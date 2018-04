10-04-2018 10:37 | Zdeňka Kuchyňová

Poslanci ANO dál chtějí za premiéra jedině Babiše

Poslanci ANO nadále považují Andreje Babiše za jediného kandidáta hnutí na funkci premiéra. Shodl se na tom poslanecký klub ANO, řekl novinářům jeho předseda Jaroslav Faltýnek. Osoba premiéra byla hlavním důvodem krachu rozhovorů o možné vládní koalici mezi ANO a ČSSD. Sociální demokraté už před rozhovory označili trestní stíhání Babiše kvůli financování farmy Čapí hnízdo za zásadní problém. Vyjednavači ČSSD později uvedli, že by byli ochotni trestně stíhaného premiéra tolerovat, požadovali ale výměnou za to kontrolu nad ministerstvem financí, nebo vnitra. ANO tento požadavek odmítlo. Pokud by ANO od nominace Babiše do premiérské funkce ustoupilo, je s hnutím připraveno spolupracovat více stran. Kromě ČSSD tuto ochotu vyjádřili i lidovci nebo Starostové. Tyto tři strany mají spolu s ANO ve Sněmovně 109 poslanců.

Pozastavení dotačního programu narušuje investice tisíců firem

Pozastavení operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, o kterém informovaly Lidové noviny, narušuje investiční plány tisíců tuzemských firem, především těch menších. Shodli se na tom zástupci zaměstnavatelů ve vyjádření pro ČTK. Program, v němž je zhruba 114 miliard korun, pozastavila Evropská komise. Důvodem je výsledek auditu, který v programu odhalil čtrnáctiprocentní chybovost. "Považujeme to za velký problém, který ale není úplným překvapením. V tuto chvíli komunikujeme s desítkami vyděšených firem a vytváříme jim informační podporu. Jde o jedno z největších selhání čerpání strukturálních fondů. Pokud budou firmy několik měsíců stát, naruší to jejich investiční a inovační plány," řekl ČTK prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. "Firmy se nachází v nejistotě, jestli budou moci čerpat dotace, nebo ne. Logicky proto stojí před strategickým rozhodnutím, jak naložit se svými investicemi," doplnila mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková.

Podle průzkumů asociace přibližně polovina malých a středních firem investuje právě ve vazbě na čerpání evropských peněz. Jde o vysoce inovativní projekty, často spojené s výzkumem. Podle Havlíčka to na čas zablokuje spolupráci mezi podnikateli a univerzitami nebo výzkumnými pracovišti. "Pozastavení programu odhadujeme v řádu měsíců," řekla Lidovým novinám Štěpánka Filipová, mluvčí ministerstva průmyslu, pod které operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spadá. Ministr Hüner zadal mimořádné kontroly a nevyloučil, že úřad podá trestní oznámení. Financování už schválených projektů zatím uhradí MPO z českých peněz.

Na novou metodu boje s rakovinou získali vědci 800 milionů korun

Tým složený z českých a amerických vědců našel novou metodu, jak bojovat s rakovinou. Spočívá v tom, že se rakovinným buňkám odebere aminokyselina glutamin, která jim slouží jako palivo. Výsledky jsou tak slibné, že další výzkum podpořil zahraniční investor částkou zhruba 800 milionů korun. Na výzkumu se podílí Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR a Univerzita Johnse Hopkinse v Baltimoru v USA. Klinické testy mají začít příští rok. Rakovinné bujení spočívá v nekontrolovaném dělení buněk. Jednou z cest, jak ho zastavit, je zablokovat rakovinným buňkám přístup k důležitým živinám. Nově objevený postup zamezuje přísunu dusíku, jehož zdrojem je hlavně aminokyselina glutamin. Když se do těla dopraví látky, které jsou glutaminu podobné, jeho metabolismus se zablokuje. Nevýhodou je ale to, že glutamin je zdrojem dusíku i pro zdravé buňky. Vědci zjistili, že tuto nesnáz lze překonat.

Základem možného budoucího léčiva se stala přírodní látka, izolovaná z peruánské hlíny, přesněji řečeno z půdních bakterií. "Když jsem poprvé viděl její strukturu, myslel jsem, že je tam nějaká chyba," sdělil Pavel Majer z ÚOCHB. Vědce překvapilo, že takovou látku mohou vyrobit přírodní organismy. Zároveň však byla v přírodě velmi stálá. První klinické testy s touto přírodní látkou se uskutečnily už dříve a ukázaly sice vysokou účinnost, ale také nebezpečnou toxicitu. "U většiny pacientů skutečně došlo k ústupu nádoru, ale během týdne i k závažnému poškození zažívacího ústrojí," vysvětlil Majer. Proto vědci pracovali na její modifikaci tak, aby organismu neškodila.

