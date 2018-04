05-04-2018 09:21 | Martina Bílá

Jednání o vládě ANO a ČSSD zkrachovala

ČSSD nevytvoří vládní koalici s hnutím ANO, oznámili po jednání s ANO lídři ČSSD Jan Hamáček a Jiří Zimola. Sociální demokraté se rozhodli zůstat v opozici, protože ANO podle Hamáčka odmítlo všechny varianty vládnutí bez trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle Hamáčka ANO odmítlo vytvořit vládu, ve které by nebyli zastoupeni šéfové obou stran. Andrej Babiš také odmítl dát sociálním demokratům záruku, že by v případě i nepravomocného odsouzení v kauze Čapí hnízdo odstoupil z funkce premiéra. O návrhu na ukončení koaličních jednání s ANO bude předsednictvo ČSSD jednat v pátek.

Další kroky ANO v jednání o vládě budou záviset na rozhodnutí poslaneckého klubu a předsednictvu ČSSD, řekl Babiš. Chce se sejít s prezidentem. Jednání o společné vládě podle Babiše ztroskotalo na požadavku ČSSD získat vnitro. ANO nabídlo pět ministerstev včetně spravedlnosti, řekl. Odmítnutí vládní spolupráce sociálními demokraty je podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše neúspěchem Babiše. Ten nyní musí přemýšlet, jak dál.

Chybějící český dům v Bratislavě je podle Zemana poslední problém česko-slovenských vztahů

Český prezident Miloš Zeman při návštěvě Vysokých Tater označil za poslední česko-slovenský problém neexistenci Českého domu v Bratislavě. Chce jej vyřešit do konce svého mandátu. Slovenský prezident Andrej Kiska v reakci řekl, že Český dům ve slovenské metropoli určitě vznikne. Z vyjádření obou prezidentů vyplynulo, že mají rozdílný postoj k postupu svých vlád ohledně reakce na otravu někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala v Británii.

Oba prezidenti na společné tiskové konferenci ocenili vztahy mezi oběma republikami. "Neznám dvě země tak blízké jako Česko a Slovensko," zdůraznil hostitel. "Jsem tady rád a cítím se tu jako doma," odvětil Zeman. Kiska uvítal, že první Zemanova cesta po znovuzvolení vedla na Slovensko a do Tater. Poznamenal, že krás "nejmenších velehor světa" si užívají každým rokem desítky tisíc návštěvníků z Česka. Počátkem října se tu s českým prezidentem znovu setká ve společnosti maďarského a polského kolegy na schůzce hlav států visegrádské čtyřky. Kiska zároveň přivítal pozvání na oslavy 100. výročí Československa 28. října v Praze, zatímco Zeman bude 30. října na slovenských oslavách v Martinu.

Prezident Zeman kritizoval vydání Nikulina

Prezident Miloš Zeman kritizoval vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z České republiky do Spojených států jako krok, který může posloužit k vnitropolitickému boji v USA. Podle jeho slov by se Česko do takového boje nemělo zapojovat.

Případu Nikulin, který je v USA stíhán pro počítačové útoky na sociální sítě a jehož vydání se u českých úřadů neúspěšně domáhalo Rusko, se týkal jeden z dotazů při společné tiskové konferenci slovenského prezidenta Andreje Kisky a Miloše Zemana. Zeman v odpovědi poznamenal, že má odlišný názor než ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který dal souhlas s vydáním ruského občana do USA, ale ujistil, že plně respektuje ministrovo právo v dané věci rozhodnout.

Stát loni přislíbil investiční pobídky za téměř 11 miliard Kč

Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 74 projektů investorů. Celková výše pobídek dosáhla 10,7 miliardy Kč, drtivá většina šla na výrobní projekty. Stát tak podpořil investice v souhrnné výši téměř 45 miliard korun. Počet nových pracovních míst, která by firmy měly v budoucnu vytvořit, dosáhl 8260. Vyplývá to z aktuálních údajů agentury CzechInvest. Celkové počty dojednaných investic v ČR, tedy včetně těch, u nichž společnosti nepožádaly o investiční pobídky, zveřejní agentura později.

