hypermarketů. "Před tímto stavem varujeme už řadu let. S otevřením každého supermarketu, byť ho v dané lokalitě ani není zapotřebí, dojde k zásadnímu ohrožení existence ryze českých prodejen v okruhu i dvaceti kilometrů," dodal Juračka.

V Japonsku se budou vystavovat díla bratří Čapků

Radnice Prahy 10 na žádost kurátorů zapůjčila do Japonska několik výtvarných děl Josefa a Karla Čapka. Městská část díla vlastní, získala je v roce 2013 spolu s rodinnou vilou Čapků. Dvanáct děl, převážně kreseb, bude v Japonsku k vidění na dvou výstavách, připomínajících sté výročí vzniku Československa. Výpůjčka se bude týkat sedmi výtvarných děl Josefa Čapka a tří Karla Čapka. Do Japonska zamíří také Karlův fotoaparát a plakát k premiéře RUR v Japonsku v roce 1924.

V Botanické zahradě v Liberci sklidili přes 500 semen zmijovce

Zahradníci v Botanické zahradě v Liberci sklidili přes 500 semen vzácného zmijovce titánského. Z toho 174 semínek vyseli v zahradě a zbytek poputuje do dvaceti dalších botanických zahrad po světě. ČTK to řekl zahradník botanické zahrady Lukáš Koprnický. Zmijovec titánský (amorphophallus titanum) je rostlina údajně s největším květenstvím světa, které může dosáhnout výšky až tří metrů. Rostlina je typická silným zápachem, připomínajícím hnijící maso. Po botanických zahradách ve světě je jen kolem sta exemplářů. Liberec má dosud jediný, který získal v roce 2001 z Bonnu. Kvete vzácně, v Liberci se to povedlo již třikrát. Liberečtí zahradníci podle Koprnického zatím nevědí, zda jejich dosud jediný exemplář zmijovce nezajde. Tvorba semen totiž tuto áronovitou rostlinu velmi vyčerpává.

Biatlonistka Koukalová v nové knize přiznala, že trpěla anorexií

Biatlonistka Gabriela Koukalová ve své knize prozradila, že od mládí bojovala s anorexií. Nemoci se zbavila až po olympijských hrách v Soči před sezonou 2015/16, kterou korunovala titulem mistryně světa a ziskem křišťálového glóbu za celkové vítězství ve Světovém poháru. Osmadvacetiletá Koukalová, jež kvůli problémům s lýtky v uplynulé sezoně nezávodila a na neurčito přerušila kariéru, ve zpovědi přiznala, že měla s příjmem potravy problémy od 17 let. Vše zřejmě odstartovala kritika nadváhy od trenéra v juniorské reprezentaci. Ve snaze zhubnout pak vyzkoušela řadu diet, často zvracela nebo jedla odličovací tampony namočené ve vodě. Z problémů jí pomohl manžel Petr Koukal, který biatlonistku přesvědčil, že potřebuje odbornou pomoc. Terapie zabrala a Koukalová se naučila potíže zvládat.

Počasí

Oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C.