Bělobrádek navrhuje domluvu na menšinové vládě bez ANO, SPD a KSČM

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek navrhne lídrům dalších stran vyřešit vládní krizi vznikem menšinové vlády ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Měla by 85 hlasů, to je víc mandátů, než kterými disponuje ANO. Zástupci šesti z devíti sněmovních stran se sejdou ve středu pravděpodobně po jednání Sněmovny na pozvání hnutí STAN. Bělobrádek požádá v tomto týdnu o konzultaci na Hradě. Už dnes oslovil Hrad s prosbou o schůzku s prezidentem předseda ODS Petr Fiala. Neschopnost hnutí ANO složit vládu podle něj dovedla Českou republiku do politické krize.

Ve středu Bělobrádek navrhne lídrům ostatních stran, jestli by byli ochotni zabývat se myšlenkou společné menšinové vlády, aby byl kandidát na premiéra nadstranický, nestranický nebo z okruhu stran, které nejsou extremistické ani radikální. "Pak bychom mohli nabídnout programovou spolupráci hnutí ANO," řekl. Takové řešení by bylo opakem Babišových snah získat tichou podporu menšinové jednobarevné vládě ANO za programové ústupky ostatním stranám. Podle lídrů ostatních stan je zvažování takového řešení předčasné, čekají, jak se vyjádří prezident.

Nízká nezaměstnanost v Česku je podle analytiků rizikem i šancí

Současná situace na trhu práce představuje překážku dalšímu rozvoji tuzemské ekonomiky, varují analytici. Upozorňují mimo jiné na to, že počet volných pracovních míst byl letos v březnu poprvé vyšší než počet dosažitelných uchazečů. Nedostatek pracovních sil spolu s tlakem na růst mezd podle analytiků povede ke snížení ziskovosti podniků. Nízká nezaměstnanost na druhou stranu pomáhá k návratu do práce dlouhodobě nezaměstnaným a vytváří tlak na modernizaci výrobních kapacit. Nejnižší nezaměstnanost vykazovaly na konci března okresy Rychnov nad Kněžnou (1,2 procenta) a Praha-východ (1,3 procenta). Naopak nejhorší je situace v okrese Karviná, kde míra nezaměstnanosti dosahuje 7,6 procenta. Necelých sedm procent lidí bez práce je na Mostecku.

Podle zveřejněných údajů klesla nezaměstnanost v Česku na 3,5 procenta. Úřady práce v březnu registrovaly 263.608 uchazečů o místo, nejméně od listopadu 1997. Úřady práce zároveň evidovaly 253.522 nabídek volných pozic. Nejvíc jich bylo v Praze a ve středních Čechách. Firmy hledají hlavně zedníky, uklízečky, dělníky či řidiče. Zmírnění tlaků na trhu práce nelze předpokládat ani v dalších měsících, je přesvědčený hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Nedostatek pracovních sil spolu s tlakem na zvyšování mezd vyvolá snížení ziskovosti podniků. Situace na trhu práce naopak nahrává zaměstnancům, kterým nadstandardně rostou mzdy. Na trh práce navíc začínají pronikat dříve neuplatnitelné skupiny osob. "Ve firmách se stále častěji můžeme setkávat s důchodci či dlouhodobě nezaměstnanými," uvedl ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Nízká nezaměstnanost tak má podle něj pozitivní vliv na vyloučené části společnosti.

Rusnok: Zpomalení inflace nepřeceňuji, inflace bude blízko cíle

Současné zpomalení inflace guvernér České národní banky Jiří Rusnok nepřeceňuje a očekává, že v dalších čtvrtletích se bude inflace pohybovat blízko dvouprocentního inflačního cíle. Rusnok to uvedl na konferenci ratingové agentury Moody's. Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu zpomalil na 1,7 procenta z únorových 1,8 procenta. Meziročně méně zdražily potraviny a ceny nealkoholických nápojů po únorovém růstu klesly, informoval Český statistický úřad. ČNB v březnu přitom očekávala inflaci na 2,3 procenta. Podle prognózy by měla být inflace letos nad dvouprocentním cílem a vrátit se k němu začátkem příštího roku. V případě úrokových sazeb Rusnok zopakoval, že jejich další růst je možné očekávat nejdříve v závěru letošního roku a pak zejména v příštím roce.

ČSÚ: Loni se snížil počet lidí ohrožených chudobou a nedostatkem

V Česku loni ubylo lidí, které ohrožuje chudoba a sociální vyloučení. Počet Čechů a Češek, kteří měli materiální nedostatek a nemohli si dovolit například pravidelné úhrady nájemného, auto, maso obden či týdenní dovolenou, poklesl oproti předchozímu roku o zhruba 110.000. Bylo jich kolem 390.000. Pod hranicí příjmové chudoby žilo loni asi 960.000 Čechů a Češek, tedy o 0,6 procenta méně než předloni. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ačkoli většina domácností vycházela loni se svými příjmy poměrně snadno, pro 23,2 procenta to bylo obtížné. "Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý jedenáctý obyvatel," uvedla Michaela Jirková z ČSÚ. Největší problémy s příjmy měly samoživitelky s dětmi a seniorky ve věku nad 65 let, které žijí samy. K ohroženým chudobou a sociálním vyloučením patřila téměř třetina z nich.

