09-04-2018 08:31 | Martina Bílá

Babiš vyzval k větší aktivitě při digitalizaci státní správy

Digitalizace státní správy vázne a měla by být prioritou budoucích vlád. Při zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a vyzval k vyšší aktivitě v této oblasti. "My jako vláda, i když v demisi, považujeme digitalizaci za jeden z našich hlavních cílů. Není to úkol jedné vlády. Bohužel jsme toho v minulosti moc neudělali. Paradoxně minulá vláda udělala dva digitální projekty, jeden se jmenuje EET a druhý e-recept, který dokončujeme. Zahájili jsme projekt Digitální Česko, na který se dívám jako na něco, co má občanům zlepšit život," řekl Babiš.

Dvoudenní konference ISSS se účastní přes 2000 odborníků a je zaměřena na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. K hlavním tématům patří i nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), které by mělo začít platit v květnu a vedle firem a organizací se dotkne i živnostníků. Na konferenci se bude jednat například i o koncepci chytrých měst.

LN: Babiš bude akceptovat, když Zeman pověří jiného člena ANO

Andrej Babiš (ANO) bude akceptovat, pokud prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády někoho jiného z hnutí ANO. Premiér v demisi to řekl v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny. Dodal ale, že od prezidenta takový krok neočekává. O sestavování vlády bude Babiš se Zemanem jednat v úterý na schůzce v Lánech.

Možnost, že by nebyl v čele nové vlády, Babiš dosud odmítal. Prezident republiky ho pověřil sestavením kabinetu po loňských říjnových volbách, ve kterých jeho hnutí získalo nejvíc hlasů. Babiš vytvořil jednobarevnou menšinovou vládu, která v polovině ledna nezískala důvěru Sněmovny. Prezident poté pověřil Babiše jednáním o vzniku nového kabinetu, s tím, že má čas do léta.

Zemřel filmový režisér Juraj Herz

Ve věku 83 let zemřel v neděli filmový režisér Juraj Herz, známý autor snímků s přídechem hororu i specifického humoru. O jeho úmrtí informoval na sociální síti slovenský herec Andrej Hryc. Dílo Juraje Herze se řadí k československé nové vlně, mezi jeho nejznámější filmy patří filmová adaptace románu Ladislava Fukse Spalovač mrtvol.

Ke známým Herzovým dílům patří také televizní film Sladké hry minulého léta, drama Petrolejové lampy, Morgiana nebo první český horor Upír z Feratu. Debutoval v roce 1965 středometrážním filmem Sběrné surovosti na motivy povídky Baron Prášil Bohumila Hrabala ze sbírky Perlička na dně. Snímek se považuje za jednu z nejlepších filmových adaptací Hrabalova díla. Herz byl autorem více než 25 celovečerních filmů, z nichž mnohé získaly ocenění na prestižních filmových festivalech. Před osmi lety dostal na filmovém festivalu v Karlových Varech Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. O rok dříve obdržel za své celoživotní dílo také ocenění Český lev.

MF: Peníze na slevy jízdného nebudou mít dopad na výdaje resortů

Na priority vlády v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO, včetně slev na jízdném pro studenty a seniory, půjdou peníze, které se z jednotlivých kapitol rozpočtu nepodaří utratit. Opatření tak nebudou mít dopad na financování plánovaných výdajů, nebudou omezeny investiční, platové ani jiné priority a záměry resortů, uvedlo ve zprávě ministerstvo financí v reakci na tabulku shrnující snížení výdajů v rozpočtových kapitolách, která koluje na internetu.

Babiš na svém facebookovém profilu napsal, že interpretace tabulky s přesuny peněz je "šílená dezinformace". Ohradil se proti výkladu, že slevy jízdenek budou na úkor platů učitelů nebo vzdělávání. "Není to tak. Přesunem nečerpaných výdajů nedochází k žádnému omezení výdajů kapitol," uvedl premiér. Vláda podle něj našla k 1. lednu letošního roku celkem 170 miliard korun, které ministerstva nebyla schopna utratit.

Dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří by se měla začít stavět v polovině května

Stavba úseku dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří začne 15. května, řekl ČTK ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO). Ještě letos by měla začít i stavba úseku od nynějšího konce dálnice v Hradci Králové do Smiřic. Do Jaroměře by mohla být dálnice v délce 23 kilometrů dokončena v roce 2021. Ťok to ČTK řekl na místě záchranného archeologického výzkumu v trase D11 u Trotiny na Hradecku. Místo dnes ráno navštívili premiér v demisi Andrej Babiš a někteří ministři.

Složitější je situace u úseku Hradec Králové - Smiřice, který je pro získání stavebního povolení rozdělen na dvě části. Na úsek Předměřice nad Labem - Smiřice ŘSD stavební povolení má. Silničáři však nemají platné stavební povolení k úseku z Hradce Králové do Předměřic. Stavební řízení se tam bude po námitce hnutí Děti Země opakovat, ale podle ministerstva to dostavbu dálnice nezpozdí, naopak cílem nové žádosti ŘSD je stavební řízení urychlit.

ÚZIS: Data ukazují od loňska pokles nemocí způsobených kouřením

Statistická data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o počtech hospitalizací u nemocí způsobených kouřením ukazují pokles za pět měsíců od zákazu kouření v restauracích. Výraznější je u lidí do 60 let. Novinářům to řekl Ondřej Májek z ÚZIS. Poslanci mají návrh na zmírnění zákona, který zakazuje kouření v restauracích a na dalších místech, projednat na schůzi začínající v úterý. Vláda ale návrh nepodpořila.

Statistici srovnali počty hospitalizací za červenec až listopad v letech 2016 a 2017, zákaz kouření platí od konce loňského května. Pacientů mladších 60 let skončilo kvůli infarktu v nemocnici o 13,1 procenta méně, celkově bylo asi o 730 hospitalizací méně. U anginy pectoris to bylo přes 16 procent a u ischemické choroby srdeční o téměř 15 procent u mladších 60 let a o asi 11,6 procenta u starších. Celkem ubylo přes 7200 hospitalizací. U astmatu se počet hospitalizací u mladších snížil kolem 11 procent. Celkově to bylo podle předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové téměř o 10.000 hospitalizací méně za pět měsíců, celkem se za to období skončilo v nemocnicích asi milion lidí. Analýza je podle Májka předběžná, potvrzená data za loňský rok budou v polovině roku.

Přebytek zahraničního obchodu v únoru meziročně klesl na 18 mld.

Přebytek zahraničního obchodu Česka v únoru meziročně klesl o 2,9 miliardy na 18 miliard korun. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Bilanci podle statistiků opět nepříznivě ovlivnil obchod s auty. Vliv na pokles přebytku mělo podle ČSÚ hlavně snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 1,7 miliardy.

Navíc se prohloubil deficit bilance obchodu s počítači a elektronickými a optickými přístroji o 1,7 miliardy, u obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 1,5 miliardy a u obchodu s chemickými látkami a přípravky o 1,3 miliardy.

V Čechách v noci mrzlo, na Moravě bylo až 15 stupňů Celsia

Počasí v Česku se v pondělí ráno neslo ve znamení velkých teplotních rozdílů. Zatímco v Čechách se teploty pohybovaly většinou kolem bodu mrazu, na východě země bylo až 15 stupňů Celsia. Na pětině stanic, které měří teplotu alespoň 30 let, byl dokonce překonán teplotní rekord pro 9. duben, uvádí na svém informačním webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) s tím, že příčinou rozdílů byl vítr.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C.