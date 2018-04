06-04-2018 09:53 | Zdeňka Kuchyňová

Vedení ČSSD odsouhlasilo konec vyjednávání s hnutím ANO

Předsednictvo ČSSD podle zdrojů ČTK potvrdilo konec vyjednávání o vládě s hnutím ANO a souhlasí s tím, jak vedli vyjednávání předseda ČSSD Jan Hamáček s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou. Ten před jednáním užšího vedení strany novinářům řekl, že v sobotu s návrhem na ukončení jednání předstoupí i před delegáty sjezdu v Hradci Králové. Uvedl také, že sociální demokraté nemají zapotřebí být fíkovým listem vlády Andreje Babiše (ANO), pokud ale nynější premiér v demisi změní postoj, dveře k dalším jednáním se dají znovu otevřít. ČSSD podle něj chce být rovnocenným partnerem v případné koalici. Stěžoval si mimo jiné na mediální Babišovy výpady směrem k sociálním demokratům.

Podle sociálních demokratů ANO nepřistoupilo na žádnou z variant vládnutí, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Zástupci ANO novinářům řekli, že ČSSD odmítla návrhy hnutí, protože chtěla získat post ministra vnitra. Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že ČSSD hnutí ANO nabízela takové varianty složení kabinetu, v nichž by nefigurovali předsedové obou stran. Jednou z podmínek ČSSD bylo také to, aby premiérem nebyl trestně stíhaný Andrej Babiš. "My jsme navrhli panu premiérovi, aby v případě, že ta jeho kauza postoupí k soudu, a on bude tím prvoinstančním soudem odsouzen, aby dal záruku, že v takovémto případě z funkce premiéra odstoupí. Ani na tuto nabídku nereagoval," řekl Hamáček.

Zeman ukončil návštěvu Slovenska, odjel ze Štrbského Plesa

Prezident Miloš Zeman ukončil třídenní návštěvu Slovenska, která byla jeho první zahraniční cestou ve druhém funkčním období hlavy státu. Odjel ze Štrbského Plesa ve Vysokých Tatrách, kde se ve čtvrtek setkal se svým slovenským kolegou Andrejem Kiskou i s novým slovenským premiérem Peterem Pellegrinim. Zeman při odjezdu nekomentoval krach jednání mezi ANO a ČSSD o vytvoření vládní koalice. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dříve na twitteru napsal, že Zeman své stanovisko k sestavování vlády nejdříve sdělí premiérovi v demisi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Zeman se ještě ve čtvrtek ohledně formování nové české vlády vyjadřoval optimisticky. Při návštěvě Slovenska označil Zeman za poslední česko-slovenský problém neexistenci Českého domu v Bratislavě. Kritizoval také vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z České republiky do Spojených států jako krok, který může posloužit k vnitropolitickému boji v USA.

Ministryně obrany Šlechtová v Iráku navštívila české vojáky

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) navštívila české vojáky působící v Iráku. V zemi se setkala s vojenskými policisty, leteckým výcvikovým týmem i s chemickými instruktory. Na dvoudenní cestě ji doprovodil zástupce náčelníka generálního štábu Aleš Opata, který se od května stane novým šéfem generálního štábu. Šlechtová navštívila tři české vojenské jednotky, které v Iráku působí. V Iráku nyní přibližně 60 českých vojáků cvičí letecký personál v obsluze českých bitevníků L-159, pomáhá při výcviku místní policie a školí irácké specialisty v ochraně proti zbraním hromadného ničení. Jednala také s veliteli irácké armády a představiteli mnohonárodní protiteroristické operace Inherent Resolve.

Vláda bude příští týden schvalovat navýšení české účasti na zahraničních vojenských misích a jejich plán na další dva roky. Podle návrhu Šlechtové by v Iráku v příštích dvou letech mohlo působit až 110 vojáků. Podílet by se měli i nadále na výcviku iráckých vojáků, policistů a expertů na ochranu proti zbraním hromadného ničení, případně na rozvoji operačních schopností iráckého letectva. Změny v misích by po souhlasu vlády musel ještě odhlasovat Parlament.

Česká republika využije evropský úvěr 100 mld. korun

Česká republika využije evropský úvěr 100 miliard korun na rozvoj železniční a silniční infrastruktury a železničních vozidel. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v Pardubicích podepsal se zástupcem Evropské investiční banky (EIB) memorandum o spolupráci. Úvěr ještě musí schválit vláda. Většinu investic stát plánuje v letech 2019 až 2023. Česká republika má podle Ťoka připraveno tolik dopravních projektů, že na ně nebudou stačit národní zdroje ani evropské dotace, proto si musí půjčit. Ministr Ťok považuje dlouhodobý úvěr za velmi výhodný.