V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Tato částka činila loni pro jednotlivce 11.195 korun. U dvojice dospělých dosahovala hranice příjmové chudoby 16.792 korun. Česko se v EU dlouhodobě řadí mezi země s nejnižší mírou chudoby a sociálního vyloučení. Statistici sledují tři kategorie - příjmovou chudobu, materiální deprivaci a také intenzitu práce. Aspoň jedna z trojice sledovaných skutečností loni ohrožovala přibližně 1,3 milionu lidí v ČR.

Muž v domažlickém azylovém domě zranil 2 policisty a zastřelil se

Psychiatrický pacient postřelil v azylovém domě v Domažlicích dva policisty služební zbraní jednoho z nich a pak se zastřelil ranou do hlavy. Policisté nejsou v ohrožení života, věcí se zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Jiří Lodr, Ředitel Diecézní charity Plzeň, pod niž azylový dům patří, uvedl, že donedávna bezproblémový pacient byl klientem domova přes rok. Dnes měl být po zhoršení stavu převezen k hospitalizaci. Čtyřiatřicetiletý pacient odmítl nastoupit do sanitky. Záchranáři si přizvali k asistenci policejní hlídku, aby jej mohli převézt do nemocnice. "Při příjezdu na místo policisté zjistili, že muž utekl od záchranářů do domu, a proto jej následovali. Nyní musíme objasnit, jak se vše stalo," řekla policejní mluvčí Martina Korandová. Postřelení policisty ve službě je v České republice poměrně výjimečné.

Objev vědců posune léčbu rohovky, transplantace nebude nutná

Českým a britským lékařům se podařilo odhalit nová fakta, která mohou výrazně posunout léčbu onemocnění oční rohovky. Onemocnění zvané Fuchsova endotelová dystrofie rohovky představuje v současnosti nejčastější příčinu transplantace rohovky. Ročně ji v Česku podstoupí přibližně 500 pacientů. Nová metoda by měla umožnit její léčbu bez nutnosti tohoto zákroku. V tiskové zprávě to uvedla Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN). Mezinárodnímu týmu se podařilo objasnit mechanismus, kterým se onemocnění spouští. Studie se zúčastnilo 450 pacientů s tímto onemocněním, z toho 132 bylo z Česka. Výsledky několikaleté práce otisklo dubnové číslo časopisu The American Journal of Human Genetics. "Hledání nových metod léčby bez nutnosti transplantace rohovky je důležité vzhledem ke stárnutí populace a globálnímu nedostatku dárcovské tkáně," poznamenala Petra Lišková z Oční kliniky VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Geologové našli v Brně fragment pravěké venuše

Fragment sošky keramické venuše starý zhruba 6500 let našli v Brně-Tuřanech geologové z Masarykovy univerzity. Venuši objevili při povrchovém sběru, v tomto smyslu jde o unikát, řekl ČTK geolog Petr Gadas. Geologové v terénu studují suroviny kamenných artefaktů z pravěku. Při té příležitosti občas najdou i něco z keramiky, což byl také tento případ. Úlomek keramiky si geolog Petr Gadas nejdříve zařadil jako ucho nádoby, kterých v okolí také pár našel. Jeho kolega Antonín Přichystal ho však upozornil na to, že tvar zlomku je charakteristický pro část ženské sošky, a pomohl tak identifikovat výjimečný nález, jenž je spojen s osadou kultury s moravskou malovanou keramikou.

Asociace: Zimní sezona byla pro české skiareály jedna z nejlepších

České skiareály mají za sebou jednu z nejlepších zimních sezon, počet návštěvníků se meziročně zvýšil o dvě procenta a tržby stouply zhruba o pět procent. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace horských středisek. Průměrná délka sezony byla letos 113 dnů, stejně jako v předchozí zimě. Areály plánují investovat před další zimní sezonou až 700 milionů korun. Nárůsty tržeb se liší s ohledem na polohu a vybavenost jednotlivých areálů. Velké moderní areály měly nárůst až osm procent, menší střediska kolem tří procent. Chystá se například stavba nové lanovky na Tanvaldském Špičáku a pokračují dlouhodobé projekty na propojování areálů, jako jsou Špindlerův Mlýn, Klínovec či Horní Malá Úpa. Díky dobré kondici české ekonomiky zájem domácích turistů o české hory roste. Domácí turisté tvoří přes 80 procent návštěvníků českých hor.

Počasí

Polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C.