Většina pobídek šla do výroby. Na podporu technologických center či center strategických služeb agentura přislíbila 160 milionů korun, všechny tři investice směřovaly do Brna.

Senát neschválil obnovení práva, díky kterému mohly obce zakázat pobyt notorickým narušitelům

Obce znovu nezískají právo, díky kterému mohly zakázat pobyt za spáchané přestupky​. Pro obnovení zákazu pobytu až na tři měsíce byla část senátorů, horní komora parlamentu návrh ale po dvouhodinové debatě zamítla.

Zákaz pobytu se měl podle novely týkat nemajetných, kteří se přestupků dopouštějí opakovaně a od kterých jsou finanční pokuty nevymahatelné. Pobyt mohly obce zakázat už dříve od roku 2012, ale předloni toto oprávnění zrušil zákon o přestupcích. Podle kritiků by obnovené právo bylo v rozporu s ústavou.​

Další úsek D11 z Hradce do Jaroměře má stavební povolení

Úsek dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří získal platné stavební povolení. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) totiž na základě návrhu rozkladové komise zamítl rozklad Františka Kučery proti vydanému stavebnímu povolení na stavbu 7,4 kilometru dlouhého úseku. ČTK o tom informovalo ministerstvo dopravy.

Dálnice D11 od loňského srpna končí na okraji Hradce Králové sjezdem do městské části Kukleny. Dálnice D11 by od Hradce měla pokračovat dál na Jaroměř a poté k polským hranicím v Královci u Trutnova, kde se má napojit na budovanou polskou silnici S3.

Knihou roku se stala Opuštěná společnost Erika Taberyho

Knihou roku 2018 je publikace šéfredaktora Respektu Erika Taberyho Opuštěná společnost z nakladatelství Paseka. Zvítězila ve výročních knižních cenách Magnesia Litera, porotci ji vybrali jako nejlepší napříč kategoriemi. Pořadatelé v Národním divadle vyhlásili i vítěze osmi kategorií soutěže, jež má propagovat kvalitní četbu. V té nejsledovanější, v kategorii prózy, zvítězil Josef Pánek s románem Láska v době globálních klimatických změn.

Knihou Opuštěná společnost zvítězila publicistika po třech letech, kdy hlavní cena patřila próze. Taberyho text má podtitul Česká cesta od Masaryka po Babiše a podle pořadatelů se v ní známý český novinář pokusil popsat nebezpečí, v nichž se tuzemská demokracie ocitla s "nalitím populismu do žil současných politických aktérů". Tabery řekl, že knihu napsal, protože si přál, aby společnost nebyla úplně opuštěná. Snažil se najít inspiraci, v minulosti je podle něho mnoho lidí, kteří nám předávají svou zkušenost. Z publicistiky porota vybrala jako nejlepší soubor čtyř esejů Patrika Ouředníka na téma islamismu s názvem Antialkorán aneb nejasný svět T. H. Cenu v kategorii dětské knihy získal František Tichý za Transport za věčnost. Čtenáři, kterých se do hlasování zapojilo více než 9 tisíc, vybrali jako nejlepší knihu životopis herce Tomáše Holého od Oty Karse Jmenuju se Tomáš.

Janáčkův archiv nebo Kynžvartská daguerrotypie je v registru Paměť světa

Česká republika bude usilovat o další zápisy do registru Paměť světa spravovaného organizací UNESCO. Česko má na tomto mezinárodním seznamu, u jehož vzniku stála tuzemská Národní knihovna, již osm zápisů. Certifikáty o zatím posledních třech dostali zástupci institucí, které je mají ve svých sbírkách. "Pro příští cyklus předkládání nominací do tohoto seznamu se připravují nominace Archivu Antonína Dvořáka a Mollovy mapové sbírky," řekl ČTK ministr kultury Ilja Šmíd. Výhledově se podle ministerstva uvažuje o nominacích dokumentů Laterny Magiky nebo archivního vysílání Československého rozhlasu.

