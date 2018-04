07-04-2018 05:54 | Martina Bílá

Ministr Pelikán v další vládě nebude, odejde z politiky

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) už nebude v další vládě a v politice skončí. Řekl to v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Odejít chce také ze Sněmovny, neřekl ale kdy. Rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné názorovým rozchodem s hnutím ANO. Jeho členem ale zůstane.

Pelikán v rozhovoru uvedl, že zůstane v současné vládě, protože kabinet je v demisi, a sám tedy již demisi podat nemůže. Mohl by pouze požádat prezidenta, aby ho z funkce uvolnil. Nechce ale přidělávat práci svým kolegům. O odchodu uvažoval delší dobu, k rozhodnutí přispěl i jeho verdikt o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. "Očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě," vysvětlil Pelikán.

Místopředsedy ČSSD budou Netolický, Foldyna a Fialová

Řadovými místopředsedy ČSSD budou pardubický hejtman Martin Netolický, poslanec Jaroslav Foldyna a krajská radní z Vysočiny Jana Fialová. Podle informací ČTK je v prvním kole hlasování zvolili delegáti dnešního sjezdu sociální demokracie. Ve vedení doplní předsedu strany Jana Hamáčka a jeho statutárního místopředsedu Jiřího Zimolu.

ČSSD volí nové vedení poté, co loni na podzim neuspěla ve sněmovních volbách. V úvodní části sjezdu, která se ve Hradci konala v polovině února, zvolili delegáti Hamáčka a Zimolu, dnes vybírají pětici řadových místopředsedů z 16 kandidátů. Z posledního vedení, které v únoru rezignovalo, dnes nekandiduje nikdo.

Společnost ArcelorMittal plánuje prodej svých hutí v Ostravě, uvedl server Seznam Zprávy

Nadnárodní ocelářská společnost ArcelorMittal chce prodat své ostravské hutě. Zástupci firmy podle serveru Seznam Zprávy jednali s českým ministerstvem průmyslu a taky s odbory. Hutě v Ostravě zaměstnávají téměř 7 tisíc lidí. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula Seznamu řekl, že se mu okolnosti transakce nelíbí a že prodej nejspíš nebude jednoduchý. Závody by podle Středuly mohl převzít stát jako jejich bývalý vlastník.

ArcelorMittal se chce ostravského závodu zbavit výměnou za souhlas Evropské komise s koupí hutí v Itálii. Komise od konce loňského roku prověřovala, jestli společnost díky akvizici v italském Tarantu nezíská příliš velký tržní podíl.

Pražský půlmaraton vyhrál Keňan Kimeli, Vrabcová překonala český rekord

Eva Vrabcová Nývltová překonala na pražském půlmaratonu 24 let starý český rekord Aleny Peterkové. Časem 1:11:01 ho vylepšila o jednu sekundu. V ženské kategorii dlouho bojovala o světový rekord Keňanka Mellyová, která za ním nakonec o 13 sekund zaostala, její čas byl 1:05:04. Závod vyhrál Keňan Benard Kimeli, vítěz podzimní desítky v Praze se při druhém půlmaratonu v životě dostal pod 60 minut. Díky zrychlení na posledním kilometru proběhl cílem v čase 59:47.

Lidé si mohou prohlédnout Kramářovu vilu

Poprvé v letošním roce si mohou zájemci prohlédnout Kramářovu vilu v Praze, která slouží jako rezidence českých premiérů. Počínaje dneškem ji bude úřad vlády pravidelně zpřístupňovat veřejnosti každou sobotu až do října, vedle toho bude pro návštěvníky otevřena i v neděli 20. května při festivalu architektury Open House a o státních svátcích 6. července, 28. října a 17. listopadu.

Vila byla vystavěná na staré baště a má přes 50 místností. Po smrti manželů Kramářových objekt přešel do vlastnictví Společnosti dr. Karla Kramáře, která ho pronajala Národní galerii. Posléze nemovitost převzalo Národní muzeum a v roce 1952 se dostala do správy Úřadu předsednictva vlády, které ji využívalo k reprezentačním účelům a ubytování státních návštěv. Od roku 1998 vila slouží jako rezidence českých premiérů.

Sídlo Univerzity Karlovy se dnes otevře veřejnosti

Lidé si dnes v Praze mohou prohlédnout Karolinum, historické sídlo Univerzity Karlovy. Nejstarší vysoké učení v zemi si dnes připomíná 670 let od svého založení. Veřejnosti bude otevřen Císařský a Vlastenecký sál, Malá a Velká aula, prostory takzvaného mázhauzu či rektorská a profesorská šatna. Připravena je i stálá expozice věnovaná historii univerzity, spojená s výstavou univerzitních insignií.

Tenisté zdolali Izrael a v září budou hrát o návrat mezi elitu DC

Jiří Veselý s Adamem Pavláskem zařídili výhru českých tenistů ve 2. kole evropsko-africké zóny Davisova poháru. V dnešní čtyřhře zdolali na antuce v Ostravě Jišaje Oliela a Jonathana Erlicha 6:2, 3:6, 6:3, výběr kapitána Jaroslava Navrátila vede nad Izraelci 3:0 a v září si zahraje o návrat do Světové skupiny. Konečnou podobu výsledku dá za rozhodnutého stavu závěrečná dvouhra.

Baráž se uskuteční 14. až 16. září, losovat se bude ve středu. Češi se nevejdou mezi nasazené týmy a narazí na poražené z letošního 1. kola Světové skupiny - Švýcarsko, Austrálii, Velkou Británii, Kanadu, Srbsko, Maďarsko, Japonsko nebo Nizozemsko.

Počasí

Jasno až skoro jasno. Odpoledne a večer od jihovýchodu na Moravě přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, v Čechách místy kolem 20 °C.