V sociálních domovech pro lidi v nouzi by mělo být nejvýš 12 bytů

V nových sociálních domovech, které plánuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako sociální bydlení, by nemělo být víc než 12 bytů. Obce by na výstavbu těchto ubytovacích zařízení měly dostat peníze od státu, a to až do výše celkových nákladů. ČTK to po jednání na ministerstvu pro místní rozvoj sdělila Platforma pro sociální bydlení a poslanci Pirátské strany. Záměr zřídit obecní ubytovny platforma i Piráti už dřív kritizovali. Podle nich by lidem v nouzi pomohly sociální byty, ne další ubytovací zařízení. Podle legislativního plánu vlády v demisi Andreje Babiše (ANO) by zákon o sociálním bydlení měl platit od ledna 2021. Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj by do sociálního bydlení spadaly sociální byty, které už obce mají, a také nové sociální domovy.

Pokrytí tunelů metra signálem vyjde operátory na půl miliardy Kč

Pokrytí všech tunelů a stanic pražského metra mobilním signálem vyjde operátory na více než půl miliardy korun. O náklady se budou dělit rovným dílem. V tunelech i stanicích nasadí rychlou síť LTE. ČTK to řekla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Práce budou trvat tři roky, protože do metra budou mít přístup jen 2,5 hodiny v noci, kdy nejezdí vlaky, pět dní v týdnu. Smlouvu s operátory schválila ve středu dozorčí rada pražského dopravního podniku (DPP). Smlouva bude uzavřena na 20 let a za prvních deset let operátoři vyplatí dopravci 120 milionů korun. Nejdřív bude signál zaveden mezi osmi stanicemi metra C, mezi Muzeem a Roztyly by měl být signál do konce letošního října.

Růst průmyslu, stavebnictví i maloobchodu v ČR v únoru zpomalil

Meziroční růst českého průmyslu, stavebnictví i maloobchodu v únoru zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici neočekávají, že by se ale v nejbližších měsících růst zcela zastavil. Růst průmyslové výroby oproti loňsku v únoru zpomalil z lednových 5,6 procenta na 2,7 procenta. Stavební výroba zpomalila meziroční růst ještě výrazněji - na 9,4 procenta po lednovém růstu o 33,6 procenta. Maloobchodní tržby bez motorových vozidel také rostly pomaleji. Oproti lednu, kdy stouply o 8,4 procenta, činil v únoru růst jen šest procent. Většina analytiků oslovených ČTK navzdory zpomalení růstu průmyslu, stavebnictví i maloobchodu nečeká, že by se posilování zcela zastavilo. Průmysl bude podle analytičky Komerční banky Moniky Junicke nadále podporován domácí investiční aktivitou i zakázkami ze zahraničí, a za celý letošní rok by tak mohla průmyslová výroba vzrůst až o šest procent. Stavebnictví zase podle analytiků pomůže čerpání evropských dotací na větší infrastrukturní projekty a pozemnímu stavitelství by mohla pomoci novela stavebního zákona.

Týmy programátorů budou tři dny řešit budoucnost dopravy

Mezinárodní týmy programátorů budou v Praze řešit budoucnost dopravy. Tři dny se budou zabývat například tématy sdílení aut, autonomních vozidel, elektromobility nebo zlepšení ovzduší ve městech. Týmů bude celkem 20, poprvé se představí i týmy složené z malých dětí. Každý tým je složený z vizionáře, designéra a programátora. Vizionář přichází s nápadem, designér zajistí, aby se lidem řešení líbilo, a programátor vytvoří funkční prototyp nového produktu nebo služby, například mobilní aplikace. Po 48 hodinách intenzivní práce týmy své řešení představí před odbornou porotou a obecenstvem. Nejlepší nápady si odnesou některou z cen, tou hlavní je 5000 eur. Dostanou také od partnerů nabídku nápad obchodně dotáhnout a dostat do světa. Přihlášeni jsou účastníci z Česka, Británie, Mexika, Izraele, Pakistánu, Švédska, Číny, Estonska, Indie či Německa.

Sport

Čeští hokejisté uspěli i ve druhém utkání Euro Hockey Challenge v Příbrami proti Švýcarsku a zvítězili 4:1. Další zápasy v přípravě na květnové mistrovství světa v Dánsku čekají hokejisty příští týden ve Francii.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C.