Pro certifikát si na ministerstvo přijeli zástupci Moravského zemského muzea, které úspěšně nominovalo Archiv Leoše Janáčka, Národního technického muzea, které ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zpracovalo nominaci Kynžvartské daguerrotypie, a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Fakulta připravila společnou nominaci s maltskými partnery a ve světové konkurenci uspěly jejich Camociovy mapy obléhání Malty z roku 1565. Od pátku do 11. dubna se na všechny tři exponáty pohromadě mohou přijít zájemci podívat do Národního technického muzea. Registr Paměť světa vznikl v 90. letech s cílem zachovat dokumenty, které by měly patřit k dědictví lidstva.

V zahradě Vatikánu odhalili sochu z Horní Kalné na Trutnovsku

Ve Vatikánu byla odhalena bronzová socha svatého Řehoře z Nareku sochaře a výtvarníka Davida Babajana, která vznikla v umělecké slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku. ČTK to zjistila z webových stránek Vatikánu. Odhalení sochy ve vatikánské zahradě byl přítomen arménský prezident Serž Sargsjan, patriarchové arménské apoštolské a arménské katolické církve. Socha svatého Řehoře z Nareku je darem Arménie papeži Františkovi, který soše požehnal.

Dva metry vysoká socha světce s výraznou bradkou, motivy granátových jablek a arménských kostelů vznikla za pomoci metody ztraceného vosku. Ve slévárně pracovali na výrobě sochy asi půl roku. Na dokončení pracoval přímo v ateliéru slévárny v Horní Kalné i její autor, Francouz s arménskými kořeny David Babajan. Socha byla dokončena letos v únoru a 7. března ji spolumajitel umělecké slévárny Pavel Horák převezl do Vatikánu.

Archeologové objevili na Svitavsku antickou bronzovou sošku

Při průzkumu dávné obchodní komunikace Trstěnická stezka nalezl v katastru obce Křenov na Svitavsku archeolog David Vích bronzovou sošku ženy. Asi 12 centimetrů vysoká plastika je jednoznačně antického původu. Do země se dostala někdy na přelomu druhého a třetího století po Kristu, spolu s ní byl nalezena také například zlatá mince z pátého století, řekl Vích novinářům.

"Nejedná se s největší pravděpodobností o ztráty, protože s těmito předměty se na sídlištích běžně nesetkáváme, ale zřejmě o obětiny. Tedy oběť vyšším silám, aby nejtěžší úsek cesty byl šťastně překonán," uvedl Vích. Trstěnická zemská stezka vedla podle některých historiků přes Čechy a Moravu do Pobaltí a dále na východ až do Orientu. V desátém století byla hlavní spojnicí západní a východní Evropy, po které proudilo zboží, například sůl, kožešiny, otroci a luxusní zboží.

Páteční utkání proti Izraeli zahájí tenista Veselý

Týmová jednička Jiří Veselý zahájí utkáním s Edanem Lešemem zápas českých tenistů v druhé divizi Davisova poháru proti Izraeli v Ostravě. Na antuce v hale v Porubě se v pátek začne hrát v 15 hodin. Poté nastoupí ke své premiéře ve dvouhře této soutěže Adam Pavlásek, který se utká s Dudim Selou.

Čeští tenisté začínají v Davis Cupu novou éru bez bývalých opor Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka a potřebují vyhrát, aby postoupili do zářijové baráže o návrat mezi elitu.

Počasí v pátek

Jasno až polojasno, zejména na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle přeháňky, nad 600 m sněhové. Teploty 10 až 14 °C.